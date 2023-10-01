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    В Ереване уверились, что Россия и ныне, и присно, и во веки веков будет стоять за армянское дело. В любом его варианте. Рассуждения в духе «Блюдите, сколь опасно ходите» уступили место полной самонадеянности. После чего явление народу Никола Воваевича стало лишь делом времени.

    26 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева В этот день случилась Справедливость

    Все эти годы, когда мы приходили с лекарствами и продуктами к ним в дома, которые обстреливали, люди нас спрашивали: «Когда?». В этом «когда?» было всё. Людям не надо было пояснять, что именно «когда». Все ждали признания Донбасса частью России.

    7 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов «Глобальный Север» или «северная утопия»

    С Западом, назови его хоть трижды Севером, понимания у нас пока нет. Если же оно когда-нибудь появится, то вряд ли это произойдет в противовес нашим отношениям с сегодняшними партнерами. В конце концов, Западу придется решать, присоединяться ли к новому мировому большинству или остаться на обочине.

    23 комментария
    1 октября 2023, 21:43

    Захарова резко отреагировала на присвоение имени Коновальца батальону ВСУ

    Захарова отреагировала на присвоение имени Коновальца батальону ВСУ: Киев вновь подтвердил нацистскую суть

    Tекст: Ольга Иванова

    Украина присвоила имя гитлеровца Евгения Коновальца 131-му разведбату сухопутных войск ВСУ, что вновь подтверждает нацистскую суть киевского режима, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    В своем Telegram-канале она обратила внимание на указ президента Украины Владимира Зеленского, согласно которому «с целью восстановления исторических традиций национальной армии» 131-му разведбату сухопутных войск ВСУ присвоено наименование «имени полковника Евгения Коновальца».

    Захарова напомнила, что Коновалец работал на Германию еще со времен Первой мировой. Германия, оккупировавшая Украину, наняла отряды Коновальца для патрулирования и охраны зданий администрации в Киеве в 1918 году.

    «Адольф Гитлер дважды давал аудиенцию Коновальцу. Есть сведения, что Коновалец лично потом печатал воззвания к украинцам поддержать фюрера. За это руководство НСДАП помогало организации украинских националистов с инструкторами, матчастью и базами», – написала она.

    Ранее стало известно, что в состав территориальной обороны Украины входит отряд, который носит название «Люфтваффе», как и ВВС Германии, включая люфтваффе Третьего рейха.

    Напомним, президент Украины Владимир Зеленский присвоил украинской 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде наименование «Эдельвейс». Такое же название носила горнопехотная дивизия нацистской Германии.

    1 октября 2023, 14:47
    ВСУ впервые потеряли станцию РЭР «Пластун»
    ВСУ впервые потеряли станцию РЭР «Пластун»
    @ Militaryukr/Wikipedia

    Tекст: Ольга Иванова

    На Донецком направлении российские войска уничтожили украинскую станцию радиоэлектронной разведки «Пластун», сообщили на брифинге в Минобороны России.

    В Telegram-канале ведомства сообщается, что подразделения Южной группировки отразили десять атак штурмовых групп 110-й механизированной, 3-й штурмовой бригад ВСУ и 118-й бригады теробороны около Андреевки, Клещеевки, Красногоровки и Курдюмовки ДНР.

    На этом направлении ВСУ потеряли  более 150 военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, две бронемашины, пусковую установку ЗРК «Стрела-10».

    Кроме того, поражены польская самоходная артиллерийская установка Krab и гаубица Д-20.

    Ранее сообщалось, что подразделениями Южной группировки отражены десять атак ВСУ на трех направлениях.


    Коментарии (9)
    1 октября 2023, 00:22
    Опубликовано видео удара по эшелону с бронетехникой ВСУ

    Минобороны России опубликовало видеозапись ударов по эшелону с бронетехникой ВСУ и местам скопления украинских бригад

    Опубликовано видео удара по эшелону с бронетехникой ВСУ
    @ vk.com/mil

    Tекст: Антон Антонов

    Российские оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» уничтожили эшелон с бронетехникой и поразили места скопления двух украинских бригад, сообщают информационные агентства со ссылкой на Минобороны России.

    Ведомство опубликовало видео нанесения удара с характерными мощными взрывами. Указывается, что ракеты запустили ОТРК «Искандер», передает РИА «Новости».

    Минобороны сообщило, что уничтожен «пункт погрузки 38-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ в Николаевской области».

    Также «ракетным ударом уничтожен район сосредоточения подразделений 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ».

    Напомним, сообщалось, что вооруженные силы России уничтожили ракетным ударом пункт погрузки отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил Украины в Николаевской области.

    Коментарии (50)
    1 октября 2023, 01:44
    Взрывы произошли в Киеве и Харькове

    Взрывы произошли в Киеве, Харькове и Черкасской области Украины

    Взрывы произошли в Киеве и Харькове
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Киеве произошли взрыв и пожар, в Харькове также прогремели взрывы, в столице Украины воздушная тревога не объявлялась, сообщают украинские СМИ.

    Украинские СМИ со ссылкой на соцсети сообщают «о сильном взрыве и пожаре в Киеве, на Лесном массиве», передает РИА «Новости».

    Кроме того, взрывы произошли в городе Умань в Черкасской области, передает ТАСС.

    Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Винницкой, Николаевской, Кировоградской, Одесской, Хмельницкой, Черкасской и Днепропетровской областях, а также в тех районах Херсонской области, которые контролируют вооруженные силы Украины.

    «Военкоры Русской весны» сообщают, что «мощнейшие удары нанесены по целям в Харькове и других регионах». «Серия ударов баллистическими ракетами по объектам в районе Харькова. Также взрывы в Запорожье и «Герани» на юге в сторону одесских портов», – говорится в сообщении.

    Позднее украинские СМИ подтвердили, что серия взрывов прогремела в подконтрольном украинским властям городе Запорожье.

    Напомним, сообщалось, что серия взрывов прогремела в Одессе.


    Коментарии (16)
    30 сентября 2023, 22:19
    Палата представителей США одобрила проект бюджета без помощи Украине

    Палата представителей США одобрила предложенный республиканцами проект бюджета на 45 дней без помощи Украине

    Палата представителей США одобрила проект бюджета без помощи Украине
    @ Louie Palu/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Проект финансирования правительства США сроком на 45 дней, который предложила Республиканская партия и который не включает помощь Украине, одобрен Палатой представителей, сообщают СМИ.

    Проект набрал необходимые две трети голосов конгрессменов, его поддержали 335 членов Палаты представителей, против выступил 91, передает РИА «Новости» со ссылкой на C-Span.

    Проект бюджета далее должен одобрить Сенат, затем документ поступит на подпись президенту США Джо Байдену. Чтобы правительство США избежало шатдауна, документ необходимо подписать до воскресенья по местному времени (07.00 мск 1 октября), передает ТАСС.

    Лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл от лица Республиканской партии пригрозил выступить против сенатской версии инициативы финансирования правительства, которая содержит пункт о 6 млрд долларов для Украины. Лидер демократического большинства Чак Шумер заявил, что данный проект не будут выносить на голосование, решено подождать версии Палаты представителей.

    Напомним, в США вывели помощь Украине из бюджета Пентагона. Американист Дмитрий Дробницкий пояснил, что включение помощи Украине в оборонный бюджет могло привести к шатдауну. Шатдаун – приостановка деятельности федерального правительства, может наступить с 1 октября, если Конгресс не согласует новый бюджет. Байден признавался, что не знает, как предотвратить шатдаун.

    Коментарии (9)
    1 октября 2023, 16:36
    The Times: На Украине отказались от идеи по захвату Крыма
    The Times: На Украине отказались от идеи по захвату Крыма
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    В Киеве отказались от идеи по захвату Крыма, в украинской столице считают, что не будут совершать сделок относительно этой территории, пишет газета The Times.

    В статье подчеркивается, что в Киеве есть люди, которые задаются вопросом относительно того, насколько мудро и практично возвращать Крым. Также добавляется, что фактически любые изменения украинских границ потребовали бы изменений в конституции, передает Ura.ru.

    Президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. В годовщину воссоединения Крыма с Россией глава государства назвал это событие историческим выбором и подчеркнул, что Россия сделает все для пресечения угроз безопасности полуострова.

    Коментарии (12)
    1 октября 2023, 03:28
    Британия захотела отправить военных на Украину

    Министр обороны Британии Шэппс сообщил о планах разместить военных на Украине

    Британия захотела отправить военных на Украину
    @ Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Великобритания хочет направить своих военных на Украину, чтобы проводить обучение украинских солдат там, а не на базах стран НАТО, сообщил британский министр обороны Грант Шэппс.

    Шэппс заявил, что обсудил с военным командованием «перенос официальной программы подготовки под руководством Великобритании на Украину». Кроме того, он призвал «больше британских оборонных фирм открывать заводы на Украине», передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegraph.

    По словам Шэппса, это особенно относится к Западной Украине, где Великобритания могла бы проявить себя не только в обучении вооруженных сил Украины, но и размещением там военного производства. Шэппс полагает, что «есть возможность, чтобы в конечном итоге приблизить обучение и фактически перенести его на Украину».

    Шэппс добавил, что британцы – «военно-морская нация», и в этой сфере Лондон также мог бы помочь Киеву, «особенно потому, что вода является международной». По его словам, нельзя допустить, чтобы «международные перевозки» оказались запрещены в Черном море. Он заявил, что «есть много сфер, в которых Британия может помочь советом», передает РБК.

    По словам Шэппса, в ходе разговора с Владимиром Зеленским ему стало ясно, насколько Украина благодарна за то, что Великобритания делает в стране. Сообщается, что сейчас Шэппс «ведет переговоры с военными руководителями об отправке британских военнослужащих на Украину для официального проведения учений на их собственной земле».

    Как указывает Telegraph, в НАТО избегали этого шага, опасаясь, что войска попадут под обстрел российской армии, что приведет к серьезной эскалации конфликта.

    Напомним, в четверг Шаппс посетил Киев. До этого он заявил, что Великобритания собирается довести число подготовленных украинских военных до 30 тысяч к концу года.

    Коментарии (23)
    30 сентября 2023, 23:54
    Толстой призвал вернуть в состав России Одесскую и Харьковскую области

    Вице-спикер Госдумы Толстой заявил о необходимости вернуть в состав России Одесскую и Харьковскую области

    Tекст: Антон Антонов

    Россия должна вернуть Одесскую, Николаевскую, Днепропетровскую, Харьковскую области, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

    Толстой, оценивая воссоединение ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией заявил в Telegram, что «в Россию вернулись исторически русские земли так же, как когда-то вернулся Крым».

    Как заявил Толстой, «Россия должна вернуть и остальные свои земли»: Одесскую, Николаевскую, Днепропетровскую, Харьковскую области. «Все земли, где живут наши русские люди, которых 30 лет назад предали и бросили, придумав независимую Украину, наплевав на интересы жителей этих регионов», – заявил он. По его словам, «лучше поздно, чем никогда», но Россия «исправит это».

    Напомним, 30 сентября объявлено Днем воссоединения новых регионов с Россией. Год назад президент России Владимир Путин подписал договоры о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

    Коментарии (31)
    1 октября 2023, 06:52
    Байден подписал закон о временном бюджете США без помощи Украине

    Байден подписал закон о финансировании федерального правительства США на 45 дней

    Байден подписал закон о временном бюджете США без помощи Украине
    @ Doug Mills/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Джо Байден подписал закон о продлении финансирования федерального правительства США на 45 дней, документ не включает поддержку Украины. Байден заявил, что США не должны прекращать поддержку Киева.

    Байден подписал закон, который предусматривает «выделение ассигнований федеральным структурам» до 17 ноября и «продлевает ряд полномочий». В США предотвращена приостановка работы правительства, передает ТАСС.

    После того, как Конгресс США одобрил проект бюджета, Байден отметил, что в документе «нет нового финансирования, чтобы продолжать оказывать поддержку» Киева. Он заявил, что «подавляющее большинство Конгресса твердо поддерживает Украину», передает РИА «Новости».

    По словам Байдена, нельзя «допустить, чтобы поддержка Украины со стороны США была прервана». Байден ждет от Конгресса «полной приверженности» дальнейшему оказанию помощи Киеву «в этот критический момент».

    Напомним, проект временного финансирования правительства, который не включает помощь Украине, был одобрен сначала Палатой представителей, а затем и Сенатом США.

    Коментарии (5)
    1 октября 2023, 05:54
    Европе предрекли «взрыв изнутри» из-за противостояния с Россией

    Express указал на угрозу «взрыва» Европы «изнутри» из-за противостояния с Россией

    Tекст: Антон Антонов

    Из-за противостояния с Россией, которая всегда «играет в долгую игру», Европа может «взорваться изнутри», заявил преподаватель факультета политологии Университета Рутгерса Майкл Росси.

    Росси заявил, что у России имеются «ресурсы, деньги и дипломатический инструментарий», которые позволяют противостоять «войне и санкциям». По его мнению, «этот способ в конечном итоге приведет к тому, что Европа взорвется изнутри», передает РИА «Новости» со ссылкой на Express.

    Как отметил Росси, на Западе часть населения уже чувствует экономическую усталость от конфликта на Украине, вызванную ограничительными мерами и боевыми действиями.

    Напомним, экономика России показала уникальный рост под санкциями. Не только российские экономисты, но и западные эксперты и СМИ признают, что России быстро удалось справиться с санкциями.

    Коментарии (14)
    1 октября 2023, 16:14
    В ВСУ появился батальон разведки имени главаря ОУН Коновальца

    Зеленский присвоил батальону разведки ВСУ имя главаря ОУН Коновальца

    В ВСУ появился батальон разведки имени главаря ОУН Коновальца
    @ Ukrainian Presidentia/Global Look Press

    Tекст: Валентина Григоренко

    Президент Украины Владимир Зеленский присвоил разведывательному батальону Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) имя главаря Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ) Евгения Коновальца.

    В тексте указа говорится, что необходимо присвоить 131-му отдельному разведывательному батальону Сухопутных войск ВСУ почетное наименование «имени полковника Евгения Коновальца» и в дальнейшем именовать его – 131-й отдельный разведывательный батальон имени полковника Евгения Коновальца Сухопутных войск ВСУ. Документ подписан 29 сентября, передает ТАСС.

    Ранее стало известно, что в состав территориальной обороны Украины входит отряд, который носит название «Люфтваффе», как и ВВС Германии, включая люфтваффе Третьего рейха.

    Напомним, президент Украины Владимир Зеленский присвоил украинской 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде наименование «Эдельвейс». Такое же название носила горнопехотная дивизия нацистской Германии.

    Коментарии (10)
    30 сентября 2023, 22:59
    Глава ВЦИОМа заявил об «ушедшей в себя столичной России»

    Глава ВЦИОМа Федоров заявил, что 20 млн жителей «столичной России» ушли в себя из-за проблем

    Tекст: Антон Антонов

    «Столичная Россия» в условиях специальной военной операции на Украине «уходит в себя», это адаптационный процесс, заявил глава ВЦИОМа Валерий Федоров.

    Федоров выделяет в российском обществе «четыре России» по модели исполнительного директора «Минченко консалтинг» Евгении Стуловой: «Россию воюющую», «Россию столичную», «Россию глубинную» и «Россию уехавшую» – передает РБК.

    Глава ВЦИОМа отметил, что в последние пять лет в обществе наблюдается тревожность – были пенсионная реформа и распространение коронавируса, теперь идет СВО. По его словам, «все это очень тяжело».

    «Людям приходится прилагать больше усилий, чтобы сохранить контроль над своей жизнью. Это сильно выматывает», – сказал он.

    Оценивая влияние СВО, Федоров указал, что для одних спецоперация оказалась «долгожданным событием, которое позволило им мобилизоваться», но для других стало «шоком, травмой, стимулом улететь из страны или уйти во внутреннюю эмиграцию». Кому-то СВО открыла возможность «прилично заработать, в том числе рискуя», отметил он.

    В таких условиях «столичная Россия», которую Федоров оценивает примерно в 20 млн человек, «уходит в себя». Некоторые из этих людей «уехали», но основная часть – «мелкие буржуа, столичный средний класс – московский, петербургский, екатеринбургский» – «стараются делать вид, что ничего не изменилось, не особо интересуются происходящим в зоне боевых действий, если только это не касается напрямую их собственной безопасности», сказал он.

    Напомним, актер театра и кино Кирилл Кузнецов рассказал газете ВЗГЛЯД, что  в самом начале специальной военной операции «воспринял ее с непониманием и недоумением», но в нем «произошел разворот на 180 градусов», когда он приехал в Донбасс и «просто пообщался с настоящими людьми, а не пользователями в интернете».

    По мнению Кузнецова, «у некоторых творческих деятелей есть соблазн и заблуждение выслужиться перед кем-то за рубежом, чтобы набрать дополнительные очки». «Они не хотят поддержать собственный народ и страну, отмежевавшись от всего, участвуют в Facebook-войсках и пишут обидные вещи», – отметил актер. По его словам, те, кто поступает таким образом, предают своего зрителя

    Коментарии (16)
    1 октября 2023, 14:14
    ПВО уничтожила две украинские ракеты над Крымом
    ПВО уничтожила две украинские ракеты над Крымом
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Российскими силами ПВО около 13.00 мск перехвачены две украинские оперативно-тактические ракеты «Гром-2», целью которых были объекты на территории России, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства сообщается, что украинские ракеты были обнаружены и перехвачены в воздухе, а их обломки упали на территории Джанкойского района.

    Ранее в Минобороны сообщили, что российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Краснодарского края .


    Коментарии (5)
    30 сентября 2023, 23:37
    Взрывы прогремели в Одессе

    Серия взрывов прогремела в Одессе

    Взрывы прогремели в Одессе
    @ Danita Delimont/Jim Goldstein/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Одесской области Украины объявлена воздушная тревога, в Одессе прозвучала серия взрывов, сообщают украинские СМИ.

    Об этом сообщает ТАСС.

    Напомним, в субботу Одессу с необъявленным визитом посетил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

    Коментарии (2)
    1 октября 2023, 21:17
    Экс-советник Кучмы: Россия нанесла мощные удары по предприятиям Украины

    Tекст: Ольга Иванова

    Из-за ударов России Украина теряет много важных предприятий и производств, заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

    Он заявил, что в начале конфликта было разрушено ПВО и командные пункты, на данный момент уничтожаются украинские города и предприятия, передает РИА «Новости».

    Соскин считает, что Киев специально не говорит о реальных масштабах разрушений, чтобы не ставить в известность российское военное руководство. При этом он также уверен, что в России знают, где расположены ключевые стратегические объекты Украины.

    Ранее Соскин заявил, что власти Украины не хотят тратить деньги на восстановление городов, которые были повреждены в ходе конфликта.

    Коментарии (0)
    1 октября 2023, 17:44
    На Украине выпустили посвященную борщу монету
    На Украине выпустили посвященную борщу монету
    @ bank.gov.ua

    Tекст: Ольга Иванова

    Национальный банк Украины (НБУ) выпустил монету, посвященную борщу, сообщило издание «Вести».

    Как пишет издание, с воскресенья монета находится в обращении. Уточняется, что на аверсе монеты изображена женщина на фоне печи во время приготовления блюда, а на реверсе изображена тарелка с борщом, передает ТАСС.

    Монета была выпущена ограниченным в 555 экземпляров тиражом.

    В 2022 году Киев добился включения борща в список нематериального наследия ЮНЕСКО. О планах подачи заявки Минкультуры Украины заявило в прошлом году. Представители украинских властей делают особый акцент на то, что борщ, по их мнению, принадлежит исключительно национальной кухне Украины, а не России.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как русские придумали «украинский борщ».

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