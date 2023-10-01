Захарова отреагировала на присвоение имени Коновальца батальону ВСУ: Киев вновь подтвердил нацистскую суть

Tекст: Ольга Иванова

В своем Telegram-канале она обратила внимание на указ президента Украины Владимира Зеленского, согласно которому «с целью восстановления исторических традиций национальной армии» 131-му разведбату сухопутных войск ВСУ присвоено наименование «имени полковника Евгения Коновальца».

Захарова напомнила, что Коновалец работал на Германию еще со времен Первой мировой. Германия, оккупировавшая Украину, наняла отряды Коновальца для патрулирования и охраны зданий администрации в Киеве в 1918 году.

«Адольф Гитлер дважды давал аудиенцию Коновальцу. Есть сведения, что Коновалец лично потом печатал воззвания к украинцам поддержать фюрера. За это руководство НСДАП помогало организации украинских националистов с инструкторами, матчастью и базами», – написала она.

Ранее стало известно, что в состав территориальной обороны Украины входит отряд, который носит название «Люфтваффе», как и ВВС Германии, включая люфтваффе Третьего рейха.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский присвоил украинской 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде наименование «Эдельвейс». Такое же название носила горнопехотная дивизия нацистской Германии.