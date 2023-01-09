Парламентарии объяснили решение РФ выйти из антикоррупционной конвенции Совета Европы

Выход Москвы из антикоррупционной конвенции Совета Европы не принесет России негативных последствий, страна продолжит бороться с коррупцией, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров. Схожее мнение высказал и депутат Дмитрий Белик. Ранее президент Владимир Путин внес в Госдуму проект о денонсации Конвенции.

«Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию номинально была создана для того, чтобы бороться с этим явлением, вести на международном уровне обсуждение способов борьбы, принимать согласованные решения по борьбе с коррупционерами. Но впоследствии Конвенция трансформировалась в инструмент, который целиком работает на то, чтобы помогать Западу вмешиваться во внутренние дела ряда стран. В первую очередь – России», – подчеркнул первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Сенатор также напомнил, что после начала спецоперации на Украине Совет Европы ограничил Россию в правах в том числе и в Группе государств по борьбе с коррупцией (ГРЕКО). «Мы до последнего оставались в ГРЕКО, но нам, по сути, не оставили выбора, когда в феврале прошлого года приостановили право России на представительство в Комитете министров и Парламентской ассамблее Совета Европы. Нас просто изолировали», – подчеркнул Джабаров.

Выход из Конвенции не принесет России никаких негативных правовых последствий, добавил сенатор. «Кстати, что толку обсуждать антикоррупционную политику с Западом, когда весь мир просто взял и закрыл глаза на поведение своих политиков? Например, на вопиющие случаи злоупотребления административными возможностями президентом США Джо Байденом и его сыном Хантером на Украине. Да и громкие случаи задержания высокопоставленных чиновников в странах Евросоюза о чем-то, да говорят», – отметил Джабаров.

Для России денонсация Конвенции не означает прекращение борьбы с коррупцией, подтвердил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик. «Россия присоединилась к Конвенции в 1999 году, тогда это соответствовало реалиям и имело пользу. Наша страна существенно расширила законодательную базу, касающуюся борьбы с коррупцией, да и само понятие «коррупция» перестало быть равно только взяточничеству, охватив более обширный спектр данного вопроса», – напомнил он.

Депутат добавил: так как Совет Европы прекратил полноправное членство России в ГРЕКО, создав для нашей страны неравные и ущемляющие ее условия, Россия не считает нужным принимать подобное обращение. «Получается, фактически наша страна бесправна и лишена голоса, зато под наблюдением и контролем ряда недружественных стран – фальшивых приспешников демократии», – указал он.

«Законопроект, внесенный президентом, не отменяет принятые Москвой решения в рамках Конвенции, но в то же время дает Западу понять, что мы не намерены терпеть невыгодные для себя условия, что же касается борьбы с коррупцией внутри нашей страны и взаимодействия России с дружественными странами, то денонсация Конвенции на это не повлияет», – резюмировал парламентарий.

Ранее стало известно, что предусматривающий денонсацию Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию законопроект внесен президентом Владимиром Путиным на рассмотрение депутатов Госдумы. В пояснении к документу уточняется, что комитет министров совета Европы прекратил полноправное членство России в объединении ГРЕКО, которое следит за соблюдением Конвенции, после чего стране не оставили право голоса и отняли возможность участвовать в обсуждении докладов. Такие условия являются неприемлемыми для России, для недопущения дискриминационного отношения в рамках оценочных механизмов ассоциации, участие России в ГРЕКО предлагается денонсировать, заявлено в документе.

Совет Думы 16 января определит дату рассмотрения законопроекта на заседании Госдумы. Ожидается, что он будет рассмотрен в приоритетном порядке. Возможно, уже в первую неделю весенней сессии.

Последовательная и тщательная борьба с коррупцией проводится в России в течение многих лет и будет продолжаться, заявил в этой связи пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, в сфере борьбы с коррупцией в России «весьма жесткое законодательство», работает целая система. Песков добавил, что нельзя говорить, что проблема искоренена, передает ТАСС.

Напомним, Россия вышла из Совета Европы в марте этого года. Правительство России одобрило и представило российскому лидеру на рассмотрение предложение о прекращении действия в отношении России международных договоров Совета Европы.