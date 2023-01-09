Патрушев раскрыл цели Запада на Украине

Патрушев: США затеяли ситуацию с Украиной для стравливания двух народов

Россия не воюет с Украиной, ненависти к простым украинцам у россиян не может быть по определению, традиции и культура двух народов неотделимы друг от друга, это США стравливают русских и украинцев, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

Патрушев в интервью «Аргументам и фактам» заявил, что традиции и культура украинцев близки жителям России, более того, наследие русского народа неотделимо от украинского. Он подчеркнул, что Россия не воюет с Украиной, ненависти к простым украинцам быть не может

Он отметил, что в Крыму украинский язык сохранился как один из государственных, продолжают работать украинские культурные центры, выступать национальные ансамбли песни и танца. Кроме того, по словам Патрушева, на юге Дальнего Востока большое количество переселенцев с царских времен, они считают родной культуру украинского народа.

Секретарь Совета безопасности РФ указал, что США затеяли ситуацию с Украиной для того, чтобы отработать технологии размежевания и стравливания единого народа. Кроме того, по словам Патрушева, миллионам людей запрещают говорить на русском языке, заставляют забыть свои истоки.

«Запад в угоду своим амбициям практически уничтожает украинский народ, заставляя активное поколение гибнуть на поле боя и доводя остальное население до нищеты», – отметил он, добавив, что многие украинцы уже поняли, что Запад их руками воюет против России, и чем больше граждан Украины это поймет, тем больше жизней будет сохранено.

Патрушев отметил, что события на Украине – это военное противостояние НАТО, а прежде всего США и Англии, с Россией, спецоперация должна положить конец кровавому эксперименту Запада по уничтожению братского украинского народа.

Он также подчеркнул, что наиболее одиозных украинских неонацистов их зарубежные кураторы могут спасти, чтобы попытаться привлечь к организации госпереворотов и диверсий в других странах, такая схема использовалась в период разгрома фашистской Германии.

Патрушев напомнил, что в 1945 году американцы, англичане и подконтрольные им западногерманские власти отчитались о денацификации своей зоны оккупации Германии, при этом спасенных от наказания нацистов использовали для создания вооруженных сил ФРГ, а также агентурной сети американской и английской разведок, в том числе для тайных операций против стран социалистического лагеря.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что предлагаемый Западом «порядок, основанный на правилах», призван дать ему возможность жить вообще без правил.

Газета ВЗГЛЯД писала, что отношения России и США переходят в новую стадию.