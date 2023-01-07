В Турции оценили разведанные запасы черноморского газа

Взгляд
7 января, суббота  |  Последнее обновление — 14:54  |  vz.ru
Разделы

Зеленский добился уникальных результатов по уничтожению Украины

На фоне блэкаутов свечка становится неотъемлемым атрибутом украинской власти president.gov.ua
По итогам 2022 года Владимир Зеленский добился уникальных и во многом трагических результатов. Ему удалось сократить население Украины до уровня столетней давности, поставить страну в кабальную зависимость от Запада и лишить сограждан элементарных благ цивилизации. Какие еще «успехи» могут оказаться в послужном списке Зеленского?  Подробности...
Перейти в раздел…

Отношения России и США переходят в новую стадию

Конфронтация между Россией и США достигла низшей точки за всю историю Максим Блинов/РИА Новости
Минувший 2022 год стал временем невиданного по накалу десятилетиями противостояния между Россией и США. Вашингтон не скрывает, что использует Украину как поле боя для «сдерживания« и подавления любых усилий Москвы. Как долго продлится это состояние российско-американских отношений - и при каких условиях оно может все же улучшиться? Подробности...
Перейти в раздел…

Как поставки западных танков Украине изменят ситуацию на фронте

Обещанием поставить Украине легкие танки AMX-10 RC Запад грозит усугубить конфликт с Россией MARKEVICH/Légion étrangére/Défense
Запад намерен переступить красную линию с поставками тяжелой бронетехники Украине. Эта тема уже обсуждается Британией и Германией со своими партнерами. Президент Франции Макрон пообещал поставить Киеву колесные танки AMX-10 RC, но украинские власти настаивают на передаче более тяжелых машин, в том числе американских M1 Abrams и немецких Leopard 2. Почему Украина выпрашивает натовские танки и как они могут повлиять на ход боевых действий? Подробности...
Перейти в раздел…

«Русский Новый год» приводит в ярость националистов Латвии

Даже новогодние праздники стали в Прибалтике поводом для русофобии Игорь Онучин/РИА Новости
Латвия усиливает накал русофобии и «дерусификации». В этой стране начали заводить дела на любителей «русского Нового года» – тех, кто прилюдно отмечал наступление Нового года в 23.00, то есть по московскому времени. Таких в нынешней Латвии считают «подозрительными», «нелояльными» и даже достойными депортации. С другой стороны, растет и дерзость местных русских – дерзость отчаяния. Подробности...
Перейти в раздел…

Почему «Доброе дело» закончилось трагедией

Когда пожарные прибыли на место трагедии, приют почти выгорел дотла Данил Айкин/ТАСС
При пожаре в нелегальном приюте «Доброе дело» в Кемерово погибли более 20 человек. Выжившие доставлены в местную больницу. Арендатором сгоревшего приюта оказался пастор Андрей Смирнов. Заведение, которое некоторые его критики называли «сектой», работало на протяжении трех лет, а в последнее время пыталось помешать проверке МЧС. Предварительная причина пожара уже названа. Подробности...
Перейти в раздел…

Власть оказалась добрее оппозиции

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Вряд ли стоит удивляться, что люди сплотились вокруг власти, которая ведет сложную геополитическую и военно-политическую игру, стремясь не допустить самого тяжелого развития событий. Подробности...

Запад обманывает надежды Зеленского на новейшую бронетехнику

Василий Стоякин
Василий Стоякин, директор Центра политического маркетинга
Британия заявляет, что вместе с союзниками «может в будущем передать танки Украине». Уже принято решение о поставках Киеву американских и немецких бронемашин – но вовсе не танков («Леопард» или «Абрамс»). Почему Зеленский так настойчиво просит у Запада именно танки и почему Запад так упорно их Зеленскому не дает? Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Рождество – вечная радость среди временных скорбей

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Но существует праздник и в другом смысле – не как временный побег от реальности, а как обнаружение реальности более глубокой. Оказывается, за скорбями и тяготами земной жизни можно найти надежду и утешение, которые ничто не может отнять или разрушить. Подробности...
Перейти в раздел…

В 2023 году будет интересно

Сто лет назад родился СССР

Обсуждение: 5 комментариев

Войны не будет, сербы расходятся

Перейти в раздел…

Новый 2023 год встречают флешмобами и благотворительными акциями

Наступающий 2023 год в России встретили не только традиционными ёлками, но и праздничными акциями. К примеру, работники московского транспорта устроили флешмоб Дедов Морозов в столичном метро с раздачей подарков пассажирам кольцевой линии
Подробности...

Состав ВМФ России пополнился новыми кораблями

29 декабря в состав ВМФ России приняты атомный подводный крейсер «Генералиссимус Суворов», малый ракетный корабль «Град» и морской тральщик «Анатолий Шлемов». В церемонии подъема флагов на новых кораблях участвовал Верховный главнокомандующий Владимир Путин
Подробности...

Начаты летные испытания авиадвигателя нового поколения ПД-8

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) Ростеха начала летные испытания силовой установки ПД-8. Она предназначена для ближнемагистрального пассажирского лайнера SSJ NEW и самолета-амфибии Бе-200
Подробности...
Перейти в раздел…
12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Перейти в раздел…
Насколько успешным для вас был 2022 год?
  • Очень успешным

  • Вполне успешным

  • Не очень успешным

  • Крайне неуспешным

  • Затрудняюсь ответить
Насколько вы ограничиваете себя в еде за новогодним столом?
  • Ограничиваю, исходя из требований здоровья

  • Ограничиваю, исходя из требований поста

  • Ограничиваю из иных соображений (указать в комментариях)

  • Не ограничиваю никак
Каких игрушечных персонажей вы предпочитаете покупать вашим детям?
  • Иностранного происхождения

  • Российского происхождения

  • Не обращаю внимания на данный критерий
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Патриарх Кирилл назвал условия сохранения православия на Украине
    Лукашенко предложил сделать шаг навстречу оппозиционерам, осознавшим свою ошибку Европейцев призвали готовиться к распространению «кракена» В Польше напомнили, как Украина «вонзила нож в спину» Венгрии Названа причина закрытия McDonald's в Казахстане
    Патриарх Кирилл назвал условия сохранения православия на Украине В РПЦ дали оценку поведению уехавших россиян Мирошник назвал последствия захвата Киево-Печерской лавры раскольниками В Белом доме спрогнозировали перспективы конфликта на Украине
    Пушков: ФРГ «переломала хребет» отношениям с Россией всего одним решением Белый дом прояснил детали передачи комплексов Patriot Украине Эксперт: Маккарти вынудит Байдена сократить объемы помощи Украине В ООН оценили планы Парижа и Берлина передать Киеву бронетехнику

    Главная тема


    Как будет устроена атомная энергетика будущего

    Превзошел США


    Макрона обвинили в нарушении военного табу по Украине

    «Ролик – за гранью»


    Лидера Little Big раскритиковали за катание на скейте в виде креста

    Конфликт на Украине


    В Китае объяснили отказ Зеленского прекратить огонь на Рождество

    Видео

    итоги 2022 года


    Зеленский добился уникальных результатов по уничтожению Украины

    фундаментальные изменения


    Шесть главных уроков 2022 года на рынке газа

    Прекращение огня


    Почему Киеву не хватило духу на рождественское перемирие

    БПЛА «Альтиус»


    Какие беспилотники больше всего нужны России

    трагедия в новогоднюю ночь


    Удар ВСУ по Макеевке изменит отношение военных к телефонам

    год золотого медведя


    Александр Разуваев: Запад пообещал появление новой мировой валюты

    поражает воображение


    Тимур Шерзад: Как сотня русских бойцов выстояла против десяти тысяч

    историческое наследство


    Тимофей Бордачёв: В чем особенности скандинавской русофобии

    на ваш взгляд


    Насколько вы ограничиваете себя в еде за новогодним столом?

    В Турции оценили разведанные запасы черноморского газа

    7 января 2023, 13:25

    Текст: Ольга Иванова

    Запасы черноморского газа способны покрыть 33-летний спрос населения Турции, сообщил министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез.

    Он пояснил, что доказанные запасы природного газа на месторождении «Сакарья» достигают 710 миллиардов кубометров, чего достаточно для покрытия 33-летнего спроса населения Турции, сообщает РИА «Новости».

    Донмез пояснил, что перед Турцией стоит цель в течение четырех лет выйти на максимальный уровень добычи газа в Черном море, это даст возможность сократить импорт газа на 30%.

    Ранее президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что после обнаружения в турецких территориальных водах в Черном море нового газового месторождения запасы месторождений газа в стране увеличились до 710 млрд кубометров.

    Германия и Норвегия договорились построить газопровод
    		    5 января 2023, 16:02
    Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press
    Текст: Алексей Дегтярев

    Вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек и премьер Норвегии Йонас Гар Стере договорились о постройке трубопровода для доставки природного газа и впоследствии водорода в Германию.

    Хабек и Стере в Осло согласовали стратегическое партнерство, согласно договоренности, должен быть построен трубопровод для водорода в Германию, передает Deutsche Welle* (признан иноагентом в России).

    Конструкцию планируется возвести к 2030 году. Сначала норвежская международная энергетическая компания Equinor займется поставками природного газа по этой ветке, позже по трубе планируется пустить водород, производимый с помощью возобновляемой энергии.

    Его будет принимать немецкая компания RWE. Стере подчеркнул, что водород важен для «зеленой трансформации» и для ФРГ, и отметил, что Норвегия намерена строить водородные электростанции.

    Также стороны планируют сотрудничать в сфере подземного хранения углекислого газа по технологии Carbon Capture and Storage (CCS). В Германии введен запрет на такую технологию, но вице-канцлер намерен изменить закон. По словам Хабека, «лучше закачивать СО2 в землю, чем выпускать его в атмосферу».

    В 2011 году официально заработал магистральный газопровод между Россией и Германией «Северный поток – 1». Он проходит по дну Балтийского моря. Позже началась реализация другого схожего проекта – «Северный поток – 2», который был доведен до состояния готовности к эксплуатации.

    В начале осени 2022 года на «Северных потоках» произошли взрывы. Российский президент Владимир Путин отмечал, что произошедшее является очевидным терактом. По его словам, взрывы на трубопроводах являются актом государственного терроризма, это сделано в интересах тех, кто заинтересован в транзите российского газа исключительно через Украину.

    В январе 2023 года в Еврокомиссии подчеркнули, что новых данных по взрывам на «Северных потоках нет.

    * СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента

    Коментарии (18)
    В ЕК заявили об отсутствии новых данных о терактах на «Северных потоках»
    В ЕК заявили об отсутствии новых данных по расследованию терактов на «Северных потоках»

    5 января 2023, 15:41

    Текст: Вера Басилая

    Расследование диверсии на «Северных потоках» ведется на национальном уровне, новых данных по этим инцидентам нет, сообщила на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант.

    Спинант заявила, что в ЕК ничего не могут добавить нового по инцидентам на «Северных потоках», но отметила, что была усилена защита критической инфраструктуры и предприняты шаги для безопасности, передает РИА «Новости».

    Представитель ЕК напомнила, что  власти Швеции проинформировали о том, что разрушения на газопроводах стали результатом диверсии, но расследования продолжаются в Швеции, Дании и Германии.

    Ранее СМИ сообщили, что компания Nord Stream AG начала оценку стоимости ремонта поврежденных участков газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» в Балтийском море и восстановления подачи газа.

    До этого президент России Владимир Путин заявил, что взрывы на «Северных потоках» являются актом международного государственного терроризма, за ним стоят страны, заинтересованные в транзите газа РФ исключительно по территории Украины, при этом само событие никто не расследует.

    Напомним, в начале осени 2022 года на «Северных потоках» произошли взрывы. Владимир Путин указывал, что произошедшее является очевидным терактом.

    Коментарии (24)
    Катера береговой охраны Турции и Греции устроили стрельбу в Эгейском море
    Катера береговой охраны Турции и Греции обменялись предупредительными выстрелами в Эгейском море

    6 января 2023, 05:52

    Текст: Антон Антонов

    Береговая охрана Турции не позволила катеру береговой охраны Греции преследовать турецкие рыболовецкие суда в Эгейском море, сообщило командование береговой охраны МВД Турции.

    У мыса Текагач рыболовецкие суда «подверглись преследованию» со стороны греческой береговой охраны, сообщила турецкая сторона. Катер береговой охраны Турции «выдворил» греческих коллег, после чего рыболовецкие суда продолжили промысел. Указывается, что греческий катер «открыл огонь в воздух, турецкий катер береговой охраны ответил тем же».

    Береговая охрана Греции заявила, что предприняла попытку «идентификации трех турецких рыболовецких судов, которые вели промысел в греческих территориальных водах», когда турецкий катер принялся угрожать тараном, в связи с чем были произведены предупредительные выстрелы в безопасном направлении, передает ТАСС со ссылкой на «Катимерини».

    В декабре глава Минобороны Турции Хулуси Акар призвал НАТО остановить «провокационные действия» Греции в отношении Анкары. Турция предотвратила перехват греческими ВВС силами двух своих самолетов в воздухе над Эгейским морем.

    Коментарии (16)
    В Турции допустили обострение ситуации на Украине
    Представитель Эрдогана спрогнозировал ситуацию на Украине в ближайшие месяцы

    6 января 2023, 11:36

    Текст: Елизавета Шишкова

    Ситуация на Украине в ближайшие месяцы может обостриться, но Турция продолжит принимать меры по возобновлению переговорного процесса, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

    Он отметил, что по ситуации на Украине может ожидаться «глубокий долгосрочный кризис», передает РИА «Новости».

    При этом Калын заверил, что Анкара будет продолжать интенсивные усилия – от прекращения огня до обмена заключенными, от поставок зерна до ядерной безопасности – для урегулирования кризиса и начала переговоров.

    Ранее президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом сказал, что Москва открыта к диалогу по Украине при выполнении Киевом известных требований и учете новых территориальных реалий.

    В свою очередь президент США Джо Байден заявил, что боевые действия на Украине находятся в критически важной точке, при этом Россия, по его словам, «не пытается замедлить темпы».

    Коментарии (5)
    Путин заявил Эрдогану об открытости России к диалогу по Украине
    Путин заявил Эрдогану об открытости России к диалогу по урегулированию на Украине при учете новых реалий

    5 января 2023, 14:32

    Текст: Елизавета Шишкова

    Россия открыта к диалогу по Украине при выполнении Киевом известных требований и учете новых территориальных реалий, заявил российский лидер Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщила пресс-служба Кремля.

    Эрдоган подтвердил свою готовность к посредничеству в целях политического урегулирования конфликта, говорится в сообщении на сайте Кремля.

    Путин указал Эрдогану на деструктивную роль западных государств, накачивающих Киев вооружениями и военной техникой, предоставляющих ему оперативную информацию и целеуказания.

    Лидеры также обсудили вопросы дальнейшего расширения торгово-экономических связей, прежде всего в сфере энергетики. Кроме того, отмечается приоритетное значение реализации таких стратегических совместных проектов, как создание в Турции регионального газового хаба и строительство АЭС «Аккую».

    Глава российского государства также подчеркнул необходимость устранения всех барьеров для российского экспорта.

    Также президенты обсудили вопросы сирийского урегулирования и обменялись поздравлениями с Новым годом.

    Ранее источник сообщал, что Эрдоган продолжит предлагать Путину посредничество по Украине.

    Коментарии (5)
    Власти Турции объявили о готовности инфраструктуры для газового хаба
    Министр энергетики Турции Донмез заявил о готовности инфраструктуры для газового хаба и торговой площадки для Европы
    		    7 января 2023, 02:55
    Фото: Jan Koller/CTK/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Инфраструктура для создания в Турции газового хаба и торговой площадки для Европы готова, заявил турецкий министр энергетики Фатих Донмез.

    Как заявил Донмез в эфире телеканала Habertürk, завершается разработка дорожной карты по созданию в Турции газового хаба. При этом он выступил с утверждением, что физическая инфраструктура в Турции готова. Министр также сообщил, что программное обеспечение и IT-инфраструктура в значительной степени подготовлены, так как последние четыре года власти Турции управляют торговой газовой платформой для внутреннего рынка, передает ТАСС.

    Кроме того, чиновник информировал, что власти Турции ведут переговоры с другими странами о ценообразовании в соответствии с имеющимися ожиданиями иностранных рынков. Донмез сообщил, что вопросы создания хаба и ценообразования Анкара уже обсуждает с Болгарией и Македонией, которые, по словам министра, заявили о своей поддержке проекта. Министр выразил уверенность, что Турция сможет создать прозрачный рынок торговли газом, к которому каждый будет испытывать доверие.

    Напомним, в четверг президент РФ Владимир Путин и турецкий лидер Тайип Эрдоган обсудили по телефону проект создания в Турции газового хаба. Ранее власти Турции пообещали не вмешиваться в сделки на газовом хабе и не вводить какие-либо ограничения.

    Коментарии (4)
    Развивающиеся страны получили меньше СПГ из-за большого спроса на сжиженный газ в Европе

    5 января 2023, 12:54

    Текст: Елизавета Шишкова

    В результате роста спроса на сжиженный природный газ (СПГ) в Европе заметно сократился импорт этого ресурса Китаем и другими развивающимися странами, сообщила газета Handelsblatt.

    По данным Института рыночных исследований Icis, удельный вес импорта СПГ сместился в страны Европы, так как ЕС нарастил закупки на фоне прекращения поставок газа из России, передает  Deutsche Welle* (признан иноагентом).

    Китай, по данным Icis, в 2022 году сократил импорт газа на 21% – до 16 млн тонн, Бразилия – на 72%, Индия – на 17%. Отмечается, что причиной снижения импорта стали в том числе жесткие антикоронавирусные ограничения в Китае, а также рост цен на СПГ из-за резкого увеличения спроса на газ в Европе.

    При этом Франция, наоборот, нарастила импорт СПГ на 99% – до почти 13 млн тонн, Бельгия – на 167%, Нидерланды – на 99%. От увеличения импорта СПГ в соседние страны выиграла также Германия, так как до декабря у нее не было ни одного морского терминала для приема грузов СПГ.

    При этом аналитики Icis прогнозируют, что в 2023 году Китай сможет нарастить импорт СПГ из-за ослабления мер против COVID, и это обострит ситуацию на глобальном рынке СПГ.

    Ранее в Еврокомиссии заявили, что газохранилища в Евросоюзе на начало 2023 года заполнены более чем на 80%, так как спрос снизился из-за теплой погоды.

    * СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента

    Коментарии (3)
    Молдавия назвала срок получения первых результатов аудита долга Газпрому
    Вице-премьер Молдавии Спыну выразил надежду на скорое получение первых результатов аудита долга перед Газпромом

    4 января 2023, 22:58

    Текст: Антон Антонов

    В конце января Молдавия рассчитывает получить первые результаты аудита долга «Молдовагаза» перед Газпромом, сообщил вице-премьер страны, министр инфраструктуры Андрей Спыну.

    Как заявил Спыну, он хочет, чтобы «результат был верным». В таком случае, по его словам, появится «отправная точка», позволяющая определить, что «делать дальше с долгом», передает РИА «Новости» со ссылкой на Vocea Basarabiei.

    Спыну сказал, что при отказе Газпра признать результаты «независимого аудита» нельзя будет вести речь об урегулировании задолженности, так как «никто не понимает, как она появилась». Спыну заверил, что Молдавия готова «оплачивать долг, если он есть», но отказывается оплачивать «чужие» долги. Аудит, как заявил вице-премьер, должен ответить на три вопроса: какова величина долга, как он был накоплен и кто в этом виноват.

    Напомним, аудит проводят нанятые кабмином страны компании Wikborg Rein Advokatfirma A. S (Норвегия) и Forensic Risk Alliance & Co. Limited (Великобритания). При этом Молдавия не успела завершить аудит до 1 октября, как предполагали договоренности с российской стороной.

    Счетная палата Молдавии заявила, что долг «Молдовагаза» перед Газпромом составляет 590 млн долларов. Газпром подчеркивал, что оставляет за собой право на расторжение контракта из-за грубого нарушения сроков. Газпром считает, что долг «Молдовагаза» составляет 433 млн долларов, с учетом просрочки – 709 млн долларов.

    Коментарии (4)
    СМИ: Восток и Запад попали в зависимость от Эрдогана
    «Коммерсант» указал на попадание Востока и Запада в зависимость от Эрдогана

    5 января 2023, 08:22

    Текст: Елизавета Шишкова

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в 2022 году стал одним из наиболее влиятельных политиков, а с началом конфликта на Украине – почти незаменимым, так как выполняет роль практически безальтернативного посредника между двумя сторонами, получая от этого выгоду политическую и экономическую.

    Издание «Коммерсант» отмечает, что Эрдоган уже давно является уникальным партнером для Запада и для России, однако с начала российской спецоперации его положение стало беспрецедентным.

    В марте 2022 года переговоры Москвы и Киева проходили именно в Турции, однако результата не дали. При этом, пишет «Ъ», продолжение конфликта на Украине дало президенту Турции шанс укрепить свое влияние на мировой арене, хотя он неоднократно призывал к скорейшему решению конфликта мирным путем.

    Между тем, отмечает издание, чем дольше против России будут вводиться санкции, тем больше выгоды будет получать Турция, помогая их обходить.

    По данным исследования газеты The New York Times, товарооборот между Россией и Турцией с начала СВО вырос (по данным на октябрь) на 198%.

    Кроме того, Турция получила еще ряд бонусов от кризиса в отношениях Запада и России: проект газового хаба, заключение в Стамбуле зерновой сделки, рычаг давления на НАТО после подачи заявок на вступление в альянс Швеции и Финляндии. Вместе с тем Анкара продолжает активно сотрудничать с Киевом в военной сфере.

    При этом, продолжает «Ъ», Эрдоган лавирует, говоря о своем отношении к России, Западу и конфликту на Украине.

    Однако уже через полгода – в мае или июне 2023 – в Турции пройдут президентские и парламентские выборы. «Коммерсант» подчеркивает, что выбор турецких граждан может повлиять на дальнейшее развитие украинского кризиса, повеление НАТО, ситуацию на Ближнем Востоке и на возможность Москвы обходить санкции. При этом пока точно оценить шансы Эрдогана нельзя, однако ситуация, учитывая рейтинги, для него может быть нестабильной.

    Напомним, ранее сенат Пакистана выдвинул кандидатуру Эрдогана на Нобелевскую премию мира в связи с действиями по урегулированию кризиса на Украине.

    Коментарии (0)
    Цена газа в Европе опустилась ниже 700 долларов за 1 тыс. куб. м впервые с сентября 2021 года

    5 января 2023, 11:18

    Текст: Елизавета Шишкова

    Стоимость газа в Европе в начале торгов в четверг составила менее 700 долларов за 1 тыс. куб. м впервые с сентября 2021 года, следует из данных лондонской биржи ICE.

    С начала дня общее снижение стоимости составило больше 2,8%, передает ТАСС.

    Стоимость февральского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах опустилась до 696,3 долларов за 1 тыс. куб. м, или 63,5 евро за МВт ч.

    Напомним, за 2022 год расчетная цена газа в Европе составила в среднем 1260,8 доллара за тысячу кубометров.

    Коментарии (6)
    В ЕК заявили о почти полной заполненности хранилищ газа в ЕС
    В ЕК заявили о почти полной заполненности хранилищ газа в ЕС в начале года из-за теплой погоды

    4 января 2023, 15:33

    Текст: Александра Юдина

    Хранилища газа в Евросоюзе на начало 2023 года заполнены более чем на 80%, так как спрос снизился из-за теплой погоды, сообщил представитель Еврокомиссии Тим Макфи.

    При этом точных цифр он не привел, но обозначил последнюю зафиксированную цифру в 83%. «Это очень хороший показатель на этот период года. Из-за теплой погоды спрос на газ был снижен», – передает РИА «Новости» слова Макфи.

    Ранее сообщалось, что отбор газа из подземных хранилищ ЕС практически сравнялся с рекордной закачкой после окончания рождественских праздников в Европе.

    Коментарии (4)
    Турция захотела обсудить с Россией отсрочку оплаты за газ
    Министр энергетики Турции Донмез: Анкара продолжает переговоры с Москвой об отсрочке оплаты за газ

    7 января 2023, 03:58

    Текст: Антон Никитин

    Анкара продолжает переговоры с Москвой по вопросу отсрочки оплаты за природный газ, заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез.

    Как сообщил Донмез в эфире телеканала Habertürk, переговоры с Россией продолжаются по многим направлениям, в том числе речь идет об отсрочке оплаты, передает ТАСС.

    Министр энергетики и природных ресурсов Турции выразил мнение, что наиболее важным вопросом для всех стран на данный момент является безопасность и бесперебойность поставок. При этом он отметил, что в этом плане у Анкары не было проблем с Россией.

    Донмез признал, что цена, конечно, тоже имеет значение, но это, по словам министра, «деловые вопросы». Он сообщил, что компания Botas ведет переговоры с Газпромом. Министр выразил мнение, что предложение России о создании газового хаба в Турции – это «свидетельство доверия» к Анкаре.

    Ранее министр энергетики Турции Фатих Донмез заявил о готовности инфраструктуры для создания в республике газового хаба и торговой площадки для Европы. Власти Турции пообещали не вмешиваться в сделки на газовом хабе и не вводить какие-либо ограничения.

    Коментарии (5)
    Эрдогана выдвинули на Нобелевскую премию мира
    Anadolu сообщило о выдвижении Эрдогана на Нобелевскую премию мира Сенатом Пакистана

    5 января 2023, 02:22

    Текст: Антон Антонов

    Сенат Пакистана выдвинул кандидатуру президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на Нобелевскую премию мира в связи с действиями Анкары по урегулированию кризиса на Украине.

    В обращении спикера Сената Садика Санджрани в Нобелевский комитет говорится, что Эрдоган «в одиночку предотвратил глобальную катастрофу». В Пакистане заявили о «неустанных усилиях» президента Турции, а также о его «своевременной и эффективной» работе с обеими сторонами конфликта. 

    На прошлой неделе спикер парламента Турции Мустафа Шентоп рассказал, что инициировал выдвижение Эрдогана на Нобелевскую премию мира за «вклад в дело мира между Россией и Украиной», передает ТАСС со ссылкой на Anadolu.

    Напомним, в 2022 году Нобелевская премия мира была вручена белорусскому адвокату и активисту Алесю Беляцкому, российскому центру «Мемориал*» (признан иноагентом), украинскому Центру гражданских свобод.

    Коментарии (3)
    Эрдоган захотел обсудить с Зеленским «зерновой коридор»

    5 января 2023, 15:03

    Текст: Алексей Дегтярев

    В четверг планируются переговоры президента Турции Тайипа Эрдогана и украинского президента Владимира Зеленского, заявил турецкий лидер.

    Президенты намерены обсудить ситуацию на Украине, предложить пути ее смягчения, и поговорить на тему «зернового коридора», заявил Эрдоган, передает РИА «Новости».

    В ноябре прошлого года сообщалось, что Россия в ходе зерновой сделки экспортировала более 15 млн тонн зерна.

    Коментарии (0)
    Путин и Эрдоган обсудили по телефону проект газового хаба
    Президент Турции Эрдоган заявил Путину о стремлении скорее завершить «дорожную карту» по газовому хабу

    5 января 2023, 12:48

    Текст: Вера Басилая

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в ходе телефонных переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным о планах по скорейшему завершению дорожной карты газового хаба, а также обсудил сирийский кризис.

    Эрдоган подчеркнул, что Анкара намерена завершить дорожную карту и предпринять конкретные шаги по созданию газового центра в Турции в короткие сроки. Он отметил, что в Турции в рамках создания центра природного газа укреплена соответствующая инфраструктура, и работы в этом направлении продолжаются, передает ТАСС со ссылкой на канцелярию турецкого лидера.

    В ходе переговоров обсуждались отношения между Турцией и Россией, особенно энергетика, а также региональные вопросы, отмечается, что также была затронута российско-украинская тематика и сирийский кризис.

    Эрдоган подчеркнул, что необходимо предпринять конкретные шаги для очистки террористической организации PПK/PYD/YPG (запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана) из приграничных Турции районов Тель-Рифата и Манбиджа. Он заявил, что режим должен быть конструктивным и осуществить некоторые шаги в политическом процессе для достижения конкретных результатов в Сирии, передает РИА «Новости».

    Также президент Турции высказался за скорейшее прекращение огня на Украине и урегулирование конфликта мирными средствами.

    Ранее глава Газпрома Алексей Миллер на предновогоднем селекторном совещании сообщил, что Россия и Турция уже начали прорабатывать реализацию проекта создания газового хаба на территории Турции.

    Президент России Владимир Путин заявил, что электронная площадка для торговли российским газом из турецкого хаба может появиться в течение нескольких месяцев.

    Напомним, турецкий лидер Тайип Эрдоган сообщил, что Турция обладает реальной возможностью поставлять российский и туркменский газ в Европу, это большой шаг для Анкары.

    Коментарии (0)
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •