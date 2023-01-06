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В домах рядом с местом взрыва в Нижневартовске нашли трещины
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У зданий рядом с домом, где произошел взрыв в Нижневартовске, появились трещины, об этом со ссылкой на жителей домов заявили в пресс-службе администрации города.
Трещины выявили у домов 4а и 8а на улице Мира, оба дома расположены рядом с домом 6а, где произошло частичное обрушение здания, передает ТАСС со ссылкой на нижневартовскую администрацию.
Владельцы жилья сообщили, что трещины есть в квартирах и на арках, соединяющих дома с домом 6а.
Проведено обследование квартир, установлены специальные маячки, которые наблюдают за состоянием домов. Ежедневное отслеживание показало, что состояние и размер трещин, обнаруженных в квартирах и на стенах домов, пока еще не изменяются.
В начале декабря в Нижневартовске произошел взрыв газа в жилом доме, погибли 10 человек. Взрыв частично обрушил перекрытия в строении. После этого эксперты указали на то, что дом, где произошел взрыв, возможно, придется сносить.
Киев отреагировал на предложение прекращения огня на Рождество
Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Русская православная церковь занимается пропагандой, так киевские власти отреагировали на предложение патриарха Кирилла установить рождественское перемирие в зоне СВО.
РПЦ якобы не является авторитетом мирового православия и занимается пропагандой, заявил Подоляк, передает «Коммерсант».
Также он обвинил церковь в поддержке спецоперации и в призыве к «милитаризации» России.
Напомним, в четверг патриарх Кирилл предложил ввести рождественское перемирие в зоне проведения специальной военной операции.
Позже президент России Владимир Путин объявил о прекращении огня по всей линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации. Глава государства отметил, что соответствующее решение принято после обращения патриарха Кирилла.
Путин призвал Киев поддержать режим прекращения огня и дать возможность верующим посетить службы в Рождественский сочельник и на Рождество.
Галкин на концерте озвучил официальное приветствие ВСУ
Артист Максим Галкин (признан иноагентом) во время выступления в Дубае поддержал выкрик из зала «слава Украине» и ответил «героям слава», видео с этим инцидентом опубликовано в Сети.
Галкин в ходе концерта заявил, что его «попросили быть нейтральным», но он не смог этого сделать. Кто-то из зрителей крикнул «Слава Украине», на что артист ответил «героям слава».
Видеозапись опубликовали в Сети.
Приветствие «Слава Украине! Героям слава!» активно использовалось украинскими неонацистами ОУН* и УПА* в начале Второй мировой войны. В 2018 году президент Украины Петр Порошенко предложил сделать слова «Слава Украине!» с ответом «Героям слава!» официальным воинским приветствием в Вооруженных силах Украины, законопроект был принят в Верховной раде.
Напомним, певец Валерий Меладзе на корпоративе в Дубае поддержал украинскую националистическую кричалку по просьбе поклонника. После этого Меладзе попытался оправдаться перед фанатами.
Слова Бербок о Путине разозлили пользователей Сети
Бербок раскритиковали за реакцию на объявленное Путиным рождественское перемирие
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Негативная реакция министра иностранных дел Германии Анналены Бербок на предложение президента России Владимира Путина о временном прекращении огня на Украине вызвала критику со стороны пользователей Twitter (заблокирован в России).
«Похоже, она либо вообще не знает, чего хочет Путин, либо намеренно игнорирует. Неудивительно, что мирные переговоры также категорически отвергаются», – цитирует одного из комментаторов РИА «Новости».
«Поведение Запада ежедневно уносит человеческие жизни. Если бы США и ЕС хотели мира, они бы прекратили вооружать Украину. Остановите, наконец, это безумие», – добавил еще один пользователь.
«Почему бы вам просто не выступить за продление режима прекращения огня? Очень странное поведение», – добавили другие.
«Если бы Германия хотела активно добиваться мира, то использовала бы дипломатию, а не поставку вооружений», – отметил комментатор.
Бербок ранее заявила, что если бы Путин хотел мира, то он бы вывел российские войска с территории Украины, и конфликт был бы завершен.
Напомним, президент Владимир Путин поручил ввести режим прекращения огня на Украине с 12.00 6 января 2023 года до 24.00 7 января. После этого министр обороны Сергей Шойгу распорядился ввести такой режим на 36 часов.
Военный эксперт оценил заявление главы ГУР Украины о наступлении ВСУ в марте
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«Можно ожидать, что попытки наступления ВСУ будут организованы еще в феврале. Возможно, даже раньше, если морозы, которые сейчас начинаются, «схватят» грунт», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Михаил Онуфриенко. Ранее глава военной разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что ВСУ перейдут к активному наступлению весной – возможно, в марте.
«Экспертных оценок того, где ВСУ могут попытаться развернуть наступление, достаточно много, в том числе, и на Западе. Так, называется направления на Мелитополь – Бердянск», – заметил военный аналитик Михаил Онуфриенко. Впрочем, считает он, прорывы ВСУ в Запорожской области с выходом к Бердянску фигурируют в максималистских прогнозах. «Более реалистичным вариантом называют тактическое наступление в том районе, где ВСУ и ранее пытались развить активные действия: направление Сватово – Кременная на северо-востоке ЛНР», – указал собеседник.
В заявлениях о наступлении украинских войск в марте или еще более поздний период, вызывают вопросы те сроки, которые там упоминаются, подчеркнул Онуфриенко. По его мнению, достаточно странно вести речь о весеннем наступлении – и говорить об этом «в начале января, когда ставка делается на то, что морозы схватят землю, и появится возможность перемещения тяжелой техники».
«Можно ожидать, что попытки наступления будут организованы еще в феврале. Возможно, даже раньше, если морозы, которые сейчас начинаются, «схватят» грунт», – полагает Онуфриенко.
«В целом же, делать сейчас прогнозы на весну не имеет особого смысла. Неизвестно, какие планы будет реализовывать Генштаб России на линии фронта протяженностью более 1 тыс. километров, – рассуждает военный эксперт. – Совершенно очевидно, что на данный момент, по итогам 2022 года, цели специальной военной операции не достигнуты, даже если считать этими целями только освобождение территорий Луганской и Донецкой республик».
«Если исходить из того, что по Конституции, Херсонская и Запорожская область – часть российской территории, то тем более речь идет о том, что в наступившем году ВС России придется интенсифицировать наступательные боевые действия – а не находиться только в обороне с частичным и локальным наступлением в районе Артемовска», – прогнозирует Онуфриенко.
Если же неизбежно начнется наступление российской армии, то говорить о каком-либо наступлении ВСУ можно будет лишь как о попытке купировать продвижение наших сил, заставив перебросить часть вооружений на отражение украинских наступлений, подчеркивает эксперт. По его оценке, такое положение вещей сложится еще раньше, чем наступит весенняя распутица.
Впрочем, сделал оговорку собеседник, давать очень подробные прогнозы – неблагодарное занятие, если учесть, что ВС России еще не использовали потенциал, возникший благодаря частичной мобилизации. «Люди поступили на фронт, во вторую линию обороны, – также напомнил Онуфриенко. – Повсеместно возводятся оборонительные позиции. Часть из них я видел, и могу подтвердить, что это действительно мощные рубежи обороны, которые преодолеть очень непросто».
В среду Кирилл Буданов, руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины в интервью американской новостной службе ABC News заявил, что Киев планирует развернуть активные наступательные действия весной. Месяцем наиболее ожесточенных боевых действий станет март, цитирует РИА Новости слова главы украинской военной разведки. Заметим, что в конце декабря, в интервью Би-Би-Си, Буданов заявил, что боевые действия на фронте зашли в тупик. По словам Буданова, которое приводило издание «Коммерсант», ВСУ не могут победить на всех направлениях, равно как и Россия. Поэтому украинская армия «с нетерпением ждет поставок более совершенного оружия», заявил глава военной разведки Украины.
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WarGonzo сообщил о прорыве Российской армией обороны Соледара
Российские войска прорвали оборону города Соледара в Донецкой народной республике (ДНР) и взяли под контроль поселок Бахмутское, сообщил военкор Семен Пегов .
По данным Telegram-канала WarGonzo, в ходе тяжелых наступательных действий подразделениям ВС РФ удалось взять под контроль населенный пункт Бахмутское и продвинуться в центр Соледара. Также сообщается, что противник из-за фланговых прорывов вынужден отступать севернее центра.
Военный корреспондент Семен Пегов входит в координационную группу по вопросам специальной военной операции на Украине. Пегов ведет Telegram-канал WarGonzo.
Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович признал, что вооруженные силы Украины несут серьезные потери в районах Артемовска и Соледара в Донецкой народной республике.
Байден заявил о критически важной точке в боевых действиях на Украине
Байден счел нынешний этап боевых действий на Украине критически важным и призвал помочь Киеву
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Боевые действия на Украине находятся в критически важной точке, Россия «не пытается замедлить темпы», заявил глава американского государства Джо Байден.
На заседании своего кабинета Байден сказал, что США должны делать все возможное для помощи Украине в ее противостоянии с Россией. Он рассказал о «продолжительном обсуждении» ситуации на Украине с канцлером Германии Олафом Шольцем, передает ТАСС.
Байден заявил, что США «помогут Украине защищаться от российских ударов с воздуха». По его словам, ЗРК Patriot уже продемонстрировали свою эффективность на Украине, хотя, как указывали в Киеве, подготовка к передаче систем только началась. Байден же сказал, что «они работают, и россияне начинают осознавать, что они работают хорошо и сильно помогают».
Напомним, в совместном заявлении по итогам телефонных переговоров Байдена и Шольца сообщалось, что США передадут Украине БМП Bradley, а Германия – БМП Marder, а также присоединится к США в поставках дополнительной батареи ЗРК Patriot.
Шойгу распорядился о введении 36-часового режима прекращения огня на Украине
Министр обороны России Сергей Шойгу отдал распоряжение о введении режима прекращения огня по линии соприкосновения в зоне проведения спецоперации.
Глава ведомства в соответствии с поручением президента России Владимира Путина отдал указания ввести на 36 часов режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине, сообщило министерство в своем Telegram-канале.
Режим вводится с 12.00 6 января до 24.00 7 января.
Напомним, в четверг президент России после предложения патриарха Кирилла о введении Рождественского перемирия поручил ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации.
Киев в ответ обвинили РПЦ в пропаганде.
Байден высказался о рождественском прекращении огня на Украине
Байден высказался об объявленном Путиным рождественском прекращении огня на Украине
Американский президент Джозеф Байден отреагировал на объявленный российским президентом Владимиром Путиным в зоне СВО режим прекращения огня.
«Я думаю, он пытается найти немного кислорода», – заявил Байден, отвечая на вопрос о том, что тот думает о рождественском перемирии, передает ТАСС.
Президент Владимир Путин после предложения патриарха Кирилла о введении Рождественского перемирия поручил ввести режим прекращения огня. После этого глава Минобороны Сергей Шойгу распорядился ввести такой режим на 36 часов.
Путин объявил о прекращении огня на период Рождества
Президент России Владимир Путин поручил ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации, сообщили в пресс-службе Кремля.
«Учитывая обращение Святейшего патриарха Кирилла, поручаю министру обороны Российской Федерации [Сергею Шойгу] ввести с 12.00 6 января 2023 года до 24.00 7 января 2023 года режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине», – говорится в указании главы государства, опубликованном на сайте Кремля.
В сообщении отмечается, что в районах боевых действий живет множество граждан, исповедующих православие. Москва призывает Киев объявить режим прекращения огня и дать возможность верующим посетить службы в Рождественский сочельник, и на само Рождество.
СМИ: Никита Михалков попал в реанимацию
Стало известно о госпитализации Никиты Михалкова в реанимацию
Режиссер Никита Михалков находится в реанимации одной из больниц в Москве, он в тяжелом состоянии.
По данным источников, у Михалкова диагностирована ковидная пневмония, передает «Московский комсомолец».
Напомним, режиссера, актера и главу Союза кинематографистов России Никиту Михалкова госпитализировали накануне.
Воюющий за ВСУ грузин пообещал «сравнять с землей» Грузию
Один из грузин, воюющих за ВСУ, распространил в социальных сетях видеообращение, в котором пообещал «сравнять с землей» собственную родину, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Грузию сравняем с землей вместе с вами, – угрожает автор видео. – Проедемся катком, а потом выстроим заново. Вы не должны называться грузинами, ходить под флагами Грузии, петь гимн, иметь паспорта Грузии».
«Вот такие у нас «герои» и «патриоты», которые хотят сравнять с землей родину. Анонсируют уничтожение Грузии, чтобы привести во власть «националов», – заявил учредитель одного из общественных движений «Аи иа» Вато Шакаришвили.
Большинство из воюющих на Украине за ВСУ грузин – сторонники осужденного на шесть лет экс-президента Грузии и лидера «Единого национального движения» Михаила Саакашвили.
На днях член этой радикальной оппозиционной партии Гиви Таргамадзе заявил, что «рано или поздно грузинские бойцы вернутся, и это должно сниться в ужасных снах «мечтателям» («Грузинская мечта» – правящая партия Грузии)».
Власти Грузии отказались торжественно отправлять на Украину добровольцев, чего добивались «националы». Грузия участвует в международных санкциях против России, поддерживает Украину во всех международных форматах, но не ввела собственные санкции против России исходя из национальных интересов.
В ООН высказались о режиме прекращения огня на Украине на 36 часов
В ООН высказались об инициативе России прекратить огонь на Украине на время Рождества
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствует решение о прекращении огня, заявил официальный представитель руководителя организации Стефан Дюжаррик.
«Возможность того, что в этот святой период стороны проявят уважение и прекратят боевые действия, всегда приветствуется генеральным секретарем», – цитирует Дюжаррика ТАСС.
Напомним, в четверг российский президент Владимир Путин поручил ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения. Министр обороны Сергей Шойгу отдал распоряжение о вводе такого режима на 36 часов.
Американский президент Джо Байден, комментируя эти новости, заявил, что российская сторона таким образом пытается «найти немного кислорода».
Зеленский отверг предложение о прекращении огня
Зеленский назвал предложение России о прекращении огня попыткой скрыть подготовку к «агрессии против Европы»
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Украинский президент Владимир Зеленский утверждает, что предложение России о временном прекращении огня якобы является попыткой «скрыть в тишине подготовку к новой волне агрессии против Украины и Европы». США и ЕС также раскритиковали предложение России.
Зеленский в видеообращении в Telegram заявил по-русски, что России «не удастся» это сделать. По его версии, Москва пытается «остановить продвижение» вооруженных сил Украины в Донбассе, чтобы «подогнать ближе» войска. При этом он не пояснил, на каком направлении России потребовалось «остановить продвижение» ВСУ.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил в Twitter (соцсеть заблокирована в России), что Зеленский «предложил четкую формулу мира из десяти шагов». По словам министра, российское прекращение огня «нельзя и не следует воспринимать всерьез».
Тем временем США заявили, что считают предложение России «циничной уловкой» для пополнения сил и перегруппировки. Однако глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс отказался уточнить, рекомендуют ли США Украине не прекращать огонь. По его словам, Киев принимает решение по данному вопросу сам, передает ТАСС.
Официальный представитель европейской внешнеполитической службы Петер Стано заявил об «отсутствии доверия ко всему, что исходит из Кремля». По его словам, «для того чтобы одностороннее объявление о прекращении огня было убедительным, необходимо увидеть конкретные действия России, например, реальное прекращение военных атак, вывод войск и техники со всей территории Украины». Без этого, заявил Стано, «одностороннее прекращение огня выглядит как попытка России выиграть время», передает РИА «Новости».
В четверг российский президент Владимир Путин поручил ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения. Министр обороны Сергей Шойгу отдал распоряжение о вводе такого режима на 36 часов. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствовал решение о прекращении огня.
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Медведев отреагировал на отказ Зеленского прекратить огонь на Рождество
Зампред Совфеда Медведев: Нацистам не жаль ни людей, ни животных
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Украинцам была протянута рука христианского милосердия на великий праздник, их руководители ее отвергли, нацистам не жаль ни людей, ни животных, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
Медведев считает, что большинство военнослужащих, принимающих участие в СВО, спокойно выдохнули, услышав отказ «главных украинских клоунов прекращать огонь на Рождество».
«Людей, лишившихся возможности сходить в церковь, жалко. А вот свиньи не имеют никакой веры и врожденного чувства благодарности. Они понимают только грубую силу и визгливо требуют жратву от хозяев», – написал зампредседателя Совфеда в Telegram-канале.
Медведев отметил, что западные политики, в том числе глава МИД Германии Бербок, «успели вякнуть про недопустимость перемирия».
«Ну, наследники нацистов никогда не жалели ни людей, ни животных. Им не привыкать», – подчеркнул Медведев.
Напомним, президент Владимир Путин поручил ввести режим прекращения огня на Украине с 12.00 6 января 2023 года до 24.00 7 января. После этого министр обороны Сергей Шойгу распорядился ввести такой режим на 36 часов.
Украинский президент Владимир Зеленский отверг призыв Путина к прекращению огня на Рождество. Он заявил, что предложение России якобы является попыткой «скрыть в тишине подготовку к новой волне агрессии против Украины и Европы». США и ЕС также раскритиковали предложение России.
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США подготовили крупнейший пакет военной помощи Украине
Associated Press оценила новый пакет военной помощи Украине почти в 3 млрд долларов
Очередной пакет военной помощи Украине, который США представят в пятницу, станет самым крупным за все время поддержки Киева, сообщают информационные агентства со ссылкой на американских чиновников.
Украина получит помощь примерно на 2,85 млрд долларов. Новый «пакет военного оборудования» станет крупнейшим изъятием из запасов Пентагона для отправки Украине. Речь идет не только о БМП Bradley, но и о военных автомобилях Humvee, многоцелевых автомобилях MRAP и «большом количестве» ракет и других боеприпасов, передает РИА «Новости» со ссылкой на Associated Press.
Напомним, по данным СМИ, в новый пакет планируется включить около 50 БМП Bradley. Президент США Джо Байден заявил, что боевые действия на Украине находятся в критически важной точке.