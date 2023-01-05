Российские войска за сутки уничтожили более 170 украинских военных на четырех направлениях

Вооруженные силы России на Купянском, Красно-Лиманском, Донецком и Южно-Донецком направлениях ликвидировали свыше 170 украинских военнослужащих, сообщили в Минобороны.

На Купянском направлении российская артиллерия ударила по скоплениям живой силы 14-й и 95-й механизированных бригад ВСУ у поселков Кучеровка и Песчаное (Харьковская область), Стельмаховка (ЛНР), сообщило Минобороны в своем Telegram-канале.

Уничтожено до 30 украинских военных, танк, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

На Красно-Лиманском направлении артиллерия ВС России ударила по 95-й 95-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ у поселков Григоровка и Серебрянка (ДНР), украинские войска потеряли свыше 40 военных, два БТР и три автомобиля.

На Донецком направлении в ходе наступления российских военных нанесено поражение подразделениям 110-й мотопехотной и 79-й десантно-штурмовой бригадам ВСУ, ликвидировано до 60 бойцов ВСУ, четыре боевые машины пехоты и пять автомашин.

На Южно-Донецком направлении у населенного пункта Пречистовка (ДНР) уничтожено более 40 украинских военных, три боевые бронированные машины и два пикапа.

Российские авиация, ракетные войска, артиллерия поразили 57 украинских артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 84 районах. У поселков Гуляй Поле (Запорожская область) и Красный Лиман (ДНР) уничтожено два склада артиллерийских боеприпасов.

Напомним, за прошлые сутки ВКС России сбили украинские МиГ-29 и Су-25, в последние сутки сбиты украинские Су-24 и Су-25