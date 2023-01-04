ВКС России за сутки сбили самолеты МиГ-29 и Су-25 Украины

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4 января, среда | Последнее обновление — 14:48 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Путин отправил на службу оснащенный «Цирконами» фрегат «Адмирал Горшков»
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За год, прошедший после кровавых событий января 2021 года, главным вопросом остается, что делается властями для решения тех фундаментальных проблем, с которыми сталкивается казахстанское общество. Будет опасно, если руководители республики вновь сделают ставку на создание благоприятного образа в глазах Запада, а не на планомерное внутреннее развитие.
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Наступающий 2023 год в России встретили не только традиционными ёлками, но и праздничными акциями. К примеру, работники московского транспорта устроили флешмоб Дедов Морозов в столичном метро с раздачей подарков пассажирам кольцевой линии
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29 декабря в состав ВМФ России приняты атомный подводный крейсер «Генералиссимус Суворов», малый ракетный корабль «Град» и морской тральщик «Анатолий Шлемов». В церемонии подъема флагов на новых кораблях участвовал Верховный главнокомандующий Владимир Путин
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Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) Ростеха начала летные испытания силовой установки ПД-8. Она предназначена для ближнемагистрального пассажирского лайнера SSJ NEW и самолета-амфибии Бе-200
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12:42
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Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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ВКС России за сутки сбили самолеты МиГ-29 и Су-25 Украины
Воздушно-космические силы России сбили за сутки украинские самолеты МиГ-29 и Су-25
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Воздушно-космические силы России сбили за сутки украинские МиГ-29 и Су-25, сообщает Минобороны России.
В Telegram-канале ведомства отмечается, что самолеты были сбиты в районе города Краматорска ДНР и населенного пункта Новопавловка Николаевской области Украины.
Во время контрбатарейной борьбы возле Артемовска была вскрыта позиция и уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня «Ураган».
Также неподалеку от населенного пункта Покаляное в Харьковской области и города Орехова в Запорожской области на огневых позициях уничтожены три самоходные гаубицы 2С1 «Гвоздика». Возле населенного пункта Серебрянка в ДНР уничтожена гаубица Д-20 вместе с расчетом.
Кроме того, система ПВО за сутки уничтожила шесть БПЛА Украины в районах населенных пунктов Зеленый Гай в Запорожской области, Благовещенка, Петровка, Кирилловка в ДНР и Кременная в ЛНР.
Всего с начала спецоперации уничтожено: 357 самолетов, 199 вертолетов, 2813 беспилотных летательных аппаратов, 399 зенитных ракетных комплексов, 7408 танков и других боевых бронированных машин, 968 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3772 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 7920 единиц специальной военной автомобильной техники.
Ранее сообщалось, что истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Новоелизаветовка в ДНР были сбиты самолет МиГ-29 и два вертолета Ми-8 воздушных сил Украины.
В Сети появились кадры «удара мести за Макеевку» по ВСУ
В Сети появились кадры «удара мести за Макеевку» по ВСУ на Запорожском направлении
В Сети опубликовано видео удара противотанковой ракеты по скоплению боевиков противника на Запорожском направлении, его назвали «местью за Макеевку».
В Сети появились кадры того, как бойцы ВС России с помощью противотанковой управляемой ракеты нанесли удар по скоплению противника на Запорожском направлении. Автор видео прокомментировал ситуацию коротко: «Это им за Макеевку». Сам ролик опубликовал военкор Семен Пегов в Telegram-канале WarGonzo.
Ранее Минобороны сообщило о гибели 63 российских военных в Макеевке в результате удара ВСУ. Украинские войска нанесли удар шестью реактивными снарядами системы залпового огня HIMARS.
В Сети показали последствия удара ВС России по пункту ВСУ в Дружковке
На кадрах, попавших в Сеть, видны последствия удара российских ВС по временному пункту дислокации ВСУ в районе железнодорожной станции Дружковка в ДНР.
«Радио Свобода*» (признано в России СМИ-иноагентом) опубликовало кадры, на которых видны последствия удара по ледовой арене «Альтаир», где размещались украинские боевики. Крыша здания пробита, на полу лежат обгорелые матрасы и другие предметы быта солдат ВСУ.
Ранее в Минобороны России сообщили, что ракетным и авиационным ударом по скоплению военной техники в районе станции Дружковка в ДНР уничтожены две пусковые установки РСЗО HIMARS, более 800 реактивных снарядов к системам залпового огня, четыре боевые машины РСЗО RM-70 «Vampire».
Минобороны подтвердило массовое уничтожение техники и солдат ВСУ в Дружковке
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Ракетным и авиационным ударом по скоплению военной техники в районе станции Дружковка в ДНР уничтожены две пусковые установки РСЗО HIMARS, более 800 реактивных снарядов к системам залпового огня, четыре боевые машины РСЗО RM-70 «Vampire», сообщили в Минобороны России.
Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, ВС России нанесли ракетный и авиационный удар по скоплению военной техники в районе железнодорожной станции Дружковка в ДНР. Были уничтожены: две пусковые установки РСЗО HIMARS, четыре боевые машины реактивных систем залпового огня RM-70 «Vampire» чешского производства, более 800 реактивных снарядов к системам залпового огня; шесть автомобилей, а также до 120 украинских военнослужащих.
Также в ходе контрбатарейной борьбы в районе города Краматорск вскрыты позиции и уничтожены две пусковые установки РСЗО HIMARS, из которых обстреливали населенные пункты ДНР.
Кроме того, в Минобороны сообщили, что в районах города Артемовск ДНР и населенного пункта Червоная Диброва ЛНР на огневых позициях уничтожены три артиллерийские системы М-777 производства США. В районах населенных пунктов Волчанск Харьковской области и Серебрянка Донецкой народной республики уничтожены две украинские боевые машины РСЗО «Град». В районах населенных пунктов Каменское и Гуляйполе Запорожской области уничтожены две гаубицы Д-30.
Ранее в Сети стал распространяться видеофрагмент эфира французского телеканала TMC, на котором произошел момент удара по пункту ВСУ на ледовой арене «Альтаир» в Дружковке Краматорского района.
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Меладзе оправдался за кричалку в поддержку ВСУ
Меладзе попытался оправдаться за поддержку лозунга украинских националистов
Певец Валерий Меладзе обратился к поклонникам после скандального видео с националистической кричалкой в поддержку ВСУ, которую он продолжил на концерте в Дубае по просьбе поклонника.
В своем обращении в Telegram-канале, певец просил понять его. Он заявил, что уже 10 месяцев, «как и многие другие люди, живет с ощущением тяжести и горя».
«Так уж вышло, что горячо любимые мной народы находятся в конфликте, в котором гибнут люди. Я не могу и не хочу никого ненавидеть, и не пытаюсь кому-то угодить. Я мечтаю лишь о том, чтобы антагонизм прекратился, и между близкими народами установилось согласие. И ради этого я готов отдать все силы», – заявил Меладзе.
Ранее Меладзе на корпоративе в Дубае поддержал украинскую националистическую кричалку по просьбе поклонника. Видео со скандальным заявлением артиста вызвало бурную реакцию в Сети.
Блогеры гневно отреагировали на оправдание Меладзе из-за нацистской кричалки
Российские блогеры и журналисты возмутились попытке певца Валерия Меладзе оправдаться за поддержку кричалки ВСУ на корпоративе в Дубае.
«Меладзе своеобразно прокомментировал свое «выступление» в Дубае. Он очень страдает от того, что два близких народа воюют. И мечтает, чтобы «антагонизм прекратился». То есть, лозунг бандеровских недобитков, на который он, не колеблясь, откликнулся (разве что не зиганул), был его маленьким вкладом в дело «прекращения антогонизма». А вы извинений ждали?» – написал военкор, член СПЧ Александр Коц в своем Telegram-канале.
Журналист, заместитель генерального директора ВГТРК Андрей Медведев в Telegram-канале заявил, что Меладзе, судя по всему, записывал «оправдательное видео» в Москве и задался вопросом, почему артист все еще не находится в СК России.
«Кто-то помнит, чтобы Меладзе что-то сказал в поддержку России за последние 10 месяцев? Вот и я не помню. Вообще же, любой, кто пригласит Меладзе в России на корпоратив, на концерт, по умолчанию должен считаться потенциальным спонсором ВСУ. Потому что совершенно непонятно, куда певец с такими-то взглядами тратит гонорары», – считает Медведев.
«История Меладзе так здорово ложится на известную реплику Колчака, что любо-дорого. Но куда смешней то, что страдает он лишь десять месяцев. Ок, про Донбасс не слыхал. Но ведь Украина, которую он славит, с Россией «воюет» девятый год. Валерий, вы путаетесь в показаниях!», – подчеркнул донецкий блогер Игорь Гомольский.
Ранее певец Валерий Меладзе обратился к поклонникам после скандального видео с националистической кричалкой в поддержку ВСУ, которую он продолжил на концерте в Дубае по просьбе поклонника.
В Минобороны назвали причину гибели российских военных в Макеевке
Минобороны: Причиной гибели российских военнослужащих в Макеевке стало массовое использование личным составом телефонов
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Основной причиной гибели российских военнослужащих в Макеевке стало включение и массовое использование личным составом телефонов в зоне досягаемости средств поражения противника, сообщил первый заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Севрюков.
Генерал сообщил, что основной причиной произошедшего стало включение и массовое использование личным составом, вопреки запрету, мобильных телефонов, что позволило противнику запеленговать и определить координаты расположения российских военнослужащих для нанесения ракетного удара, передает ТАСС.
Севрюков заверил, что принимаются необходимые меры по исключению подобных трагедий в будущем, работает комиссия по расследованию обстоятельств происшествия, по итогам расследования виновные должностные лица будут привлечены к ответственности.
Напомним, 2 января Минобороны РФ сообщило о гибели в новогоднюю ночь 63 российских военнослужащих в результате удара ВСУ из РСЗО HIMARS американского производства по пункту временной дислокации одного из подразделений Вооруженных сил РФ в Макеевке.
Минобороны сообщило о наступлении российских войск в Донбассе
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Российские войска наступают на Донецком направлении, нанесены удары по ВСУ на Купянском, Красно-Лиманском и Южно-Донецком направлениях, уничтожены три диверсионные группы, а также более 130 иностранных наемников в ДНР.
Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, на Красно-Лиманском направлении нанесены удары по четырем штурмовым отрядам ВСУ, потери противника составили 120 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, четыре боевые бронированные машины, три пикапа и два автомобиля. Также была уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ.
Также две диверсионно-разведывательные группы ВСУ были ликвидированы возле населенных пунктов Новоселовское и Табаевка Харьковской области.
Кроме того, на Донецком направлении российские войска продолжали наступательные действия. В результате комплексного огневого поражения противника в районах населенных пунктов Красное, Петровское, Невельское, Георгиевка и Победа Донецкой народной республики уничтожено до 90 украинских военнослужащих, два танка, пять боевых бронированных машин и семь автомобилей.
Также высокоточными ударами ВКС России по пунктам временной дислокации подразделений «Иностранного легиона» в районах населенных пунктов Масляковка и города Краматорск Донецкой народной республики уничтожено более 130 иностранных наемников.
Кроме того, на Южно-Донецком направлении уничтожено более 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа.
«Ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки поражены 72 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 104-х районах», – заявили в Минобороны.
Ранее в Минобороны подтвердили уничтожение техники и солдат ВСУ в Дружковке.
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Минобороны уточнило число погибших в Макеевке военнослужащих
Минобороны: Число погибших в Макеевке военнослужащих увеличилось до 89 человек
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Количество погибших при трагедии в Макеевке военнослужащих увеличилось до 89 человек, сообщил первый заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Севрюков.
Генерал заверил, что сразу после трагедии командование и офицеры воинской части, младшие командиры и военнослужащие других подразделений приняли все доступные меры по спасению пострадавших – раненым оказывалась первая медицинская помощь, проводилась эвакуация в медицинские учреждения, передает ТАСС.
В военном ведомстве с сожалением сообщили, что в ходе разбора завалов железобетонных конструкций количество погибших наших товарищей увеличилось до 89 человек. В Минобороны уточнили, что среди погибших – заместитель командира полка подполковник Бачурин. В Минобороны пообещали оказать всем пострадавшим и семьям погибших всю необходимую помощь и поддержку.
Напомним, 2 января Минобороны РФ сообщало о гибели в новогоднюю ночь 63 российских военнослужащих в результате удара ВСУ из РСЗО HIMARS американского производства по пункту временной дислокации одного из подразделений Вооруженных сил РФ в Макеевке. Позже в военном ведомстве сообщили, что основной причиной гибели российских военнослужащих в Макеевке стало включение и массовое использование личным составом, вопреки запрету, телефонов в зоне досягаемости средств поражения противника.
NYT рассказала о семикратном преимуществе дронов ВС России над ПВО Украины
NYT: Дроны ВС России стоят в семь раз дешевле ракет ПВО Украины, которые пытаются их сбить
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Цена используемых Россией БПЛА может достигать всего 20 тыс. долларов, в то время как запуск используемой Украиной ракеты класса «земля – воздух» для поражения беспилотника доходит до 500 тыс. долларов, пишет газета The New York Times со ссылкой на информацию главы украинской консалтинговой компании «Мольфар» Артема Старосека.
По его словам, дешевле всего обходится запуск ракеты зенитно-ракетного комплекса С-300, который обходится в 140 тыс. долларов. Гораздо дороже обходится удар американского ЗРК NASAMS стоимостью 500 тыс. долларов. При этом эксперты отмечают риск, связанный с разницей в стоимости БПЛА и применяемых против них средств. Специалисты сошлись во мнении, что военные нужды дорого обходятся Украине и ее союзникам, передает РБК со ссылкой на NYT.
Также Старосек призвал учитывать расходы на поражение БПЛА, так как сбить его стоит гораздо дешевле, чем отремонтировать поврежденную или разрушенную электростанцию.
В заключение эксперт добавил, что в данный момент Украина полностью зависит от поставок западных союзников, однако растет риск того, «что эти союзники со временем устанут от затрат».
Накануне Еврокомиссия заявила о намерении перечислять средства новой макрофинансовой помощи Украине на общую сумму до 18 млрд евро в 2023 году на «ежемесячной предсказуемой» основе.
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Путин подписал указ о дополнительных социальных гарантиях военнослужащим
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Президент Владимир Путин подписал указ о дополнительных социальных гарантиях военнослужащим и лицам, имеющим специальные звания полиции, проходящим военную службу в войсках национальной гвардии России, сообщили в пресс-службе Кремля.
Согласно указу, в случае гибели бойцов Росгвардии «при выполнении задач по оказанию содействия органам федеральной службы безопасности в охране государственной границы Российской Федерации на участках, примыкающих к районам проведения специальной военной операции на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины с 24 февраля 2022 года», а также на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября 2022 года «членам их семей осуществляется единовременная выплата в размере 5 млн рублей в равных долях».
Та же мера поддержки применяется, если смерть наступила вследствие увечья или заболевания, полученного при выполнении поставленных задач. Это же применяется и к военнослужащим, уволившимся со службы в течение года с момента увольнения, говорится на сайте Кремля.
В документе отмечается, что при отсутствии членов семей единовременная выплата осуществляется в равных долях полнородным и неполнородным братьям и сестрам погибших росгвардейцев. Что касается указанных категорий военных, получивших увечье (ранение, травму, контузию), то им единовременно выплачивают 3 млн рублей.
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Часовой ранил в ногу прохожего под Белгородом
Часовой на военном объекте под Белгородом ранил мужчину, который не остановился после предупреждения
Часовой на военном объекте в Белгородской области ранил мужчину, который не остановился на предупреждение, пострадавший отправлен в больницу, сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков.
Губернатор написал в своем Telegram-канале, что мужчина не остановился после предупреждения часового, в итоге военный выстрелил в него, прохожий получил огнестрельное ранение в ногу и был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.
Гладков пояснил, что в происшествии будут разбираться следователи, ФСБ и Минобороны. Предстоит выяснить, почему мужчина находился в это время на приграничной территории и зачем пошел к военным.
Между тем, с 1 января 2023 года введен особый режим въезда на территорию Луганской народной республики и выезда с нее в Белгородской области.
Ранее подросток получил ранения в результате подрыва взрывного устройства в Белгородской области.
Российские военные уничтожили бившую по Макеевке установку РСЗО ВСУ
Минобороны: Российские военные ответным огнем уничтожили стрелявшую по Макеевке установку РСЗО Вооруженных сил Украины
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Российские военные ответным огнем уничтожили пусковую установку реактивной системы залпового огня, из которой ВСУ вели огонь по Макеевке в ДНР, сообщил первый заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Севрюков.
Генерал сообщил, что ответным огнем ВС России была уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня, из которой ВСУ вели огонь по Макеевке, передает ТАСС.
Кроме того, по имеющимся у Минобороны данным, в результате ракетных и авиационных ударов ВС России по скоплению военной техники в районе железнодорожной станции Дружковка Донецкой Народной Республики было уничтожено еще четыре пусковые установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, четыре боевые машины РСЗО RM-70 «Вампир», более 800 реактивных снарядов к ним, восемь автомобилей, а также более 200 украинских националистов и иностранных наемников, сообщил Севрюков.
Также, по имеющимся у Минобороны данным, в районе Масловки был поражен пункт временной дислокации одного из подразделений «Иностранного легиона», где уничтожено более 130 иностранных наемников, добавил генерал.
Напомним, в результате удара ВСУ из РСЗО HIMARS американского производства по пункту временной дислокации одного из подразделений Вооруженных сил РФ в Макеевке в новогоднюю ночь погибли 89 российских военнослужащих. Основной причиной гибели российских военных в Макеевке стало включение и массовое использование личным составом, вопреки запрету, телефонов в зоне досягаемости средств поражения противника.
Путин поручил Шойгу доложить об обеспечении участников СВО вооружением и экипировкой
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Президент России Владимир Путин поручил Минобороны России до 1 февраля доложить об обеспечении участников специальной военной операции вооружением, техникой, материальными средствами и экипировкой, сообщила пресс-служба Кремля.
Срок исполнения поручения – 1 февраля 2023 года, ответственный – министр обороны России Сергей Шойгу, говорится на сайте Кремля.
Кроме того, Путин поручил кабмину до 1 апреля организовать в режиме «одного окна» выдачу документов для льгот раненым участникам специальной военной операции и семьям погибших. Ответственные за исполнение – премьер-министр России Михаил Мишустин и региональные власти.
Также сообщается, что Путин поручил подготовить предложения о создании единой системы льгот для участников боевых действий на стороне ДНР и ЛНР с 2014 года.
«Правительству РФ совместно с комиссией Государственного совета РФ по направлению «Государственное и муниципальное управление" представить предложения о внесении в законодательство РФ и законодательство субъектов РФ изменений в целях установления единой системы прав, льгот, социальных гарантий и компенсаций для лиц, участвовавших в боевых действиях на стороне Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики начиная с 2014 года и до принятия их в состав РФ», – говорится в перечне поручений.
Ранее Путин подписал указ о дополнительных социальных гарантиях военнослужащим.
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При обстреле ВСУ Еленовки в ДНР ранен ребенок
Ребенок ранен после обстрела ВСУ Еленовки в ДНР
Пятилетний ребенок пострадал в результате обстрела Еленовки со стороны украинских войск, ВСУ применили снаряды «натовского» калибра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Представительство ДНР в СЦКК сообщило, что ВСУ обстреляли Еленовку снарядами «натовского» калибра 155 мм, был ранен мальчик 2016 года рождения, говорится в сообщении в Telegram-канале СЦКК.
В общей сложности украинские войска выпустили 16 снарядов «натовского» калибра 155 мм по Александровке, Ясиноватой и Еленовке, а также десять мин калибром 120 мм по Горловке и восемь снарядов калибром 122 мм по Каштановому.
Ранее украинские военные выпустили три снаряда калибра НАТО по Киевскому району Донецка.
Общественник рассказала о поддержке президентом семей участников СВО
Юлия Белехова: Постоянный контакт с участниками СВО позволяет быстро решать их проблемы
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«В нашей организации встретились люди, объединенные одной заботой: поддержать своих близких, которые отправились защищать Родину. Прямой и постоянный контакт с ними помогает нам четко понимать, какая помощь им необходима», – сказала газете ВЗГЛЯД руководитель Комитета семей воинов Отечества Юлия Белехова. Она также отметила роль президента в поддержке семей участников СВО.
«Спецоперация России на Украине сформировала новые задачи, потребовала от общества единения и сплочения. Ячейка нашего и каждого нормального общества вообще – это семья. В периоды испытаний это проявляется особо. Семья – это точка коммуникации с нашими воинами, с нашими героями. Куда будет звонить солдат со своими переживаниями? Конечно, домой, своим родным, маме, жене. В итоге, два этих посыла: сплочение общества и родственное участие в судьбах наших воинов – логически оформились в создание Комитета семей воинов Отечества (КСВО)», – рассказала руководитель КСВО Юлия Белехова.
По ее словам, цель Комитета – объединить семьи участников СВО по всей России. «Встретились люди, объединенные одной заботой: поддержать друг друга, своих родных и близких, которые отправились защищать Родину. Вообще, в России было и остается много женских и семейных организаций, но мы в КСВО сосредоточились на решении вопросов семей воинов. Прямой и постоянный контакт с ними помогает нам четко знать и понимать, какая помощь им необходима», – подчеркнула собеседница.
Белехова отметила: КСВО во взаимодействии с Минобороны и другими ведомствами уже организовал «горячую линию» для сбора обращений и решения сложных вопросов. «Также мы оказываем правовую помощь по вопросам мобилизации и СВО. Сами родители воинов и юристы КСВО отвечают на вопросы обращающихся по выплатам и правам, по помощи семьям участников СВО, помогают получить психологическую консультацию», – рассказала руководитель КСВО.
«Сейчас нами организованы поставки гуманитарной помощи на освобожденные территории. Кроме того, мы проводим благотворительные мероприятия в контексте новогодних праздников, – сообщила Белехова. – А в планах у нас еще больше проектов, еще больше поддержки для наших ребят. Так, например, уже создаются региональные КСВО, которые будут решать вопросы регионального уровня, возникающие сегодня и у семей воинов, и у бойцов. Есть вопросы и федерального уровня, которые будут передаваться нам, а мы будем их решать с профильными министерствами и ведомствами».
«Очень воодушевляет то, что президент полностью разделяет наши планы и поддерживает нашу работу. Например, Владимир Путин дал поручение администрации президента и правительству, чтобы у нас был прямой контакт с министерствами и ведомствами, чтобы мы могли решать вопросы напрямую. А вопросов много – уже сейчас у нас в работе более 2 тыс. обращений, далеко не все из которых легко решаемы. Но именно для решения таких задач мы и существуем», – рассказала руководитель КСВО.
В середине декабря Комитет семей воинов Отечеств организовал сообщество для поддержки матерей, жен и других родственников участников СВО, а также для оказания юридической помощи в решении проблемных вопросов, говорится в Telegram-канале организации.
Добавим, что губернаторы новой волны, со своей стороны, также разработали региональные меры поддержки семьям военнослужащих. Например, в Тюменской области при помощи главы региона Александра Моора запустили региональную сеть «социальных гостиных», которые представляют собой центры поддержки членов семей военнослужащих.
В Якутии принято решение о персональном закреплении каждой семьи военнослужащих за муниципалитетами, министерствами и ведомствами с целью оказания адресной помощи, когда для нее возникнет необходимость.
В Кировской области глава региона Александр Соколов расширил категорию получателей мер поддержки в регионе – помимо семей мобилизованных граждан в нее вошли семьи тех, кто служит в зоне СВО по контракту, а также добровольцев. В Мурманской области начал работу Центр поддержки семей мобилизованных граждан и участников СВО.
Напомним, в начале ноября президент Владимир Путин обратился к региональным руководителям с призывом уделять особое внимание заботе о семьях военнослужащих, принимающих участие в СВО. «Просто чтобы это не было забыто, не превратилось в какую-то рутину. Имейте в виду: это важное направление нашей общей работы – поддержка этих семей», – отметил президент.
Добавим также, что 4 ноября глава государства подписал закон, который приравнивает к военнослужащим бойцов-добровольцев, что гарантирует распространение на них социальных гарантий, полагающихся тем, кто служит по контракту. Денежное довольствие добровольцев также не может быть ниже чем у контрактников, которые занимают аналогичные воинские должности, сообщало РИА Новости. Добровольцы также будут застрахованы за счет федерального бюджета.
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