ВКС России за сутки сбили самолеты МиГ-29 и Су-25 Украины

Общественник рассказала о поддержке президентом семей участников СВО

Юлия Белехова: Постоянный контакт с участниками СВО позволяет быстро решать их проблемы

«В нашей организации встретились люди, объединенные одной заботой: поддержать своих близких, которые отправились защищать Родину. Прямой и постоянный контакт с ними помогает нам четко понимать, какая помощь им необходима», – сказала газете ВЗГЛЯД руководитель Комитета семей воинов Отечества Юлия Белехова. Она также отметила роль президента в поддержке семей участников СВО.

«Спецоперация России на Украине сформировала новые задачи, потребовала от общества единения и сплочения. Ячейка нашего и каждого нормального общества вообще – это семья. В периоды испытаний это проявляется особо. Семья – это точка коммуникации с нашими воинами, с нашими героями. Куда будет звонить солдат со своими переживаниями? Конечно, домой, своим родным, маме, жене. В итоге, два этих посыла: сплочение общества и родственное участие в судьбах наших воинов – логически оформились в создание Комитета семей воинов Отечества (КСВО)», – рассказала руководитель КСВО Юлия Белехова.

По ее словам, цель Комитета – объединить семьи участников СВО по всей России. «Встретились люди, объединенные одной заботой: поддержать друг друга, своих родных и близких, которые отправились защищать Родину. Вообще, в России было и остается много женских и семейных организаций, но мы в КСВО сосредоточились на решении вопросов семей воинов. Прямой и постоянный контакт с ними помогает нам четко знать и понимать, какая помощь им необходима», – подчеркнула собеседница.

Белехова отметила: КСВО во взаимодействии с Минобороны и другими ведомствами уже организовал «горячую линию» для сбора обращений и решения сложных вопросов. «Также мы оказываем правовую помощь по вопросам мобилизации и СВО. Сами родители воинов и юристы КСВО отвечают на вопросы обращающихся по выплатам и правам, по помощи семьям участников СВО, помогают получить психологическую консультацию», – рассказала руководитель КСВО.

«Сейчас нами организованы поставки гуманитарной помощи на освобожденные территории. Кроме того, мы проводим благотворительные мероприятия в контексте новогодних праздников, – сообщила Белехова. – А в планах у нас еще больше проектов, еще больше поддержки для наших ребят. Так, например, уже создаются региональные КСВО, которые будут решать вопросы регионального уровня, возникающие сегодня и у семей воинов, и у бойцов. Есть вопросы и федерального уровня, которые будут передаваться нам, а мы будем их решать с профильными министерствами и ведомствами».

«Очень воодушевляет то, что президент полностью разделяет наши планы и поддерживает нашу работу. Например, Владимир Путин дал поручение администрации президента и правительству, чтобы у нас был прямой контакт с министерствами и ведомствами, чтобы мы могли решать вопросы напрямую. А вопросов много – уже сейчас у нас в работе более 2 тыс. обращений, далеко не все из которых легко решаемы. Но именно для решения таких задач мы и существуем», – рассказала руководитель КСВО.

В середине декабря Комитет семей воинов Отечеств организовал сообщество для поддержки матерей, жен и других родственников участников СВО, а также для оказания юридической помощи в решении проблемных вопросов, говорится в Telegram-канале организации.

Добавим, что губернаторы новой волны, со своей стороны, также разработали региональные меры поддержки семьям военнослужащих. Например, в Тюменской области при помощи главы региона Александра Моора запустили региональную сеть «социальных гостиных», которые представляют собой центры поддержки членов семей военнослужащих.

В Якутии принято решение о персональном закреплении каждой семьи военнослужащих за муниципалитетами, министерствами и ведомствами с целью оказания адресной помощи, когда для нее возникнет необходимость.

В Кировской области глава региона Александр Соколов расширил категорию получателей мер поддержки в регионе – помимо семей мобилизованных граждан в нее вошли семьи тех, кто служит в зоне СВО по контракту, а также добровольцев. В Мурманской области начал работу Центр поддержки семей мобилизованных граждан и участников СВО.

Напомним, в начале ноября президент Владимир Путин обратился к региональным руководителям с призывом уделять особое внимание заботе о семьях военнослужащих, принимающих участие в СВО. «Просто чтобы это не было забыто, не превратилось в какую-то рутину. Имейте в виду: это важное направление нашей общей работы – поддержка этих семей», – отметил президент.

Добавим также, что 4 ноября глава государства подписал закон, который приравнивает к военнослужащим бойцов-добровольцев, что гарантирует распространение на них социальных гарантий, полагающихся тем, кто служит по контракту. Денежное довольствие добровольцев также не может быть ниже чем у контрактников, которые занимают аналогичные воинские должности, сообщало РИА Новости. Добровольцы также будут застрахованы за счет федерального бюджета.