Общественник: Новые поручения президента усилят помощь семьям участников СВО

Надежда Узунова: Помощь президента семьям участников СВО неоценима

Доверие и всесторонняя поддержка наших инициатив со стороны Владимира Путина являются большим подспорьем в оперативном оказании помощи военнослужащим и их семьям. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказала участница Комитета семей воинов Отечества (КСВО) Надежда Узунова. Ранее был опубликован перечень поручений президента России по итогам встречи с матерями военнослужащих.

«В Комитете семей воинов Отечества очень ждали перечень поручений, разработанный по итогам встречи с президентом. Конечно, эти поручения – огромная ответственность и для нас, и для глав регионов», – рассказала руководитель регионального отделения КСВО в Республике Хакасия Надежда Узунова.

«В регионах работа по этим направлениям началась даже до поручений президента, поскольку все осознают ее важность. Например, у нас в республике уже прошли встречи с губернатором и его заместителями», – отметила она. «Вышедший документ усилит работу с органами власти. Мы прекрасно понимаем, что пока наши мужчины на фронте, у нас нет выходных дней. И даже в новогодние праздники есть те, кто нуждается в нашей помощи. А это значит, что мы должны ее оказать», – акцентирует собеседница.

«Важно, что в поручениях отмечено межведомственное взаимодействие. Связь между Минобороны, Минтрудом, Минздравом и другими учреждениями ускорит процессы и позволит быстрее помогать семьям. Времени на промедление нет, поэтому документ – большое подспорье в нашей работе», – убеждена Узунова.

«Доверие президента, конечно, также крайне важно для нас и мотивирует все отделения КСВО работать еще лучше, используя весь опыт и потенциал, который у нас имеется», – заключила она.

В понедельник был опубликован перечень поручений по итогам встречи президента России с матерями военнослужащих – участников СВО. Встреча прошла 25 ноября. Ее участницами стали женщины, сыновья которых – мобилизованные, добровольцы, контрактники и кадровые военные – служат в рядах Российской армии и находятся либо непосредственно в зоне проведения СВО, либо проходят тактическую подготовку и боевое слаживание.

Владимир Путин поручил кабмину до 1 апреля организовать в режиме «одного окна» выдачу документов для льгот раненым участникам специальной военной операции и семьям погибших. Ответственные за исполнение – премьер-министр России Михаил Мишустин и региональные власти.

Также правительству поручено представить предложения о внесении в законодательство России и законодательство субъектов федерации изменений в целях установления единой системы прав, льгот, социальных гарантий и компенсаций для лиц, участвовавших в боевых действиях на стороне Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики начиная с 2014 года и до принятия их в состав России.

Минкульту Путин поручил обеспечить создание общественных пространств, арт-объектов, школьных музеев, посвященных участникам специальной военной операции, проявившим отвагу, мужество и героизм, и проведение в школах уроков по этой теме.

Напомним, в середине декабря Комитет семей воинов Отечеств организовал сообщество для поддержки матерей, жен и других родственников участников СВО, а также для оказания юридической помощи в решении проблемных вопросов, говорится в Telegram-канале организации.

Ранее, в начале ноября, президент Владимир Путин обратился к региональным руководителям с призывом уделять особое внимание заботе о семьях военнослужащих, принимающих участие в СВО. «Просто чтобы это не было забыто, не превратилось в какую-то рутину. Имейте в виду: это важное направление нашей общей работы – поддержка этих семей», – отметил президент.

Добавим также, что 4 ноября глава государства подписал закон, который приравнивает к военнослужащим бойцов-добровольцев, что гарантирует распространение на них социальных гарантий, полагающихся тем, кто служит по контракту. Денежное довольствие добровольцев также не может быть ниже чем у контрактников, которые занимают аналогичные воинские должности, сообщало РИА Новости. Добровольцы также будут застрахованы за счет федерального бюджета.

Ранее руководитель Комитета семей воинов Отечества Юлия Белехова в комментарии газете ВЗГЛЯД рассказала о поддержке президентом семей участников СВО.

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