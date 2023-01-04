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4 января, среда | Последнее обновление — 11:18 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Пушилин: Военные в Макеевке проявили мужество и героизм, спасая товарищей
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Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) Ростеха начала летные испытания силовой установки ПД-8. Она предназначена для ближнемагистрального пассажирского лайнера SSJ NEW и самолета-амфибии Бе-200
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12:42
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Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
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Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Глава КСВО рассказала о поддержке президентом семей участников спецоперации
Юлия Белехова: Постоянный контакт с участниками СВО позволяет быстро решать их проблемы
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«В нашей организации встретились люди, объединенные одной заботой: поддержать своих близких, которые отправились защищать Родину. Прямой и постоянный контакт с ними помогает нам четко понимать, какая помощь им необходима», – сказала газете ВЗГЛЯД руководитель Комитета семей воинов Отечества Юлия Белехова. Она также отметила роль президента в поддержке семей участников СВО.
«Спецоперация России на Украине сформировала новые задачи, потребовала от общества единения и сплочения. Ячейка нашего и каждого нормального общества вообще – это семья. В периоды испытаний это проявляется особо. Семья – это точка коммуникации с нашими воинами, с нашими героями. Куда будет звонить солдат со своими переживаниями? Конечно, домой, своим родным, маме, жене. В итоге, два этих посыла: сплочение общества и родственное участие в судьбах наших воинов – логически оформились в создание Комитета семей воинов Отечества (КСВО)», – рассказала руководитель КСВО Юлия Белехова.
По ее словам, цель Комитета – объединить семьи участников СВО по всей России. «Встретились люди, объединенные одной заботой: поддержать друг друга, своих родных и близких, которые отправились защищать Родину. Вообще, в России было и остается много женских и семейных организаций, но мы в КСВО сосредоточились на решении вопросов семей воинов. Прямой и постоянный контакт с ними помогает нам четко знать и понимать, какая помощь им необходима», – подчеркнула собеседница.
Белехова отметила: КСВО во взаимодействии с Минобороны и другими ведомствами уже организовал «горячую линию» для сбора обращений и решения сложных вопросов. «Также мы оказываем правовую помощь по вопросам мобилизации и СВО. Сами родители воинов и юристы КСВО отвечают на вопросы обращающихся по выплатам и правам, по помощи семьям участников СВО, помогают получить психологическую консультацию», – рассказала руководитель КСВО.
«Сейчас нами организованы поставки гуманитарной помощи на освобожденные территории. Кроме того, мы проводим благотворительные мероприятия в контексте новогодних праздников, – сообщила Белехова. – А в планах у нас еще больше проектов, еще больше поддержки для наших ребят. Так, например, уже создаются региональные КСВО, которые будут решать вопросы регионального уровня, возникающие сегодня и у семей воинов, и у бойцов. Есть вопросы и федерального уровня, которые будут передаваться нам, а мы будем их решать с профильными министерствами и ведомствами».
«Очень воодушевляет то, что президент полностью разделяет наши планы и поддерживает нашу работу. Например, Владимир Путин дал поручение администрации президента и правительству, чтобы у нас был прямой контакт с министерствами и ведомствами, чтобы мы могли решать вопросы напрямую. А вопросов много – уже сейчас у нас в работе более 2 тыс. обращений, далеко не все из которых легко решаемы. Но именно для решения таких задач мы и существуем», – рассказала руководитель КСВО.
В середине декабря Комитет семей воинов Отечеств организовал сообщество для поддержки матерей, жен и других родственников участников СВО, а также для оказания юридической помощи в решении проблемных вопросов, говорится в Telegram-канале организации.
Добавим, что губернаторы новой волны, со своей стороны, также разработали региональные меры поддержки семьям военнослужащих. Например, в Тюменской области при помощи главы региона Александра Моора запустили региональную сеть «социальных гостиных», которые представляют собой центры поддержки членов семей военнослужащих.
В Якутии принято решение о персональном закреплении каждой семьи военнослужащих за муниципалитетами, министерствами и ведомствами с целью оказания адресной помощи, когда для нее возникнет необходимость.
В Кировской области глава региона Александр Соколов расширил категорию получателей мер поддержки в регионе – помимо семей мобилизованных граждан в нее вошли семьи тех, кто служит в зоне СВО по контракту, а также добровольцев. В Мурманской области начал работу Центр поддержки семей мобилизованных граждан и участников СВО.
Напомним, в начале ноября президент Владимир Путин обратился к региональным руководителям с призывом уделять особое внимание заботе о семьях военнослужащих, принимающих участие в СВО. «Просто чтобы это не было забыто, не превратилось в какую-то рутину. Имейте в виду: это важное направление нашей общей работы – поддержка этих семей», – отметил президент.
Добавим также, что 4 ноября глава государства подписал закон, который приравнивает к военнослужащим бойцов-добровольцев, что гарантирует распространение на них социальных гарантий, полагающихся тем, кто служит по контракту. Денежное довольствие добровольцев также не может быть ниже чем у контрактников, которые занимают аналогичные воинские должности, сообщало РИА Новости. Добровольцы также будут застрахованы за счет федерального бюджета.
В Сети появились кадры «удара мести за Макеевку» по ВСУ
В Сети появились кадры «удара мести за Макеевку» по ВСУ на Запорожском направлении
В Сети опубликовано видео удара противотанковой ракеты по скоплению боевиков противника на Запорожском направлении, его назвали «местью за Макеевку».
В Сети появились кадры того, как бойцы ВС России с помощью противотанковой управляемой ракеты нанесли удар по скоплению противника на Запорожском направлении. Автор видео прокомментировал ситуацию коротко: «Это им за Макеевку». Сам ролик опубликовал военкор Семен Пегов в Telegram-канале WarGonzo.
Ранее Минобороны сообщило о гибели 63 российских военных в Макеевке в результате удара ВСУ. Украинские войска нанесли удар шестью реактивными снарядами системы залпового огня HIMARS.
В Сети показали последствия удара ВС России по пункту ВСУ в Дружковке
На кадрах, попавших в Сеть, видны последствия удара российских ВС по временному пункту дислокации ВСУ в районе железнодорожной станции Дружковка в ДНР.
«Радио Свобода*» (признано в России СМИ-иноагентом) опубликовало кадры, на которых видны последствия удара по ледовой арене «Альтаир», где размещались украинские боевики. Крыша здания пробита, на полу лежат обгорелые матрасы и другие предметы быта солдат ВСУ.
Ранее в Минобороны России сообщили, что ракетным и авиационным ударом по скоплению военной техники в районе станции Дружковка в ДНР уничтожены две пусковые установки РСЗО HIMARS, более 800 реактивных снарядов к системам залпового огня, четыре боевые машины РСЗО RM-70 «Vampire».
Меладзе оправдался за кричалку в поддержку ВСУ
Меладзе попытался оправдаться за поддержку лозунга украинских националистов
Певец Валерий Меладзе обратился к поклонникам после скандального видео с националистической кричалкой в поддержку ВСУ, которую он продолжил на концерте в Дубае по просьбе поклонника.
В своем обращении в Telegram-канале, певец просил понять его. Он заявил, что уже 10 месяцев, «как и многие другие люди, живет с ощущением тяжести и горя».
«Так уж вышло, что горячо любимые мной народы находятся в конфликте, в котором гибнут люди. Я не могу и не хочу никого ненавидеть, и не пытаюсь кому-то угодить. Я мечтаю лишь о том, чтобы антагонизм прекратился, и между близкими народами установилось согласие. И ради этого я готов отдать все силы», – заявил Меладзе.
Ранее Меладзе на корпоративе в Дубае поддержал украинскую националистическую кричалку по просьбе поклонника. Видео со скандальным заявлением артиста вызвало бурную реакцию в Сети.
Минобороны подтвердило массовое уничтожение техники и солдат ВСУ в Дружковке
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Ракетным и авиационным ударом по скоплению военной техники в районе станции Дружковка в ДНР уничтожены две пусковые установки РСЗО HIMARS, более 800 реактивных снарядов к системам залпового огня, четыре боевые машины РСЗО RM-70 «Vampire», сообщили в Минобороны России.
Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, ВС России нанесли ракетный и авиационный удар по скоплению военной техники в районе железнодорожной станции Дружковка в ДНР. Были уничтожены: две пусковые установки РСЗО HIMARS, четыре боевые машины реактивных систем залпового огня RM-70 «Vampire» чешского производства, более 800 реактивных снарядов к системам залпового огня; шесть автомобилей, а также до 120 украинских военнослужащих.
Также в ходе контрбатарейной борьбы в районе города Краматорск вскрыты позиции и уничтожены две пусковые установки РСЗО HIMARS, из которых обстреливали населенные пункты ДНР.
Кроме того, в Минобороны сообщили, что в районах города Артемовск ДНР и населенного пункта Червоная Диброва ЛНР на огневых позициях уничтожены три артиллерийские системы М-777 производства США. В районах населенных пунктов Волчанск Харьковской области и Серебрянка Донецкой народной республики уничтожены две украинские боевые машины РСЗО «Град». В районах населенных пунктов Каменское и Гуляйполе Запорожской области уничтожены две гаубицы Д-30.
Ранее в Сети стал распространяться видеофрагмент эфира французского телеканала TMC, на котором произошел момент удара по пункту ВСУ на ледовой арене «Альтаир» в Дружковке Краматорского района.
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Блогеры гневно отреагировали на оправдание Меладзе из-за нацистской кричалки
Российские блогеры и журналисты возмутились попытке певца Валерия Меладзе оправдаться за поддержку кричалки ВСУ на корпоративе в Дубае.
«Меладзе своеобразно прокомментировал свое «выступление» в Дубае. Он очень страдает от того, что два близких народа воюют. И мечтает, чтобы «антагонизм прекратился». То есть, лозунг бандеровских недобитков, на который он, не колеблясь, откликнулся (разве что не зиганул), был его маленьким вкладом в дело «прекращения антогонизма». А вы извинений ждали?» – написал военкор, член СПЧ Александр Коц в своем Telegram-канале.
Журналист, заместитель генерального директора ВГТРК Андрей Медведев в Telegram-канале заявил, что Меладзе, судя по всему, записывал «оправдательное видео» в Москве и задался вопросом, почему артист все еще не находится в СК России.
«Кто-то помнит, чтобы Меладзе что-то сказал в поддержку России за последние 10 месяцев? Вот и я не помню. Вообще же, любой, кто пригласит Меладзе в России на корпоратив, на концерт, по умолчанию должен считаться потенциальным спонсором ВСУ. Потому что совершенно непонятно, куда певец с такими-то взглядами тратит гонорары», – считает Медведев.
«История Меладзе так здорово ложится на известную реплику Колчака, что любо-дорого. Но куда смешней то, что страдает он лишь десять месяцев. Ок, про Донбасс не слыхал. Но ведь Украина, которую он славит, с Россией «воюет» девятый год. Валерий, вы путаетесь в показаниях!», – подчеркнул донецкий блогер Игорь Гомольский.
Ранее певец Валерий Меладзе обратился к поклонникам после скандального видео с националистической кричалкой в поддержку ВСУ, которую он продолжил на концерте в Дубае по просьбе поклонника.
Минобороны сообщило о наступлении российских войск в Донбассе
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Российские войска наступают на Донецком направлении, нанесены удары по ВСУ на Купянском, Красно-Лиманском и Южно-Донецком направлениях, уничтожены три диверсионные группы, а также более 130 иностранных наемников в ДНР.
Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, на Красно-Лиманском направлении нанесены удары по четырем штурмовым отрядам ВСУ, потери противника составили 120 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, четыре боевые бронированные машины, три пикапа и два автомобиля. Также была уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ.
Также две диверсионно-разведывательные группы ВСУ были ликвидированы возле населенных пунктов Новоселовское и Табаевка Харьковской области.
Кроме того, на Донецком направлении российские войска продолжали наступательные действия. В результате комплексного огневого поражения противника в районах населенных пунктов Красное, Петровское, Невельское, Георгиевка и Победа Донецкой народной республики уничтожено до 90 украинских военнослужащих, два танка, пять боевых бронированных машин и семь автомобилей.
Также высокоточными ударами ВКС России по пунктам временной дислокации подразделений «Иностранного легиона» в районах населенных пунктов Масляковка и города Краматорск Донецкой народной республики уничтожено более 130 иностранных наемников.
Кроме того, на Южно-Донецком направлении уничтожено более 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа.
«Ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки поражены 72 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 104-х районах», – заявили в Минобороны.
Ранее в Минобороны подтвердили уничтожение техники и солдат ВСУ в Дружковке.
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Французские СМИ показали момент взрыва в подконтрольном ВСУ Краматорске
Удар по пункту ВСУ попал в прямой эфир французского телеканала TMC
В Сети распространяется видеофрагмент эфира французского телеканала TMC, на котором произошел момент удара по пункту ВСУ в подконтрольном Киеву Краматорске.
В Telegram-канале «RT на русском» сообщается, что французский журналист вел прямой эфир, когда на заднем фоне прогремел мощный удар по пункту дислокации ВСУ в районе контролируемого Киевом Краматорска в ДНР.
Видеозапись была продемонстрирована в эфире передачи Quotidien, в студии которой во время показа находился министр экономики Франции Брюно Ле Мэр, передает РИА «Новости».
Представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков ранее сообщал, что ВКС России ударили по пунктам временной дислокации подразделений «Иностранного легиона» в ДНР, а также в Харьковской области, ликвидировав более 70 иностранных наемников, более ста ранены.
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СМИ: Турция выполняет условия России по обмену «азовцев»
Турецкие СМИ: Передача Медведчука и азовцев прошла при выполнении всех условий России
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Россия во время обмена своих военных на командиров «Азова» (признан террористической организацией и запрещен в России) настаивала на том, чтобы украинские боевики остались на территории Турции. С тех пор Анкара выполняет это условие, сообщают СМИ.
Как сообщает газета Hurriyet со ссылкой на высокопоставленных чиновников, переговоры об обмене проходили в Анкаре на базе Национальной разведывательной организации. Россия настояла на том, чтобы пять командиров «Азова» (признан террористической организацией и запрещен в России) остались на турецкой территории, и с тех пор Турция выполняет взятые на себя обязательства.
В день обмена в аэропорт Анкары прилетели российский и украинский самолеты, обмен был произведен без проблем. «Командиры «Азова» с того времени находятся в Турции в качестве ее гостей. Обе стороны не нарушают договоренностей», – рассказали источники.
В сентябре газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что в результате сложного переговорного процесса по обмену, с подконтрольной киевскому режиму территории Украины возвращены 55 военнослужащих Вооруженных сил России, которым в плену грозила смертельная опасность.
Украинская сторона также передала России политика Виктора Медведчука, который с начала СВО содержался без суда в застенках СБУ. Освобождение Медведчука подтвердил врио главы ДНР Денис Пушилин.
Как утверждали западные СМИ, российские военнослужащие были обменены при посредничестве турецкой стороны и лично Реджепа Эрдогана на примерно 200 украинских военнопленных, в том числе на пятерых командиров отряда «Азов». Отмечалось, что командиры «Азова» отправляются не на Украину, а в Турцию, где будут неопределенное время (до конца боевых действий) «пользоваться покровительством главы Турции».
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В ООН ответили на предложение Украины провести «саммит мира»
В ООН заявили, что не занимаются организацией предложенного Украиной «саммита мира»
ООН не занимается организацией саммитов мира, следует обращаться с данным вопросом к другим, заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.
Хак на просьбу прокомментировать призывы главы МИД Украины Дмитрия Кулебы организовать при помощи ООН саммит мира заявил, что организация этим не занимается.
«На данный момент нам нечего объявить об этом. Если будет какое-то развитие событий, мы дадим вам знать», – цитирует РИА «Новости» Хака.
Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о намерении Киева провести к концу февраля «мирный саммит» предпочтительно на площадке ООН с генсеком организации Антониу Гутерришем в качестве посредника. Как отметил Кулеба, Россию на такой саммит стоило бы приглашать только после якобы необходимого международного суда.
В МИД отметили, что инициатива Киева по проведению «мирного саммита» при ООН является бредовой идеей и пиар-акцией со стороны Соединенных Штатов,
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В Минобороны назвали причину гибели российских военных в Макеевке
Минобороны: Причиной гибели российских военнослужащих в Макеевке стало массовое использование личным составом телефонов
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Основной причиной гибели российских военнослужащих в Макеевке стало включение и массовое использование личным составом телефонов в зоне досягаемости средств поражения противника, сообщил первый заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Севрюков.
Генерал сообщил, что основной причиной произошедшего стало включение и массовое использование личным составом, вопреки запрету, мобильных телефонов, что позволило противнику запеленговать и определить координаты расположения российских военнослужащих для нанесения ракетного удара, передает ТАСС.
Севрюков заверил, что принимаются необходимые меры по исключению подобных трагедий в будущем, работает комиссия по расследованию обстоятельств происшествия, по итогам расследования виновные должностные лица будут привлечены к ответственности.
Напомним, 2 января Минобороны РФ сообщило о гибели в новогоднюю ночь 63 российских военнослужащих в результате удара ВСУ из РСЗО HIMARS американского производства по пункту временной дислокации одного из подразделений Вооруженных сил РФ в Макеевке.
Раненый на Украине французский наемник пожаловался на равнодушие властей
Потерявший ногу французский наемник Броншэн на Украине пожаловался на безразличие властей
Участвующий в боях со стороны ВСУ и потерявший ногу французский наемник Максим Броншэн пожаловался изданию TF1 INFO, что посольство Франции в Киеве не оказало ему никакой помощи после ранения.
Доброволец рассказал, что потерял левую ногу, подорвавшись на мине в лесу. При этом посольство Франции не выказало стремления помочь наемнику на месте, передает РИА «Новости».
При этом в сюжете указано, что Броншэну, как наемнику, грозит пять лет тюремного заключения и штраф в размере 75 тыс. евро, согласно французскому уголовному кодексу.
В данный момент он проходит лечение в больнице в Страсбурге.
Ранее французские СМИ показали момент взрыва в подконтрольном ВСУ Краматорске, где, предположительно, были размещены пункты временной дислокации подразделений «Иностранного легиона».
Названо условие поддержки Западом военного переворота на Украине
Экс-посол ЛНР в Москве Мирошник: Военный переворот на Украине возможен в случае отказа Киева выполнять указания Запада
Военный госпереворот на Украине возможен, если Владимир Зеленский перестанет выполнять указания Запада и возомнит себя свободным правителем, выразил мнение бывший посол Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник.
Как отметил Мирошник в беседе с ТАСС, Зеленский в условиях тотального подавления оппозиции на Украине может не опасаться за свою власть. Однако, по мнению экс-посла ЛНР в Москве, военный госпереворот на Украине возможен, если Зеленский будет грубо нарушать указания кураторов и вдруг возомнит себя свободным правителем.
Мирошник считает, что на этот случай у Запада есть уже подготовленный Валерий Залужный (главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ)), которому нужно будет только арестовать Зеленского и, возможно, парочку человек из его окружения, которые вовремя не присягнут новому диктатору. Экс-посол Луганской Народной Республики в Москве выразил уверенность, что иностранная охрана Зеленского противодействовать аресту президента не будет, даже совсем наоборот – выполнит согласованный с кураторами план.
При этом Мирошник отметил, что пока к политическим трансформациям на Украине еще нет существенных оснований, так как Зеленский четко следует указаниям из Вашингтона и Лондона, а народ тихо возмущается на холодных кухнях и прячется от мобилизации.
Напомним, в ноябре минувшего года Мирошник отмечал, что диктаторский режим Зеленского на Украине может быть «снесен» поддержанным Западом военным путчем.
Французский актер раскритиковал Запад из-за Украины
Французский актер Омар Си уличил в лицемерии Запад из-за конфликта на Украине
Французский актер Омар Си, звезда фильма «1+1» назвал лицемерами западную общественность, которая не беспокоится о многолетнем конфликте в Африке и на Ближнем Востоке, но переживает за Украину.
В интервью Le Parisien Омар Си удивился, что общественность поражена конфликтом на Украине.
«Значит ли это, что когда это происходит в Африке, вы тронуты меньше? В детстве я был потрясен ирано-иракской войной. Я рос и видел эти ужасные кадры. Эта война велась по старинке. Затем была война в Персидском заливе, она продолжается до сих пор», – цитирует РИА «Новости» французского актера.
Он добавил, что чувствует тревогу от любых вооруженных конфликтов, независимо от их географического положения.
Ранее испано-британская актриса Уна Чаплин, внучка Чарли Чаплина, призвала к тому, чтобы идеологическая война, которую Запад ведет с Россией, стала «старой новостью».
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Минобороны уточнило число погибших в Макеевке военнослужащих
Минобороны: Число погибших в Макеевке военнослужащих увеличилось до 89 человек
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Количество погибших при трагедии в Макеевке военнослужащих увеличилось до 89 человек, сообщил первый заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Севрюков.
Генерал заверил, что сразу после трагедии командование и офицеры воинской части, младшие командиры и военнослужащие других подразделений приняли все доступные меры по спасению пострадавших – раненым оказывалась первая медицинская помощь, проводилась эвакуация в медицинские учреждения, передает ТАСС.
В военном ведомстве с сожалением сообщили, что в ходе разбора завалов железобетонных конструкций количество погибших наших товарищей увеличилось до 89 человек. В Минобороны уточнили, что среди погибших – заместитель командира полка подполковник Бачурин. В Минобороны пообещали оказать всем пострадавшим и семьям погибших всю необходимую помощь и поддержку.
Напомним, 2 января Минобороны РФ сообщало о гибели в новогоднюю ночь 63 российских военнослужащих в результате удара ВСУ из РСЗО HIMARS американского производства по пункту временной дислокации одного из подразделений Вооруженных сил РФ в Макеевке. Позже в военном ведомство сообщили, что основной причиной гибели российских военнослужащих в Макеевке стало включение и массовое использование личным составом, вопреки запрету, телефонов в зоне досягаемости средств поражения противника.
Верховная рада удалила твит о Бандере после жалоб из Польши
СМИ: Запись о Бандере в аккаунте Верховной рады удалена после жалоб Польши
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Запись в Twitter Верховной рады, посвященная дню рождения идеолога украинского национализма Степана Бандеры, исчезла после разговора премьер-министров Украины и Польши, сообщают СМИ.
Украинское издание «Лига.нет» пишет, что в день рождения Бандеры в аккаунте Рады в социальной сети Twitter (запрещен в России) было опубликовано фото главнокомандующего Вооруженными силам Украины Валерия Залужного на фоне портрета Бандеры, что вызвало негативную реакцию польских властей, передает ТАСС.
По словам замминистра иностранных дел Польши Аркадиуша Муларчика, власти Украины «прислушались к голосу Польши, поскольку неприемлемо чествование Бандеры, убившего десятки тысяч поляков на Волыни». Когда произошел разговор представителей Польши и Украины не сообщается, но пост в аккаунте Верховной рады был удален.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Верховная рада напоминает о личности, которая была идеологом преступных времен, при первой встрече с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем будет высказано однозначно критическое и негативное отношение к восхвалению Степана Бандеры.
Также в Израиле возмутились восхвалению Бандеры на Украине, но политики признались, что не могут повлиять на Киев.
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