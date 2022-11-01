Путин поручил проработать строительство дороги между курортами «Архыз» и «Красная поляна» Путин назвал важнейшей работой для глав регионов поддержку семей участников СВО 1 ноября 2022, 20:27 Текст: Ольга Иванова

Губернаторам необходимо уделять особое внимание заботе о семьях военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции, считает президент России Владимир Путин. «Хочу еще раз заострить ваше внимание и всех других коллег в регионах: (нужно) обязательно продолжать оказывать поддержку, не забывать про семьи наших граждан военнослужащих, которые выполняют свой воинский долг, защищая Отечество», – сказал он губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву на встрече, сообщает ТАСС. Путин обратил внимание на то, что в Краснодарском крае организована эта работа. «Просто чтобы это не было забыто, не превратилось в какую-то рутину. Имейте в виду: это важное направление нашей общей работы – поддержка этих семей», – отметил президент. Также Путин подчеркнул, что руководство региона должно «настроиться на это, как на одно из важнейших поручений и важнейших направлений деятельности края». Ранее мэр Москвы Сергей Собянин, возглавляющий в Госсовете комиссию по государственному и муниципальному управлению, заявил, что супругам мобилизованных помогут повысить квалификацию и найти работу. Новости СМИ2

Путин рассказал о повреждениях на «Северных потоках» в результате теракта Путин сообщил о воронках и вырванной трубе на «Северных потоках» в результате теракта 31 октября 2022, 23:42

Фото: кадр из видео Expressen/Reuters

Текст: Антон Антонов

Газпром допущен к обследованию места подрыва «Северных потоков», причиной повреждения газопроводов стал теракт, сообщил глава Российского государства Владимир Путин. По словам Путина, глава Газпрома Алексей Миллер «доложил с утра, что обследовали». На месте взрыва обнаружены две воронки три и пять метров глубиной. Как рассказал президент, «вырвало трубу длиной 40 метров, разрыв составляет, всего трубы разошлись на 259 метров», передает ТАСС. «Вот этот кусок трубы, который был вырван. Его изогнуло на 90 градусов и отбросило на 40 метров в сторону «Северного потока – 2», который тоже оказался поврежденным. Видимо, и этим взрывом, и этими осколками, остатками этой трубы», – приводит его слова РИА «Новости». Путин подчеркнул, что «это очевидный теракт». России ситуацию «трудно контролировать», поскольку речь идет об особой экономической зоне Дании, Швеции, Германии. По словам Путина, в Европе «рот закрыли, молчат, как будто так оно и надо, несмотря на то, что это реально подрывает в корне их интересы». «Кто-то еще наглости набирался думать, что Россия сама взорвала. До такой бредятины трудно себе представить, что кто-то додумался, но тем не менее придумывают всякую такую чушь», – сказал он. Путин, отвечая на вопрос, найдутся ли желающие купить российский газ, когда появится турецкий хаб, заявил, что покупатели российского газа есть всегда. Турецкий газовый хаб – реалистичный проект, который удастся достаточно быстро реализовать, заявил он, отметив, что России легче контролировать акваторию Черного моря, а с турецкой стороной «проще работать», потому что президент Реджеп Тайип Эрдоган – «человек слова». Путин не сомневается, что контракты на покупку газа через турецкий хаб будут заключены. 26 сентября на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» устроили теракты. Пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков заявлял, что расследование ведут без взаимодействия с российской стороной, чтобы продвигать удобную для Запада версию. Путин поручил продумать безвизовый режим для иностранцев в одностороннем порядке 1 ноября 2022, 19:04

Фото: Сергей Бобылев/POOL/РИА Новости

Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин по итогам заседания президиума Госсовета поручил правительству совместно с МИД, МВД и ФСБ подготовить предложения по установлению безвизового режима для иностранных граждан без соблюдения принципа взаимности. «Подготовить и представить предложения по установлению (без учета принципа взаимности) безвизового режима для осуществления поездок в Российскую Федерацию иностранных граждан в туристических, деловых, образовательных целях, а также для участия в спортивных и культурных мероприятиях», – приводится поручение на сайте Кремля. Также Путин дал поручение по увеличению объемов авиаперевозок с иностранными государствами, не включенными в перечень иностранных государств, совершающих в отношении Российской Федерации недружественные действия. Кроме того, президент поручил возобновить действия единой электронной визы для граждан иностранных государств, не включенных в перечень иностранных государств, совершающих в отношении Российской Федерации недружественные действия. Также Путин дал поручение по распространению в субъектах Российской Федерации практики г. Санкт-Петербурга, предусматривающей обеспечение безвизового въезда в Российскую Федерацию и временного пребывания в Российской Федерации в составе организованных групп иностранных граждан, являющихся пассажирами круизных судов, в целях организации круизов в морских акваториях и по внутренним водным путям Российской Федерации. Напомним, граждане Украины смогут въезжать в Россию без оформления виз и в 2023 году, говорится в проекте указа президента, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов. В начале июля Евросоюз разорвал соглашение об облегченном визовом режиме с РФ. При этом республики Прибалтики и Польша договорились вообще не пускать к себе россиян с шенгенскими визами (за рядом исключений). Ожидалось, что Россия ответит «зеркально», но глава государства выступил против этого. Новости СМИ2 Путин, Алиев и Пашинян согласовали совместное заявление по Карабаху 31 октября 2022, 21:27

Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин заявил, что трехсторонний формат РФ – Армения – Азербайджан показал способность договариваться о будущем. «Сегодняшняя дискуссия говорит о том, что мы можем договариваться и о будущем всех наших стран. Когда я говорю «всех наших стран», имею в виду и Россию, и Азербайджан, и Армению, и все страны региона. Потому что в нормализации отношений заинтересованы все народы, которые проживают на этой территории», – приводит его слова ТАСС. Он рассказал, что трехсторонняя встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном продолжалась более двух часов, в результате чего было согласовано совместное заявление. «Сегодня мы согласовали совместное заявление. Должен сказать откровенно, не все удалось согласовать, некоторые вещи пришлось изъять из предварительно проработанного на уровне специалистов текста. Тем не менее я согласен с общей оценкой в том, что встреча была полезной, и это создает условия для дальнейших шагов в направлении урегулирования ситуации в целом», – рассказал Путин. Он добавил, что «Россия со своей стороны будет делать все для того, чтобы окончательное и всеобъемлющее урегулирование было достигнуто». Также он подчеркнул, что Москва остается в контакте со сторонами, чтобы продолжать диалог и поставить точку в конфликте в регионе. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян во время переговоров в Сочи с Путиным отметил важность вывода азербайджанских войск из зоны ответственности российских миротворцев в Карабахе. Путин подтвердил завершение частичной мобилизации Путин сообщил о завершении частичной мобилизации в России и назвал число проходящих подготовку мобилизованных 31 октября 2022, 23:21

Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

Текст: Антон Антонов

Призыв в рамках частичной мобилизации в России завершен, 259 тыс. мобилизованных сейчас проходят подготовку, а не участвуют в боевых действиях, сообщил президент страны Владимир Путин. По словам Путина, мобилизация «завершена, точка поставлена». Сейчас 41 тыс. мобилизованных находится в «боевых порядках», из оставшихся 259 тыс. часть «находится в войсках в составе группировки, но участие в боевых действиях не принимает, а проводит слаживание, остальная часть на полигонах». «То есть 260 тыс. человек вообще не участвует в боевых действиях, а проходят подготовку в той или иной степени, и на этом мобилизация завершена», – сказал Путин. Путин заявил, что обсудит с юристами, нужен ли указ о завершении частичной мобилизации. Он рассказал, что сперва Минобороны рассматривало «меньшую цифру» по числу мобилизованных, но в результате решило, что требуется «мобилизация 300 тысяч», передает РИА «Новости». В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя информацию о проблемах с выездом россиян после заявления о прекращении призыва, сообщил, что все сигналы прошли, дальше происшествий быть не должно. Напомним, российское военное ведомство объявило в понедельник, что все мероприятия в рамках частичной мобилизации, связанные с призывом граждан из запаса, завершены. Новости СМИ2 Путин прояснил позицию России по «зерновой сделке» Путин указал на решение России приостановить участие в «зерновой сделке», а не выйти из нее 31 октября 2022, 23:15 Текст: Антон Антонов

Россия не объявляла о выходе из «зерновой сделки», российская сторона лишь приостановила свое участие в ней, заявил глава российского государства Владимир Путин. По словам Путина, Украина должна гарантировать, что угрозы судам в рамках сделки не будет, а ООН – провести работу с Киевом. Как подчеркнул глава российского государства, беспилотники, атаковавшие Черноморский флот, частично шли в коридоре, по которому вывозится зерно. Путин поблагодарил военнослужащих, которые отбили атаки по кораблям Черноморского флота. Кроме того, как отметил президент, Москва поддержала сделку, желая помочь беднейшим странам. Однако 35% зерна попадает в страны ЕС, только от 3% до 5% шло в пользу нуждающихся, передает РИА «Новости». Напомним, Украина напала на корабли Черноморского флота и портовую инфраструктуру Севастополя, которые обеспечивают безопасность гражданских судов в рамках сделки. Россия приостановила участие в «зерновой сделке». Как указывал Путин, главными бенефициарами сделки стали не нуждающиеся страны, а государства Запада. Баку и Ереван договорились воздерживаться от применения силы 31 октября 2022, 22:04

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Ольга Иванова

Пресс-служба Кремля опубликовала совместное заявление президентов России, Азербайджана Владимира Путина, Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которое было подписано по итогам трехсторонней встречи в Сочи. В документе говорится, что стороны, «отметив ключевой вклад Российского миротворческого контингента в обеспечение безопасности в зоне его развертывания, акцентировали востребованность его усилий по стабилизации обстановки в регионе», приводится текст заявления на сайте Кремля. «Договорились воздерживаться от применения силы или угрозы ее применения, обсуждать и решать все проблемные вопросы исключительно на основе взаимного признания суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ в соответствии с Уставом ООН и Алма-Атинской декларацией 1991 года», – говорится в публикации. Также стороны «подтвердили приверженность неукоснительному соблюдению всех указанных договоренностей в интересах комплексной нормализации азербайджано-армянских отношений, обеспечения мира, стабильности, безопасности и устойчивого экономического развития Южного Кавказа. Согласились приложить дополнительные усилия, направленные на безотлагательное решение остающихся задач, включая блок гуманитарных вопросов», отмечается в заявлении. Лидеры стран подчеркнули важность активной подготовки к заключению мирного договора между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения в целях достижения устойчивого и долгосрочного мира в регионе. На основе имеющихся наработок условлено продолжить поиск взаимоприемлемых развязок. Российская Федерация будет оказывать этому всяческое содействие. «Акцентировали важность формирования позитивной атмосферы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения для продолжения диалога между представителями общественности, экспертных сообществ и религиозных лидеров при российском содействии, а также запуска трехсторонних межпарламентских контактов в целях укрепления доверия между народами двух стран», – указывается в заявлении. Лидеры Азербайджанской Республики и Республики Армения приветствовали готовность Российской Федерации и впредь всемерно способствовать нормализации отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения, обеспечению стабильности и процветания на Южном Кавказе. Ранее Путин заявил, что трехсторонний формат РФ – Армения – Азербайджан показал способность договариваться о будущем. Новости СМИ2 Путин поручил проработать строительство дороги между курортами «Архыз» и «Красная поляна» 1 ноября 2022, 19:25 Текст: Алексей Дегтярев

Правительству, МВД и ФСБ предстоит изучить возможность строительства автодороги между курортами в Карачаево-Черкессии и Краснодарским краем, соответствующее поручение дал президент Владимир Путин. «Правительству Российской Федерации совместно с МВД России и ФСБ России рассмотреть возможность строительства автомобильной дороги между курортами «Архыз» (Карачаево-Черкесская Республика) и «Красная Поляна» (Краснодарский край)», – говорится в поручении, опубликованном на сайте Кремля. Отмечается, что доклад по этой теме должен быть представлен до 1 мая 2023 года. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин, глава МВД Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников. Путин подчеркнул отсутствие у Киева желания вести переговоры Путин указал на невозможность обсуждать договоренности с Украиной из-за отсутствия у Киева желания вести переговоры 1 ноября 2022, 00:00

Фото: kremlin.ru, Sergii Kharchenko/

Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Сейчас нет условий для обсуждения возможности договоренностей с Украиной, поскольку у Киева нет желания вести переговоры, сообщил президент России Владимир Путин. Путин напомнил, что договоренности, к которым стороны пришли в Стамбуле, Украина «выбросила в корзину». Сейчас Киев «сам себе запретил» вести переговоры с Москвой. Путин заявил, что Россия подождет, «может быть, созреют какие-то необходимые условия». «Наша добрая воля известна, она никаким изменениям и сомнениям не подлежит», – приводит его слова РИА «Новости». Президент России также отметил, что не всегда целесообразно озвучивать свою переговорную позицию заранее. Необходимо, чтобы сами переговоры состоялись. Как заявил Путин, иногда «выкладывать на стол» предложения «нужно в последний раз, либо выставляя такие требования, которые дипломаты называют «запросными», и потом постепенно двигаться к общему знаменателю, который удовлетворил бы обе стороны». Путин также подтвердил, что российские удары по территории Украины отчасти можно считать ответом на террористические атаки со стороны Киева. «Но это не все, что мы могли бы сделать», – сказал он. Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не готов вести переговоры с Россией. Зеленский подписал указ об отказе от переговоров с Путиным. Новости СМИ2 Путин и Эрдоган обсудили «зерновую сделку» Президенты России и Турции Путин и Эрдоган обсудили «зерновую сделку» 1 ноября 2022, 17:25 Текст: Ольга Иванова

Президент Турции Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с главой России Владимиром Путиным, в ходе которых они обсудили ситуацию вокруг «зерновой сделки», сообщила канцелярия турецкого лидера. Также во время беседы обсуждались региональные вопросы, особенно последние события в российско-украинском конфликте. Эрдоган заявил, что Анкара продолжит выступать с необходимыми инициативами перед всеми сторонами для решения проблем, связанных с реализацией Стамбульского меморандума о поставках зерна, приводит сообщение РИА «Новости». Кроме того, Эрдоган выразил уверенность, что если будет установлено ориентированное на решение сотрудничество в вопросе «зерновой сделки», как и во многих других вопросах, зерновой кризис будет решен с помощью конструктивного подхода. Эрдоган также поблагодарил Путина о высказываниях российского лидера о нем на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай». Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что возобновление «зерновой сделки» невозможно до тех пор, пока коридор безопасности будет использоваться для террористических атак. Путин отказался «выпячивать» разногласия Армении и Азербайджана на переговорах Путин отказался «выпячивать» вопросы, которые Армения и Азербайджан не смогли согласовать в Сочи 31 октября 2022, 23:05 Текст: Антон Антонов

Президент России Владимир Путин заявил, что не следует «выпячивать» чувствительные вопросы, которые Армении и Азербайджану не удалось согласовать на трехсторонней встрече в Сочи. Президент заявил, что для нагорно-карабахского урегулирования Россия готова предоставить Армении и Азербайджану карты «еще генерального штаба советской армии». «Это самые точные карты, как мы понимаем», – сказал он. По словам Путина, демаркация границы является важнейшим вопросом. Он сообщил, что есть некоторые предпосылки, что путь к урегулированию между Баку и Ереваном найден, передает РИА «Новости». «Что касается вопросов, которые не удалось согласовать, можно ли об этом сказать? Можно. Но не нужно. Потому что если они до сих пор не урегулированы, то, на мой взгляд, не нужно заострять на них внимание прессы, общественности. А нужно просто спокойно в закрытом режиме добиваться согласования. Это очень тонкие вещи, чувствительные для обеих сторон. И я не считаю себя вправе их выпячивать без согласования с партнерами», – сказал президент. Напомним, на трехсторонней встрече в Сочи был согласован текст совместного заявления президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Новости СМИ2 Путин объяснил Эрдогану причины решения приостановить участие в «зерновой сделке» Президент России Путин информировал Эрдогана о причинах принятого решения приостановить действие «зерновой сделки» 1 ноября 2022, 19:18 Текст: Вера Басилая

Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом проинформировал о причинах решения приостановить участие России в «зерновой сделке». Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по телефону обменялись мнениями по вопросам, касающимся сложившейся ситуации с реализацией «зерновой сделки», говорится в сообщении на сайте Кремля. Путин информировал Эрдогана о причинах принятого Россией решения приостановить действие этой сделки. Он заявил, что Киев при поддержке Запада использовал зерновой коридор для атак на Севастополь и корабли, охранявшие коридор. «Необходимо провести детальное расследование обстоятельств этого инцидента, а также после получить от Киева реальные гарантии неукоснительного соблюдения стамбульских договоренностей», – отметил глава российского государства. Путин заявил, что после выполнения этих условий можно рассмотреть вопрос о возвращении к зерновой сделке. Президент России также напомнил о невыполнении и второй части пакетных договоренностей – по разблокировке экспорта российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Он подтвердил готовность России безвозмездно поставить в Африку значительные объемы зерна и удобрений. Ранее министр обороны России Сергей Шойгу в ходе телефонного разговора обсудил с турецким коллегой Хулуси Акаром вопросы «зерновой сделки». До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что возобновление «зерновой сделки» невозможно до тех пор, пока коридор безопасности будет использоваться для террористических атак. До этого первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что на заседании СБ ООН страны Запада не смогли прямо опровергнуть заявления Москвы о том, что атаку на Севастополь украинцы совершили при помощи западных кураторов. Путин указал на отсутствие проекта мирного договора между Арменией и Азербайджаном 31 октября 2022, 22:59 Текст: Антон Антонов

Мирного договора между Арменией и Азербайджаном пока нет, его составляющие – это предмет компромиссов с обеих сторон, заявил глава российского государства Владимир Путин. Путин сказал, что сейчас преждевременно говорить об основных составляющих мирного договора. «Это предмет компромиссов, наверняка, которые должны быть достигнуты с обеих сторон при посредничестве, если обе договаривающиеся стороны захотят, в том числе и нашей страны», – приводит его слова РИА «Новости». Путин сообщил, что присутствие российских миротворцев в Карабахе прописано в совместном заявлении от ноября 2020 года. «Здесь добавить нечего», – сказал он. Он заверил, что контакты Баку и Еревана с участием России будут продолжены. При этом Путин указал, что страны Европы пытаются исключить Москву из различных форматов, в том числе касающихся ситуации в Нагорном Карабахе. «Ясно совершенно, что это в некоторых ситуациях абсолютно нереалистично, невозможно», – сказал он. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявил, что работа по карабахскому урегулированию при посредничестве России будет продолжаться. Напомним, обнародован текст совместного заявления президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Заявление согласовали на трехсторонней встрече в Сочи. Новости СМИ2 Москва выразила готовность развивать отношения с Лигой арабских государств В Кремле подтвердили намерение России продолжать взаимодействие с Лигой арабских государств 1 ноября 2022, 10:02 Текст: Александра Юдина

В своем приветствии главам государств и правительств стран-членов ЛАГ по случаю открытия 31-го саммита организации российский лидер Владимир Путин сообщил, что Россия готова всемерно развивать взаимодействие с Лигой арабских государств (ЛАГ) и всеми ее членами. По словам президента, Москва готова и впредь всенаправленно развивать взаимодействие с ЛАГ и всеми ее членами, в том числе для обеспечения безопасности на региональном и глобальном уровне. Путин также отметил, что военно-политические проблемы на Ближнем Востоке и в Северной Африке, включая сирийский и ливийский кризисы, йеменский и палестино-израильский конфликты, должны быть урегулированы на общепризнанной международно-правовой основе при неукоснительном уважении суверенитета и территориальной целостности государств», отмечается в телеграмме главы государства на сайте Кремля. По словам Путина, на фоне происходящих в мире серьезных политических и экономических изменений ускоряется процесс формирования многополярной системы международных отношений, основывающейся на принципах равноправия, справедливости и уважения законных интересов друг друга. Он добавил, что более значимую роль в этом процессе играют ближневосточные и североафриканские страны, общее население которых составляет почти полмиллиарда человек. «Несомненно, задачи оздоровления международной обстановки, противодействия угрозам и вызовам современности обуславливают необходимость скоординированных коллективных усилий и существенно повышают востребованность таких представительных многосторонних структур, как Лига арабских государств», – отмечено в сообщении. В конце сентября на полях 77-й сессии ГА ООН глава МИД России Сергей Лавров подробно информировал о генезисе украинского кризиса делегацию контактной группы Лиги арабских государств. Песков рассказал о планах Путина на День народного единства Песков заявил, что в День народного единства Путин возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому в Москве 1 ноября 2022, 14:25 Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин в День народного единства, 4 ноября, возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому и проведет ряд тематических мероприятий и деловых встреч, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По словам Пескова, в первой половине дня 4 ноября Путин возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому в Москве, который открылся после реставрации. «Будет еще ряд пунктов в его программе, которые, скажем так, будут в русле Дня народного единства», – приводит ТАСС слова пресс-секретаря президента. Во вторую половину дня, по словам Пескова, Путин проведет рабочие встречи и совещания. Напомним, ранее на Красной площади убрали памятник Кузьме Минину и князю Дмитрию Пожарскому, который отправили на реставрацию. Ей занималось Межобластное научно-реставрационное художественное управление (АО «МНРХУ»). На сегодня реставрация памятника закончена. Памятник был установлен 200 лет назад в Москве в честь победы русских ополченцев над интервентами в 1612 году. Его создавали на народные пожертвования. Работа над ним велась даже во время Отечественной войны 1812 года. Новости СМИ2 Пескова спросили о ревакцинации Путина от коронавируса 1 ноября 2022, 14:21 Текст: Алексей Дегтярев

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не знает, провел ли повторную вакцинацию глава государства Владимир Путин, но подчеркнул, что меры по охране его здоровья принимаются. «Нет, по-прежнему не могу», – сказал Песков в ответ на вопрос, может ли он сказать, ревакцинировался ли президент или нет, передает ТАСС. «Не волнуйтесь, все меры предосторожности предпринимают», – заключил он.