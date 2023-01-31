Грузинский эксперт: Партия Саакашвили станет «украинской» партией в Грузии

Главная оппозиционная партия Грузии «Единое национальное движение», которая сейчас вошла в период распада, останется больше «украинской», нежели «грузинской», считает известный грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Националы» продолжат говорить, что они – единственная прозападная сила в Грузии, которая борется за свержение «пророссийского олигарха» (бывшего премьер-министра) Бидзины Иванишвили. Но в Грузии их будущее весьма туманное. Они останутся «украинской» политической партией в нашей стране, «эксплуатируя» своих людей в Киеве», – сказал аналитик газете ВЗГЛЯД.

«Уровень их нового лидера Левана Хабеишвили? Это просто комедийный персонаж, и это тоже говорит о многом. Вообще странно, что до сих пор эта партия, регулярно проигрывающая выборы, не распалась, как обычно бывало в новейшей истории Грузии. «Националы» смогли сохранить оргструктуру, финансы и телекомпании, которые работают на эту партию. А вот с харизмой у них стало плохо, – отметил эксперт. – Лично Михаил Саакашвили сохранял электорат в 13–15%, но сейчас и этого нет».

«А вот связи с Украиной были и остались. В руководстве МВД Украины на ключевом посту находится Гия Лордкипанидзе, курировавший незаконное пересечение экс-президентом границы Грузии осенью 2021 года. Лордкипанидзе – человек экс-премьера Грузии Вано Мерабишвили, который сейчас укрепит свои позиции в ЕНД. В Генпрокуратуре Украины работает бывший генпрокурор Грузии Зураб Адеишвили. Кроме того, все знают, насколько влиятелен в Киеве глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, личный друг Саакашвили», – рассказал Петрэ Мамрадзе.

По его словам, западные друзья Саакашвили, скорее всего, «будут поддерживать отношения с «националами» на личном уровне, за счет крепких прежних отношений».

«Что касается грузинского политического поля, сложно предсказать, кто займет нишу ослабевших «националов». Но у самой этой криминальной партии в Грузии темное будущее. Нет в ней уже притягательной силы. Секрет был в том, что, приходя в эту партию, люди были готовы на все ради продвижения и личного обогащения, а эти ресурсы уже иссякают. Руки осталось погреть разве что за счет финансов беглого бывшего министра обороны Давида Кезерашвили, который тоже стоит за Хабеишвили», – сказал аналитик.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, главная оппозиционная партия Грузии «Единое национальное движение», созданная арестованным экс-президентом, гражданином Украины Михаилом Саакашвили, лишается ключевых персон в руководстве после того, как накануне внутрипартийные выборы на пост председателя организации выиграл депутат Леван Хабеишвили.