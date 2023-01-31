Партия Саакашвили в Грузии пришла к распаду

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31 января, вторник  |  Последнее обновление — 12:42  |  vz.ru
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Чем закончится схватка угольщиков и нефтяников за БАМ и Транссиб

Игорь Онучин/ТАСС
За возможность отправить груз по железой дороге на Восток развернулась нешуточная борьба. В прошлом году приоритетное право на перевозку получили российские угольщики. Однако теперь их хотят подвинуть нефтяники, которые столкнулись с проблемой перевозок своих нефтепродуктов на фоне эмбарго. Кто победит в борьбе за железную дорогу? Подробности...
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Херсонщина запустила финальный этап интеграции в Россию

Херсонская область вводит российские законы и строит новый город Андрей Рубцов/ТАСС
Херсонская область углубляет слияние с Россией: упраздняет военно-гражданскую администрацию, переходит на российское законодательство и московское время. Как нововведения улучшат жизнь херсонцев и что еще предстоит сделать для повышения уровня жизни в регионе? Подробности...
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Как Берия спасал жизни фашистских военнопленных

Немцы под Сталинградом понесли чудовищные потери из-за голода и обморожений Валерий Христофоров/ТАСС
Ровно 80 лет назад, 31 января 1943 года сдался в плен фельдмаршал Паулюс – один из сотен тысяч таких же пленных немецких военнослужащих. Фактически это означало окончание Сталинградской битвы, переломной для хода Великой Отечественной войны. То, как советская власть и лично Берия отнеслись к немецким военнопленным, разрушает один из главных русофобских мифов о Второй мировой войне. Подробности...
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Украина помогла военному краху Британии

Британские власти не спешат наращивать помощь своим военным army.mod.uk
Британия вылетела из пятерки великих военных держав. Об этом говорят американские генералы и пишет местная пресса. Почему некогда «владычица морей» и ведущая военно-техническая страна теряет свою боевую мощь, какую роль в этом вопросе сыграла Украина и почему даже британское руководство против повышения расходов на армию? Подробности...
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Франция при продаже вертолетов приравняла Украину к Африке

Падение «Еврокоптера» Super Puma привело к гибели почти двух десятков человек REUTERS
Разбившийся в среду близ Киева вертолет Eurocopter H225 Super Puma, на котором погибла верхушка МВД Украины, не использовался в Европе, так как считался опасным из-за своих конструктивных недостатков. Но в 2018 году Киев закупил у Франции партию таких «Еврокоптеров». Эксперты говорят, что Париж побоялся бы продать H225 другой стране ЕС. Почему же эти вертолеты оказались на Украине? Подробности...
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Как стал возможен Освенцим

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Немцы не были диким, отсталым племенем – они были одним из самых высокоразвитых народов на Земле. Поэтому национал-социализм и Холокост остаются такой мучительной загадкой – как до этого дошло? Подробности...

Как вели себя в плену фашистские генералы

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Преданность военной корпорации оказалась для Паулюса важнее преданности Гитлеру. Он пошел на сотрудничество с НКВД и вступил в антифашистский союз, активно занявшись агитацией. Подробности...

Германия балансирует на грани войны и переговоров

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Анналена Бербок заявила, что Германия и остальная Европа ведут против России войну. И тем самым чуть не испортила тонкую дипломатическую игру Олафа Шольца. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев
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Раскол властей Германии

Россия выдавливает Запад из Африки

Одесса и отрезание Украины от моря

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Какие танки Запад может отправить Украине

На этой неделе Германия и США пообещали Украине поставить свои главные тяжелые танки – Leopard 2A5s и M1A2 Abrams. Ранее о поставке своих тяжелых танков Challenger 2 объявила Великобритания. К вооружению Киева подключатся и другие страны Европы, на вооружении которых тоже есть «Леопарды» и «Абрамсы». Что представляют из себя эти машины
Подробности...

Головы диких животных украсили женские платья в Париже

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Россияне окунулись в прорубь на Крещение

Крещение Господне – один из главный праздников христиан. В 2023 году в Москве для желающих окунуться было оборудовано 46 площадок. На каждой из них оборудовали майны, пункты обогрева и теплые раздевалки. Безопасность граждан обеспечивали медперсонал и сотрудники пожарно-спасательного гарнизона
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Какой из обещанных Украине западных танков кажется вам наиболее опасным?
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    Суд в России приговорил к 12 годам поджигателя военкомата в Нижневартовске На Украине признались в неспособности противостоять иранским ракетам Порошенко раскрыл цели Минских соглашений В США испугались катастрофы из-за отказа мира от нефтедоллара

    Главная тема


    Чем закончится схватка угольщиков и нефтяников за БАМ и Транссиб

    атака на Исфахан


    Названы возможные варианты ответа Ирана на агрессивную риторику Киева

    «ненападение на Россию»


    В России оценили условие Макфола Зеленскому для поставок вооружений Украине

    две задачи


    Юшков объяснил логику ответа России на потолок цен на нефть

    Видео

    поставки вооружений


    Франция хочет отдать Украине летающее старье

    российские законы


    Херсонщина запустила финальный этап интеграции в Россию

    история войны


    Поражение США во Вьетнаме имеет отношение к Украине

    «Обещает золотые горы»


    Что стоит за словами Трампа о достижении мира за сутки

    Урановые боеприпасы


    Западные танки несут ядерную угрозу Украине

    нити управления


    Сергей Миркин: Украина расшатывает Америку

    наши люди


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    Партия Саакашвили в Грузии пришла к распаду

    31 января 2023, 12:42

    Текст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Главная оппозиционная партия Грузии – «Единое национальное движение», созданная арестованным экс-президентом, гражданином Украины Михаилом Саакашвили, лишается ключевых персон в руководстве после того, как накануне внутрипартийные выборы на пост председателя организации выиграл депутат Леван Хабеишвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Об уходе в отставку сообщили председатель политсовета «Единого национального движения» Коба Накопия, а также еще несколько секретарей.

    Они говорят, что останутся рядовыми членами партии, но дистанцируются от принятия решений.

    Оппозиционный депутат Саломе Самадашвили сказала, что «теперь шансы на рост численности избирателей «Единого национального движения» – нулевые».

    По ее словам, «скорее, партия потеряет часть избирателей».

    Мэр Тбилиси, генсек правящей «Грузинской мечты» Каха Каладзе сказал, что «националы», бывшие у власти в 2003-2012 годах, продемонстрировали, какой не должна быть партия и в руководстве страны, и в оппозиции.

    Накануне стало известно, что Никанор Мелия, организатор антироссийских акций в Тбилиси летом 2019 года, проиграл внутрипартийные выборы депутату Левану Хабеишвили и отстранен с поста председателя саакашвилевского «Единого национального движения».

    В онлайн-голосовании 28-29 января участвовало более 41 тыс. членов партии, Хабеишвили получил 52,5% голосов, а Мелия – 40%, еще два кандидата – менее 4% каждый.

    Хабеишвили в последнее время обвинял Мелия в бездействии, в частности, он требовал радикальных мер по освобождению из заключения Саакашвили, который отбывает шестилетний срок и находится в одной из клиник Тбилиси из-за плохого самочувствия.

    По мнению аналитиков, сейчас эта партия еще более радикализируется, что дает конструктивной оппозиции больше шансов на успех на выборах в парламент-2024.

    ВС России уничтожили британских инструкторов морского спеццентра в Очакове
    Артиллеристы России нанесли удар по подразделению 73-го морского центра спецопераций в Очакове
    		    30 января 2023, 15:37
    Фото: РИА Новости
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Российские артиллеристы нанесли удар по украинской военной базе в городе Очакове Николаевской области, где расположено одно из подразделений 73-го морского центра спецопераций, уничтожено 14 военнослужащих противника, в том числе британские наемники, сообщил знакомый с ситуацией источник.

    Как сообщил источник РИА «Новости», ночью был нанесен артиллерийский удар по базе ВМС Украины в Очакове, где расположено одно из подразделений 73-го морского центра спецопераций, в результате чего были уничтожены причал, системы жизнеобеспечения, три автомобиля и 14 военных, в том числе британские инструкторы, готовившие украинских диверсантов к совершению терактов в Азовском и Черном морях.

    Ранее российские артиллеристы ликвидировали склад украинских военных с боеприпасами на правом берегу Днепра в Херсонской области.

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    Макфол поставил перед Зеленским условие для поставок оружия
    Экс-посол США в России Макфол предложил Западу подписать договор с Зеленским о ненападении на Россию
    		    30 января 2023, 18:20
    Фото: Ukrainian Presidential Press Off/
    Global Look Press
    Текст: Вера Басилая

    В обмен на западное оружие президент Украины Владимир Зеленский может подписать юридически обязывающее соглашение о его неприменении для нанесения ударов по территории России, заявил экс-посол США в России Майкл Макфол.

    Бывший посол США в России Майкл Макфол в статье для журнала Foreign Affairs написал, что Соединенные Штаты и союзники могут предоставить Украине БМП, системы ПВО, РСЗО и боеприпасы, а взамен Зеленский может подписать юридическое соглашение, что не будет использовать это оружие для нанесения ударов по целям в России, передает РИА «Новости».

    Ранее глава офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина проводит переговоры о поставках авиации и дальнобойных ракет для ударов по российской территории.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что поставки вооружений западными странами Киеву приводят к эскалации конфликта, при этом ситуация зашла в тупик, так как потенциально изменить ход событий это не может.

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    Эксперты объяснили желание США заполучить титановые месторождения Украины
    Эксперты: Запад признался в еще одном способе грабежа Украины
    		   30 января 2023, 13:42
    Фото: кадр из видео
    Текст: Дарья Волкова

    Титановые месторождения представляют большой интерес для США, поскольку обладают высокой востребованностью в промышленности. Однако сводить все причины конфликта исключительно к титану неправильно. К такому выводу пришли опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты. Ранее зарубежные СМИ сообщили, что в случае победы Украины США и другие страны Запада получат новые источники добычи титана.

    «Титан является очень важным металлом в авиационно-космической отрасли, да и в промышленности в целом. Именно титан решает проблему необходимой высокой прочности и при этом легкости различных элементов для строительства, например, гражданских судов», – рассказал газете ВЗГЛЯД заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов.

    «Нельзя сказать, что Украина – житница титана, его месторождения есть и у нас в Сибири, а также в Африке и Южной Америке. Да, есть и на Украине, в частности в Запорожской, Житомирской, Днепропетровской областях. Там вообще очень широко развиты различные полиметаллы, налажена добыча и переработка», – отметил он.

    «Специфика добычи титана заключается в том, что в мире нет таких мест с плотными залежами этого металла. И если в руде присутствует порядка 7–15% титана, то ее уже имеет смысл добывать и перерабатывать в промышленных масштабах. Однако этот процесс очень сложный, трудоемкий», – полагает собеседник.

    «В мире этого металла не хватает. Чтобы получить чистый титан, который можно добавлять в сплавы, его необходимо обогатить. Для это требуется два технологических порядка. В результате из общих объемов добычи руды годной остается лишь ее малая часть. Все это делает титан еще ценнее», – рассуждает эксперт.

    «Полагаю, что добыча на территории Украины сейчас ограничена до предела, а может, даже остановлена и законсервирована. Все-таки в этих районах и близко к ним идут боевые действия. Это, кстати, указывает на одну из множества причин нынешнего конфликта и заинтересованности Запада в нем», – акцентировал Попов.

    «На территории Украины в целом большие и развитые районы по добыче природных ресурсов, угля, металлов и радиоактивных элементов для атомной энергетики, поэтому существует большой интерес Запада в установлении контроля над ними. Однако, если говорить о причинах конфликта, то нужно рассматривать все в комплексе, в том числе политические аспекты», – добавил он.

    В то же время авиаэксперт Роман Гусаров отметил, что «ильменит – руда для производства титана – очень широко добывается в Африке, в Южной Америке». «Кроме того, Boeing, например, более трети всего необходимого титана покупал в России в виде готовых изделий для своих самолетов», – рассказал собеседник.  

    «Цепочка была следующей: добытое в Африке сырье везли по морю на Украину на горно-обогатительные предприятия, далее его обогащали, а затем отправляли к нам на Урал, где выплавлялся собственно титан и производились изделия для самолетов», – добавил он.

    «Украина была задействована в цепочке поставок, но говорить о том, что именно из-за титана развернулся весь конфликт, на мой взгляд неправильно», – отметил Гусаров.

    В свою очередь политолог и экономист Иван Лизан напомнил, что «титановые месторождения на Украине были разработаны еще в советское время». «Добытый на Украине металл последние 30 лет ввозился в Россию, свои же собственные месторождения мы почти не развивали. Сейчас эта ситуация меняется в лучшую сторону, правительство стало уделять большое внимание развитию собственных месторождений», – полагает собеседник.

    «У нас единственный производитель титана «ВСМПО-АВИСМА», у которого страны Запада закупали титан. В силу нынешних обстоятельств они не закупают у нас металл, поэтому вопрос с сырьем и готовыми изделиями стоит достаточно остро. В этой связи, конечно, Штаты могут быть заинтересованы в установлении контроля над украинскими месторождениями, чтобы закрыть свои потребности», – отметил он.

    «Но это только одна из причин. У Запада есть немало других причин в провоцировании конфликта на Украине. Кроме того, там есть залежи урана и других ресурсов, которые Штаты с удовольствием награбят. Но это не решающий фактор», – уверен Лизан.

    «Кроме того, Штаты в теории могут наладить добычу титана на Украине, его переработку в Европе и хорошо на этом зарабатывать. Полагаю, нам стоит выразить благодарность западным СМИ за то, что они рассказали об этом моменте. Теперь мы еще больше знаем о том, как американцы будут грабить Украину», – заключил он.

    В случае «победы» Украины США и другие страны Запада получат новый канал добычи титана – прочного металла, активно использующегося в военной промышленности. Об этом пишет издание Newsweek, указывая на то, что захват месторождений Россией приведет к существенному росту влияния Москвы.

    Для США титан является одним из 35 полезных ископаемых, жизненно необходимых для поддержания экономики и безопасности страны. Между тем около 90% всей руды поступают в Штаты из-за рубежа.

    При этом Украина входит в число семи стран мира, поставляющих титановую губку – исходник для производства металла. Отмечается, что доступ к данному ресурсу поможет Западу отказаться от поставок со стороны России, введя под санкции новые направления экспорта Москвы.

    В марте американская компания Boeing сообщила о приостановке покупки титана из России и закрытии технических отделов в стране. Генеральный директор «ВСМПО-АВИСМА» Дмитрий Осипов рассказал, что корпорация займется переориентацией сбыта на другие рынки.

    Напомним, компания является самым крупным производителем титана в мире. Гигант производит более 90% российского титана и экспортирует его в более чем 50 стран.

    В октябре стало известно, что за три квартала 2022 года чистый убыток Boeing увеличился в 78 раз – до 4,3 млрд долларов. Выручка компании сократилась при этом всего на 1,8% – до 47 млрд долларов. Причиной падения показателей эксперты называют разрыв экономического сотрудничества фирмы с Россией.

    Напомним, что российские разработчики создали технологию переработки руд для получения диоксида титана, она должна заменить применяющиеся в российской промышленности зарубежные технологии.

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    Коментарии (27)
    В США испугались катастрофы из-за отказа мира от нефтедоллара
    Пол Крейг Робертс: Отказ Саудовской Аравии и других стран от нефтедоллара приведет к катастрофическим событиям в США
    		    31 января 2023, 06:58
    Фото: Christian Ohde/
    imageBROKER/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Отказ Саудовской Аравии и других стран от нефтедоллара окажет серьезное негативное воздействие на стоимость американской валюты и приведет к катастрофическим событиям в США, выразил уверенность сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс в статье на своем сайте.

    По мнению бывшего сотрудника Белого дома, недавнее заявление Саудовской Аравии о том, что Эр-Рияд готов принимать платежи за нефть в отличных от доллара валютах, имеет огромную важность, так как конец нефтедоллара окажет серьезное негативное воздействие на стоимость американской валюты, а также на инфляцию и процентные ставки в Соединенных Штатах, передает РИА «Новости».

    Робертс подчеркнул, что финансовая политика Вашингтона, направленная на конфискацию активов и введение санкций, подорвала позиции доллара, теперь многие страны выражают желание использовать национальные валюты для международной торговли, чтобы не зависеть от возможных угроз со стороны США.

    Экс-сотрудник Белого дома выразил уверенность, что возможный отказ Саудовской Аравии от нефтедоллара обрушит спрос на американскую валюту и стоимость доллара. Он назвал такое развитие событий серьезной угрозой для власти Вашингтона и финансовой мощи американских банков.

    Ранее Китай призвал Саудовскую Аравию расширять торгово-экономическое сотрудничество и создать зону свободной торговли между КНР и странами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).

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    США провели успешное испытание гиперзвуковой ракеты
    		    30 января 2023, 19:54
    Фото: darpa.mil
    Текст: Валентина Григоренко

    США провели успешный испытательный полет гиперзвуковой ракеты версии Lockheed Martin, следует из заявления американского министерства обороны.

    В сообщении говорится, что версия ракеты Lockheed Martin с воздушно-реактивным гиперзвуковым двигателем выполнила программу, достигнув всех своих изначальных целей, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что прошедший запуск стал финальным испытательным полетом проекта гиперзвукового воздушного-реактивного оружия (HAWC), которое ВВС США проводили совместно с Агентством перспективных исследовательских проектов Пентагона (DAPRA).

    В рамках испытаний ракета пролетела со скоростью выше 5 Махов (6125 км/ч) на высоте более 60 тысяч футов (18,3 км) расстояние в 300 морских миль (555,6 км).

    Напомним, в ноябре армия США заключила с компанией Lockheed Martin контракт на сумму 14,357 млн долларов для пополнения арсенала РСЗО HIMARS вместо отправленных Украине.

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    ФСБ задержала школьников за повреждение ж/д путей в Подмосковье по заданию из мессенджера

    30 января 2023, 12:52

    Текст: Антон Никитин

    Сотрудники ФСБ задержали трех учеников восьмого класса, которые, следуя заданию неизвестных из мессенджера Telegram, повредили железнодорожные пути в Подмосковье, сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Москве и Московской области.

    Трое несовершеннолетних жителей Чехова повредили объекты транспортной инфраструктуры на железнодорожном перегоне Курского направления, передает ТАСС.

    По данным ведомства, ученики восьмого класса вступили в контакт в Telegram с неизвестными лицами, которые за деньги предложили повредить пути. Школьники исполнили поручение и засняли все на видео. Не уточняется, о какой сумме шла речь.

    В настоящее время решается вопрос о привлечении подростков к уголовной ответственности.

    В УФСБ отметили, что данные действия в зависимости от обстоятельств квалифицируются по ст. 205 («Террористический акт») или ст. 281 УК РФ («Диверсия»). Статьи предусматривают уголовную ответственность от десяти лет до пожизненного лишения свободы, в том числе для достигших 14-летнего возраста.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, как российских подростков вовлекают в опасные проукраинские акции через Telegram-каналы.

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    Российские военные взяли под контроль 25 населенных пунктов Харьковского региона
    		    31 января 2023, 09:23
    Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
    Текст: Александра Юдина

    Российские военные контролируют примерно 25 населенных пунктов Харьковского региона, однако они постоянно подвергаются обстрелам со стороны ВСУ, сообщил глава гражданской администрации региона Виталий Ганчев.

    По его словам, ситуация на этой линии фронта непостоянная и сложная, так как обстрелы со стороны ВСУ продолжаются, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что Российская армия нашла слабое звено в украинской обороне.

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    Минобороны: Пандемия коронавируса развивалась по американскому сценарию
    Минобороны: Пандемия коронавируса развивалась по сценарию американских учений Event 201
    		   30 января 2023, 16:10
    Фото: U.S. Air Force/Global Look Press
    Текст: Ольга Иванова

    Пандемия COVID-19 развивалась по сценарию американских учений Event 201, это ставит вопрос о причастности США к распространению коронавируса, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России Игорь Кириллов.

    По словам Кириллова, в 2019 году Университет Джона Хопкинса при поддержке Фонда Билла и Мелинды Гейтс провел в Нью-Йорке учения «Ивент-201». Тогда были отработаны действия в условиях эпидемии ранее неизвестного коронавируса. По легенде, он был передан от летучих мышей человеку через организм свиньи, передает ТАСС.

    Кириллов подчеркнул, что «развитие пандемии COVID-19 именно по этому сценарию ставит вопросы о ее преднамеренном характере, причастности США к данному инциденту».

    Также он добавил, что специалисты американской компании Ecohealth Alliance с 2015 года ведут работы по усилению патогенных свойств коронавирусов и механизму их передачи от животных человеку.

    Кириллов указал на то, что высокая готовность американских производителей мРНК-вакцин к пандемии коронавируса также вызывает вопросы.

    «Вызывает вопросы высокая степень готовности американских производителей мРНК-вакцин к пандемии новой коронавирусной инфекции. Складывается впечатление, что фармкомпании заблаговременно разработали вакцинные препараты, но не смогли быстро вывести их на рынок из-за специфичности вируса, что впоследствии проявилось в низкой эффективности вакцинации и многочисленных побочных реакциях», – сказал он.

    Ранее в МО заявили, что вариант коронавируса на основе штамма омикрон, вызывающий гибель 80% лабораторных животных, был создан в Бостонском университете, существующие вакцины против него неэффективны.

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    Генерал рассказал, как украинские спецслужбы вербуют российских детей
    Генерал МВД: Повредивших ж/д пути школьников завербовали украинские спецслужбы
    		    30 января 2023, 19:35
    Фото: Геннадий Хамельянин/ТАСС
    Текст: Татьяна Косолапова

    «В структуре центров информационно-психологических операций (ЦИПСО) Сил специальных операций ВСУ есть специальные группы сотрудников, объектом внимания которых являются, в основном, подростки и молодежь», – сказал газете ВЗГЛЯД генерал-майор полиции в отставке Владимир Ворожцов, комментируя задержание школьников за повреждение железнодорожных путей в Подмосковье по заданию из мессенджера.

    В пресс-службе управления ФСБ по Москве и Московской области сообщили, что сотрудники задержали троих учеников восьмого класса из Чехова, которые повредили железнодорожные пути в Подмосковье. Школьники осуществили данное деяние, следуя заданиям неизвестных из мессенджера Telegram, в надежде получить за это денежное вознаграждение.

    «Основная версия в таких случаях – это работа спецслужб небезызвестного государства. В структуре центров информационно-психологических операций (ЦИПСО) Сил специальных операций ВСУ есть специальные группы сотрудников, объектом внимания которых являются, в основном, подростки и молодежь. Они готовят многочисленные вещи такого рода», – говорит Ворожцов.

    По его словам, со стороны Украины идет как широкая рассылка в различных мессенджерах, так и личная переписка с теми, кто «засветился» в социальных сетях своими высказываниями, поведением и так далее. Выявить и доказать подлинный источник происхождения чаще всего невозможно.

    «Мы в принципе легко узнаем заказчика. Волшебных способов, чтобы уберечь наших детей от вербовки «неизвестных из мессенджеров» нет. Здесь необходим только контроль родителей, воздействие друзей, близких и профилактическая работа правоохранительных органов и спецслужб. Больше в этом случае ничего не придумаешь», – заключил собеседник.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала об открытом Telegram-канале, через который российских подростков вовлекают в проукраинские акции.

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    Стало известно об уничтожении под Артемовском главы украинских националистов Пальчика
    Знай.ua: Известный украинский националист Пальчик уничтожен под Артемовском

    30 января 2023, 14:15

    Текст: Вера Басилая

    Под Артемовском (Бахмутом) уничтожен бывший командир Полтавской областной организации УНА-УНСО* (признана экстремистской организацией и запрещена в России), нацист Валерий Пальчик, сообщили местные СМИ.

    Украинское издание Знай.ua. сообщило, что Валерий Пальчик погиб в боях под Артемовском, командир нацистов участвовал в войне в Приднестровье, участник кавказских войн на стороне Грузии, передает РИА «Новости».

    Ранее немецкие СМИ со ссылкой на секретный доклад Федеральной разведывательной службы Германии (БНД) в Бундестаге сообщили, что ВСУ понесли серьезные потери у Артемовска.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

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    Президент Хорватии: Крым никогда не будет украинским
    Президент Хорватии: Международное сообщество аннексировало Косово и Метохию
    		   30 января 2023, 16:40
    Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Международное сообщество аннексировало автономный сербский край Косово и Метохию, а Крым никогда не будет украинским, заявил президент Хорватии Зоран Миланович.

    «Мы аннексировали Косово, мы и международное сообщество. Его отняли у Сербии. Кто это сделал, как не мы, мы же признали Косово? <...> Я не ставлю под вопрос само Косово, но целую концепцию», – передает ТАСС слова Милановича, отметившего, что суть проблемы не меняется, назови это «аннексией или экспроприацией».

    «Под сомнение ставится вся концепция, о которой кто-то думает, что он прав. Так и Крым – Крым больше никогда не будет украинским. И это говорят ведущие немецкие генералы», – добавил президент Хорватии.

    Ранее глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в интервью изданию The Guardian заявил, что 2023 год станет переломным для конфликта между Российской Федерацией и Украиной: Киев победит, и Крым перейдет под украинский контроль.

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    В Иране пригрозили Киеву изменением подхода к конфликту на Украине
    Nur News: Иран может изменить подход к конфликту на Украине в случае отсутствия опровержения Киева об атаке в Исфахане
    		    31 января 2023, 01:35
    Фото: Carsten Reisinger/
    imagebroker.com/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Власти Ирана могут изменить позицию относительно конфликта на Украине, если Киев не скорректирует высказывания советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка по поводу нападения на объект Минобороны республики в Исфахане, сообщил портал Nur News.

    По словам неназванного иранского чиновника, если заявления советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка в адрес Ирана не будут скорректированы официальными властями этой страны, это может привести к реакции Ирана, передает ТАСС.

    Источник портала напомнил, что Иран неоднократно подчеркивал необходимость прекращения огня на Украине и урегулирования конфликта путем диалога. В Тегеране также отметили, что правительство Украины так и не предоставило каких-либо документов, подтверждающих утверждения о том, что Иран якобы оказывал поддержку России оружием.

    Источник портала расценил высказывания Подоляка как скрытое признание причастности Украины к атаке беспилотников на объект Минобороны Ирана в Исфахане. Неназванный иранский чиновник предупредил, что акцент Украины на угрозе национальной безопасности Ирана может стать основанием для изменения позиции Ирана относительно конфликта на Украине и принятия нового подхода, соответствующего поведению Киева.

    Напомним, в ночь на воскресенье в иранском городе Исфахан прогремел взрыв. В Тегеране заявили об атаке беспилотников на одно из предприятий военного ведомства республики. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как США провоцируют войну против важного партнера России.

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    Шольца вывел из себя вопрос о поставках истребителей Киеву
    Welt: Шольц продемонстрировал раздражение после вопроса о поставках истребителей Киеву
    		   30 января 2023, 14:37
    Фото: Michael Kappeler/Global Look Press
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Канцлер Германии Олаф Шольц буквально вышел из себя, продемонстрировав явное раздражение, после вопроса журналистов о поставках Киеву истребителей, заданного ему во время посещения Чили в рамках турне по странам Латинской Америки, сообщила газета Welt.

    По ее информации, Шольца попросили прокомментировать слова сопредседателя входящей в правящую коалицию Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Саскии Эскен о поставках Украине немецких боевых самолетов, на что он ответил, что в таких важных вещах, как оружие, речь должна идти о фактах, и этим все сказано, передает ТАСС.

    При этом канцлер, как пишет газета, не назвал имени Эскен, однако было ясно, кого он имел в виду. «Все уже сказано по этому поводу. И мной тоже», – заключил канцлер.

    После дебатов о поставках боевых танков Киеву Шольц, как замечает Welt, стремится любой ценой избежать последующих дискуссий об отправке на Украину истребителей. Также он указал, что он и президент США Джо Байден исключили введение «бесполетных зон» в самом начале конфликта, «потому что это привело бы к прямой конфронтации между Россией и НАТО».

    Ранее Шольц заявил, что дебаты о новых вооружениях для Украины подрывают доверие граждан Германии к уже принятым решениям властей.

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    На Украине конфисковали 870 тыс. долларов у предпринимателя из России
    Генпрокуратура Украины конфисковала 870 тыс. долларов у предпринимателя из России

    30 января 2023, 19:29

    Текст: Ольга Иванова

    На Украине арестовали 32 млн гривен (870 тыс. долларов) на счетах предприятия по производству алюминиевого сырья, принадлежащего российскому предпринимателю, сообщили в офисе генерального прокурора Украины.

    Имя предпринимателя в офисе не назвали, но отметили, что против него ранее были введены санкции. Также киевские власти заявляли о планах конфисковать активы Олега Дерипаски. Средства были на депозитном счете Гостаможслужбы, передает ТАСС.

    Ранее по ходатайству прокуратуры было арестовано имущество того же предприятия, в том числе 12 земельных участков, комплекс морского порта, квартиры, административные здания, производственные цеха, 46 транспортных средств, 240 единиц специальной техники.

    Ранее Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины отказал в конфискации принадлежащего российскому бизнесмену Михаилу Шелкову Демуринского горно-обогатительного комбината.

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    Эксперт объяснил планы Минобороны взять на обеспечение добровольческие отряды
    Эксперт Онуфриенко: Минобороны решит назревшие вопросы в отношениях с добровольцами
    		    30 января 2023, 22:30
    Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости
    Текст: Дарья Волкова

    Минобороны делает первые шаги по встраиванию добровольческих структур в общую военную систему России. Но впереди предстоит большая работа над тем, чтобы сделать это эффективно, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее стало известно, что Минобороны планирует взять на обеспечение добровольческие военные формирования.

    «Это позволит нам решить часть вопросов, связанных со снабжением добровольцев боеприпасами, техникой, топливом и так далее. Они нуждаются, например, в бронетехнике, артиллерии, авиации. И правильно, что такие задачи будет решать непосредственно Минобороны», – рассказал военный эксперт Михаил Онуфриенко.

    «Абсолютно назревшее решение связано и с оказанием медицинской помощи добровольцам. Помимо этого, было бы правильным продолжить уравнение статуса военнослужащих и добровольцев в части прав на меры социальной поддержки и различные льготы», – отметил собеседник.

    «Кроме того, необходимо, чтобы Минобороны урегулировало вопросы боевого взаимодействия регулярных подразделений и добровольческих формирований. Здесь пока что есть загвоздки», – полагает эксперт.

    «Вместе с тем глобальных проблем со снабжением добровольцев обмундированием и продуктами питания нет. Зачастую их в кратчайшие сроки удовлетворяют волонтеры, кураторы или руководители соответствующих ЧВК», – отметил он.

    «Также в этом решении прослеживается желание аккуратно встроить добровольцев в общую военную систему России. С точки зрения осуществления управленческих функций это логично, поскольку позволит достичь лучшей синхронизации и эффективности действий», – считает Онуфриенко.

    Ранее стало известно о подготовке проекта приказа Министерства обороны РФ, согласно которому ведомство берет на себя обеспечение добровольческих формирований.

    Согласно документу, добровольческие формирования будут обеспечиваться в порядке, установленном для воинских формирований Вооруженных сил соответствующими службами воинских частей, которым приданы добровольческие формирования. В приказе отмечается, что инвентарное имущество не переходит в личную собственность добровольцев и подлежит сдаче на вещевой склад воинской части.

    Медицинская помощь добровольцам оказывается в «военно-медицинских подразделениях, частях и организациях». Также предусмотрена эвакуация добровольцев самолетами и вертолетами ВКС России в лечебные учреждения при необходимости.

    Ранее Госдума в третьем чтении приняла закон, устанавливающий статус ветерана боевых действий для добровольцев, участвующих в спецоперации на Украине.

    Напомним, соответствующую инициативу внесли 3 ноября в Госдуму 270 депутатов и группа сенаторов, в том числе спикер СФ Валентина Матвиенко и первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

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