ФСБ задержала школьников за повреждение ж/д путей в Подмосковье по заданию из мессенджера

Сотрудники ФСБ задержали трех учеников восьмого класса, которые, следуя заданию неизвестных из мессенджера Telegram, повредили железнодорожные пути в Подмосковье, сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Москве и Московской области.

Трое несовершеннолетних жителей Чехова повредили объекты транспортной инфраструктуры на железнодорожном перегоне Курского направления, передает ТАСС.

По данным ведомства, ученики восьмого класса вступили в контакт в Telegram с неизвестными лицами, которые за деньги предложили повредить пути. Школьники исполнили поручение и засняли все на видео. Не уточняется, о какой сумме шла речь.

В настоящее время решается вопрос о привлечении подростков к уголовной ответственности.

В УФСБ отметили, что данные действия в зависимости от обстоятельств квалифицируются по ст. 205 («Террористический акт») или ст. 281 УК РФ («Диверсия»). Статьи предусматривают уголовную ответственность от десяти лет до пожизненного лишения свободы, в том числе для достигших 14-летнего возраста.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, как российских подростков вовлекают в опасные проукраинские акции через Telegram-каналы.