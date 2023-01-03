Путин поручил принять дополнительные меры поддержки сиротам в новых регионах

Пригожин рассказал, как чтят память бойцов ЧВК «Вагнер»

Бизнесмен Евгений Пригожин рассказал, как чтят память бойцов ЧВК «Вагнер»

Многих погибших бойцов группы «Вагнер» хоронят на отдельном кладбище в Краснодарском крае, сейчас там уже 93 могилы, установлены памятники и организован мемориал, заявил бизнесмен Евгений Пригожин.

По словам Пригожина, отдельное кладбище находится на окраине станицы Бакинская, где хоронят бойцов ЧВК «Вагнер» по завещанию или сирот, чьи тела не забирают родственники, передает РИА «Новости».

Также памятники «вагнеровцам» есть селе Горячий ключ, где построена часовня с мощами святого Иакова Хаматурского, привезенными из Сирии. Организованы гостевые домики и мемориал в честь погибших бойцов группы. Мемориал выполнен в виде кирпичных стен, напоминающих колумбарий, однако ничьих останков или праха здесь нет.

Пригожин рассказал, что на каждой табличке без имен в честь погибшего воина нанесен его личный номер и копии полученных им орденов и медалей.

Рядом стоят несколько памятников в честь подвигов, совершенных бойцами группы. Например, монумент Георгию Цуркану и Роману Заболотнему, попавшим в окружение боевиков в Сирии, однако убивших сами себя, чтобы не попасть в плен. Также стоит памятник бойцу, погибшему во время отступления колонны группы из некоего города. Боец с позывным Хунгуз прикрывал выход колонны, его напарник погиб, а герой жестом остановил товарищей, которые хотели прийти ему на подмогу.

Ранее Евгений Пригожин рассказал, что в Санкт-Петербурге отказались хоронить бойца ЧВК «Вагнер» на Аллее Славы Белоостровского кладбища, по данным СМИ, у добровольца не было официального статуса военнослужащего или сотрудника силовых ведомств. Мужчина отправился на защиту Донбасса добровольцем, он посмертно награжден медалью «За отвагу». Пригожин обратился к Володину с открытым письмом, в котором попросил помощи в решении этого вопроса.