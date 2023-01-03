В России выделят 2,9 трлн рублей на поддержку территориальных программ ОМС в 2023 году

Премьер Мишустин заявил, что на поддержку территориальных программ ОМС в 2023 году будет выделено 2,9 трлн рублей

Российские власти в этом году выделят более 2,9 трлн рублей на поддержку территориальных программ обязательного медицинского страхования, включая бесперебойную работу больниц и поликлиник, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Так, при формировании бюджета на следующую трехлетку были утверждены вложения на реализацию территориальных программ ОМС, поддержание беспрерывной работу государственных больниц и поликлиник, передает РИА «Новости».

Премьер признал, что это – «колоссальная сумма» и отметил, что за счет средств Фонда и дальше должны обеспечиваться реабилитация пациентов, программы по диспансеризации.

Кроме того, на встрече с главой Федерального фонда обязательного медицинского страхования Ильей Баланиным Мишустин отметил, что все социальные обязательства ФОМС перед гражданами новых регионов России должны быть выполнены, а интеграция в правовое поле должна проходить необременительно и комфортно.

Сам Баланин подчеркнул, что территориальные фонды ОМС в новых регионах России будут исполнять функции страховых медорганизаций, в том числе обеспечивать выдачу страховых медицинских полисов.

Ранее Минфин предложил объединить обязательное и добровольное медицинское страхование в одну ячейк, это станет одной из основных задач «Стратегии развития финансового рынка России до 2030 года».