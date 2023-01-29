Азербайджан полностью приостановил работу посольства в Иране

Замглавы МИД Азербайджана Халафов сообщил о полной приостановке деятельности посольства в Иране

Дипломатическая деятельность посольства Азербайджана в Иране полностью приостановлена после нападения на дипмиссию, сообщил замглавы МИД Азербайджана Халаф Халафов.

Халафов сообщил, что в дипмиссии сейчас находятся пять человек, на которых лежит обязанность по охране самого здания, а также имущества. Подчеркивается, что люди, которые остались в посольстве, не будут заниматься дипломатической работой, передает РИА «Новости».

Замминистра заявил, что Азербайджан не раз указывал Ирану на угрозы в отношении посольства, требовал усилить меры безопасности. Однако, как заявил Халафов, нападение свидетельствует, что Иран проигнорировал эти требования, передает ТАСС.

Азербайджан собирается подключить международные механизмы для расследования нападения. Сообщается, что решение об эвакуации персонала посольства принимал президент Азербайджана Ильхам Алиев. Халафов заявил, что решиться на подобные меры было нелегко, но у Азербайджана «нет ни надежд, ни доверия к иранской стороне в вопросе обеспечения безопасности».