Реконструкция эпизода Сталинградской битвы прошла в Волгограде

На «Мамаевом кургане» в Волгограде более ста реконструкторов воссоздали эпизод операции «Кольцо» к 80-летию победы в Сталинградской битве.

События Сталинградской битвы показали представители общероссийского движения РОСРЕКОН из Волгоградской, Московской, Ростовской, Астраханской, Тамбовской, Саратовской областей, а также Краснодарского края и Татарстана. Зрителям представили интерактивные площадки и реконструкцию событий Сталинградской битвы, были организованы выставки по обмундированию, вооружению Красной Армии и вражеских стран, техники военных лет. Волонтеры Победы и поисковики подготовили викторины по истории знаменитой битве на Волге – самые активные получили призы с символикой проекта «Путь к Победе», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Ключевым событием стала масштабная реконструкция сражения, которую посвятили событиям 26 января 1943 года, когда соединились части 21-й и 62-й армий в рамках операции «Кольцо», тем самым было завершено разделение окруженной 6-й армии Вермахта на Северную и Южную группировки.

«Мы проводим проекты, чтобы повысить историческую грамотность молодежи, пробудить интерес к изучению событий героического прошлого страны, путем просвещения и популяризации подвигов героев Отечества. С помощью реконструкции зритель может увидеть вживую, прочувствовать малую долю тех событий, которые пережили наши предки», – рассказал о проекте председатель ООД РОСРЕКОН Алексей Новиков.

Проект «Путь к Победе» – это комплекс мероприятий, направленный на популяризацию исторических событий российского государства. В 2022 и 2023 годах проект приурочен к 80-летию Сталинградской битвы, в рамках него представители волгоградского регионального отделения ООД РОСРЕКОН – клуб «Сталинград Армия Дон» проводят интерактивные выставки, уроки живой истории в школах и на молодежных форумах, автопробеги аутентичной техники, военно-исторические реконструкции сражений, записывают образовательные ролики.