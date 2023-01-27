Напавшего на посольство Азербайджана в Тегеране задержали

Агентство Тасним: Напавший на посольство Азербайджана в Иране задержан

Правоохранительные органы Ирана задержали преступника, совершившего вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Тегеране, сообщило агентство «Тасним» со ссылкой на начальника полиции иранской столицы.

Как сообщает «Тасним», вошедший утром в посольство Азербайджана открыл огонь из стрелкового оружия, в результате один человек был убит, двое получили ранения, нападавший был немедленно задержан, передает ТАСС.

Как отмечает агентство, злоумышленник вошел в диппредставительство с двумя своими детьми. Агентство ИСНА сообщило, что на допросе нападавший утверждал, что в месяце фарвардин (21 марта – 20 апреля) его жена отправилась в посольство Азербайджана и больше не возвращалась домой. В качестве мотива нападения он назвал отсутствие ответа от посольства по поводу нахождения его жены в диппредставительстве. В пятницу утром он решил пойти в посольство с автоматом.

Между тем президент Азербайджана Ильхам Алиев осудил совершенное в пятницу вооруженное нападение на посольство республики в иранской столице, расценив его как теракт и потребовал скорейшего расследования, заявив также, что «террористическая атака на дипломатические представительства недопустима!».

В российском МИД выразили глубокие соболезнования азербайджанской стороне в связи с нападением на посольство Азербайджана в Тегеране и выразило надежду на то, что все виновные будут привлечены к ответственности.

На Смоленской площади отметили, что произошедшее в очередной раз подтверждает «важность обеспечения властями государства пребывания безопасной работы дипломатических представительств в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года».

Ранее в пресс-службе МИД Азербайджана сообщили, что на посольство Азербайджана в Тегеране совершили вооруженное нападение, убит начальник охраны, двое работников пострадали.