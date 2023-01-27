Путин: Преступления неонацистов на Украине свидетельствуют о забвении уроков истории

Преступления неонацистов на Украине против мирных граждан, в частности этнические чистки и карательные акции, говорят о том, что они забыли уроки истории, заявил президент Владимир Путин.

«Забвение уроков истории приводит к повторению страшных трагедий. Свидетельство тому – преступления против мирных граждан, этнические чистки, карательные акции, которые организуют на Украине неонацисты. Именно с этим злом мужественно, плечом к плечу сражаются наши воины», – сообщил Путин в телеграмме, направленной организаторам и участникам мероприятий, приуроченных к Международному дню памяти жертв Холокоста и 78-й годовщине освобождения Красной армией узников концлагеря Аушвиц–Биркенау (Освенцим). Документ опубликован на сайте Кремля.

Ранее Путин заявлял, что столкновение с враждебными силами на Украине было неизбежно.