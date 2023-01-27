Путин: Преступления неонацистов на Украине свидетельствуют о забвении уроков истории

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Почему экономисты ждут мировой кризис именно в 2023 году

США, ЕС и Китай всеми силами борются за экономический рост Геодакян Артем/ТАСС
О рецессии в мировой экономике говорят уже не первый год. И вот в 2023 году она может наконец случиться. Предпосылки для этого копились уже не один год. США, Евросоюз и Китай – три основные точки, откуда может прийти беда.  Подробности...
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США указали место России после конфликта на Украине

Для Украины оперативно сформируют два танковых батальона, конечная цель – занятие всех территорий, которые Киев считает своими JIM LO SCALZO/EPA/ТАСС
США отправят в ВСУ тридцать и один «Абрамс» для наступления на российские позиции и оккупации Крыма. При этом в Вашингтоне столь уверены в победе, что уже строят планы на будущее, которое наступит после конфликта на Украине. О планах США стоит знать, чтобы лишний раз вспомнить: цена поражения России в этом конфликте очень высока. Подробности...
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Малые города России укрепят каркас государства

Малые города – это хранилище традиционных ценностей, которые сохранились намного лучше, чем в мегаполисах vk.com/public_admrussa
Малые города России остаются хранилищами традиционных ценностей. Что сделать, чтобы они не превращались в демографические инкубаторы для мегаполисов, а развивались, сохраняя культурную идентичность и повышая качество жизни своих жителей? Подробности...
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Утилизация западных вооружений на Украине озолотит ВПК США

Украинский конфликт превращает Европу в огромный рынок для американского ВПК US Army
Страны НАТО все больше опустошают свои арсеналы, поставляя оружие на Украину. Причем если сначала Киеву отправляли противотанковые комплексы и артиллерию, то сейчас Украина выпросила танки и требует поставить ей самолеты и даже подлодки. Некоторые доноры Киева уже потребовали компенсации от ЕС на закупку новых вооружений. Европа удовлетворить такой спрос на оружие не сможет. А вот США запросто монополизируют этот рынок. Подробности...
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Франция при продаже вертолетов приравняла Украину к Африке

Падение «Еврокоптера» Super Puma привело к гибели почти двух десятков человек REUTERS
Разбившийся в среду близ Киева вертолет Eurocopter H225 Super Puma, на котором погибла верхушка МВД Украины, не использовался в Европе, так как считался опасным из-за своих конструктивных недостатков. Но в 2018 году Киев закупил у Франции партию таких «Еврокоптеров». Эксперты говорят, что Париж побоялся бы продать H225 другой стране ЕС. Почему же эти вертолеты оказались на Украине? Подробности...
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Швеция продавит Турцию по вопросу членства в НАТО

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Ссориться со всем коллективным Западом никакой Эрдоган не станет – тем более ради России. А Швеция – часть ядра этого коллективного Запада. Поэтому никаких иллюзий по поводу того, что турки остановят шведов на пути в НАТО, питать не стоит. Подробности...

Каким будет новый мир

Владислав Исаев
Владислав Исаев, политолог
И Западу не стоит надеяться, что гипотетическое ослабление России позволит ему избежать негативного развития событий. Или хотя бы отсрочить, как отсрочил его распад СССР и СЭВ, освободивший для Запада рынки и давший ему дешевое сырье. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Уехали не только предатели

Виталий Трофимов-Трофимов
Виталий Трофимов-Трофимов, политический аналитик
Чем раньше мы откажемся уже от своих стереотипов в отношении нерусофобской части эмиграции, тем лучше сможем выстроить с ней работу. Например, Китай эту работу со своей диаспорой выстроил, и она приносит ощутимые плоды. Подробности...
Обсуждение: 33 комментария
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Одесса и отрезание Украины от моря

Наши зашли в Угледар

Жизнь после Украины. Взгляд США

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Какие танки Запад может отправить Украине

На этой неделе Германия и США пообещали Украине поставить свои главные тяжелые танки – Leopard 2A5s и M1A2 Abrams. Ранее о поставке своих тяжелых танков Challenger 2 объявила Великобритания. К вооружению Киева подключатся и другие страны Европы, на вооружении которых тоже есть «Леопарды» и «Абрамсы». Что представляют из себя эти машины
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Головы диких животных украсили женские платья в Париже

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Россияне окунулись в прорубь на Крещение

Крещение Господне – один из главный праздников христиан. В 2023 году в Москве для желающих окунуться было оборудовано 46 площадок. На каждой из них оборудовали майны, пункты обогрева и теплые раздевалки. Безопасность граждан обеспечивали медперсонал и сотрудники пожарно-спасательного гарнизона
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
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Какая из стран Прибалтики ведет наиболее русофобскую политику?
  • Латвия

  • Литва

  • Эстония
Как изменились ваши бытовые контакты с жителями Украины?
  • Общаемся чаще

  • Общаемся так же

  • Общаемся так же, но избегаем политических тем

  • Общаемся реже

  • Перестали общаться

  • Не было контактов

  • Затрудняюсь ответить
Каким вам кажется наиболее приемлемый сценарий развития ситуации на Украине?
  • Украина станет внеблоковым нейтральным государством

  • Украина потеряет свою государственность

  • Украина вступит в союзнические отношения с Россией

  • Украина полностью перейдет под протекторат НАТО
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    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
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    Песков: Обсуждений переименования Волгограда в Сталинград не ведется Politico: США отдадут Киеву модель танков Abrams без секретной брони Украинские военные прибыли в Германию для обучения работе с БМП Marder Посол Украины призвал запретить отцу Джоковича появляться на Australian Open

    Главная тема


    Почему экономисты ждут мировой кризис именно в 2023 году

    реальные цели


    В Совфеде отреагировали на слова Нуланд о «победе» Украины

    резонансное высказывание


    Берлин пояснил заявление Бербок о «войне с Россией»

    сравнение с нацистами


    Джонсон осадил оскорбившую россиян украинскую журналистку

    Видео

    азартная игра


    Украинская мобилизация потребовала особых изобретений и хитростей

    необъявленная война


    Германия призналась в войне Европы против России

    спецоперация на украине


    Киев готовит немецкие «Леопарды» для удара на юге

    «регулярное вредительство»


    Украинский дипломат в Грузии разозлил власть и расколол оппозицию

    поставки дизеля


    Чем обернется запрет на топливо для Европы и России

    паневропейская идентичность


    Дмитрий Винник: Европа делает неправильные выводы из истории войн с Россией

    вождь и племя


    Тимофей Бордачёв: Коллективный Запад – это иллюзия

    замороженные госактивы


    Геворг Мирзаян: Запад будет шантажировать Россию ее деньгами

    на ваш взгляд


    Какая из стран Прибалтики ведет наиболее русофобскую политику?

    Путин: Преступления неонацистов на Украине свидетельствуют о забвении уроков истории

    		    27 января 2023, 12:36
    Фото: Михаил Климентьев/ТАСС
    Текст: Елизавета Шишкова

    Преступления неонацистов на Украине против мирных граждан, в частности этнические чистки и карательные акции, говорят о том, что они забыли уроки истории, заявил президент Владимир Путин.

    «Забвение уроков истории приводит к повторению страшных трагедий. Свидетельство тому – преступления против мирных граждан, этнические чистки, карательные акции, которые организуют на Украине неонацисты. Именно с этим злом мужественно, плечом к плечу сражаются наши воины», – сообщил Путин в телеграмме, направленной организаторам и участникам мероприятий, приуроченных к Международному дню памяти жертв Холокоста и 78-й годовщине освобождения Красной армией узников концлагеря Аушвиц–Биркенау (Освенцим). Документ опубликован на сайте Кремля.

    Ранее Путин заявлял, что столкновение с враждебными силами на Украине было неизбежно.

    Путин: Украинские заградотряды расстреливают своих же в спину

    25 января 2023, 16:15

    Текст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на встрече со студентами, приуроченной к Татьяниному дню, обратил внимание, что украинские войска формируют заградотряды и расстреливают своих же в спину.

    «К сожалению, противник не считается ни с чем. Своих расстреливают в спину, понимаете! Заградотряды же создали», – цитирует его ТАСС.

    Путин в День российского студенчества прибыл в главное высшее учебное заведение страны – МГУ имени Ломоносова.

    Ранее Путин заявил, что существуют все основания считать неонацистским режимом нынешние власти Украины.

    Во время общения с рабочими Обуховского завода Путин отметил, что в Киеве прославляют Бандеру, бывшего пособником Гитлера, а украинские военные продолжают практику заградотрядов и расстрела гражданских лиц в Донбассе.

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    Путин назвал оккупационными американские войска в Германии
    		    25 января 2023, 16:37
    Фото: U.S. Army photo/Gary L. Kieffer
    Текст: Елизавета Шишкова

    Войска США на территории Германии и юридически, и фактически до сих пор являются оккупационными, заявил президент России Владимир Путин на встрече со студентами, приуроченной к Татьяниному дню.

    «Советские войска же были в Австрии, но они ушли оттуда добровольно. Россия как правопреемник Советского Союза выступила в качестве гаранта конституции Австрийской Республики и гаранта нейтрального статуса Австрийской Республики. И в целом очень многие рядовые граждане в Австрии это знают и благодарны России за такую позицию. <…> Что касается других европейских стран, – ситуация сложная», – передает его слова ТАСС.

    Глава государства отметил, что «самая крупная страна Европы, экономический гигант – Федеративная Республика Германия, и Советский Союз юридически оформил прекращение ее оккупации».

    «После Второй мировой войны Германия была разделена, как известно, на четыре сектора – американский, английский, французский и советский. Так вот, Советский Союз оформил прекращение этого оккупационного статуса, а Соединенные Штаты – нет. И, строго говоря, формально и юридически на территории Федеративной Республики [Германия] находятся американские оккупационные войска. А по факту так и есть – их там очень много», – заключил Путин.

    Газета ВЗГЛЯД ранее разбиралась, как США разваливают Евросоюз.

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    Путин: Целью СВО является защита людей и защита самой России
    Путин назвал целью СВО защиту людей и России
    		    25 января 2023, 15:59
    Фото: Михаил Климентьев/ТАСС
    Текст: Елизавета Шишкова

    Целью спецоперации на Украине является защита людей и России от угроз, которые ей пытаются создать на ее исторических территориях, заявил президент России Владимир Путин на встрече со студентами в честь Татьяниного дня.

    «Цель [СВО], как я уже много раз говорил, – прежде всего, защита людей и защита самой России от тех угроз, которые ей пытаются создать на прилегающих к нам наших же исторических территориях. Мы этого не можем допустить», – передает его слова ТАСС.

    Ранее Путин положительно оценил динамику проведения специальной военной операции и выразил надежду на то, что российские бойцы еще неоднократно порадуют результатами своей работы.

    Путин в среду встретился со студентами МГУ имени М. В. Ломоносова и поздравил их с отмечаемым 25 января Татьяниным днем (День российского студенчества) и пожелал, чтобы результаты их научных трудов шли на пользу государству, а в жизни была яркая любовь и дружба.

    Коментарии (37)
    Путин назвал систему ПВО России лучшей в мире
    Путин: Система ПВО России показала себя лучшей в мире

    24 января 2023, 20:14

    Текст: Вера Басилая

    Боевые действия показали, что российская система противоракетной обороны является одной из лучших в мире, заявил президент РФ Владимир Путин.

    Об этом президент сообщил на встрече с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым, передает ТАСС.

    «Я уже говорил, что то, что США производят ракеты системы Patriot – у нас в стране таких ракет производят в три раза больше. Даже больше чем в три раза», – отметил глава государства.

    Ранее Путин обсудил с белгородским губернатором вопросы безопасности региона. Гладков доложил президенту, что с начала СВО при обстрелах со стороны Украины в регионе погибли 25 человек, 96 получили ранения.

    Коментарии (10)
    Путин: Россия «отменять» мировую культуру не будет
    Путин заявил, что Россия «отменять» мировую культуру не будет

    25 января 2023, 16:24

    Текст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на встрече со студентами в МГУ заявил, что никогда не додумались бы «отменять» произведения выдающихся зарубежных авторов.

    «Нас все из-за бугра учили-учили. Да, мы не идеальны, наверное, есть о чем с нами поспорить, но мы никогда не додумывались до того, чтобы отменить Бетховена или Баха, или О'Генри, а там (на Западе) додумались до того, чтобы отменить Чайковского», – цитирует его ТАСС.

    Он отметил, что пускай Запад живет без «Чайковского, Достоевского и Толстого, а мы без мировой классики жить не будем».

     

    Также Путин добавил, что Россия является частью мировой культуры, но весьма значимой, и необходимо понимать значение и роль российской культуры в мировом многообразии.

    «Мы же тоже часть мировой культуры, надо нас воспринимать как часть мировой культуры, но значимую! Понимать нашу роль, значимость, значение, роль российской культуры в мировом многообразии», – сказал президент.

    Ранее глава правительства Италии Джорджа Мелони посетила премьеру оперы «Борис Годунов» в театре «Ла Скала». Она призвала разделять конфликт на Украине и отношение к русской культуре.

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    Путин назвал небезопасным привлечение студотрядов на стройки в новых регионах
    Путин: Привлекать студотряды на стройку в новых регионах полезно, но пока – опасно

    25 января 2023, 15:48

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин считает, что привлекать студенческие отряды для восстановления новых регионов было бы полезно, но пока там недостаточно безопасно для этого.

    Выслушав предложение развернуть «всероссийскую студенческую стройку» в новых субъектах России, Путин сказал, что идея хорошая.

    «Конечно, востребованы студенческие отряды и по восстановлению территорий, о которых вы сказали. Единственное, что меня, честно говоря, останавливает от того, чтобы развернуть это широко, – это вопросы безопасности. Над этим нужно подумать», – передает ТАСС слова Путина.

    Он обратил внимание, что там «не все просто» и «ситуация пока сложная на многих территориях». «А если в массовом порядке студенты там будут работать, – просто за каждым не уследишь», – констатировал президент.

    Путин в среду встретился со студентами МГУ имени М. В. Ломоносова и поздравил их с отмечаемым 25 января Татьяниным днем (День российского студенчества) и пожелал, чтобы результаты их научных трудов шли на пользу государству, а в жизни была яркая любовь и дружба.

    Коментарии (5)
    Кремль подтвердил отсутствие контактов Путина с Зеленским
    Песков подтвердил отсутствие контактов Путина с Зеленским на протяжении нескольких лет
    		    25 января 2023, 04:24
    Фото: kremlin.ru, Ukraine Presidency/
    Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Глава российского государства Владимир Путин последние несколько лет не контактировал с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Пескова спросили, верно ли, что Путин не встречался и не разговаривал по телефону с Зеленским уже несколько лет. Песков подтвердил это, передает РИА «Новости».

    Напомним, встреча Путина и Зеленского состоялась в 2019 году в рамках «нормандского» саммита в Париже. После этого были телефонные переговоры в феврале и июле 2020 года.

    Коментарии (5)
    Зеленскому оказалось «неинтересно» вести переговоры с Путиным
    Зеленский заявил о незаинтересованности в переговорах с президентом России
    		    26 января 2023, 11:43
    Фото: Zuma/ТАСС
    Текст: Антон Никитин

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему «неинтересно» вести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

    «Это неинтересно мне», – сказал Зеленский в интервью британскому каналу Sky News.

    Зеленский добавил, что ему «неинтересно» встречаться с главой Российского государства, «разговаривать», передает ТАСС.

    Он сказал, что «не понимает, кто принимает решения в России».

    С подобным заявлением Зеленский выступает не впервые. Он уже говорил, что не готов вести переговоры с Россией, а также подписал указ об отказе от переговоров с Владимиром Путиным.

    При этом Москва неоднократно заявляла об открытости к мирным переговорам, а также о том, что Киев мог бы через посредников прояснить свое видение дальнейшего развития ситуации и возможные переговоры с Россией.

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    Борьба с засильем иностранных слов включена в задачи культурной госполитики

    25 января 2023, 16:44

    Текст: Алексей Дегтярев

    В Основы государственной культурной политики включена борьба с нецензурными словами и излишним использованием иностранной лексики, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

    Указ дополнил подраздел документа о мерах языковой политики пунктами о защите и поддержке русского языка как государственного языка Российской Федерации, обеспечение соблюдения норм современного русского литературного языка (в том числе недопущение нецензурной лексики) и противодействие излишнему использованию иностранных слов, передает ТАСС.

    Также глава государства включил обеспечение культурного суверенитета в основные цели государственной политики в этой сфере.

    В число целей, в частности, включены «обеспечение культурного суверенитета РФ» и «повышение роли РФ в мировом гуманитарном и культурном пространстве».

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    Путин обсудил с белгородским губернатором вопросы безопасности региона
    Путин обсудил с белгородским губернатором Гладковым вопросы безопасности региона

    24 января 2023, 19:41

    Президент Владимир Путин на встрече с главой Белгородской области Вячеславом Гладковым предложил обсудить обеспечение безопасности региона.

    «Начать предлагаю все-таки с обеспечения безопасности, помощи людям и работы оперативного штаба под вашим руководством», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Глава государства отметил, что область показывает хорошие результаты в развитии, но есть вопросы, которым нужно особое внимание.

    «Белгородская область под вашим руководством демонстрирует очень хорошие результаты устойчивого, стабильного развития. Это отражается на объективных данных, касающихся роста валового регионального продукта, промышленного производства, стройки, инвестиций», – похвалил президент главу региона, добавив, что «есть, конечно, и вопросы, требующие особого внимания».

    Гладков доложил президенту, что с начала СВО при обстрелах со стороны Украины в регионе погибли 25 человек, 96 получили ранения, передает ТАСС.

    По его словам, с 22 сентября 2022 года в регионе в ходе частичной мобилизации призвали порядка 4,1 тыс. человек. Все мобилизованные получают не менее 195 тыс. рублей в месяц вне зависимости от места службы, сказал губернатор.

    Президент поблагодарил его за стабильную работу в непростых условиях в приграничной зоне СВО. «Хочу поблагодарить всю вашу команду за то, что вы в сегодняшних непростых условиях работаете стабильно, ритмично и в целом эффективно», — сказал глава государства.

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    Путин согласился с идеей перенести День молодежи на другую дату
    Путин согласился с идеей перенести День молодежи в России на последнюю субботу июня

    25 января 2023, 15:16

    Текст: Дмитрий Зубарев

    День молодежи в России можно перенести с фиксированный даты на последнюю субботу июня, заявил президент России Владимир Путин во время встречи со студентами.

    Одна из учащихся попросила президента перенести праздник на последнюю субботу июня, пояснив, поскольку 27 июня, когда традиционно празднуют День молодежи, студенты обычно заняты подготовкой к экзаменам и работой.

    «Это можно сделать, безусловно. Я переговорю с министром науки и образования. Думаю, что министерство тоже поддержит [идею переноса]», – передает ТАСС слова Путина, отметившего, что «многие профессиональные праздники отмечаются в выходные дни».

    Путин в среду встретился со студентами МГУ имени М. В. Ломоносова и  поздравил их с отмечаемым 25 января Татьяниным днем (День российского студенчества) и пожелал, чтобы результаты их научных трудов шли на пользу государству, а в жизни была яркая любовь и дружба.

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    Путин: Европа рано или поздно вернет себе суверенитет
    Путин выразил надежду на возвращение Европой суверенитета

    25 января 2023, 16:11

    Текст: Елизавета Шишкова

    Европа сможет рано или поздно вернуть утраченный суверенитет, но для этого необходимо время, заявил президент России Владимир Путин на приуроченной к Татьяниному дню встрече со студентами.

    «Конечно, время придет, действительно, сомнений нет. Так или иначе суверенитет будет возвращен Европе. Судя по всему, для этого нужно еще какое-то время», – передает его слова ТАСС.

    Путин добавил, что политические элиты Европы часто обслуживают чужие интересы, а не свои.

    «У меня добрые отношения со многими простыми и не очень простыми австрийцами, и я знаю, что они относятся к нашей стране очень доброжелательно. И несмотря ни на какие <…> события, которые в мире происходят, их мнение в отношении нашей страны не меняется, в отличие от политических элит некоторых стран, включая европейских. Эти элиты часто обслуживают не свои национальные интересы, а интересы третьих стран. Но переосмысление все равно происходит», – сказал глава государства.

    Газета ВЗГЛЯД ранее отмечала, что Европа делает неправильные выводы из истории войн с Россией.

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    Путин приехал в МГУ на День студента

    25 января 2023, 14:26

    Текст: Алексей Дегтярев

    Российский президент Владимир Путин в День российского студенчества прибыл в главное высшее учебное заведение страны – МГУ имени Ломоносова.

    Глава государства планирует поговорить с учащимися, осмотреть новый учебно-практический корпус университета, передает ТАСС.

    Его пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил, что по традиции студенты «будут говорить о том, что им интересно, и задавать вопросы главе государства».

    Президент также ознакомится с развитием научного кластера «Ломоносов» на Воробьевых горах. Песков пояснил, что научно-технологический центр вуза «Воробьевы горы», куда входит кластер «Ломоносов», является очень важным проектом.

    «Это именно научно-технологический центр – не офисные помещения, а помещения, где идет работа с технологиями, научные, технологические изыскания», – сказал он.

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    Песков подтвердил общение Путина с Варнигом
    Песков подтвердил общение Путина с исполнительным директором Nord Stream 2 Варнигом

    26 января 2023, 12:21

    Текст: Антон Никитин

    Президент Владимир Путин после начала СВО общался с исполнительным директором Nord Stream 2 Маттиасом Варнигом, сообщил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, были ли у них контакты после начала специальной военной операции и планируется ли дальнейшее общение, сказал, что Путин и Варниг знакомы, и они действительно общались, передает ТАСС.

    Ранее Варниг в интервью газете Zeit сказал, что общался с российским президентом в Москве после начала спецоперации. Издание отмечало, что разговор состоялся без свидетелей, однако сам Варниг утверждает, что спросил Путина о том, «каковы цели» операции, передает РИА «Новости».

    В сентябре Варнига включили в список «лоббистов Газпрома».

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    Путин обратил внимание на дефицит отдельных лекарств в аптеках

    24 января 2023, 15:52

    Текст: Ольга Иванова

    Проверки свидетельствуют о дефиците отдельных лекарств в российских аптеках и росте цен на них, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.

    «Цены подросли у нас за последнее время и наблюдался определенный дефицит по некоторым лекарственным препаратам, несмотря на то, что у нас наблюдается рост производства фармацевтической продукции. За три квартала прошлого года он составил примерно 22%, и 60% у нас на рынке уже отечественных лекарственных препаратов. Тем не менее и дефицит образовался по некоторым препаратам, и цены подросли», – цитирует его ТАСС.

    По словам Путина, такие выводы были сделаны по результатам выборочной проверки, проведенной в торгово-аптечных сетях.

    Ранее в Госдуме заявили, что необходимо вернуться к позиции комиссии Минздрава по вопросу расширения перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, а также списка лекарств по программе высокозатратных нозологий.

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