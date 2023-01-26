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В ДНР рассказали о необходимости штурма многоэтажек Угледара
Депутат ДНР Бердичевский: ВСУ окопались в жилых домах Угледара, город будет серьезно разрушен
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В Угледаре придется выбивать противника из квартир многоэтажных домов, которые покинули местные жители. Вероятно, это приведет к значительным разрушениям в городе, сказал газете ВЗГЛЯД донецкий депутат Владислав Бердичевский. Ранее в ДНР сообщили, что российские войска вошли на окраины Угледара и закрепились там.
«В Угледаре немало сил противника. При этом у ВСУ пока сохраняется возможность подтягивать туда дополнительный личный состав и вооружение. Уверен, они будут пользоваться этим до тех пор, пока мы не обрушим их логистику», – сказал депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
«Местное население массово покинуло город, высотки в большинстве районов стоят пустые. И в этих квартирах окопались ВСУ. Из-за недавней ротации сейчас сложно оценить, каким количеством живой силы располагает противник в Угледаре. Нам придется постепенно выбивать его из домов. Не исключаю, что город будет серьезно разрушен», – предполагает собеседник.
Бердичевский также отметил, что параллельно с ДНР активизировалась линия фронта в сопредельной Запорожской области. «Мы видим движение. И его надо усиливать по всем направлениям. Дело в том, что сейчас ВСУ серьезно мотивированы поставками западных танков. Перемалывать их будет все сложнее», – заключил он.
В свою очередь источник газеты ВЗГЛЯД в административных структурах ДНР отметил, что «солдаты противника занимают оборону в многоэтажках», «иногда в одном доме может располагаться до взвода боевиков».
«Сейчас наши ведут зачистку в районе частного сектора. Если нам удастся взять Угледар, то в дальнейшем это позволит вести боевые действия не в городской застройке, а преимущественно в сельской и открытой местности. В таких условиях живая сила противника станет куда более удобной мишенью для авиации и артиллерии», – добавил источник.
Ранее советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские силы вошли в Угледар и закрепились на его окраинах. По его словам, наши военные «сковывают» противника, активно работает артиллерия. При этом ВСУ все еще пытаются контратаковать.
Днем ранее издание RT отмечало, что подразделения 23-го отдельного стрелкового батальона, а также три батальона 68-й егерской бригады украинской армии при поддержке 3-й танковой бригады пытались сорвать начало окружения Угледара российскими войсками.
После второй попытки провести разведку боем украинские подразделения решили отойти и перегруппироваться для ремонта техники и пополнения боекомплекта.
В районе Золотой Нивы и Пречистовки отступающие части были обнаружены беспилотником «Орлан-30» ВС России, после чего по скоплению техники нанесли удар орудия «Гиацинт-Б», а также САУ «Гвоздика» и «Акация». В итоге ВСУ потеряли не менее 200 человек убитыми и ранеными.
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Рогов сообщил об уничтожении командования 128-й бригады ВСУ
Рогов сообщил об уничтожении командования 128-й бригады ВСУ в Запорожской области
Командование 128-й горно-штурмовой бригады вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожено в Запорожской области, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Теперь уже и в Запорожской области уничтожен командный пункт 128-й бригады», – передает ТАСС со ссылкой на слова Рогова, сказанные в эфире телеканала НТС.
Также он добавил, что сейчас основные боевые действия в регионе идут по линии Каменское – Гуляйполе – Орехов.
Рогов назвал главным достижением наступление «малыми силами». Сейчас степень продвижения составляет от нескольких сотен метров до 8 км на участке в 30 км. По его словам, удалось вскрыть первую линию обороны противника.
Напомним, интенсивность боевых действий на Запорожском направлении резко повысилась в последние недели. Ранее Минобороны России сообщало об освобождении населенного пункта Лобковое в Запорожской области.
Российские силы вошли в Угледар
Российские силы закрепились на окраинах Угледара
Российские силы вошли в Угледар и закрепились на его окраинах, сообщил советник врио главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский.
Кимаковский в эфире канала «Соловьев Live» рассказал, что российские силы «сковывают» противника. Российская артиллерия, сообщил он, работает по ВСУ, которые пытаются контратаковать, передает ТАСС.
Накануне стало известно, что в воскресенье и понедельник ВСУ предприняли две безуспешные попытки провести разведку боем и перегруппировать войска в районе Угледара, в результате они потеряли 200 человек.
В Москве пригрозили жестким ответом на поставки Киеву дальнобойного оружия
В Москве пригрозили жестким ответом на поставки Киеву оружия для нанесения ударов вглубь РФ
Если НАТО поставит Украине оружие для ударов вглубь России, то получит жесткий ответ, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
По его словам, Москва фиксирует желание администрации президента США помочь Украине разработать новый этап контрнаступления армии, целью которого станет Крым, передает ТАСС.
Он привел в пример публикацию в New York Times, где якобы сообщается об отработке наступательных планов, которые сопоставляют с оружием, имеющимся у Украины.
«Если Вашингтон и страны НАТО поставят Киеву вооружение для нанесения ударов вглубь России по мирным городам и попыток захвата наших конституционно закрепленных территорий, это вынудит Москву предпринять жесткие ответные действия. Не говорите потом, что мы вас не предупреждали», – заявил Гаврилов.
Также он добавил, что поставки Украине систем ПВО и тяжелых танков лишь добавляют проблемы Киеву и Европе.
Режиссер «Сватов» Радзюкевич рассказал о желании поехать добровольцем в зону СВО
Актер и режиссер Эдуард Радзюкевич заявил о желании отправиться добровольцем в зону СВО, он раскритиковал политику Украины и заявил, что пора заканчивать с этим «несостоявшимся проектом».
В интервью порталу «Столица С» он заявил, что уже давно думает о том, чтобы отправиться добровольцем в зону СВО, «просто сейчас не позволяет здоровье».
«Но при первой возможности обязательно туда отправлюсь, поддержу жителей Донбасса», – добавил Радзюкевич.
Ранее актер Оскар Кучера заявил, что гордится своей позицией по поводу поддержки СВО и считает, что лучше выглядеть дураком, чем быть подлецом. Так он прокомментировал критику его интервью журналисту Юрию Дудю (признан иноагентом в РФ).
Взрывы прогремели в городах Украины
Украинские СМИ сообщили о взрывах в ряде областей Украины и на удерживаемых ВСУ территориях
В нескольких украинских регионах, а также на удерживаемой вооруженными силами Украины территории Запорожской области и в Херсоне прогремели взрывы, сообщили СМИ.
В частности, взрывы прозвучали в Днепре (Днепропетровске), в Харьковской области, в Вольнянске (Запорожская область) и в Херсоне, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Харьковской и Черкасской областях. Также тревогу объявили на подконтрольных Киеву частях ДНР, Запорожской и Херсонской областей.
Позднее СМИ сообщили о взрывах в Черкасской области.
Напомним, глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что украинские власти рассматривают возможность ударов по Москве и Екатеринбургу.
Рогов сообщил о попытке ВСУ форсировать Днепр
Рогов рассказал о попытке вооруженных сил Украины форсировать Днепр у Новой Каховки
В ночь на четверг вооруженные силы Украины предприняли новую попытку форсировать Днепр, но были встречены огнем российских войск, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Как отметил Рогов в Telegram, «не прошло и пары дней с предыдущей неудачной попытки». Он назвал украинских военных «необучаемыми идиотами». Форсировать Днепр украинские силы специальных операций ВСУ попытались «из района островов у Новой Каховки».
Сообщается, что разведка обнаружила их и передала координаты артиллерии, «незваные гости были встречены огнем наших защитников». Бой продолжается, «ВСУ подняли в небо авиацию», рассказал Рогов.
Напомним, на днях российские военные уже пресекали попытку форсирования ВСУ Днепра со стороны Новой Каховки, ликвидировав при этом около ста украинских военных.
Бастрыкина попросили проверить Слепакова из-за песни о военных
Фонд защиты национального исторического наследия попросил Бастрыкина о доследственной проверке в отношении Слепакова
Фонд защиты национального исторического наследия обратился к руководителю СК Александру Бастрыкину с просьбой устроить доследственную проверку из-за дискредитирующей Вооруженные силы России песни в отношении перебравшегося в Израиль артиста Семена Слепакова, сообщил директор фонда Александр Карабанов.
Карабанов сказал, что проверку попросили провести «по факту совершения преступления, предусмотренного ст. 280.3 УК» – «Публичная дискредитация ВС РФ», передает ТАСС.
Напомним, член Общественной палаты Александр Малькевич предложил вносить артистов, дискредитирующих армию России из-за рубежа, в списки экстремистов. Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев призвал лишить Слепакова российского гражданства и признать иноагентом. Слепаков перебрался в Израиль вскоре после начала российской спецоперации.
Минобороны показало боевую работу противотанковых комплексов «Штурм-С»
Опубликовано видео боевой работы самоходных противотанковых ракетных комплексов «Штурм-С» в зоне СВО
Минобороны России опубликовало видеозапись боевой работы расчетов самоходных противотанковых ракетных комплексов «Штурм-С» Западного военного округа в ходе проведения специальной военной операции на Украине.
Расчеты комплексов осуществляют прикрытие для обеспечения продвижения российских войск и борьбы с танками и бронетранспортерами вооруженных сил Украины, сообщило Минобороны в Telegram.
Командир противотанковой батареи с позывным «Енисей» рассказал, что сперва осуществляется рекогносцировка местности и доразведка. После этого расчет занимает позицию и наносит удар по целям: ДОТам, ДЗОТам, танкам, БМП и другой бронетехнике.
Напомним, к настоящему моменту танки украинским войскам готовы предоставить более десяти стран НАТО, включая Германию и США.
Итальянский генерал раскрыл заблуждение Запада в отношении России
Итальянский генерал Бертолини: Россия никогда не отдаст Донбасс и Крым
Россия не отдаст Донбасс и тем более Крым, а потому Западу не стоит настаивать на передачу этих территорий в состав Украины, иначе все может обернуться «бесконечной войной», заявил итальянский генерал Марко Бертолини.
Бертолини в интервью итальянской газете Il Giornale заявил, что те, кто полагают, будто можно договориться о «капитуляции русских», заблуждаются. Просьба к России отдать Украине Донбасс и Крым «равносильна призыву к бесконечной войне», приводит слова генерала Ura.ru.
Ранее американские СМИ писали, что желание Украины отвоевать Крым может привести к третьей мировой войне.
В МОК собрались обсудить допуск россиян к турнирам при их отказе поддержать СВО
Исполком МОК собрался рассмотреть вопрос допуска к турнирам российских спортсменов, которые не поддерживают СВО
Исполком Международного олимпийского комитета обсудит возможность участия в международных турнирах российских спортсменов, которые не поддерживают специальную военную операцию на Украине, сообщает МОК.
МОК считает необходимым дополнительное изучение вопроса участия российских и белорусских спортсменов в строгих условиях. Речь идет об участии в нейтральном статусе. Кроме того, требуется «придерживаться олимпийской хартии», то есть не поддерживать СВО, и соответствовать антидопинговым правилам Всемирного антидопингового агентства (предусмотрены индивидуальные проверки на допинг), передает РИА «Новости».
Большинство членов исполкома выступают за то, чтобы уважать права всех спортсменов без каких-либо дискриминационных мер. По их мнению, власти стран не должны решать, какие спортсмены могут участвовать в соревнованиях, а какие нет. Также они против отказа в допуске к соревнованиям только из-за гражданства спортсмена.
Исполнительный комитет призвал к усилению уже действующих санкций в отношении России и Белоруссии и поддержке украинских спортсменов и Национального олимпийского комитета Украины.
Министр спорта России Олег Матыцин считает, что недопустимо определять особые условия, не соответствующие Олимпийской хартии, для участия российских спортсменов в международных турнирах. Он заявил, что «никакая политика не может и не должна вмешиваться в спорт, здесь нет места спекуляциям о СВО».
«Внешнее давление дало нам еще одну возможность оценить собственные ресурсы и сделать все возможное для укрепления национальной системы спорта. Мы самодостаточная страна с великими спортивными традициями, показавшая свои возможности в проведении крупных международных спортивных событий, которые были положительно отмечены в том числе и МОК. За последние десятилетия мы подтвердили, что без России невозможно развитие международного спортивного движения», – заявил он.
В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать позицию МОК до рассмотрения. При этом он заявил: «Пока в глаза бросается одно – даже в формулировках инициативы слишком много политики, что должно быть чуждо идеям олимпийской семьи», – передает РБК.
Напомним, на прошлой неделе МОК подтвердил запрет на право показа Олимпиады в России и Белоруссии. Почетный член МОК норвежец Герхард Хейберг заявил, что европейские страны могут бойкотировать Олимпийские игры 2024 года в Париже, если россиян допустят до участия в соревнованиях.
На правом берегу Херсонской области уничтожили склад боеприпасов ВСУ
Российские артиллеристы ликвидировали склад украинских военных с боеприпасами на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщил представитель экстренных служб региона.
Отмечается, что на складе в районе Токаревки хранились боеприпасы РСЗО «Ольха», передает ТАСС.
Ранее полицейские Херсонской области обнаружили в тайнике в Голопристанском муниципальном округе почти 20 противотанковых гранатометов ВСУ.
Володин поручил обсудить введение уголовного наказания за дискредитацию участников СВО
Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассмотрел предложение основателя российского штурмового формирования «Вагнер» Евгения Пригожина и дал поручение главам профильных комитетов обсудить введение уголовного наказания за дискредитацию участников боевых действий, сообщили в пресс-службе Госдумы.
Поручение дано председателям комитета по обороне Андрею Картаполову и комитета по безопасности Василию Пискареву. Они должны изучить вопрос о внесении изменений в Уголовный кодекс России, передает ТАСС.
Ранее Пригожин обратился с просьбой внесения в УК России статьи о запрете дискредитации добровольцев, в том числе экс-заключенных, участвовавших в спецоперации.
Повышающее выносливость спецпитание разработали для ВС России
Ученые разработали для военных повышающее выносливость спецпитание «Донбасс»
Специалисты ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи разработали специализированные пищевые продукты для военных, принимающих участие в СВО, которые способствуют повышению выносливости, концентрации внимания, и мобилизации всех сил организма, сообщили в пресс-службе центра.
По сообщению пресс-службы, специалисты ФИЦ питания разработали специальные пищевые продукты для военных, находящихся в зоне спецоперации, а также для мирных граждан, находящихся на территории ведения боевых действий, передает РИА «Новости».
Первые партии продуктов переданы Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова, ФМБА России и другим силовым структурам, обеспечивающим работу в зоне военных действий, уточнили в пресс-службе.
Открылся второй полуфинал конкурса «Лидеры возрождения. Донецкая Народная Республика»
В Ростове-на-Дону прошла церемония открытия второго полуфинала конкурса «Лидеры возрождения. Донецкая Народная Республика».
Открывая церемонию, полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев пожелал участникам воспользоваться тем шансом, который предоставил им конкурс «Лидеры возрождения».
«Проходите конкурсные испытания, побеждайте и вливайтесь в ряды команды управленцев, которые в следующие годы будут строить новую мирную жизнь в Донбассе. Вы будете не одни – вам будут помогать регионы Уральского федерального округа и всей большой России», – приводятся его слова на сайте конкурса.
Временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем выступлении предложил почтить память павших защитников Донбасса минутой молчания. Врио Главы ДНР поблагодарил военнослужащих – участников СВО, которые присутствовали на полуфинале. «Хочу выразить благодарность всем участникам боевых действий, которые нашли возможность принять участие в конкурсе. Многие из бойцов с честью прошли дистанционные испытания. Считаю это отличным результатом нашей совместной работы», – отметил Пушилин.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев сказал, что для региона принимать у себя полуфиналы конкурсов «Лидеры возрождения», которые проводятся на новых российских территориях, – это большая ответственность.
«Вся Россия поддерживает процессы возвращения на Родину освобожденных регионов. И жители Дона особенно неравнодушны к тому, что происходит у наших соседей. Вы знаете, какая большая работа проводится по отправке гуманитарной помощи, по приему переселенцев из Донбасса и новых российских регионов именно у нас, на территории Ростовской области. А теперь наш Донской край вносит свой вклад и в приход передовых кадровых практик в новые регионы», – подчеркнул Голубев.
Третий полуфинала конкурса «Лидеры возрождения. Донецкая Народная Республика» будет рассчитан преимущественно на участников СВО и пройдет, когда позволит оперативная обстановка.
Молодежное правительство решили создать в ДНР
Хоценко объявил о решении создать молодежное правительство в ДНР
Председатель правительства ДНР Виталий Хоценко в День студента (Татьянин день) принял участие в молодежной дискуссии и сообщил, что в республике создадут молодежное правительство.
Хоценко сообщил в Telegram, что «встретился с талантливой молодежью и Советом старшеклассников Республики, который действует при министерстве образования и науки ДНР». Он принял участие в дискуссии в формате «вопрос-ответ». Хоценко сообщил, что спрашивали «о спорте, молодежной политике, поддержке талантов, выборе профессии, патриотизме».
«Душевно поговорили», – заявил он, добавив, что ДНР – «это территория возможностей, используя которые будут возрождать Донбасс». Принято решение создать молодежное правительство ДНР. «Будем встречаться регулярно, обмениваться мнениями, идеями и инициативами. Нам нужна активная молодежь!» – заявил он.
В пресс-службе правительства ДНР сообщили, что в союз войдут активисты ДНР. Хоценко собирается раз в квартал проводить встречи с молодежным правительством, передает ТАСС.
Напомним, в День студента главы российских регионов провели встречи со студентами и преподавателями, ответили на вопросы учащихся и вручили награды лучшим студентам.