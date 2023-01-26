С начала СВО иностранные государства выслали почти 600 российских дипломатов

Эксперт оценил риски поставок Украине танков Abrams

Военный эксперт Михайлов: ВС РФ нужно тщательно готовиться к поступлению Abrams в ВСУ

Россия серьезно преуспела в разработке противотанковых средств, что создает потенциальные проблемы для военной промышленности США. Вместе с тем, нам необходимо готовиться к потенциальной поставке Abrams в ВСУ, чтобы дать отпор. Об этом газете ВЗГЛЯД сообщил военный эксперт Александр Михайлов. Ранее Белый дом выразил намерение объявить о поставке Киеву танков Abrams.

«Вероятно, в ближайшее время танки Abrams вряд ли окажутся на передовой. Сейчас Вашингтону важно успокоить Берлин и вынудить его поставить немецкие танки как можно скорее. Пока все заявления происходят в сослагательном направлении», – считает руководитель бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. «Если американские машины доберутся до Украины, то они, скорее всего, не сразу окажутся в зоне боевых действий. Также необходимо время на подготовку специалистов», – подчеркивает эксперт.

«Скорее всего, сперва Abrams пригонят на полигоны Западной Украины. Они станут декорациями для видеороликов о храбрости ВСУ, потому что американцы очень сильно переживают за имидж собственного военного производства и техники», – отмечает Михайлов.

«Abrams уже горели на Ближнем Востоке. И теперь никто не хочет увидеть, как уничтожаются передовые образцы техники в первые недели их присутствия на территории Украины. Между тем, примеров, когда эти танки поражались военнослужащими Ирака или Сирии – немало. Часто в борьбе с ними использовалось советские разработки. Поэтому американцы боятся того, что их танки потеряют репутацию лучших в мире», – подчеркивает эксперт.

«В настоящий момент уровень наших противотанковых вооружений превышает защиту Abrams. Здесь можно вспомнить ПТРК «Корнет», которые зарекомендовали себя достаточно хорошо. Имеются и противотанковые ракеты, доступные для использования танками Т-90. Нельзя забывать и про силы ВКС. К тому же, активно улучшается применение дронов», – акцентирует собеседник.

«Разницы в поражении Leopard, Abrams, Challenger особой нет. Все равно приходится наносить удары через ходовую часть, потому что броню в лобовой атаке сегодня пробить достаточно сложно. Тем не менее, к поступлению западных танков в ВСУ нам нужно готовиться. Немецкие модели, пусть и в количестве не больше 100 штук, непременно доберутся до зоны проведения СВО», – рассуждает Михайлов.

Ранее стало известно, что администрация Байдена намерена поставить Украине танки M1 Abrams. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на официальных лиц США. Отмечается, что Киеву будет передано не менее 30 моделей, однако они не успеют прибыть на территорию конфликта к весне, что критически важно, учитывая планы ВСУ о начале контрнаступления.

Представитель Пентагона, генерал Патрик Райдер, сообщил, что Вашингтону еще предстоит убедиться в возможности украинцев корректно обслуживать танки M1 Abrams. При этом ожидается, что модели будут поставляться Киеву посредством заказа новых образцов у производителей, а не передаваться из запасов США напрямую.

Тем временем в Кремле сочли провальным план поставки Киеву танков Abrams и Leopard. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, многие эксперты и сами понимают абсурдность этого плана, так как чисто по технологическим причинам идея нецелесообразна, к тому же переоценена западными специалистами.

Необходимо отметить, что Abrams существенно отличается от тех моделей танков, которые использовала Украина, цитирует отставного генерал-майора Патрика Донахью CNN. Военный отмечает, что даже после формальной доставки моделей в зону конфликта «залезть в него и сражаться» не получится. Подчеркивается, что для использования американских танков представителям ВСУ придется пройти длительную программу подготовки.

«Abrams – это мощная система, которая крайне дорога в эксплуатации. В нем стоит реактивный двигатель – украинцам с ним не совладать. То есть помимо самой поставки, важно продумать и вопросы будущего обслуживания», – отмечает координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям США Джон Кирби.

Издание также приводит слова анонимного чиновника министерства обороны, который утверждает, что передача Abrams – это дело не одной недели и даже не месяца. По его мнению, заявление Вашингтона в большей степени направлено на успокоение Берлина в вопросе поставок танков Leopard.

На возможные поставки Украине танков Abrams отреагировало посольство России в США. Глава дипведомства Анатолий Антонов назвал подобные действия вопиющей провокацией Штатов в отношении России.

Дипломат подчеркнул, что в случае прибытия в зону конфликта, американские машины будут уничтожаться так же, как и любая другая техника. По словам посла, американцы постоянно повышают «планку» военного содействия союзникам. Антонов сказал, что США целенаправленно пытаются нанести России стратегическое поражение.

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