Масштабный опрос показал желание студентов учиться после получения диплома

Около половины учащихся по программам среднего профессионального образования (СПО) и студенты вузов желают продолжать образование после получения диплома, показало исследование президентской платформы «Россия – страна возможностей», Министерства науки и высшего образования, Министерства просвещения и Института развития профессионального образования.

В исследовании приняли участие свыше 350 тыс. человек, обучающиеся СПО и студенты высшего образования рассказали, хотят ли они стать предпринимателями, поделились мнением о наставничестве и вспомнили о школьных учителях, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

46% студентов планируют продолжать образование после получения диплома. Среди обучающихся СПО такие планы есть у 47%, а вот после завершения высшего образования учиться дальше рассчитывают 41% респондентов. 39% опрошенных пока не определились.

«По мнению студентов, продолжение обучения необходимо им в первую очередь для получения новых профессиональных навыков и знаний по выбранной специальности (так считают 68%). Около трети участников исследования (31%) хотят продолжить учиться ради расширения кругозора. Пятая часть студентов (19%), желающих продолжить учебу, говорит, что им не хватает имеющихся знаний и навыков. Еще столько же респондентов хотели бы изменить профессиональную сферу (18%)», – поделился гендиректор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Он отметил, что запросы молодых людей учитываются, им предоставляются соответствующие возможности. Участие в проектах платформы «Россия – страна возможностей» позволяет продолжить обучение в магистратуре или аспирантуре, стать участником различных образовательных программ и развить свои компетенции с помощью профессиональных конкурсов и наших Центров компетенций.

Молодые люди также рассказали, каким они видят образование будущего. Мнения разделились: 29% респондентов считают, что онлайн и офлайн-форматы будут гармонично сосуществовать. 26% думают, что через 5–10 лет теоретические занятия будут проходить онлайн, а практические – в привычном традиционном виде.

22% студентов проходили образовательные курсы от блогеров. 73% из них отмечают, что полученные знания были полезны. Такой формат студенты выбирали по нескольким причинам: для 34% самым важным фактором оказалось удобство прохождения курса, 33% считали блогера экспертом в выбранной профессиональной сфере, 30% ориентировались на хорошие отзывы, еще 30% студентов прошли курс, поскольку он был бесплатным.