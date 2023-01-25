Володин объяснил невозможность сотрудничества со странами Прибалтики

Володин: Сотрудничество со странами Прибалтики невозможно из-за утраты ими суверенитета

Решение о понижении уровня дипломатических отношений с Эстонией и Латвией следовало принять давно, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в заметке под заголовком «Что мертво, умереть не может».

В своем Telegram-канале Володин пишет, что сотрудничество со странами Прибалтики невозможно, поскольку они утратили самостоятельность, хотя уже на протяжении 30 лет утверждают, будто бы строят независимые государства. На деле же все решения за них принимаются в Вашингтоне и Брюсселе, подчеркнул спикер нижней палаты российского парламента.

По его словам, интересы людей в этих странах игнорируются, а население сократилось в среднем на четверть (в Латвии – на 30,5%, в Литве – на 28,4%, в Эстонии – на 15,4%). На самом деле в Прибалтике, отметил Володин, проживает только треть граждан, большинство же находится на заработках в европейских государствах. Кроме того, у этих стран худшие в ЕС экономические показатели.

Единственное, в чем преуспевают правящие режимы этих стран, – русофобии, подчеркнул Володин. Представители местного руководства соревнуются, кто более жестко выступит против России, отметил он.

Володин также указал, что в государствах Прибалтики более, чем где-либо, нарушают права человека. В частности, там запрещают говорить на родном языке, ущемляют национальные меньшинства, преследуют независимых журналистов и правозащитников.

«Сотрудничество с этими странами невозможно по причине утраты ими самостоятельности», – написал Володин, добавив, что «мертвое не может умереть дважды».

Напомним, Россия понизила уровень дипотношений с Эстонией. В знак солидарности с Таллином на такой же шаг в отношении с Россией пошла Рига.

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