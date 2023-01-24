Эксперт: ФРГ потеряет оружейный рынок Европы после поставок танков Leopard Киеву

Военный эксперт Бартош объяснил, зачем США заставляют Германию передать танки Украине

Заставляя Берлин передать танки Leopard Украине, США таким образом захватывают оружейный рынок Европы, вытесняя оттуда Германию, заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Бартош.

«Америка вынуждает европейские страны поставить имеющиеся у них танки Leopard Украине, чтобы потом они были вынуждены восполнить свои запасы и закупить себе столько же новых. При этом немецкий ВПК не успеет их произвести в таких объемах. Кроме того, немецкие танки, оказавшись на поле боя, могут проявить себя не самым лучшим образом», – рассказал член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош.

«Все это вынудит европейцев переориентироваться на закупки танков у Штатов, еще сильнее увеличится зависимость Европы от Вашингтона и разрушатся традиционные связи внутри Старого Света», – отметил он.

«Вся эпопея с передачей танков Leopard Украине и давлением на Германию – часть целенаправленной американской политики, преследующая своей целью подрыв роли Германии в Европе, поскольку немцы занимают лидирующее положение в Евросоюзе и являются одними из лидеров в НАТО», – полагает собеседник.

«Кроме того, Штаты хотят ослабить и Евросоюз в целом, являющийся их экономическим конкурентом. Таким образом они рассчитывают подчинить европейские государства себе, разрушив их традиционные экономические, энергетические и военные связи», – заключил Бартош.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц воздерживается от поставок танков Leopard-2 Киеву. Он заявил, что ФРГ готова поставить Leopard-2 при условии передачи Киеву американских танков Abrams.

Как отмечало немецкое издание Süddeutsche Zeitung, решение Германии пока не передавать Киеву немецкие боевые танки Leopard вызвало открытое непонимание и едва скрываемый гнев среди союзников ФРГ по НАТО, особенно бурной была реакция Соединенных Штатов.

Газета отмечает, что особенно резким тон в Вашингтоне был тогда, когда министр обороны США Ллойд Остин тщетно пытался в четверг в Берлине и в пятницу на базе Рамштайн в ФРГ получить согласие на поставку Украине танков Leopard-2. Речь, как пишет издание, идет не только о конкретном вкладе Германии в виде боевых танков из запасов бундесвера, но прежде всего о разрешении на реэкспорт техники, которое Берлин должен предоставить другим странам.

Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась в подоплеке планов ФРГ передать ВСУ самые старые и неликвидные танки Leopard-2.

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