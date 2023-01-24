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Эксперт: ФРГ потеряет оружейный рынок Европы после поставок танков Leopard Киеву
Военный эксперт Бартош объяснил, зачем США заставляют Германию передать танки Украине
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Заставляя Берлин передать танки Leopard Украине, США таким образом захватывают оружейный рынок Европы, вытесняя оттуда Германию, заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Бартош.
«Америка вынуждает европейские страны поставить имеющиеся у них танки Leopard Украине, чтобы потом они были вынуждены восполнить свои запасы и закупить себе столько же новых. При этом немецкий ВПК не успеет их произвести в таких объемах. Кроме того, немецкие танки, оказавшись на поле боя, могут проявить себя не самым лучшим образом», – рассказал член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош.
«Все это вынудит европейцев переориентироваться на закупки танков у Штатов, еще сильнее увеличится зависимость Европы от Вашингтона и разрушатся традиционные связи внутри Старого Света», – отметил он.
«Вся эпопея с передачей танков Leopard Украине и давлением на Германию – часть целенаправленной американской политики, преследующая своей целью подрыв роли Германии в Европе, поскольку немцы занимают лидирующее положение в Евросоюзе и являются одними из лидеров в НАТО», – полагает собеседник.
«Кроме того, Штаты хотят ослабить и Евросоюз в целом, являющийся их экономическим конкурентом. Таким образом они рассчитывают подчинить европейские государства себе, разрушив их традиционные экономические, энергетические и военные связи», – заключил Бартош.
Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц воздерживается от поставок танков Leopard-2 Киеву. Он заявил, что ФРГ готова поставить Leopard-2 при условии передачи Киеву американских танков Abrams.
Как отмечало немецкое издание Süddeutsche Zeitung, решение Германии пока не передавать Киеву немецкие боевые танки Leopard вызвало открытое непонимание и едва скрываемый гнев среди союзников ФРГ по НАТО, особенно бурной была реакция Соединенных Штатов.
Газета отмечает, что особенно резким тон в Вашингтоне был тогда, когда министр обороны США Ллойд Остин тщетно пытался в четверг в Берлине и в пятницу на базе Рамштайн в ФРГ получить согласие на поставку Украине танков Leopard-2. Речь, как пишет издание, идет не только о конкретном вкладе Германии в виде боевых танков из запасов бундесвера, но прежде всего о разрешении на реэкспорт техники, которое Берлин должен предоставить другим странам.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась в подоплеке планов ФРГ передать ВСУ самые старые и неликвидные танки Leopard-2.
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В Rheinmetall заявили о готовности передать Украине 139 танков Leopard
Представитель Rheinmetall: Концерн может отправить на Украину в общей сложности 139 танков Leopard
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Германский оборонный концерн Rheinmetall может отправить на Украину в общей сложности 139 танков Leopard, сообщил представитель предприятия.
Представитель концерна заявил в интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), что у Rheinmetall есть 22 танка типа Leopard 2A4, которые предприятие могло бы подготовить к эксплуатации и отправить на Украину. При этом он выступил с утверждением, что ремонт этих машин займет почти год, поставка возможна в конце 2023-го – начале 2024 года. Он также сообщил, что у концерна есть еще 29 танков типа Leopard 2A4, которые будут готовы к отправке уже в апреле–мае 2023 года. Кроме того, по словам представителя предприятия, в Rheinmetall могли бы подготовить еще 88 танков Leopard 1, передает ТАСС.
Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц поставил США условие для передачи танков Украине. По сообщениям американских СМИ, позиция Шольца по танкам разочаровала США.
Глава Генштаба ВС РФ заявил о противостоянии Запада России в ходе СВО
Начальник Генштаба ВС РФ Герасимов: России в специальной военной операции противостоит практически весь Запад
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России в специальной военной операции противостоит практически весь Запад, такого уровня и интенсивности боевых действий в истории современной России еще не было, сообщил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.
Герасимов заявил в интервью «Аргументам и фактам», что нашей стране и ее Вооруженным силам сегодня противодействует практически весь коллективный Запад, такого уровня и интенсивности военных действий современная Россия еще не знала, передает РИА «Новости».
Начальник Генштаба ВС РФ отметил, что для стабилизации обстановки, защиты новых территорий и проведения наступательных действий Генштабу пришлось провести частичную мобилизацию, чего не было со времен Великой Отечественной войны.
Герасимов заверил, что в Генштабе ВС РФ принимают все меры по достижению целей спецоперации, поставленных Верховным главнокомандующим, а также обеспечению военной безопасности страны, исходя из существующих военных угроз.
Ранее в понедельник глава МИД Сергей Лавров констатировал, что война Запада с Россией перестала быть гибридной и стала почти настоящей. В тот же день заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что мир вплотную подошел к угрозе третьей мировой войны из-за агрессии США и их сателлитов против России.
Столтенберг призвал убедить Россию в невозможности победить на поле боя
Генсек НАТО Столтенберг призвал вооружить Украину для победы над Россией на поле боя
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Необходимо ускорить обеспечение Украины более тяжелым и совершенным вооружением, чтобы дать понять России, что она не победит на поле боя, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после встречи с министром обороны Германии Борисом Писториусом заявил о необходимости ускорить вооружение Киева совершенными системами вооружений. Он считает, что это единственный путь к миру, который даст понять России, что ей не победить, пишет Deutsche Welle* (внесено в список иноагентов).
Столтенберг также уверен, что решение по поставкам танков Leopard для Украины будет принято уже скоро, а Писториус заявил, что в НАТО нет раскола по этому вопросу.
До этого министр обороны Германии заявил, что результаты инвентаризации танков Leopard 2 будут готовы в скором времени.
Германия как страна – производитель танков Leopard 1 и 2 несет особую ответственность, подчеркнул министр обороны. Решение о передаче танков Украине находится в полномочии ведомства федерального канцлера, отметил Писториус.
Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц воздерживается от поставок танков Киеву. Он заявил, что ФРГ готова поставить танки Leopard 2 при условии согласия США поставить Киеву танки Abrams.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупредил, что возможные поставки немецких танков Украине негативно скажутся на будущих отношениях Германии и России.
Газета ВЗГЛЯД писала, как «Леопарды» для Украины вызвали раскол в НАТО.
Песков заявил о последствиях для Германии из-за поставок танков Киеву
Песков: Поставки танков Киеву не сулят ничего хорошего для отношений России и Германии
Возможные поставки немецких танков Украине негативно скажутся на будущих отношениях Германии и России, предупредил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он отметил, что отношения Москвы и Берлина уже находятся в достаточно низкой точке, хоть сколь-нибудь субстантивного диалога с ФРГ и другими странами ЕС и НАТО не наблюдается, передает РИА «Новости».
Песков подчеркнул, что, безусловно, поставки танков не сулят ничего хорошего и обязательно оставят неминуемый след для будущих отношений.
Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц воздерживается от поставок танков Киеву. Он заявил, что ФРГ готова поставить танки Leopard-2 при условии согласия США Киеву танки Abrams.
В Сенате США усомнились в надежности Германии как союзника по НАТО
Сенатор Корнин усомнился в надежности ФРГ как союзника США по НАТО из-за нежелания Берлина нарастить поддержку Украины
Нежелание Берлина наращивать военную помощь Украине ставит вопрос о надежности Германии как члена НАТО, заявил сенатор-республиканец от Техаса Джон Корнин во время выступления в American Enterprise Institute.
Корнин задался вопросом, могут ли США с учетом подхода Берлина положиться на Германию в контексте договоренностей в рамках НАТО в случае возникновения угрозы альянсу. Он выразил надежду, что Германия найдет возможности «более агрессивно» нарастить поддержку Украины, передает РИА «Новости».
В прошлую субботу американские СМИ сообщили, что канцлер Германии Олаф Шольц разочаровал США ответом по поводу отправки танков Leopard Украине. В прошлую среду немецкие СМИ сообщили, что Шольц поставил США условие для поставок танков Украине.
Генсек НАТО Столтенберг раскритиковал президента Турции Эрдогана
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил недовольство позицией турецкого лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который призвал не ожидать согласования от Анкары вступления Швеции в НАТО.
Так, Столтенберг назвал действия Эрдогана незаконными, указывая на то, что в Североатлантическом альянсе во главе всего стоит свобода самовыражения и мнений. Генсек НАТО заявил, что Анкара поступает неподобающе, а сама Швеция осуждает действия турецких властей, передает Deutche Welle (внесено в список иноагентов).
Ранее правительство Турции заявило, что не будет пересматривать позицию о членстве Швеции в НАТО из-за инцидента с сожжением Корана у турецкого посольства в Стокгольме, по крайней мере, до старта выборов президента Турции в мае 2023 года.
Накануне Турция предупредила Швецию о вето на членство в НАТО после сожжения Корана. В тот же день президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Швеции не стоит ждать поддержки Анкары по вопросу вступления в НАТО после грязных акций сторонников терроризма и врагов мусульман возле турецкого диппредставительства. Газета ВЗГЛЯД писала, что Эрдогану предстоит выбрать между репутацией и членством Турции в НАТО.
Тем не менее США поддержали заявки Финляндии и Швеции в НАТО вопреки Турции.
В России оценили готовность Финляндии идти в НАТО без Швеции
Политолог Межевич: Ошибки шведов заставляют США тащить финнов в НАТО в одиночку
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Неправильная реакция шведских властей на сожжение Корана сулит им большие проблемы со вступлением в НАТО. Вашингтон, осознавая это, попытается протянуть Финляндию в альянс отдельно. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал политолог Николай Межевич. Ранее стало известно, что Хельсинки рассматривает возможность вступления в НАТО без Стокгольма.
«Идею координации военной политики со шведами финны выдвигали еще 100 с лишним лет назад, когда они только обрели независимость. Однако теперь Вашингтону придется разруливать проблемы, возникшие из-за глупости шведов. И первый шаг – попытка завести Финляндию в НАТО самостоятельно, на что и намекает глава МИД Финляндии», – рассказал президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич.
«Для США это не самый плохой вариант. Если Финляндия вступит в НАТО, то вместе с Эстонией она сможет перекрыть России выход из Финского залива. Конечно, это будет нарушением всех международных норм, но Вашингтон это устроит», – рассуждает Межевич.
«При этом проводить параллели между парами Финляндия – Швеция и Украина – Грузия, которые также в тандеме пытались вступить в НАТО и ЕС, я бы не стал. Украинский и грузинский народы долгое время жили вместе и в составе Российской империи, и в СССР, но не стали одним народом и даже не приблизились к друг другу этнически», – подчеркнул он.
«У финнов и шведов национальные связи гораздо ближе. Несмотря на то что шведов в Финляндии не так уж много, шведский язык является одним из двух государственных языков. Человека со шведским языком поймут в Финляндии лучше, чем с английским», – добавил эксперт.
«Но шведская глупость дала свои плоды. Теперь у Эрдогана есть серьезные аргументы по недопущению их в НАТО, а Хельсинки и Вашингтон будут пытаться выбраться из этой ситуации и достичь своих целей», – резюмировал Межевич.
Ранее стало известно, что Хельсинки может рассмотреть возможность вступления в НАТО без Швеции, цитирует министра иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто издание NRK. Глава ведомства осудил протестующих, сжегших Коран в Стокгольме, сказав, что они «играют с безопасностью скандинавских держав».
Тем не менее Хаависто отметил, что до сих пор надеется на одновременное вступление двух государств в состав альянса. Интересно, что еще в июне Финляндия демонстрировала более четкую позицию: тогда президент страны Саули Ниинисте полностью исключил возможность вхождения Хельсинки в НАТО без Стокгольма.
Подвижки мнения объяснимы существенным обострением в отношениях Швеции и Турции. Так, накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Стокгольму не следует ждать поддержки Анкары после «грязных акций, оскорбляющих не только мусульман, но и всех людей» в столице страны.
Газета ВЗГЛЯД ранее разбиралась, чем президент Эрдоган ответит на действия Шведов и как ухудшение отношений между Швецией и Турцией скажется на расширении НАТО на север и восток.
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Глава Минобороны Германии выступил против вовлечения НАТО в конфликт на Украине
Глава Минобороны Германии Писториус: НАТО не должна становиться стороной конфликта на Украине
НАТО не должна становиться стороной конфликта на Украине, заявил министр обороны Германии Борис Писториус на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
Он подчеркнул, что этот принцип действует и сегодня. Писториус также добавил, что Германия оказывает существенную помощь Киеву, а также лидирует по объему оказанной помощи, сообщает РИА «Новости».
В прошлую субботу американские СМИ сообщили, что канцлер Германии Олаф Шольц разочаровал США ответом по поводу отправки танков Leopard Украине. В прошлую среду немецкие СМИ сообщили, что Шольц поставил США условие для поставок танков Украине.
Боррель: Германия не мешает другим странам поставлять танки Leopard на Украину
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Германия не препятствует другим государствам Евросоюза в плане поставок танков Leopard 2 на Украину, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции.
Он пояснил, что главы МИД стран ЕС обсуждали эту тему в Брюсселе, передает ТАСС.
Он также отметил, что их поставки могли бы быть оплачены за счет нового транша в 500 млн евро, который ЕС намерен выделить на оплату военной помощи Украине.
Ранее замминистра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик заявлял, что Германия попадет в международную изоляцию, если не даст согласия на поставки Украине танков Leopard.
До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поставки нескольких десятков танков не способны кардинально поменять ситуацию, поскольку ВСУ противостоят Вооруженные силы России.
В свою очередь министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок объявила, что Германия не станет препятствовать поставкам немецких танков Leopard из Польши на Украину.
Эрдоган отказал Швеции в поддержке во вступлении в НАТО
Эрдоган: Турция не поддержит заявку Швеции в НАТО
Швеции не стоит ждать поддержки Турции по вопросу членства в НАТО после прошедших акций сторонников терроризма и врагов мусульман, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Турецкий президент заявил, что «грязные акции в Швеции, да еще и возле турецкого диппредставительства, считаются оскорблением и мусульман, и вообще всех людей, всех прав и свобод», передает ТАСС со ссылкой на телеканал ТРТ.
«Вы продолжаете поддерживать террористов и ждете поддержки для вступления в НАТО. Так не пойдет. Швеции не стоит больше ждать от нас этой поддержки», – подчеркнул Эрдоган.
Напомним, лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан получил разрешение провести у посольства Турции в Стокгольме акцию с сожжением Корана.
МИД Турции осудил сожжение Корана в Стокгольме и призвал предпринять конкретные шаги по борьбе с терроризмом. Комментируя акцию ультраправой партии с сожжением Корана в Стокгольме, глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем призвал не считать это признаком исламофобии властей страны. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон назвал сожжение Корана законным, но неуместным актом.
Позже стало известно, что у генконсульства Швеции в Стамбуле прошла масштабная акция протеста, в ходе которой турецкие активисты демонстративно сожгли шведский флаг.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что Эрдогану предстоит выбор между репутацией и НАТО.
США поддержали заявки Финляндии и Швеции в НАТО вопреки Турции
Белый дом: Соединенные Штаты ожидают вступления Финляндии и Швеции в НАТО вопреки заявлениям президента Турции Эрдогана
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Соединенные Штаты ожидают вступления Финляндии и Швеции в НАТО вопреки заявлениям президента Турции Тайипа Эрдогана, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Представитель администрации США подчеркнула, что в Вашингтоне согласны со словами премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона о том, что произошедшее в Стокгольме было актом глубокого неуважения к мусульманам, передает ТАСС.
Жан-Пьер подчеркнула, что, согласно позиции администрации Соединенных Штатов, Финляндия и Швеция готовы к тому, чтобы стать союзницами США по НАТО. Как указала пресс-секретарь Белого дома, в Вашингтоне продолжают ожидать, что НАТО официально примет Финляндию и Швецию в альянс. При этом она выступила с утверждением, что членство в НАТО якобы усилит как собственную безопасность этих стран, так и безопасность так называемого Евро-Атлантического региона. Жан-Пьер вновь повторила, что Соединенные Штаты полностью привержены вступлению Финляндии и Швеции в НАТО.
Накануне Турция предупредила Швецию о вето на членство в НАТО после сожжения Корана. В тот же день президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Швеции не стоит ждать поддержки Анкары по вопросу вступления в НАТО после грязных акций сторонников терроризма и врагов мусульман возле турецкого диппредставительства. Газета ВЗГЛЯД писала, что Эрдогану предстоит выбрать между репутацией и членством Турции в НАТО.
Вучич: Европа де-факто находится в состоянии войны
Президент Сербии Вучич: Европа де-факто находится в состоянии войны, что бы она ни говорила
Европа де-факто находится в состоянии войны, что бы ни говорили политики, заявил президент Сербии Александар Вучич.
Президент Сербии заявил в обращении к нации, что Европа находится де-факто в состоянии войны, что бы и как бы они ни говорили, передает ТАСС.
Вучич отметил, что с начала конфликта на Украине Запад усилил давление на Сербию. По его словам, они хотят, чтобы у них во дворе, а Западные Балканы и территория Республики Сербия – это их двор, «чтобы здесь все было, как они хотят». Он также отметил, что в этих геополитических обстоятельствах переговоры вести намного тяжелее, потому что все очень нервничают, терпимости больше нет.
Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что России в специальной военной операции противостоит практически весь Запад. 16 января президент Хорватии Зоран Миланович отмечал, что США и НАТО ведут прокси-войну против России на Украине.
Большинство немцев разочаровалось в Шольце
Forsa: Только 25% немцев считают канцлера Германии Шольца лидером
Только 25% жителей Германии по-прежнему считают канцлера Олафа Шольца лидером, следует из результатов опроса социологической компании Forsa.
По его данным, после недавних дебатов о поставках боевых танков на Украину уровень одобрения Шольца резко упал, передает ТАСС со ссылкой на немецкий журнал Stern.
Согласно опросу, только 25% респондентов по-прежнему считают Шольца лидером, что ниже предыдущих результатов на 7 процентных пунктов. Менее половины респондентов (46%) назвали канцлера компетентным (падение на 15 п. п.). Только 43% опрошенным Шольц нравится в качестве канцлера. Треть респондентов полагают, что канцлер знает, что движет людьми.
Опрос проводился 19 и 20 января. В нем приняли участие более 1 тыс. человек. Статистическая погрешность составляет три процентных пункта.
Ранее Германия заявила, что отправит танки Leopard 2, если США передадут танки Abrams Киеву. США отказались, отметив, что это невыгодно, так как танки расходуют много бензина.
Позже The New York Times сообщила, что отказ канцлера Германии Олафа Шольца от поставок танков Leopard 2 Украине отражается на военных планах Киева.
Байден готов передать Киеву 10 танков Abrams для давления на Берлин
Стало известно о готовности Байдена передать Киеву 10 танков Abrams для давления на Берлин
Американский президент Джо Байден якобы готов отдать киевским властям 10 танков Abrams, чтобы надавить на Германию, которая пока не решилась на поставки танков Leopard 2, сообщают СМИ со ссылкой на источники.
Байден может передать Киеву 10 Abrams с целью давления на Берлин, чтобы тот передал украинской стороне Leopard 2, сообщили собеседники Sky News Arabia, передает ТАСС.
Байден полагает, что для противостояния России Украине нужны 500 танков.
Немецкий канцлер Олаф Шольц ранее заявлял о готовности Германии поставить Leopard 2 Украине, если Вашингтон передаст Киеву Abrams.
Издание Suddeutsche Zeitung указывало, что решение немецкой стороны пока не передавать Украине танки вызвало непонимание и гнев среди союзников ФРГ по НАТО. Особенно бурно отреагировали США.
Турция отказалась пересматривать позицию о членстве Швеции в НАТО
Правительство Турции не будет пересматривать позицию о членстве Швеции в НАТО до периода, когда в республике стартуют выборы президента в мае 2023 года, сообщает газета «Хюрриет» со ссылкой на свои источники.
Издание отмечает, что из-за инцидента с сожжением Корана у турецкого посольства в Стокгольме 21 января, а также поступивших заявлений по этому поводу официальных лиц в Анкаре Швеции не стоит ждать поддержки США и других западных стран по поводу ускоренного режима вступления в НАТО, передает ТАСС.
Так, планы Швеции вступить в НАТО полностью стали зависеть от одобрения парламентом Турции заявки на принятие в НАТО, которую турецкая страна предоставит только после шагов Швеции по противодействию терроризму и нормализации двусторонних отношений, однако до турецких выборов этого не произойдет, заключает газета.
Тем временем во вторник США поддержали заявки Финляндии и Швеции в НАТО вопреки Турции.
Накануне Турция предупредила Швецию о вето на членство в НАТО после сожжения Корана. В тот же день президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Швеции не стоит ждать поддержки Анкары по вопросу вступления в НАТО после грязных акций сторонников терроризма и врагов мусульман возле турецкого диппредставительства. Газета ВЗГЛЯД писала, что Эрдогану предстоит выбрать между репутацией и членством Турции в НАТО.