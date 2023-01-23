В России одобрили проект создания центров совместной с Белоруссией подготовки военных

Кабмин представил Путину проект соглашения с Белоруссией о центрах совместной подготовки военных

Правительство России одобрило и представило президенту Владимиру Путину предложение о подписании с Белоруссией соглашения о создании и функционировании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих двух стран.

Соответствующее постановление кабмина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе говорится, что центры предназначены в том числе для повышения уровня слаженности и боевой выучки военнослужащих России и Белоруссии. Их основными задачами будут совместная боевая подготовка, дежурство (боевое, опытно-боевое), выполнение других учебно-боевых задач. Военные также будут обмениваться опытом применения вооружения, военной и специальной техники, осваивать практические навыки работы на таких образцах. Также среди задач – «унификация боевой подготовки вооруженных сил» двух стран, передает ТАСС.

Белоруссия со своей стороны также одобрила этот проект. Как отмечали в Минске, уже работают три таких центра: два в Белоруссии, один в России.

16 января в Белоруссии начались совместные летно-тактические учения с подразделениями ВС Белоруссии и России, входящими в состав авиационного компонента региональной группировки войск (РГВ).