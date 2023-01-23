В России намерены отозвать более 47 тыс. Toyota и Lexus

В России решили отозвать более 47 тыс. автомобилей Lexus и Toyota

Российское подразделение японского автоконцерна Toyota – ООО «Тойота Мотор» – приняло решение отозвать более 47 тыс. машин, реализованных в период с 28 ноября 2020 года по настоящее время, сообщила пресс-служба Росстандарта.

В сообщении, опубликованном на сайте Росстандарта, говорится, что причина отзыва такова: в случае серьезной аварии существует вероятность того, что автомобиль не сможет принять обратный вызов от автоматизированной информационной системы экстренного реагирования при авариях, передает ТАСС.

Отмечается, что на некоторых автомобилях существует вероятность того, что самые последние данные о его местоположении могут быть не сохранены, если зажигание включается в течение нескольких минут после его выключения. В такой ситуации данные о местоположении автомобиля могут быть некорректно переданы в автоматизированную информационную систему экстренного реагирования при авариях, говорится в сообщении.

В Росстандарте уточнили, что на всех автомобилях в качестве меры предосторожности будет выполнено перепрограммирование модуля передачи данных.

Все владельцы автомобилей, подпадающих под отзыв, будут проинформированы уполномоченными представителями изготовителей ООО «Тойота Мотор» путем рассылки писем или по телефону.

Кроме того, владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить на сайте Росстандарта, подпадает ли их транспортное средство под отзыв, сопоставив VIN-код своего автомобиля с перечнем, подпадающих под отзывную программу. Ремонтные работы будут проводиться бесплатно, уточнили в пресс-службе.

Напомним, в сентябре японский производитель автомобилей Toyota официально сообщил о прекращении производства в России, в том числе на заводе ООО «Тойота-Мотор» в Петербурге.

В январе СМИ сообщили, что российская «дочка» Toyota стала первой среди автокомпаний, которая в конце прошлого года возобновила прямые поставки запчастей в страну и разрешила своим дилерам параллельный импорт деталей.