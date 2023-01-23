Американский полковник рассказал о попытке США обманом победить Россию

Американский полковник Макрегор заявил, что США недооценили Россию передать оружие Украине

США хотели обманом победить Владимира Путина на Украине при помощи вооружения НАТО, но недооценили мощь российской армии, заявил экс-советник главы Пентагона полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.

Полковник американской армии на YouTube-канале Judging Freedom предположил, что Вашингтон решил вмешаться в украинский кризис, потому что ему понравилась идея о слабых и некомпетентных русских, передает РИА «Новости».

По словам военного, предположения Белого дома о плачевном положении ВС России оказались далеки от действительности, и провернуть свой трюк США не удалось. Как отметил Макгрегор, ВСУ исчерпали свои возможности, в то время как Россия достигла своего пика. Полковник считает, что Украина на грани уничтожения, и поставки западного оружия не изменят исход конфликта.

Сейчас Украина находится на грани полного уничтожения, а поставки западных вооружений едва ли смогут изменить исход конфликта, подытожил он.

Ранее президент США Джо Байден обещал Украине «всю помощь, в которой она нуждается».