Эксперт: Германию убедят поставить «Леопарды» Украине

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23 января, понедельник  |  Последнее обновление — 14:19  |  vz.ru
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Российские углеводороды нашли новый рынок сбыта

Россия и Пакистан концептуально договорились по нефти Сергей Красноухов/ТАСС
Несмотря на санкции, Россия нашла нового покупателя для своей нефти и нефтепродуктов. Достигнуты концептуальные договоренности с Пакистаном. У России уже есть три крупных покупателя – Китай, Индия и Турция. Однако усиление конкуренции между покупателями поможет снизить скидку на российские углеводороды. Пакистан может оказаться интересным для России еще и с точки зрения трубопроводных поставок российского газа. Как именно?  Подробности...
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Как будет вести себя Китай в конфликте России и США

Соединенные Штаты не хотят воевать на два фронта и планируют сначала развязаться с украинским кризисом, а уже потом вплотную заняться Китаем REUTERS/Kevin Lamarque
В феврале госсекретарь США Энтони Блинкен совершит визит в Китай. В марте, как ожидается, председатель КНР Си Цзиньпин посетит Россию. Американцы пытаются сыграть на противоречиях Москвы и Пекина, о глубине которых у экспертов разные мнения. Чего на самом деле хочет Китай: сохранить союз с Россией или дистанцироваться от СВО? Подробности...
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Роскосмос начал призыв «русских Илонов Масков»

Ранее Роскосмос воспринимал все частные компании скорее как конкурентов Пресс-служба ГК "Роскосмос"/ТАСС
Между правительством, госкорпорацией «Роскосмос» и частными компаниями заключено соглашение, по которому бизнес будет участвовать в создании спутниковых группировок и наземной инфраструктуры для обслуживания космических аппаратов. Это ответ на вызовы, которые ставит перед страной СВО: российской космонавтике нужны «свои Илоны Маски», без них теперь не справиться.  Подробности...
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Западные СМИ: «Леопарды» для Украины вызвали раскол в НАТО

Администрация Джо Байдена оказывает все большее давление на Олафа Шольца Michael Kappeler/Global Look Press
«Решение Шольца стало трещиной для НАТО, которую необходимо срочно залатать. Байден не может сидеть сложа руки». Так западные СМИ описывают результаты саммита НАТО на авиабазе Рамштайн, по итогам которого членам альянса не удалось убедить руководство ФРГ передать Украине танки Leopard. При этом давление на Германию растет, поэтому она склонна искать компромиссы, пишет зарубежная пресса.  Подробности...
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Франция при продаже вертолетов приравняла Украину к Африке

Падение «Еврокоптера» Super Puma привело к гибели почти двух десятков человек REUTERS
Разбившийся в среду близ Киева вертолет Eurocopter H225 Super Puma, на котором погибла верхушка МВД Украины, не использовался в Европе, так как считался опасным из-за своих конструктивных недостатков. Но в 2018 году Киев закупил у Франции партию таких «Еврокоптеров». Эксперты говорят, что Париж побоялся бы продать H225 другой стране ЕС. Почему же эти вертолеты оказались на Украине? Подробности...
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Поход на восток заложен в генетической памяти европейцев

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Поход на восток, Drang nach Osten, заложен в европейской генетической памяти. Пока европейцы еще не горят желанием отправляться умирать в степях Украины, но в военные барабаны бьют самозабвенно. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Болеть и лечиться лучше в России

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Той замечательной западной медицины, которая несколько десятилетий служила нам недостижимым образцом для сравнения, в общем, уже и нет. Что во Франции, где агонизирует система скорой помощи, что в Британии, где впервые в истории забастовали медсестры, в Штатах вообще какая-то жесть с отсутствующей у них системой всеобщего здравоохранения и дикими ценами на медуслуги. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

Заняться любовью с Россией

Борис Акимов
Борис Акимов, учредитель АНО «Большая Земля»
Глобальный мир предлагает своим гражданам заменить любовь на обмен взаимовыгодными услугами. Государства предоставляют сервисы, население платит лояльностью и налогами. Не нравится – меняй партнера, меняй страну. Тут не до любви. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев
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«Подарок» от ЕС к годовщине СВО

Казахстан пройдет краш-тест

Обсуждение: 5 комментариев

Как болгары спасли Украину

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Россияне окунулись в прорубь на Крещение

Крещение Господне – один из главный праздников христиан. В 2023 году в Москве для желающих окунуться было оборудовано 46 площадок. На каждой из них оборудовали майны, пункты обогрева и теплые раздевалки. Безопасность граждан обеспечивали медперсонал и сотрудники пожарно-спасательного гарнизона
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В авиакатастрофе под Киевом погиб глава МВД Украины

Глава МВД Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, а также госсекретарь ведомства Юрий Лубкович погибли при авиакатастрофе в Броварах в Киевской области. Они находились в упавшем вертолете, принадлежавшем Государственной службе по чрезвычайным ситуациям
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В Японии завершился ежегодный Токийский автосалон

В японской префектуре Тиба недалеко от Токио прошел ежегодный автосалон. На этом домашнем мероприятии японские автопроизводители традиционно представили концепты своих автомобилей, а многочисленные тюнинг-ателье показали результаты своих «доработок»
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Как изменились ваши бытовые контакты с жителями Украины?
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Каким вам кажется наиболее приемлемый сценарий развития ситуации на Украине?
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    Эксперт: Германию убедят поставить «Леопарды» Украине

    Военный эксперт Козюлин: Союзники заставят Германию поставить «Леопарды» Украине
    		    23 января 2023, 13:16
    Фото: Kay Nietfeld/Global Look Press
    Текст: Дарья Волкова

    Дискуссия о передаче Киеву немецких танков Leopard 2 приближается к тому, что союзники по НАТО все-таки продавят Германию и на разрешение реэкспорта из третьих стран, и на собственные поставки боевых машин. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал военный эксперт Вадим Козюлин. Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Берлин не будет препятствовать Польше в отправке танков Leopard 2 на Украину.

    «При передаче любой военной техники получателю выдается «сертификат конечного пользователя». Соответственно, без согласия поставщика передать технику третьей стороне нельзя. У поляков сегодня как раз такая ситуация. Они не могу передать свои танки Leopard 2 без согласия Берлина. Причем это не просто слова, а юридические документы», – сказал Вадим Козюлин, заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ.

    «Именно поэтому вся дискуссия о передаче этих танков упирается в ФРГ. Германия, в свою очередь, находясь под колоссальным давлением союзников по НАТО, пыталась перевести стрелки на США и склонить их к поставке своих танков Abrams», – отметил он.

    «Но союзники по альянсу продолжают давить да Берлин, а немцам крайне сложно этому сопротивляться. Кроме того, для передачи танков ВСУ вопрос должен разрешиться формально – Польша должна получить документальное согласие. Могу предположить, что сейчас все к этому идет», – рассуждает эксперт.

    «Запад в последнее время все больше снимает свои собственные ограничения на поставки техники и оружия Украине. Они передают Киеву все более мощное вооружение, провоцируя эскалацию конфликта. Хотя Штаты пока молчат по поводу поставок своих танков, но поскольку вопрос не теряет актуальности, они продолжают давить на Германию», – полагает собеседник.

    «Что касается чисто технических вопросов поставок танков, логистики, ремонта и замены, то эти вопросы очень хорошо отлажены в НАТО. Тем более речь идет о передаче сравнительно небольшого количества техники. Об этом очень много разговоров, поэтому сам факт передачи становится для европейцев скорее делом принципа, чем попыткой изменить ситуацию на поле боя. Кроме того, я думаю, Leopard 2 поставят Украине сразу с комплектом запасных частей. Также эти танки довольно хорошо ремонтируются, их удобно собирать и разбирать», – объяснил Козюлин.

    Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин не будет препятствовать Варшаве, если Польша решит отправить на Украину немецкие танки Leopard. В интервью французскому телеканалу LCI Бербок заявила, что этот вопрос якобы не был задан Берлину, однако, если бы Берлин спросили, то Германия не стала бы стоять на пути.

    Кроме того, по словам Бербок, в Берлине приняли к сведению слова министра иностранных дел Украины о том, что танки нужны Киеву в интересах собственной защиты. Глава МИД Германии выразила понимание стремления Украины получить танки. Она сообщила, что Германия находится в процессе обсуждения этого вопроса с партнерами.

    Как отмечает агентство Reuters, слова Бербок «похоже, идут дальше, чем комментарии канцлера Германии Олафа Шольца на саммите в Париже». Сообщается, что в воскресенье Шольц заявил о том, что все решения о поставках оружия Германией будут приниматься в координации с союзниками, включая Соединенные Штаты.

    Накануне немецкое издание Süddeutsche Zeitung отметило, что решение Германии пока не передавать Киеву танки вызвало открытое непонимание и едва скрываемый гнев среди союзников ФРГ по НАТО, особенно бурной была реакция Соединенных Штатов.

    Газета отмечает, что особенно резким тон в Вашингтоне был тогда, когда министр обороны США Ллойд Остин тщетно пытался в четверг в Берлине и в пятницу на базе Рамштайн в ФРГ получить согласие на поставку Украине танков Leopard 2. Речь, как пишет издание, идет не только о конкретном вкладе Германии в виде боевых танков из запасов Бундесвера, но, прежде всего, о разрешении на реэкспорт техники, которое Берлин должен предоставить другим странам.

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил о невозможности изменить ситуацию несколькими танками. Вместе с тем, он отметил, что поставка танков мотивирует ВСУ.

    Накануне газета ВЗГЛЯД разбиралась в подоплеке планов ФРГ передать ВСУ самые старые и неликвидные танки Leopard 2. Также газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что нежелание Олафа Шольца передать немецкие танки Украины привело НАТО к расколу, а США – к злости на Берлин. 

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    СМИ: Украина впервые получила танки из Африки
    Menadefence: Марокко передало Украине танки Т-72

    22 января 2023, 19:57

    Текст: Ольга Иванова

    Марокко отправило Украине партию танков Т-72Б. Из-за не самого лучшего состояния их ремонтируют в мастерских компании Excalibur в чешском городе Штернберк, сообщило алжирское издание Menadefence.

    При этом отмечается, что около 20 танков уже направлены на поле боя. Общее количество танков, которое Марокко согласилось передать, не указывается, сообщается в публикации Menadefence

    Вместе с тем отмечается, что это первый пример военной помощи Украине со стороны африканского государства.

    Mendadefence пишет, что решение Марокко о поставке оружия Украине было принято практически под давлением во время саммита Рамштайн для Украины, который состоялся еще 26 апреля прошлого года. Тогда Северную Африку на саммите представляли не только Марокко, но и Тунис. 

    Примечательно, что танки Т-72 попали в Марокко из Белоруссию по контрактам за 1999-2000 годы. 

    Напомним, стало известно, что Кристина Ламбрехт за неделю до ухода с поста министра обороны Германии запретила инвентаризацию танков Leopard, опасаясь усиления давления союзников на канцлера Олафа Шольца перед встречей на американской базе Рамштайн.

    Ранее западные СМИ сообщили о том, что Бундесвер готов передать Киеву всего 19 самых старых танков Leopard 2. Отмечается, что из 212 рабочих танков модельного ряда 2A5, 2A6, 2A7 и самого современного 2A7V передать Украине могут модели Leopard 2A5, которые сейчас используют для имитации танков противника во время маневров.

    Вместе с тем, министр обороны ФРГ Борис Писториус в эфире телеканала Feniks заявил, что участники встречи на американской базе в германском Рамштайне, не приняли никакого решения по поставкам танков Leopard 2. Американское издание Washington Post предлагает президенту США Джо Байдену передать хоть какое-то число американских танков Abrams Украине, чтобы подтолкнуть Берлин на передачу Leopard 2.

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    Коментарии (24)
    СМИ: Партия Шольца планирует пересмотреть свою политику по отношению к России

    22 января 2023, 20:20

    Текст: Ольга Иванова

    Входящая в правительственную коалицию Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), членом которой является канцлер ФРГ Олаф Шольц, в новом позиционном документе призвала к пересмотру своей внешней политики, особенно по отношению к России, передает агентство DPA.

    В документе говорится, что для партии пришло время пересмотреть собственную роль в мире и взять на себя больше ответственности за международный порядок, основанный на правилах, сообщает РИА «Новости».

    Авторы отводят Германии ведущую роль в Европе. В отношении России подчеркивается, что Берлин слишком долго полагался исключительно на кооперативное будущее с Москвой.

    Германии в будущем надо стать «сильным партнером НАТО», говорится в документе, а потому важно оснастить бундесвер таким образом, чтобы немецкая армия могла в любой момент выполнить поставленные перед ней задачи.

    Документ будет обсуждаться 23 января в президиуме СДПГ, отмечается в материале.

    Напомним, Шольц в ходе Всемирного экономического форума в Давосе заявил, что окончание вооруженного конфликта на украинской территории возможно лишь в случае, если Россия проиграет.

    Германский политик Вальдемар Гердт объяснял газете ВЗГЛЯД, почему провалились переговоры о поставках танков Киеву.

    Западные СМИ сообщили о том, что Бундесвер готов передать Киеву всего 19 самых старых танков Leopard 2. Отмечается, что из 212 рабочих танков модельного ряда 2A5, 2A6, 2A7 и самого современного 2A7V передать Украине могут модели Leopard 2A5, которые сейчас используют для имитации танков противника во время маневров.

    Вместе с тем, министр обороны ФРГ Борис Писториус в эфире телеканала Feniks заявил, что участники встречи на американской базе в германском Рамштайне, не приняли никакого решения по поставкам танков Leopard 2.

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    Коментарии (31)
    Минобороны рассказало об «огненной карусели» в зоне СВО

    22 января 2023, 21:14

    Текст: Ольга Иванова

    В Минобороны России рассказали, что боевая работа артиллерии в зоне СВО ведется каждый день практически без перерыва, а реактивные системы залпового огня «Град» уничтожают противника круглосуточно.

    В видео, опубликованном в Telegram-канале ведомства, говорится о том, что реактивные системы сменяют друг друга и не дают противнику «опомниться в огненной карусели».

    Отмечается, что мобилизованные артиллеристы уже отлично освоили технику и всегда бьют точно в цель.

    «Цели отработали, быстренько навелись, отстрелялись и уехали. Это как футбольное поле, все уничтожается, и там никто не может спрятаться. Отрабатывали по танкам, по пехоте и складам. Все, что есть у противника – все наше» – поделился командир БМ-21 «Град» с позывным «Золотой».

    Ранее в Минобороны сообщили, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки сбили самолет Су-25 Воздушных сил Украины.

    Коментарии (16)
    В России оценили данные о планах ФРГ передать ВСУ «тренировочные» танки Leopard
    Военный эксперт Михайлов: Шольц хочет, чтобы ВПК Германии страдал наравне с американским
    		    22 января 2023, 19:55
    Фото: Frederic Petry/Hans Lucas/Reuters
    Текст: Дарья Волкова

    НАТО тянет участников альянса в экономическую и политическую яму, склоняя их к новым поставкам оружия и техники для ВСУ. Поэтому в бундесвере ищут какие-то компромиссные решения, которые нанесут наименьший удар по престижу ВПК Германии. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал военный эксперт Александр Михайлов. Ранее стало известно, что Бундесвер готов передать Киеву всего 19 самых старых танков Leopard 2.

    «Ситуация с поставками военной техники натовского образца Украине осложняется тем, что никто из производителей не хочет терять клиентскую базу на десятилетия вперед. После того, как ВС РФ пожгут западные танки, поставленные в ВСУ, в ближайшие 10-20 лет потенциальные покупатели из стран Ближнего Востока и Азии вряд ли станут их приобретать себе», – рассказал руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

    «Но, учитывая давление других стран НАТО, Шольц пытается сделать, чтобы все страны альянса одинаково ввязались в эту историю и престиж их ВПК, включая американцев, страдал наравне с немецким. Кроме того, в условиях давления со всех сторон, бундесвер начинает склоняться к возможности передать 19 самых стареньких и неликвидных танков, которые сам использовал в качестве тренировочных», – отмечает собеседник.

    «Однако, все прекрасно понимают, что 19 танков Leopard не изменят ситуацию на фронте протяженностью в 1200 километров. Такого количества хватит буквально на два-три дня военных действий, это максимум. За пять-шесть дней наши войска уничтожат целую роту британских танков Challenger. А что тогда будут делать европейцы? Собирать новый Рамштайн и вновь продавливать друг друга на новые поставки, при этом публично заявляя о коллективной решимости и единодушии?», – рассуждает собеседник.

    «Кроме того, на Западе, и в частности в Германии, существует очень большой «рассинхрон» между позициями политиков и общества. Западное общество, конечно, любит хайповать на какой-то популярной теме, но по прошествии нескольких месяцев устает от нее. Сказываются и внутренние проблемы в экономике и энергетике», – убежден эксперт.

    «Поэтому власти сейчас пытаются, с одной стороны, объяснить своим гражданам, куда утекают деньги; а с другой стороны – они готовят общественное мнение к тому, что танки уже и так отправились на Украину, поэтому не все так страшно», – добавил он.

    «Вместе с тем, европейские власти, поставляя оружие Киеву, продолжают надеяться на умеренную реакцию Москвы. Кроме того, они прекрасно понимают, что рано или поздно им придется восстанавливать отношения с Россией. В купе это дает нарастание протеста и в обществе, и в элитах, и даже в голове Шольца, который стал немножко упираться, когда партнеры по НАТО пытаются затащить его в глубокую экономическую и политическую яму» – заключил Михайлов.

    Ранее западные СМИ сообщили о том, что Бундесвер готов передать Киеву всего 19 самых старых танков Leopard 2. Отмечается, что из 212 рабочих танков модельного ряда 2A5, 2A6, 2A7 и самого современного 2A7V передать Украине могут модели Leopard 2A5, которые сейчас используют для имитации танков противника во время маневров.

    Вместе с тем, министр обороны ФРГ Борис Писториус в эфире телеканала Feniks заявил, что участники встречи на американской базе в германском Рамштайне, не приняли никакого решения по поставкам танков Leopard 2.

    Американское издание Washington Post предлагает президенту США Джо Байдену передать хоть какое-то число американских танков Abrams Украине, чтобы подтолкнуть Берлин на передачу Leopard 2.

    Напомним, стало известно, что Кристина Ламбрехт за неделю до ухода с поста министра обороны Германии запретила инвентаризацию танков Leopard, опасаясь усиления давления союзников на канцлера Олафа Шольца перед встречей на американской базе Рамштайн.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась для чего США и Польша склоняют Германию к передаче своих танков Leopard 2 Украине.

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    Коментарии (21)
    ВС России заняли новые рубежи на Запорожском направлении
    Конашенков: Подразделения ВВО заняли более выгодные рубежи на Запорожском направлении
    		    22 января 2023, 15:10
    Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Подразделения Восточного военного округа (ВВО) за минувшие сутки заняли более выгодные рубежи и позиции в ходе наступления на Запорожском направлении, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    По его словам, в ходе наступления на Запорожском направлении подразделениями Восточного военного округа заняты более выгодные рубежи, за сутки уничтожено до 85 украинских военнослужащих, БМП, два броневика, пикап и две гаубицы, передает ТАСС.

    Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что основные наступательные действия российской армии на запорожском участке линии фронта сосредоточены в районе городов Орехов и Гуляйполе.

    Накануне Рогов заявил, что за день российские войска в Запорожской области продвинулись примерно на 7 км, как минимум семь населенных пунктов находятся «в процессе окончательного освобождения» от украинских сил. По его словам, сейчас потери ВСУ на запорожском направлении сравнимы с потерями в районе Артемовска (Бахмута).

    Напомним, в пятницу сообщалось о тактических успехах российских подразделений в Запорожской области на участке между Гуляйполем и Каховским водохранилищем.

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    ВСУ выбили из села Каменское Запорожской области
    Председатель движения «Мы вместе с Россией» Рогов: Украинские войска выбили из села Каменское Запорожской области
    		    23 января 2023, 01:57
    Фото: REUTERS/Gleb Garanich
    Текст: Антон Никитин

    Украинские войска выбили из села Каменское Запорожской области, сейчас это серая зона, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    Рогов сообщил, что боевиков Зеленского выбили из села Каменское на северные окраины населенного пункта. Он уточнил, что село находится на берегу реки Янчекрак в месте впадения ее в Каховское водохранилище Днепра, передает РИА «Новости».

    Председатель движения «Мы вместе с Россией» подчеркнул, что Каменское – это важный населенный пункт, взятие которого под контроль позволит продвинуться в направлении поселка городского типа Степногорск, а затем и к Запорожью. Рогов также сообщил, что, по имеющимся у него данным, на Запорожской линии фронта продолжаются боестолкновения, работает артиллерия.

    Накануне официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что подразделения Восточного военного округа (ВВО) в ходе наступления на Запорожском направлении заняли более выгодные рубежи и позиции.

    Коментарии (21)
    Американский телеканал показал танки ВСУ в жилой застройке Артемовска
    Sky News: Вооруженные силы Украины прячут танки и бронетранспортеры в Артемовске в жилой застройке

    23 января 2023, 00:34

    Текст: Антон Никитин

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) размещают танки и бронетранспортеры в Артемовске (украинское название – Бахмут) в жилой застройке, сообщил корреспондент британского телеканала Sky News Алекс Росси.

    Американский телеканал показал кадры танков ВСУ в жилых дворах Артемовска, а репортер рассказал, что ряды советских танков и бронетранспортеров прячутся среди зданий. Корреспондент также отметил, что, по информации украинских военнослужащих, российские войска находятся на окраине Артемовска и в скором времени могут прорвать оборону города, передает ТАСС.

    Напомним, в конце прошлой недели французские СМИ сообщили, что Вашингтон посоветовал Киеву вывести украинские войска из Артемовска, чтобы подготовить наступление на юге. Днем ранее в Совете национальной безопасности при администрации США признали «прогресс» российских войск под Артемовском (Бахмутом) и в Соледаре.

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    В Германии стали популярны шутки о «полковнике ФСБ» Шольце
    		    23 января 2023, 07:55
    Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Немецкое издание Bild опубликовало статью о распространившихся в Telegram-каналах шутках, в которых канцлер Германии Олаф Шольц называется «полковником ФСБ» и «героем России» в связи с отказом поставлять танки Украине.

    В одной из шуток, содержание которых приводит издание, говорится, что «полковник ФСБ» Олаф Шольц, в одиночку остановивший поставки десятков немецких танков Украине, якобы удостоен звания героя России посмертно, передает РИА «Новости».

    В качестве еще одного примера журналист привел высказывание о том, что Германия эксплуатирует слабость США, одурачила Польшу, Финляндию и страны Балтии, что в шутку называется победой Шольца.

    Накануне глава МИД Германии Анналена Бербок сообщила, что Берлин не будет препятствовать поставкам немецких танков Leopard из Польши на Украину. Между тем украинский президент Владимир Зеленский уже заявил, что поставки Киеву нескольких десятков танков кардинально ситуацию не изменят.

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    Военнослужащие элитной части ВСУ перешли на сторону России
    На Запорожском направлении двое военнослужащих элитной части ВСУ перешли на сторону России

    22 января 2023, 15:51

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Двое военнослужащих элитной части ВСУ перешли на сторону России, сообщили в силовых структурах региона.

    Как сообщил источник ТАСС, двое украинских военнослужащих из элитной части ВСУ сегодня перешли на сторону ВС России на Запорожском направлении и уже начали делиться с российской стороной важной информацией.

    Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что несколько десятков военнослужащих из состава Сил теробороны ВСУ с середины декабря перешли на сторону России на Запорожском направлении.  

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    Раскрыта схема эксплуатации украинских беженцев на табачных фабриках в Испании

    22 января 2023, 21:31

    Текст: Ольга Иванова

    В Испании европол и полиция арестовал 27 человек, которых подозревают в организации преступной схемы по нелегальному трудоустройству украинских беженцев и контрабанде табака, сообщило испанское издание La Vanguardia.

    Отмечается, что беженцев из Украины использовали для изготовления сигарет, долгое время их не выпускали из помещений фабрик. При обысках правоохранители изъяли 10 тонн табачных листьев и 3,5 млн пачек сигарет общей стоимостью 37,5 млн евро (2,7 млрд руб.), передает «Коммерсант».

    Фабрики были организованы в Логроньо, Валенсии и Севилье.

    Напомним, беженцы, которые направляются из Украины в Израиль, часто сталкиваются в этой стране с эксплуатацией, в том числе сексуальной, выяснили израильские СМИ.

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    СВР: Украина складирует вооружения на территориях АЭС
    		    23 января 2023, 10:55
    Фото: REUTERS/Stringer
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Киевский режим размещает боеприпасы на территориях АЭС в расчете на то, что Вооруженные силы (ВС) России не станут наносить по ним удары из-за риска ядерной катастрофы, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР).

    По сообщению СВР, командование ВСУ прячет боеприпасы в тылу, прикрываясь атомными реакторами, рассчитывая на то, что ВС России, понимая опасность ядерной катастрофы, не станут наносить удары по АЭС, а если склады сдетонируют и разрушат станцию по вине очередной «заблудившейся» украинской ракеты, то вину за это можно будет списать на Москву, передает ТАСС.

    Напомним, МАГАТЭ объявило, что собирается направить по два эксперта для работы на Ровенской, Южно-Украинской, Хмельницкой АЭС Украины и Чернобыльской площадке.  

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    Германия пообещала не мешать Польше поставлять немецкие танки Украине
    Глава МИД Германии Бербок: Берлин не будет препятствовать Варшаве поставлять немецкие танки Leopard Киеву
    		    22 января 2023, 23:58
    Фото: Philipp Schulze/dpa/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин не будет препятствовать Варшаве, если Польша решит отправить на Украину немецкие танки Leopard.

    Отвечая на вопрос о том, что произойдет, если Польша поставит Украине танки Leopard 2 без одобрения Германии, Бербок в интервью французскому телеканалу LCI заявила, что этот вопрос якобы не был задан Берлину, однако, если бы Берлин спросили, то Германия не стала бы стоять на пути, передает ТАСС.

    По словам Бербок, в Берлине приняли к сведению слова министра иностранных дел Украины о том, что танки нужны Киеву в интересах собственной защиты. Глава МИД Германии выразила понимание стремления Украины получить танки. Она сообщила, что Германия находится в процессе обсуждения этого вопроса с партнерами.

    Ранее в Германии призвали власти ФРГ задуматься, насколько далеко они готовы зайти в поддержке Украины.

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    Зеленский заявил о невозможности изменить ситуацию несколькими танками
    Президент Украины Зеленский: Поставки Киеву нескольких десятков танков кардинально ситуацию не изменят
    		    23 января 2023, 03:30
    Фото: кадр из видео
    Текст: Антон Никитин

    Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что поставки Киеву нескольких десятков танков кардинально ситуацию не изменят, так как Вооруженным силам Украины противостоит российская армия.

    Зеленский заявил в интервью немецкому телеканалу ARD, что передача Киеву десяти, 20 или 50 танков не решит проблему, так как Вооруженным силам Украины противостоит российская армия, у которой якобы тысяча танков. При этом Зеленский отметил, что поставка танков мотивирует ВСУ, передает ТАСС.

    Между тем, как сообщило итальянское издание «Куотидьяно национале», страны Запада смогут поставить Украине гораздо меньше танков Leopard, чем запрашивает Киев. По подсчетам издания, к весне Украина может получить от 33 до 73 боевых танков, к началу лета – в общей сложности 87 единиц, что намного меньше запрашиваемых Украиной 300 машин.

    По имеющимся у издания сведениям, к этому количеству могут быть добавлены еще около 22 танков Leopard 2 и 88 танков Leopard 1 непосредственно от производителя, но их Киев получит только в конце 2023 года – начале 2024 года. Глава концерна Rheinmetall Армин Паппергер в интервью Bild am Sonntag, которое было опубликовано 15 января, утверждал, что потребуется год, чтобы подготовить танки для Киева.

    В частности, по оценкам «Куотидьяно национале», от Германии Киев, вероятно, мог бы получить 19 танков Leopard 2, от Польши – еще 14, Финляндии – десять, а Нидерланды способны предоставить около 40 единиц. Издание допускает, что боевые машины такого типа могут направить также Дания и Португалия.

    Накануне глава МИД Германии Анналена Бербок сообщила, что Берлин не будет препятствовать поставкам немецких танков Leopard из Польши на Украину.

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    Шольц во время обращения к французам вспомнил о Путине

    22 января 2023, 17:12

    Текст: Ольга Иванова

    Канцлер Германии Олаф Шольц во время обращения к французам по случаю 60-летия годовщины с момента подписания Францией и Германией Елисейского договора внезапно заговорил о президенте России Владимире Путине и конфликте на Украине, запись видеообращения опубликована в его Twitter.

    Сперва Шольц говорил о европейском сотрудничестве, ценностях, которые Франция и Германия хотят сохранить, защитить и укрепить, а затем резко перешел к теме Украины. Он заявил, что «Владимир Путин не победит», а Украина продолжит получать поставки оружия и военной техники от Запада, передает РИА «Новости».

    Ранее Шольц заявил, что Германия продолжит оказывать Украине необходимую помощь так долго, как это потребуется.

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    Париж и Берлин призвали ЕС ответить США на Акт о снижении инфляции
    Французский президент Макрон: Париж и Берлин предлагают Евросоюзу дать масштабный ответ на Акт о снижении инфляции в США
    		    22 января 2023, 22:59
    Фото: Dwi Anoraganingrum/
    www.imago-images.de/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Париж и Берлин выработали план действий, который предусматривает быстрый и масштабный ответ ЕС на американский Акт о снижении инфляции (IRA), заявил французский президент Эммануэль Макрон после встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем.

    Макрон сообщил, что Германия и Франция выработали общую линию, предусматривающую быстрый и масштабный европейский ответ на американский закон. Президент Франции призвал предусмотреть эффективные инструменты финансирования из государственных и частных источников, передает ТАСС.

    Напомним, в декабре минувшего года Макрон призвал Европу срочно выработать сильный ответ на американский Акт о снижении инфляции (IRA). Ранее В Европарламенте призвали к жесткому курсу в отношении США из-за экономической политики Вашингтона.

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