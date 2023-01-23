Взгляд
23 января, понедельник  |  Последнее обновление — 14:22  |  vz.ru
Разделы

Российские углеводороды нашли новый рынок сбыта

Россия и Пакистан концептуально договорились по нефти Сергей Красноухов/ТАСС
Несмотря на санкции, Россия нашла нового покупателя для своей нефти и нефтепродуктов. Достигнуты концептуальные договоренности с Пакистаном. У России уже есть три крупных покупателя – Китай, Индия и Турция. Однако усиление конкуренции между покупателями поможет снизить скидку на российские углеводороды. Пакистан может оказаться интересным для России еще и с точки зрения трубопроводных поставок российского газа. Как именно?  Подробности...
Перейти в раздел…

Как будет вести себя Китай в конфликте России и США

Соединенные Штаты не хотят воевать на два фронта и планируют сначала развязаться с украинским кризисом, а уже потом вплотную заняться Китаем REUTERS/Kevin Lamarque
В феврале госсекретарь США Энтони Блинкен совершит визит в Китай. В марте, как ожидается, председатель КНР Си Цзиньпин посетит Россию. Американцы пытаются сыграть на противоречиях Москвы и Пекина, о глубине которых у экспертов разные мнения. Чего на самом деле хочет Китай: сохранить союз с Россией или дистанцироваться от СВО? Подробности...
Перейти в раздел…

Роскосмос начал призыв «русских Илонов Масков»

Ранее Роскосмос воспринимал все частные компании скорее как конкурентов Пресс-служба ГК "Роскосмос"/ТАСС
Между правительством, госкорпорацией «Роскосмос» и частными компаниями заключено соглашение, по которому бизнес будет участвовать в создании спутниковых группировок и наземной инфраструктуры для обслуживания космических аппаратов. Это ответ на вызовы, которые ставит перед страной СВО: российской космонавтике нужны «свои Илоны Маски», без них теперь не справиться.  Подробности...
Перейти в раздел…

Западные СМИ: «Леопарды» для Украины вызвали раскол в НАТО

Администрация Джо Байдена оказывает все большее давление на Олафа Шольца Michael Kappeler/Global Look Press
«Решение Шольца стало трещиной для НАТО, которую необходимо срочно залатать. Байден не может сидеть сложа руки». Так западные СМИ описывают результаты саммита НАТО на авиабазе Рамштайн, по итогам которого членам альянса не удалось убедить руководство ФРГ передать Украине танки Leopard. При этом давление на Германию растет, поэтому она склонна искать компромиссы, пишет зарубежная пресса.  Подробности...
Перейти в раздел…

Франция при продаже вертолетов приравняла Украину к Африке

Падение «Еврокоптера» Super Puma привело к гибели почти двух десятков человек REUTERS
Разбившийся в среду близ Киева вертолет Eurocopter H225 Super Puma, на котором погибла верхушка МВД Украины, не использовался в Европе, так как считался опасным из-за своих конструктивных недостатков. Но в 2018 году Киев закупил у Франции партию таких «Еврокоптеров». Эксперты говорят, что Париж побоялся бы продать H225 другой стране ЕС. Почему же эти вертолеты оказались на Украине? Подробности...
Перейти в раздел…

Поход на восток заложен в генетической памяти европейцев

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Поход на восток, Drang nach Osten, заложен в европейской генетической памяти. Пока европейцы еще не горят желанием отправляться умирать в степях Украины, но в военные барабаны бьют самозабвенно. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Болеть и лечиться лучше в России

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Той замечательной западной медицины, которая несколько десятилетий служила нам недостижимым образцом для сравнения, в общем, уже и нет. Что во Франции, где агонизирует система скорой помощи, что в Британии, где впервые в истории забастовали медсестры, в Штатах вообще какая-то жесть с отсутствующей у них системой всеобщего здравоохранения и дикими ценами на медуслуги. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

Заняться любовью с Россией

Борис Акимов
Борис Акимов, учредитель АНО «Большая Земля»
Глобальный мир предлагает своим гражданам заменить любовь на обмен взаимовыгодными услугами. Государства предоставляют сервисы, население платит лояльностью и налогами. Не нравится – меняй партнера, меняй страну. Тут не до любви. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев
Перейти в раздел…

«Подарок» от ЕС к годовщине СВО

Казахстан пройдет краш-тест

Обсуждение: 5 комментариев

Как болгары спасли Украину

Перейти в раздел…

Россияне окунулись в прорубь на Крещение

Крещение Господне – один из главный праздников христиан. В 2023 году в Москве для желающих окунуться было оборудовано 46 площадок. На каждой из них оборудовали майны, пункты обогрева и теплые раздевалки. Безопасность граждан обеспечивали медперсонал и сотрудники пожарно-спасательного гарнизона
Подробности...

В авиакатастрофе под Киевом погиб глава МВД Украины

Глава МВД Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, а также госсекретарь ведомства Юрий Лубкович погибли при авиакатастрофе в Броварах в Киевской области. Они находились в упавшем вертолете, принадлежавшем Государственной службе по чрезвычайным ситуациям
Подробности...

В Японии завершился ежегодный Токийский автосалон

В японской префектуре Тиба недалеко от Токио прошел ежегодный автосалон. На этом домашнем мероприятии японские автопроизводители традиционно представили концепты своих автомобилей, а многочисленные тюнинг-ателье показали результаты своих «доработок»
Подробности...
Перейти в раздел…
12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Перейти в раздел…
Как изменились ваши бытовые контакты с жителями Украины?
  • Общаемся чаще

  • Общаемся так же

  • Общаемся так же, но избегаем политических тем

  • Общаемся реже

  • Перестали общаться

  • Не было контактов

  • Затрудняюсь ответить
Каким вам кажется наиболее приемлемый сценарий развития ситуации на Украине?
  • Украина станет внеблоковым нейтральным государством

  • Украина потеряет свою государственность

  • Украина вступит в союзнические отношения с Россией

  • Украина полностью перейдет под протекторат НАТО
Когда вы убираете новогоднюю елку?
  • Сразу после Нового года

  • После старого Нового года

  • После Крещения

  • Зависит от настроения

  • Не ставлю елку
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Владимир Рогов: Армия России открывает ворота в Запорожье
    Российские военные освободили Двуречье и Краснопольевку возле Артемовска СВР: Украина складирует вооружения на территориях АЭС Эксперт: Германию убедят поставить «Леопарды» Украине Сбербанк и Альфа-банк объявили о запуске платежных стикеров
    Украинские войска выбиты из Каменского в Запорожской области Рогозин назвал самые боеспособные части в зоне СВО Эстония решила отдать Украине все свои 155-мм гаубицы Эксперт: Япония создает новые риски для России и Китая в Тихом океане
    ФСБ предотвратила готовившийся по заданию спецслужб Украины теракт на Кавказе В партии Зеленского анонсировали «активные посадки» украинских чиновников весной Президента Грузии обвинили в распространении фейков о торговле с Россией Ургант прокомментировал «перезапуск» авторской программы

    Далеко до Таллина


    Россия понизила отношения с Эстонией, объявила о выдворении посла

    ношение бороды


    Пригожин призвал сурово наказывать за «гламуризацию российской армии»

    единый закупщик


    В России оценили планы Берлина и Парижа объединить закупки газа

    Видео

    шпионский скандал


    Шведы проявили максимальную жестокость к «шпиону России»

    выборы в парламент


    Казахстан весной разыграет «русскую карту»

    Всемирный экономический форум


    Ярмарка тщеславия в Давосе провалилась

    «партия мира»


    Как России помочь «другой Украине»

    тайные поставки оружия


    Болгария вооружила Украину втайне от болгар

    Экономическая война


    Глеб Простаков: Скоро Евросоюз подсчитает запасы суверенитета

    Пусть догнивают


    Дмитрий Винник: Почему на Западе зло превратилось в добро

    Делим небо


    Михаил Котов: Политические разногласия добрались до космоса

    на ваш взгляд


    Как изменились ваши бытовые контакты с жителями Украины?

    Западные СМИ: «Леопарды» для Украины вызвали раскол в НАТО

    Администрация Джо Байдена оказывает все большее давление на Олафа Шольца
    		   23 января 2023, 13:06
    Фото: Michael Kappeler/Global Look Press
    Текст: Олег Исайченко

    «Решение Шольца стало трещиной для НАТО, которую необходимо срочно залатать. Байден не может сидеть сложа руки». Так западные СМИ описывают результаты саммита НАТО на авиабазе Рамштайн, по итогам которого членам альянса не удалось убедить руководство ФРГ передать Украине танки Leopard. При этом давление на Германию растет, поэтому она склонна искать компромиссы, пишет зарубежная пресса.

    Накануне немецкое издание Bild опубликовало статью, посвященную российским шуткам о канцлере Германии Олафе Шольце после его отказа поставлять танки Украине. «Полковник ФСБ Олаф Шольц, в одиночку остановивший поставки десятков немецких танков Украине, удостоен звания героя России посмертно», – приводит издание содержание одного из мемов.

    По мнению авторов публикации, решение немецкого лидера вызвало негативную реакцию среди союзников, поддерживающих ВСУ. При этом такой исход сыграет на руку России, что способствовало появлению огромного количества шуток, одобряющих решение Шольца.

    Другие немецкие СМИ настроены менее шутливо. Как пишет газета Süddeutsche Zeitung, решение Шольца не передавать ВСУ немецкие танки Leopard вызвало открытое непонимание и едва скрываемый гнев среди союзников ФРГ по НАТО. Особенно бурной была реакция Соединенных Штатов.

    По данным издания, Вашингтон чрезвычайно резко отреагировал, когда глава Пентагона Ллойд Остин тщетно пытался два дня получить от немцев согласие на поставку Украине танков Leopard 2. Причем это касается не только вклада ФРГ в боевую мощь ВСУ, но и разрешения на реэкспорт техники из других стран.  

    Отдельно SZ описывает ход встречи Остина с главой Федеральной канцелярии Германии Вольфгангом Шмидтом. По информации издания, шеф Пентагона, который пробыл в ведомстве со Шмидтом дольше, чем планировалось, вступил с ним в ожесточенный спор, а их встреча была напряженной. При этом американцы считают, что именно Шмидт играет ключевую роль.

    На этом фоне немецкое издание Zeit пишет о новых разногласиях в Бундестаге. Так, глава оборонного комитета Мари-Агнес Штрак-Циммерман потребовала от канцлера ФРГ сделать «четкие» заявления касательно военной поддержки Украины. «Если вы не хотите поставлять Leopard 2 украинской армии, то вы должны объяснить, почему», – заявила она.

    Председатель фракции СДПГ Рольф Мютцених отреагировал на критику, высказанную Штрак-Циммерман в адрес канцлера, подчеркнув, что в вопросе поставок боевых машин немецкого производства необходимо руководствоваться здравомыслием. При этом он отметил, что глава оборонного комитета Бундестага «и ей подобные» подталкивают ФРГ к военному конфликту.

    «Те, кто сегодня говорит о танках, завтра будут кричать о самолетах или войсках. Политика во время войны в Европе проводится не в стиле ритуалов возмущения или с учащенным дыханием, а с ясностью и здравомыслием», – уточнил Мютцених.

    Между тем газета The Washington Post назвала решение Шольца «трещиной для НАТО, которую необходимо срочно залатать», а также критическим вызовом единству альянса. «На карту поставлено не только выживание Украины, но и лидерство, трезвое мышление в Вашингтоне и Берлине. Нерешительность ФРГ является критическим вызовом для единства Запада, Байден не может сидеть сложа руки перед лицом этого», – пишет WP.

    «В Берлине заявили о готовности отправить танки Leopard на Украину при условии, если администрация Джо Байдена первой отправит танки Abrams для ВСУ. Вашингтон не хотел этого делать по техническим причинам. Но если отправка нескольких танков Abrams является ключом к выходу из тупика и позволит передать ВСУ гораздо большую партию танков Leopard – Байден должен пойти на этот шаг», – констатируют авторы публикации.  

    На предпочтительность немецких танков для Украины указывает и The Wall Street Journal: «Европейские члены НАТО считают танки Leopard 2 лучшим вариантом для Украины в значительной степени потому, что они являются одними из самых распространенных танков в Европе. Западные официальные лица и аналитики говорят, что современные боевые танки будут необходимы для любого контрнаступления ВСУ».

    В то же время газета The New York Times сообщает о растущем разочаровании в отношениях с Германией и все большем расколе в НАТО. «Несмотря на то, что большая часть этих дебатов проходит за закрытыми дверями, нетерпение Великобритании по поводу нынешних темпов оказания помощи и отказ Германии предоставить Украине танки Leopard 2 вырвались наружу на этой неделе», – говорится в публикации.

    «И хотя Германия не сказала «да» на отправку танков на этой неделе, она также не сказала «нет» – по крайней мере, пока. Но у Украины очень мало времени, чтобы начать потенциально решающее весеннее наступление до того, как это сделают русские. И танки являются ключевой частью этих усилий», – добавляет NYT.

    При этом в другом материале издания указывается еще одна причина нежелания Германии отправлять немецкие танки на Украину. «Это история. Немцы хотят, чтобы их считали партнером, а не агрессором, и они особенно чувствительны к поставкам оружия в регионы, где исторически немецкое оружие использовалось для убийства миллионов людей», – поясняет президент Американского совета по Германии Стивен Сокол.  

    К тому же, добавляют авторы, «опросы общественного мнения показывают, что половина немцев не хочет отправлять танки», потому что «люди не хотят, чтобы немецкое оружие вновь использовалось для убийства людей в этих регионах».

    «Политика также играет роль. И социал-демократы, и «зеленые» – крупнейшие члены правящей коалиции – имеют сильное пацифистское крыло, которое партийные лидеры, такие как Шольц, не могут игнорировать. По сути, он возглавляет не трехпартийную, а пятипартийную коалицию, если считать пацифистские крылья «зеленых» и СДПГ. А у социал-демократов много избирателей в бывшей ГДР, которая симпатизирует Москве», – добавляют авторы издания.

    «Поэтому модель поведения Шольца является попыткой как уважать, так и обойти историческую память в стране, где многие названия полей сражений знакомы пожилым немцам или более молодым немцам, которые слышали рассказы своих родителей о той войне», – подчеркивает NYT.

    Но немцы, несмотря на все аргументы против поставок танков, пытаются найти компромиссы со своими союзниками по НАТО в лице Польши и США. Как сообщает Reuters, «Германия сигнализирует о снятии вето на танки Leopard для Украины», интерпретируя новое заявление главы МИД ФРГ Анналены Бербок.

    По ее словам, Берлин не будет блокировать решение Польши, если она отправит свои танки Leopard 2 без одобрения Германии. «На данный момент этот вопрос не задавался, но если бы нам его задали, мы бы не стали мешать», – цитирует ее Reuters. «Таким образом заявления Бербок, похоже, идут дальше, чем комментарии Шольца о том, что все решения о поставках оружия будут приниматься в координации с союзниками, включая США», – акцентирует агентство.  

    Еще одним примером возможного компромисса считается якобы готовность Германии передать Украине «тренировочные» танки Leopard. Как указывает журнал Der Spiegel, Берлин пересчитал свои танки и пришел к выводу о том, что может передать ВСУ 19 моделей Leopard 2A5, которые используются для имитации танков противника во время военных учений:

    «Если правительство Германии даст политическое согласие на поставку, тогда немецкие модели Leopard 2A5 могут быть объединены с моделями Leopard 2 из других европейских стран, таких как Польша. Тем не менее собрать такой пакет помощи технически не просто».

    «Например, большинство танков Leopard 2 в Европе оснащены гидравлическим управлением башней, а модели бундесвера имеют электрическое управление. Как считают военные, для Украины однородный парк танков был бы преимуществом. В противном случае ремонт и обслуживание танков были бы еще более сложными», – заключает издание.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •