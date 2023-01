Эрдогану предстоит выбор между репутацией и НАТО Западные СМИ: «Леопарды» для Украины вызвали раскол в НАТО 23 января 2023, 13:06

Текст: Олег Исайченко

«Решение Шольца стало трещиной для НАТО, которую необходимо срочно залатать. Байден не может сидеть сложа руки». Так западные СМИ описывают результаты саммита НАТО на авиабазе Рамштайн, по итогам которого членам альянса не удалось убедить руководство ФРГ передать Украине танки Leopard. При этом давление на Германию растет, поэтому она склонна искать компромиссы, пишет зарубежная пресса. Накануне немецкое издание Bild опубликовало статью, посвященную российским шуткам о канцлере Германии Олафе Шольце после его отказа поставлять танки Украине. «Полковник ФСБ Олаф Шольц, в одиночку остановивший поставки десятков немецких танков Украине, удостоен звания героя России посмертно», – приводит издание содержание одного из мемов. По мнению авторов публикации, решение немецкого лидера вызвало негативную реакцию среди союзников, поддерживающих ВСУ. При этом такой исход сыграет на руку России, что способствовало появлению огромного количества шуток, одобряющих решение Шольца. Другие немецкие СМИ настроены менее шутливо. Как пишет газета Süddeutsche Zeitung, решение Шольца не передавать ВСУ немецкие танки Leopard вызвало открытое непонимание и едва скрываемый гнев среди союзников ФРГ по НАТО. Особенно бурной была реакция Соединенных Штатов. По данным издания, Вашингтон чрезвычайно резко отреагировал, когда глава Пентагона Ллойд Остин тщетно пытался два дня получить от немцев согласие на поставку Украине танков Leopard 2. Причем это касается не только вклада ФРГ в боевую мощь ВСУ, но и разрешения на реэкспорт техники из других стран. Отдельно SZ описывает ход встречи Остина с главой Федеральной канцелярии Германии Вольфгангом Шмидтом. По информации издания, шеф Пентагона, который пробыл в ведомстве со Шмидтом дольше, чем планировалось, вступил с ним в ожесточенный спор, а их встреча была напряженной. При этом американцы считают, что именно Шмидт играет ключевую роль. На этом фоне немецкое издание Zeit пишет о новых разногласиях в Бундестаге. Так, глава оборонного комитета Мари-Агнес Штрак-Циммерман потребовала от канцлера ФРГ сделать «четкие» заявления касательно военной поддержки Украины. «Если вы не хотите поставлять Leopard 2 украинской армии, то вы должны объяснить, почему», – заявила она. Председатель фракции СДПГ Рольф Мютцених отреагировал на критику, высказанную Штрак-Циммерман в адрес канцлера, подчеркнув, что в вопросе поставок боевых машин немецкого производства необходимо руководствоваться здравомыслием. При этом он отметил, что глава оборонного комитета Бундестага «и ей подобные» подталкивают ФРГ к военному конфликту. «Те, кто сегодня говорит о танках, завтра будут кричать о самолетах или войсках. Политика во время войны в Европе проводится не в стиле ритуалов возмущения или с учащенным дыханием, а с ясностью и здравомыслием», – уточнил Мютцених. Между тем газета The Washington Post назвала решение Шольца «трещиной для НАТО, которую необходимо срочно залатать», а также критическим вызовом единству альянса. «На карту поставлено не только выживание Украины, но и лидерство, трезвое мышление в Вашингтоне и Берлине. Нерешительность ФРГ является критическим вызовом для единства Запада, Байден не может сидеть сложа руки перед лицом этого», – пишет WP. «В Берлине заявили о готовности отправить танки Leopard на Украину при условии, если администрация Джо Байдена первой отправит танки Abrams для ВСУ. Вашингтон не хотел этого делать по техническим причинам. Но если отправка нескольких танков Abrams является ключом к выходу из тупика и позволит передать ВСУ гораздо большую партию танков Leopard – Байден должен пойти на этот шаг», – констатируют авторы публикации. На предпочтительность немецких танков для Украины указывает и The Wall Street Journal: «Европейские члены НАТО считают танки Leopard 2 лучшим вариантом для Украины в значительной степени потому, что они являются одними из самых распространенных танков в Европе. Западные официальные лица и аналитики говорят, что современные боевые танки будут необходимы для любого контрнаступления ВСУ». В то же время газета The New York Times сообщает о растущем разочаровании в отношениях с Германией и все большем расколе в НАТО. «Несмотря на то, что большая часть этих дебатов проходит за закрытыми дверями, нетерпение Великобритании по поводу нынешних темпов оказания помощи и отказ Германии предоставить Украине танки Leopard 2 вырвались наружу на этой неделе», – говорится в публикации. «И хотя Германия не сказала «да» на отправку танков на этой неделе, она также не сказала «нет» – по крайней мере, пока. Но у Украины очень мало времени, чтобы начать потенциально решающее весеннее наступление до того, как это сделают русские. И танки являются ключевой частью этих усилий», – добавляет NYT. При этом в другом материале издания указывается еще одна причина нежелания Германии отправлять немецкие танки на Украину. «Это история. Немцы хотят, чтобы их считали партнером, а не агрессором, и они особенно чувствительны к поставкам оружия в регионы, где исторически немецкое оружие использовалось для убийства миллионов людей», – поясняет президент Американского совета по Германии Стивен Сокол. К тому же, добавляют авторы, «опросы общественного мнения показывают, что половина немцев не хочет отправлять танки», потому что «люди не хотят, чтобы немецкое оружие вновь использовалось для убийства людей в этих регионах». «Политика также играет роль. И социал-демократы, и «зеленые» – крупнейшие члены правящей коалиции – имеют сильное пацифистское крыло, которое партийные лидеры, такие как Шольц, не могут игнорировать. По сути, он возглавляет не трехпартийную, а пятипартийную коалицию, если считать пацифистские крылья «зеленых» и СДПГ. А у социал-демократов много избирателей в бывшей ГДР, которая симпатизирует Москве», – добавляют авторы издания. «Поэтому модель поведения Шольца является попыткой как уважать, так и обойти историческую память в стране, где многие названия полей сражений знакомы пожилым немцам или более молодым немцам, которые слышали рассказы своих родителей о той войне», – подчеркивает NYT. Но немцы, несмотря на все аргументы против поставок танков, пытаются найти компромиссы со своими союзниками по НАТО в лице Польши и США. Как сообщает Reuters, «Германия сигнализирует о снятии вето на танки Leopard для Украины», интерпретируя новое заявление главы МИД ФРГ Анналены Бербок. По ее словам, Берлин не будет блокировать решение Польши, если она отправит свои танки Leopard 2 без одобрения Германии. «На данный момент этот вопрос не задавался, но если бы нам его задали, мы бы не стали мешать», – цитирует ее Reuters. «Таким образом заявления Бербок, похоже, идут дальше, чем комментарии Шольца о том, что все решения о поставках оружия будут приниматься в координации с союзниками, включая США», – акцентирует агентство. Еще одним примером возможного компромисса считается якобы готовность Германии передать Украине «тренировочные» танки Leopard. Как указывает журнал Der Spiegel, Берлин пересчитал свои танки и пришел к выводу о том, что может передать ВСУ 19 моделей Leopard 2A5, которые используются для имитации танков противника во время военных учений: «Если правительство Германии даст политическое согласие на поставку, тогда немецкие модели Leopard 2A5 могут быть объединены с моделями Leopard 2 из других европейских стран, таких как Польша. Тем не менее собрать такой пакет помощи технически не просто». «Например, большинство танков Leopard 2 в Европе оснащены гидравлическим управлением башней, а модели бундесвера имеют электрическое управление. Как считают военные, для Украины однородный парк танков был бы преимуществом. В противном случае ремонт и обслуживание танков были бы еще более сложными», – заключает издание. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД