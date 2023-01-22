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В Индии запретили показ документального фильма о Моди
В Индии заблокировали показ документального фильма Би-би-си о Моди
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Показ документального фильма Би-би-си, в котором ставится под сомнение лидерство премьер-министра Нарендры Моди во время беспорядков в Гуджарате в 2002 году, заблокирован в Индии, сообщил советник правительства Канчан Гупта.
Гупта написал в Twitter (соцсеть заблокирована в России), что инструкции по блокированию распространения роликов были даны с использованием чрезвычайных полномочий, доступных правительству в соответствии с правилами страны в области информационных технологий, пишет Reuters.
По его словам, хотя Би-би-си не транслировала документальный фильм в Индии, видео было загружено на некоторые каналы YouTube, но даже распространение любых роликов через соцсети запрещено.
Гупта отметил, что правительство отдало распоряжение Twitter заблокировать более 50 твитов, ссылающихся на видео из документального фильма, а YouTube получил указание блокировать любые загрузки видео. И YouTube, и Twitter выполнили указания, добавил он.
В 2016 году премьер-министр Индии Нарендра Моди стал «человеком года» по версии читателей американского журнала Time, его поддержали 19% участников онлайн-голосования.
Моди был главным министром западного штата Гуджарат, когда его охватили общественные беспорядки, в результате которых, по подсчетам правительства, погибло более 1000 человек, большинство из которых были мусульманами. Волна насилия поднялась после пожара, вспыхнувшего в поезде с индусами-паломниками, в результате которого погибли 59 человек. Моди всегда отвергал обвинения в том, что он не смог остановить беспорядки.
В Израиле рассказали, как устроились Пугачева и Галкин
Соотечественники в Израиле рассказали, что Елизавета и Гарри Галкин учат иврит с репетиторами
Уехавшая из России Алла Пугачева присматривает дом в Израиле, а дети Лиза и Гарри Галкины учатся в частной школе и изучают иврит с репетиторами, рассказали соотечественники.
По словам соотечественницы из Герцлии, Гарика и Лизу Галкиных возит водитель в частную русско-еврейскую школу, которая находится в 30 минутах от места их проживания. Алла Пугачева проживает в доме брата своего мужа иноагента Максима Галкина в Кесарии.
В школе, где учатся Галкины, большая часть занятий проводится на русском языке, но есть информация, что Пугачева будет переводить детей во французскую частную школу, пишет «Комсомольская правда».
«Возможно, к новому учебному году подучат иврит получше, и выбор школ для них будет больше», – предположила соотечественница.
Источники в Израиле сообщили, что обучение в частных школах в Израиле обходится в среднем в 600 тыс. рублей за учебный год. Также стало известно, что Пугачева с прошлого года выбирает дом и сама учит иврит с репетиторами.
Напомним, Пугачева подтвердила, что уехала из России и находится в Израиле.
Народная артистка СССР Алла Пугачева, которая ранее уехала из России вместе со своими детьми, в ответ на негативные сообщения в свой адрес написала пост в своих социальных сетях, где упоминает о том, что «счастлива» от того, что ее ненавидят те люди, которых она всегда терпеть не могла.
До этого Пугачева в своих соцсетях обратилась к Минюсту России с просьбой добавить ее в список иноагентов вслед за супругом Максимом Галкиным (признан иноагентом).
Позже СМИ сообщили, что Пугачева выехала из России и направилась в Тель-Авив вместе со своими детьми. При этом у артистки не было обратного билета.
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Боец российского штурмового отряда объяснил различия между наемниками и ВСУ
Боец российского штурмового отряда объяснил различия в тактике ВСУ и наемников в Артемовске
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Воюющие на стороне Киева наемники, в отличие от ВСУ, не находятся постоянно на передовых позициях, но ведут себя более «дерзко», сообщил один из командиров ЧВК «Вагнер» в Артемовске.
По словам военного, когда неудобно воевать, когда грязь по колено, там ВСУ, а когда все замерзло, «приходят крутые ребята» – получают по щам и убегают, передает РИА «Новости».
Он также отметил, что наемники ведут себя более дерзко на передовых позициях, чем ВСУ. Боец отметил, что России противостоят подразделения наемников из США, Британии, Италии, Грузии, Канады и других стран, а также различные подразделения Киева.
Также командир штурмового отряда рассказал, что среди прочих, есть трофейные шевроны мусульман, скорее всего «турецких солдат».
«Военная разведка Украины, пограничная служба Украины, 57-я бригада, спецподразделение «Хорт» десантники и многие другие. Все снято с поверженного противника», – перечислил боец, демонстрируя коллекцию шевронов противника.
Он уточнил, что в виде трофеев бойцы нередко забирают с поля боя вооружение. Это UAR-10 (полуавтоматическая снайперская винтовка UAR-10) украинского производства, натовский калибр 7,62 на 51 миллиметр или 308, иностранные пулеметы Browning, которые теперь используются российской стороной.
Напомним, врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что Артемовск близок к оперативному окружению российскими силами. Федеральная разведывательная служба Германии сообщила об огромных потерях ВСУ под Артемовском.
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Зеленский стал носить обручальное кольцо на среднем пальце
В Сети обратили внимание на то, что президент Украины Владимир Зеленский стал носить обручальное кольцо на среднем пальце правой руки.
Агентство Reuters опубликовало фотографию с траурной церемонии прощания с погибшими во время крушения вертолета сотрудниками МВД Украины. Политолог Алексей Чеснаков обратил внимание на то, что Владимир Зеленский, присутствовавший на похоронах, стал носить кольцо на среднем пальце правой руки.
«Следите за пальцами. И за кольцами», – написал Чеснаков в своем Telegram-канале.
Ранее жена Владимира Зеленского заявила, что ее муж вынужден носить оливково-зеленую футболку, а последний раз в пиджаке и при галстуке она его видела 24 февраля.
ВС России начали наступление по двум направлениям в Запорожской области
Рогов: Фронт подвижен в направлении Орехова и Гуляйполя
Основные наступательные действия российской армии на запорожском участке линии фронта сосредоточены в районе городов Орехов и Гуляйполе, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
По словам Рогова, фронт подвижен в направлении Орехова и Гуляйполя, на которых идут активные боестолкновения, а инициатива находится в руках ВС России, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось о тактических успехах ВС России на участке между Гуляйполем и Каховским водохранилищем в Запорожской области.
В частности, Минобороны России сообщило об освобождении войсками ВВО поселка Лобковое к северу от города Токмак (занятого российскими военными еще в марте прошлого года). Кроме того, Рогов в эфире радио «Комсомольская правда» проинформировал о локальном успехе ВС России в пригороде города Орехова.
Washington Post назвала две беды Западной Украины
Washington Post: Главные беды Западной Украины – отсутствие света и похоронки
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Отключения света и большое количество похоронок, которые приходят с фронта, являются главными проблемами жителей Западной Украины, сообщили СМИ.
Как пишет Washington Post, главным напоминанием о конфликте является количество местных жителей, воюющих на востоке Украины. Как рассказал изданию глава поселка Новый Ярычев Львовского района Львовской области Петр Соколовский, из 18 тыс. мужчин общины на фронт отправились 600, многие из них уже погибли. По словам директора школы в соседнем селе Неслухов Оксаны Сервило, ежедневно из Артемовска привозят новые трупы.
Как пишет издание, от проблем с отсутствием электричества эта часть Украины страдает не меньше, чем остальные. Отключения происходят регулярно, почти повсеместно для работы социальных объектов установлены генераторы.
По словам мэра Львова Андрея Садового, в регионе поражены электроподстанции, а некоторые по несколько раз. Он назвал эту ситуацию катастрофой.
Как отмечает WP, импорт электроэнергии из Европы ограничивается ее более высокой стоимостью, в результате чего во Львовской области производство за год упало на 11%.
Напомним, в четверг глава областной военной администрации Максим Козицкий сообщил, что без электроснабжения остались 50% абонентов Львовской области.
Участницу конкурса «Мисс Вселенная» от Украины не пустили на сцену
Украинка Апанасенко пожаловалась на решение организаторов конкурса «Мисс Вселенная» не приглашать ее на сцену
Украинская участница конкурса красоты «Мисс Вселенная», который проходил в Орландо, Виктория Апанасенко сообщила, что организаторы во время финала не пригласили ее на сцену с другими конкурсантками.
Апанасенко рассказала, что «других девушек пригласили на сцену для вручения награды во время финала», а ее – нет. С Апанасенко лишь записали «видео за день до финала», которое она сама считала тестовым. «А его потом показали во время трансляции. Но микрофон мне не дали», – приводит ее слова РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.
Она связала такое решение с нежеланием организаторов давать ей слово: «Я думала, что меня пригласят на сцену для вручения награды, и я смогу что-нибудь сказать. <...> Мне не дали даже 20 секунд. Я не просила большего». Апанасенко заявила, что «очень хотелось напомнить большой аудитории в прямом эфире» о конфликте на Украине.
Напомним, Апанасенко выступила на конкурсе национальных костюмов в виде «воина света» с крыльями и мечом. Блогеры высмеяли ее костюм. Апанасенко отказалась стоять рядом с обладательницей титула «Мисс Россия – 2022» Анной Линниковой.
Сотрудница иностранного легиона Украины пригрозила опубликовать компромат на ВСУ
Сотрудница иностранного легиона Украины заявила о данных, которые «развалят» ВСУ
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Директор по связям с общественностью иностранного легиона Украины Эмеше Файк угрожала руководству опубликовать компромат, из-за которого Вооруженные силы Украины (ВСУ) «развалятся», сообщили СМИ.
Daily Mail пишет, что уроженку Венгрии Эмеше Файк несколько раз пытались уволить из легиона, однако ей удалось сохранить пост благодаря угрозам опубликовать дискредитирующие военных данные, передает РИА «Новости».
«Если... я начну говорить обо всем, что знаю, и обо всем, что я видела, и о том, насколько бесхребетны люди, это сожжет армию дотла», – приводит газета слова Файк с аудиозаписи разговора, которая была сделана без ее ведома. При этом газета не уточняет, откуда у них эта запись.
Отмечается, что по словам сотрудницы легиона, она может рассказать о коррупции в украинских войсках и отношении к иностранным наемникам. По ее мнению, из-за этой информации войска могут развалиться.
При этом, по словам одного украинского должностного лица, которое расследует дело Файк, данные, которые она может обнародовать, будут иметь «катастрофические плохие с геополитической точки зрения» последствия и станут «большой победой для противника».
Ранее директора по связям с общественностью иностранного легиона Украины обвинили в краже лекарств для военных на сумму 2,5 млн долларов и пожертвований, СБУ начала расследование.
В Британии рассказали о «величайшей глупости» НАТО
Daily Mail назвала решение Запада передать Украине танки «актом величайшей глупости»
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Решение передать Украине танки западного образца стало «актом величайшей глупости», возникает угроза того, что большая часть Европы может превратиться в радиоактивное кладбище, заявил обозреватель Питер Хитченс.
Хитченс сказал, что поставки танков на Украину только затянут конфликт, он раскритиковал британских депутатов за то, что они «не выступили против этого шага», передает РИА «Новости» со ссылкой на Daily Mail.
По мнению Хитченса, «разумными и порядочными» действиями во внешней политике стала бы помощь России и Украине в поиске «прочного компромисса». «Вместо этого мы посылаем танки. Это как если бы пожарные начали устраивать пожары», – заявил он, отметив, что поддержка политики США в ситуации вокруг Украины не отвечает интересам Лондона.
Напомним, Великобритания собирается передать Киеву 14 танков Challenger 2. Кроме того, Лондон поставит Украине тяжелую артиллерию и более 200 единиц другой бронетехники.
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В Праге отменили лекцию Венедиктова о «колонизации Сибири» после жалоб радикальных украинцев
Лекцию журналиста Алексея Венедиктова (признан иноагентом в России) «Колонизация Сибири» в Праге сочли слишком пророссийской, сообщил бывший депутат Госдумы Илья Пономарев (признан иноагентом в России).
Он прикрепил на своей странице в Facebook* (принадлежат компании Meta*, которая признана в России экстремистской и запрещена) жалобу, написанную украинской журналисткой Александрой Ефименко.
Ефименко прислала организаторам лекции цитаты из интервью Венедиктова, в которых он несколько лет назад говорил о гражданском конфликте на Украине и согласии жителей Крыма с его переходом к России. В связи с этим возможность выступления Венедиктова с «исторической» лекцией Ефименко назвала «информационным преступлением».
Организаторы решили отменить анонсированную ранее лекцию.
Напомним, в апреле прошлого года Минюст пополнил список лиц, признанных иноагентами, Алексеем Венедиктовым.
Политолог объяснил смену риторики Арестовича после увольнения
Политолог Чеснаков: Арестович из оголтелого инсайдера превратился в эксперта-аутсайдера
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Новые заявления бывшего советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича полезны скорее для демонстрации позиции, но не очевидны для реальной оценки ситуации, заявил политолог Алексей Чеснаков.
Как написал Чеснаков в своем Telegram-канале, ничего нового Арестович не сказал и взгляды свои не поменял, лишь скорректировав «оптику» и риторику в процессе вынужденной трансформации из оголтелого пропагандиста инсайдера в пропагандиста-эксперта аутсайдера.
«Понаблюдаем за дальнейшей эволюцией», – добавил он.
Ранее Арестович заявил, что Киев упустил возможность одержать победу в конфликте, он превратился в инструмент борьбы Запада с Россией, а на самой Украине начался внутренний «процесс грызни».
Напомним, 14 января Арестович заявил, что упавшая на жилой дом в Днепропетровске ракета была сбита украинской системой ПВО. В результате попадания обломков ракеты в дом в Днепропетровске погибли по меньшей мере 20 человек. В Верховной раде назвали «выдумками» его слова о ПВО и инициировали сбор подписей за отставку Арестовича, после чего он подал в отставку и был внесен в базу «Миротворца».
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СМИ: Францию обязали в течение месяца вывести войска из Буркина-Фасо
AIB: Правительство Буркина-Фасо денонсировало соглашение о присутствии французских военных
Правительство Буркина-Фасо денонсировало соглашение о присутствии Вооруженных сил Франции, после чего военные должны в течение месяца покинуть территорию страны, сообщают местные СМИ.
Как сообщает информационное агентство Буркина-Фасо AIB со ссылкой на источники, правительство Буркина-Фасо денонсировало соглашение, которым с 2018 года регулировалось присутствие ВС Франции, которые теперь должны в течение месяца покинуть страну, передает RT.
В начале января Le Monde писала, что Франция может вывести свои силы специального назначения, размещенные на базе в столице Буркина-Фасо Уагадугу.
Напомним, в субботу демонстрация за вывод французских войск из Буркина-Фасо состоялась в столице страны Уагадугу, протестующие принесли на мероприятие российские флаги.
ВСУ начали переброску западной техники под Сватово
Марочко: ВСУ перебрасывают под Сватово бронетехнику западных стран
Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают натовскую бронетехнику под Сватово, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По словам Марочко, жители Харькова сообщили о переброске западной техники ВСУ на двух железнодорожных эшелонах в Купянск, где они разгружаются и направляются по направлению к Сватово, передает ТАСС.
Ранее российские спецслужбы задержали жительницу Сватово по подозрению в передаче украинской стороне данных о передвижении военных и техники России.
Зеленскому припомнили «прославление Путина»
Экс-советник Кучмы Соскин призвал наказать Зеленского за работу на российском телевидении
Президент Украины Владимир Зеленский преследует неугодных ему политиков в Киеве, но его самого можно сдать «куда надо» за работу на российском телевидении, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube-канале.
Соскин возмутился, что Зеленский выступал шоуменом в России в новогодних программах в 2013-2014 годах, где прославлял там Путина и прочих. По его словам, за это только «следует его сдавать куда надо», передает РИА «Новости».
По его словам, нынешняя политика киевских властей по преследованию неугодных политиков незаконна. Он привел в пример необоснованное увольнение главы Конституционного суда Александра Тупицкого и отстранение от исполнения обязанностей мэра Чернигова Владислава Атрошенко. И призвал обвинить по той же аналогии украинского лидера.
Напомним, до политической карьеры Зеленский был в том числе шоуменом и актером, а также активно участвовал в российских проектах, выступал в составе команды «95-й квартал» в высшей лиге КВН, был одним из ведущих музыкального конкурса «Новая волна» с 2010 по 2013 годы. Он также вел «Новогодний парад звезд» в 2012 году, а в 2013 и 2014 годах выступал в качестве участника программы.
Газета ВЗГЛЯД писала, что Украине предрекли новую борьбу кланов из-за гибели главы МВД.
В доме Байдена провели обыск
Личный адвокат Байдена Баэур сообщил об обыске в доме президента США
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Минюст США провел тщательный обыск в доме главы американского государства Джо Байдена в Уилмингтоне, обнаружены новые секретные документы, сообщил его личный адвокат Боб Баэур.
Обыск продолжался более 12 часов, при нем присутствовали адвокаты Байдена и представители американской администрации. Сотрудники минюста нашли и забрали шесть засекреченных документов. Часть из них относится ко времени, когда Байден был сенатором, часть – к периоду его работы вице-президентом, передает РИА «Новости».
Личный адвокат Байдена сообщил, что сотрудникам ведомства был предоставлен «полный доступ» к дому, в том числе к «личным заметкам» президента, передает ТАСС.
Напомним, в январе стало известно, что еще два месяца назад в здании одного из вашингтонских аналитических центров найдены секретные бумаги времен вице-президентства Байдена. После этого Байден признал наличие секретных документов еще и у себя в гараже. Позднее сообщалось, что в частном доме президента США обнаружены еще несколько страниц документов с пометкой «секретно». В США назначили спецпрокурора для расследования хранения Байденом секретных документов.
ВС России заняли новые рубежи на Запорожском направлении
Конашенков: Подразделения ВВО заняли более выгодные рубежи на Запорожском направлении
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Подразделения Восточного военного округа (ВВО) за минувшие сутки заняли более выгодные рубежи и позиции в ходе наступления на Запорожском направлении, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По его словам, в ходе наступления на Запорожском направлении подразделениями Восточного военного округа заняты более выгодные рубежи, за сутки уничтожено до 85 украинских военнослужащих, БМП, два броневика, пикап и две гаубицы, передает ТАСС.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что основные наступательные действия российской армии на запорожском участке линии фронта сосредоточены в районе городов Орехов и Гуляйполе.
Накануне Рогов заявил, что за день российские войска в Запорожской области продвинулись примерно на 7 км, как минимум семь населенных пунктов находятся «в процессе окончательного освобождения» от украинских сил. По его словам, сейчас потери ВСУ на запорожском направлении сравнимы с потерями в районе Артемовска (Бахмута).
Напомним, в пятницу сообщалось о тактических успехах российских подразделений в Запорожской области на участке между Гуляйполем и Каховским водохранилищем.
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