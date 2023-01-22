В Индии запретили показ документального фильма о Моди

В Индии заблокировали показ документального фильма Би-би-си о Моди

Показ документального фильма Би-би-си, в котором ставится под сомнение лидерство премьер-министра Нарендры Моди во время беспорядков в Гуджарате в 2002 году, заблокирован в Индии, сообщил советник правительства Канчан Гупта.

Гупта написал в Twitter (соцсеть заблокирована в России), что инструкции по блокированию распространения роликов были даны с использованием чрезвычайных полномочий, доступных правительству в соответствии с правилами страны в области информационных технологий, пишет Reuters.

По его словам, хотя Би-би-си не транслировала документальный фильм в Индии, видео было загружено на некоторые каналы YouTube, но даже распространение любых роликов через соцсети запрещено.

Гупта отметил, что правительство отдало распоряжение Twitter заблокировать более 50 твитов, ссылающихся на видео из документального фильма, а YouTube получил указание блокировать любые загрузки видео. И YouTube, и Twitter выполнили указания, добавил он.

В 2016 году премьер-министр Индии Нарендра Моди стал «человеком года» по версии читателей американского журнала Time, его поддержали 19% участников онлайн-голосования.

Моди был главным министром западного штата Гуджарат, когда его охватили общественные беспорядки, в результате которых, по подсчетам правительства, погибло более 1000 человек, большинство из которых были мусульманами. Волна насилия поднялась после пожара, вспыхнувшего в поезде с индусами-паломниками, в результате которого погибли 59 человек. Моди всегда отвергал обвинения в том, что он не смог остановить беспорядки.