Обстрел ВСУ разрушил профилакторий в Стаханове

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22 января, воскресенье  |  Последнее обновление — 08:57  |  vz.ru
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Ярмарка тщеславия в Давосе провалилась

Экономический форум в Давосе вызывает боль и сочувствие UPPA/ZUMA/Global Look Press
Некогда Всемирный экономический форум в Давосе оказался не нужен сильным мира сего. Его проигнорировали лидеры России, США и Китая, и даже Джордж Сорос придумал «отписку». Из «Большой семерки» только канцлер Германии добрался до швейцарского горнолыжного курорта. Почему экономический форум умирает? Подробности...
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Почему Боррель споткнулся на «русском вопросе»

Сергей Лавров уже давно не видит в Жозепе Борреле достойного партнера Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
В МИД сочли лицемерными слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, который раскритиковал Сергея Лаврова за заявление о «русском вопросе». Такая острая реакция Запада на слова министра, уверены эксперты, произошла из-за того, что была задета внешнеполитическая идентичность англосаксонского мира. Лавров с помощью нескольких фраз сыграл на идеологическом поле западных оппонентов и продемонстрировал арьергардные бои между Россией и Европой. Подробности...
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Российская армия нашла слабое звено в украинской обороне

Степи Запорожской области становятся ареной активных боевых действий Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
В пятницу пришло несколько сообщений о тактических успехах российских военных в Запорожской области на участке фронта между Гуляйполем и Каховским водохранилищем. Там, где в предыдущие месяцы СВО Российская армия укрепляла оборону, отмечено локальное продвижение. С чем связаны эти перемены и открывают ли они возможность освобождения Запорожья? Подробности...
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Стремление построить украинское национальное государство грозит потерей Закарпатья

Украинские власти демонстративно убрали венгерский символ у замка в Мукачево Keystone Press Agency/Global Look Press
Венгрия на высшем уровне подняла вопрос о нарушении прав закарпатских соотечественников властями Украины – от демонстративного уничтожения национальных символов до преследования активистов. Будапешт уже заручился моральной поддержкой как минимум одной из стран ЕС. Чем вызвана непримиримость Киева к не самому крупному, хотя и сплоченному нацменьшинству, и во что это может вылиться? Подробности...
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Франция при продаже вертолетов приравняла Украину к Африке

Падение «Еврокоптера» Super Puma привело к гибели почти двух десятков человек REUTERS
Разбившийся в среду близ Киева вертолет Eurocopter H225 Super Puma, на котором погибла верхушка МВД Украины, не использовался в Европе, так как считался опасным из-за своих конструктивных недостатков. Но в 2018 году Киев закупил у Франции партию таких «Еврокоптеров». Эксперты говорят, что Париж побоялся бы продать H225 другой стране ЕС. Почему же эти вертолеты оказались на Украине? Подробности...
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Что смог и чего не смог сделать Ленин

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
99 лет назад, 21 января 1924 года, умер Владимир Ленин. Этот русский революционер оказался одним из самых влиятельных людей своего времени. Именно Ленин во многом определил облик 20 века и продолжает определять облик века 21-го. Подробности...
Обсуждение: 27 комментариев

Как не замерзнуть Центральной Азии

Дарья Чижова
Дарья Чижова, научный сотрудник ЦКЕМИ
Нынешний топливно-энергетический кризис в Центральной Азии – далеко не первый и не последний. Фактически ситуация, сложившаяся в энергетическом секторе, это иллюстрация системных проблем, накопившихся за 30 лет после распада СССР. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Когда украинцев начнут принудительно мобилизовать в Европе

Олег Хавич
Олег Хавич, политический аналитик
Польша может стать полигоном для отработки мобилизации граждан Украины за границей. А полученный опыт могут распространить на другие страны НАТО с большим количеством украинских беженцев. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев
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«Подарок» от ЕС к годовщине СВО

Казахстан пройдет краш-тест

Обсуждение: 4 комментария

Как болгары спасли Украину

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Россияне окунулись в прорубь на Крещение

Крещение Господне – один из главный праздников христиан. В 2023 году в Москве для желающих окунуться было оборудовано 46 площадок. На каждой из них оборудовали майны, пункты обогрева и теплые раздевалки. Безопасность граждан обеспечивали медперсонал и сотрудники пожарно-спасательного гарнизона
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В авиакатастрофе под Киевом погиб глава МВД Украины

Глава МВД Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, а также госсекретарь ведомства Юрий Лубкович погибли при авиакатастрофе в Броварах в Киевской области. Они находились в упавшем вертолете, принадлежавшем Государственной службе по чрезвычайным ситуациям
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В Японии завершился ежегодный Токийский автосалон

В японской префектуре Тиба недалеко от Токио прошел ежегодный автосалон. На этом домашнем мероприятии японские автопроизводители традиционно представили концепты своих автомобилей, а многочисленные тюнинг-ателье показали результаты своих «доработок»
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Как изменились ваши бытовые контакты с жителями Украины?
  • Общаемся чаще

  • Общаемся так же

  • Общаемся так же, но избегаем политических тем

  • Общаемся реже

  • Перестали общаться

  • Не было контактов

  • Затрудняюсь ответить
Каким вам кажется наиболее приемлемый сценарий развития ситуации на Украине?
  • Украина станет внеблоковым нейтральным государством

  • Украина потеряет свою государственность

  • Украина вступит в союзнические отношения с Россией

  • Украина полностью перейдет под протекторат НАТО
Когда вы убираете новогоднюю елку?
  • Сразу после Нового года

  • После старого Нового года

  • После Крещения

  • Зависит от настроения

  • Не ставлю елку
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    НОВОСТЬ ЧАСА: В доме Байдена провели обыск
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    Турция решительно осудила сожжение Корана в Стокгольме Арестович заявил об упущенном шансе Украины победить Россию Эрдоган пригрозил Греции нашествием «бешеных турок» В Израиле рассказали, как устроились Пугачева и Галкин
    В Праге отменили лекцию Венедиктова о «колонизации Сибири» после жалоб радикальных украинцев Солдаты ВСУ пожаловались на скучающих по России жителей Купянска Зеленскому припомнили «прославление Путина» Жена Зеленского оправдала внешний вид мужа

    Главная тема


    Почему Боррель споткнулся на «русском вопросе»

    «когда грязь по колено, там ВСУ»


    Боец российского штурмового отряда объяснил различия между наемниками и ВСУ

    трюк вашингтона


    Американский полковник рассказал о попытке США обманом победить Россию

    траурная церемония


    Зеленский стал носить обручальное кольцо на среднем пальце

    Видео

    шпионский скандал


    Шведы проявили максимальную жестокость к «шпиону России»

    выборы в парламент


    Казахстан весной разыграет «русскую карту»

    Всемирный экономический форум


    Ярмарка тщеславия в Давосе провалилась

    «партия мира»


    Как России помочь «другой Украине»

    тайные поставки оружия


    Болгария вооружила Украину втайне от болгар

    Экономическая война


    Глеб Простаков: Скоро Евросоюз подсчитает запасы суверенитета

    Пусть догнивают


    Дмитрий Винник: Почему на Западе зло превратилось в добро

    Делим небо


    Михаил Котов: Политические разногласия добрались до космоса

    на ваш взгляд


    Как изменились ваши бытовые контакты с жителями Украины?

    Обстрел ВСУ разрушил профилакторий в Стаханове

    СЦКК: Обстрел ВСУ из РСЗО разрушил профилакторий машиностроительного завода в Стаханове

    22 января 2023, 08:27

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Профилакторий машиностроительного завода разрушен при обстреле украинскими войсками города Стаханов, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

    Как сообщили в СЦКК, профилакторий Стахановского машиностроительного завода был разрушен в результате обстрела ВСУ, передает РИА «Новости».

    Ранее бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник сообщил, что ВСУ Украины нанесли удар по Стаханову, огонь велся, предположительно, из РСЗО.

    Арестович заявил об упущенном шансе Украины победить Россию
    Арестович заявил, что на Украине упустили шанс победить Россию
    		    21 января 2023, 17:47
    Фото: Alexey Arestovych/YouTube
    Текст: Вера Басилая

    Киев упустил возможность одержать победу в конфликте, он превратился в инструмент борьбы Запада с Россией, а на самой Украине начался внутренний «процесс грызни», заявил бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

    Арестович в своем YouTube-канале рассказал, что у киевской власти начался внутренний «процесс грызни», о чем свидетельствует гибель главы украинского МВД Дениса Монастырского. Кроме того, он признал, что Киев упустил шанс добиться военного поражения РФ и превратился в сторону, которую используют другие игроки, передает Ura.ru.

    «Если все думают, что мы гарантированно выиграем войну, то очень не похоже, с 14 числа уже перестало быть на это похоже, очень сильно. Как вы думаете, оценку от Дуды, президента Польши, и не только он сказал про решающие месяцы, то вообще не известно, выживет ли Украина. Просто так было сказано или он на основе какой-то информации говорил об этом?», – цитирует РИА «Новости» Арестовича.

    Он подчеркнул, что, как бывший сотрудник офиса Зеленского, который имел доступ к информации, может утверждать, что Украина «находится в истории, неподконтрольной Киеву».

    Также Арестович считает, что Украина могла иметь превосходство, пока не начались внутренние разборки.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Украине предрекли новую борьбу кланов из-за гибели главы МВД.

    Коментарии (69)
    Американский полковник рассказал о попытке США обманом победить Россию
    Американский полковник Макрегор заявил, что США недооценили Россию передать оружие Украине
    		    21 января 2023, 16:46
    Фото: Uwe Kraft/Global Look Press
    Текст: Вера Басилая

    США хотели обманом победить Владимира Путина на Украине при помощи вооружения НАТО, но недооценили мощь российской армии, заявил экс-советник главы Пентагона полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.

    Полковник американской армии на YouTube-канале Judging Freedom предположил, что Вашингтон решил вмешаться в украинский кризис, потому что ему понравилась идея о слабых и некомпетентных русских, передает РИА «Новости».

    По словам военного, предположения Белого дома о плачевном положении ВС России оказались далеки от действительности, и провернуть свой трюк США не удалось. Как отметил Макгрегор, ВСУ исчерпали свои возможности, в то время как Россия достигла своего пика. Полковник считает, что Украина на грани уничтожения, и поставки западного оружия не изменят исход конфликта.

    Сейчас Украина находится на грани полного уничтожения, а поставки западных вооружений едва ли смогут изменить исход конфликта, подытожил он.

    Ранее президент США Джо Байден обещал Украине «всю помощь, в которой она нуждается».

    Коментарии (12)
    Боец российского штурмового отряда объяснил различия между наемниками и ВСУ
    Боец российского штурмового отряда объяснил различия в тактике ВСУ и наемников в Артемовске
    		    21 января 2023, 19:50
    Фото: Ashley Chan/Global Look Press
    Текст: Вера Басилая

    Воюющие на стороне Киева наемники, в отличие от ВСУ, не находятся постоянно на передовых позициях, но ведут себя более «дерзко», сообщил один из командиров ЧВК «Вагнер» в Артемовске.

    По словам военного, когда неудобно воевать, когда грязь по колено, там ВСУ, а когда все замерзло, «приходят крутые ребята» – получают по щам и убегают, передает РИА «Новости».

    Он также отметил, что наемники ведут себя более дерзко на передовых позициях, чем ВСУ. Боец отметил, что России противостоят подразделения наемников из США, Британии, Италии, Грузии, Канады и других стран, а также различные подразделения Киева.

    Также командир штурмового отряда рассказал, что среди прочих, есть трофейные шевроны мусульман, скорее всего «турецких солдат».

    «Военная разведка Украины, пограничная служба Украины, 57-я бригада, спецподразделение «Хорт» десантники и многие другие. Все снято с поверженного противника», – перечислил боец, демонстрируя коллекцию шевронов противника.

    Он уточнил, что в виде трофеев бойцы нередко забирают с поля боя вооружение. Это UAR-10 (полуавтоматическая снайперская винтовка UAR-10) украинского производства, натовский калибр 7,62 на 51 миллиметр или 308, иностранные пулеметы Browning, которые теперь используются российской стороной.

    Напомним, врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что Артемовск близок к оперативному окружению российскими силами. Федеральная разведывательная служба Германии сообщила об огромных потерях ВСУ под Артемовском.

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    Коментарии (14)
    Солдаты ВСУ пожаловались на скучающих по России жителей Купянска
    Economist: Жители Купянска настроены пророссийски и не помогают ВСУ
    		    21 января 2023, 17:02
    Фото: REUTERS/Gleb Garanich
    Текст: Вера Басилая

    Украинские войска сталкиваются с сопротивлением со стороны пророссийски настроенного населения Купянска и его окрестностей, жители скучают по России и размещают фото украинской техники в российских соцсетях, рассказали солдаты ВСУ в интервью Economist.

    Исполняющий обязанности мэра города Андрей Беседин заявил, что даже спустя несколько месяцев после того, как Украина оккупировала Купянск, большинство жителей региона настроены пророссийски, передает РИА «Новости».

    Солдаты ВСУ пожаловались иностранному корреспонденту, что жители Купянска фотографируют их военную технику, и отправляют снимки в российские соцсети, а также не принимают помощь от Украины. Украинский волонтер заявил изданию, что жители Купянска скучают по россиянам. Солдатам ВСУ, между тем, запретили принимать еду от местных жителей, из опасения, что их отравят.

    Напомним, российская армия ведет бои на Купянском направлении. Ранее Министерство обороны сообщило о нанесении огневого поражения подразделениям 103-й бригады терробороны возле Берестовое в Харьковской области.

    Коментарии (17)
    В МИД резко ответили на заявление Борреля с критикой в адрес Лаврова
    В МИД России называли лицемерной критику Борреля в адрес Лаврова за сравнение шагов Запада с действиями Гитлера
    		    21 января 2023, 14:37
    Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Критика высокого представителя ЕС Жозепа Боррелем выступления главы МИД России Сергея Лаврова лицемерна на фоне расистских высказываний главы дипломатии ЕС и поддержке киевских неонацистов, заявили в МИД.

    Критика высокого представителя ЕС Жозепа Боррелем выступления главы МИД России Сергея Лаврова лицемерна на фоне расистских высказываний главы дипломатии ЕС, разделившего мир на цветуший сад с миллиардом граждан ЕС и США и наступающие на него «джунгли», а также открытой поддержки Евросоюзом киевского неонацистского режима, говорится в заявлении на сайте МИД России.

    В МИД указали, что ЕС обучает боевиков ВСУ, готовится поставить еще больше вооружений и военной техники, которые будут и дальше использоваться для уничтожения гражданских лиц.  При этом в Евросоюзе заявляют об отсутствии параллелей с Гитлером, однако сами закрывают глаза на свастики на шевронах ВСУ, нацистские флаги и символику, с которой более чем 80 лет назад европейцы варварски вторглись в СССР.

    Также в министерстве напомнили, что «пока нацисты в одной газовой камере травили славян, евреев, цыган и другие нации, наши отцы, деды и прадеды боролись с вермахтом и освобождали узников концентрационных лагерей».

    Любой попытке реабилитации нацизма, расистским практикам надо решительно противостоять. Это то, что должно объединять народы, а не разъединять их, считают в МИД.

    В Москве видят, добавили в МИД, как отдельные организации пытаются столкнуть различные нации и народы.

    «Никогда не поздно признать свои ошибки и сделать правильный нравственный выбор, поэтому призываем Европу возвысить свой голос для борьбы с антисемитизмом, русофобией и другими проявлениями дискриминационной политики в отношении отдельных национальностей и этносов», – отметили в ведомстве.

    Ранее Боррель раскритиковал слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в адрес Запада о попытке «окончательного решения «русского вопроса»: он заявил, что не может быть никакой параллели между преступлениями нацистской Германии и международной помощью Украине «для защиты ее территории».

    Напомним, глава МИД Сергей Лавров назвал целью антироссийской политики коллективного Запада «окончательное решение «русского вопроса», проведя параллель с идей Адольфа Гитлера решить «еврейский вопрос».

    Извинений от Сергея Лаврова потребовал Еврейский конгресс. В документе, размещенном на их сайте, сказано, что заявление дипломата якобы «искажают представления о трагедии, в связи с чем конгресс настоятельно требует российского министра объясниться».

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что США, Канада и Еврейский конгресс остро отреагировали на заявления Сергея Лаврова из-за того, что он сказал правду.

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    Коментарии (16)
    Зеленская оправдала внешний вид мужа
    Жена Зеленского заявила, что ее муж носит оливковую футболку вынужденно
    		    21 января 2023, 15:52
    Фото: Ukrainian Presidential Press Off/
    Global Look Press
    Текст: Вера Басилая

    Муж носит зеленую футболку вынужденно, последний раз он надевал костюм и галстук 24 февраля, заявила Елена Зеленская в интервью швейцарской газете Neue Zurcher Zeitung.

    Зеленская ответила на вопрос о футболке Владимира Зеленского, как о продуманном образе. Она заявила, что ношение такой одежды было необходимостью первые несколько дней после 24 февраля, в тот день Зеленская видела мужа последний раз в костюме и при галстуке, передает Ura.ru.

    Вместе тем, она согласилась, что оливково-зеленая футболка президента Украины только выглядит в военном стиле. Зеленская пояснила, «ее муж не носит военную форму, потому что он не военный человек».

    Ранее читатели страницы американского телеканала CNN в соцсети Twitter раскритиковали внешний вид президента Украины Владимира Зеленского на встрече с главой Белого дома Джо Байденом в резиденции лидера Соединенных Штатов в Вашингтоне. На встречу в Белом доме украинский лидер прибыл в кофте цвета хаки, отказавшись от официального костюма.

    Коментарии (28)
    Российские войска освободили Двуречье в ДНР
    		    21 января 2023, 15:21
    Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
    Текст: Вера Басилая

    Добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, артиллерии Южного военного округа освободили населенный пункт Двуречье в ДНР, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Российские штурмовые отряды при поддержке авиации, ракетных войски артиллерии ЮВО освободили Двуречье в ДНР, ВСУ потеряли до 50 военнослужащих убитыми и ранеными, уничтожены две бронемашины, три пикапа, а также две гаубицы Д-20 и Д-30, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    Кроме того, на Купянском направлении авиацией и артиллерией Западного военного округа нанесено огневое поражение подразделениям 103-й бригады терробороны возле Берестовое в Харьковской области. Уничтожено более 35 военнослужащих ВСУ, боевая бронированная машина и два автомобиля, а в районе Ольшана Харьковской области уничтожен склад боеприпасов противника.

    В Минобороны сообщили, что на Красно-Лиманском направлении огнем артиллерии ЦВО нанесено поражение подразделениям 111-й бригады терробороны в районах пунктов Торское и Терны в ДНР. Ликвидированы более 20 военнослужащих, боевая машина пехоты, гаубица Д-20 и американская РЛС контрбатарейной борьбы.

    Также в сообщении Минобороны указано, что в районе Водяного ДНР уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ, а в Малиновке – американская РЛС контрбатарейной борьбы.

    Ранее Минобороны заявило об освобождении поселка Лобковое в Запорожской области.

    До этого стало известно о взятии под оперативный контроль четырех населенных пунктов в пригороде Орехова в Запорожской области. Также сообщалось о массовом переходе на сторону России солдат ВСУ.

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    Коментарии (6)
    Минобороны сообщило о занятии более выгодных рубежей на Запорожском направлении
    		    21 января 2023, 15:31
    Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
    Текст: Вера Басилая

    Подразделения Восточного военного округа заняли более выгодные рубежи и позиции в результате наступательных движений в Запорожской области, сообщили в Министерстве обороны.

    В результате наступления на Запорожском направлении подразделения Восточного военного округа заняли более выгодные рубежи, за сутки уничтожено более 30 боевиков, две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная гаубица «Акация», а также гаубица Д-20, говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.

    Также в военном ведомстве заявили, что авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) ВС России поражен пункт управления 36-го отдельного стрелкового батальона терробороны в Котляровке в ДНР, а также 67 артподразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 95 районах.

    Кроме того, истребительной авиацией ВКС России во Владимировке в ДНР сбит самолет Су-24 ВСУ, а средствами ПВО в районе населенного пункта Лозовая Харьковской области сбит украинский вертолет Ми-8.

    Всего за сутки уничтожено 14 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах пунктов Кременная, Ковалевка, Наугольное, Нововодяное, Нежурино, Змиевка, Площанка, Червонопоповка Луганской народной республики (ЛНР), а также Новоказанковатое Запорожской области и Благодатное Донецкой народной республики (ДНР).

    Кроме того, перехвачено три реактивных снаряда РСЗО HIMARS и «Ураган», а также противорадиолокационная ракета HARM у Васильевки и Грозового Запорожской области.

    Напомним, в пятницу сообщалось о тактических успехах российских подразделений в Запорожской области на участке между Гуляйполем и Каховским водохранилищем.

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    Коментарии (8)
    Рогов сравнил потери ВСУ на запорожском направлении с артемовскими
    Рогов заявил о росте потерь ВСУ на запорожском направлении до уровня потерь в районе Артемовска

    21 января 2023, 22:43

    Текст: Антон Антонов

    Сейчас потери вооруженных сил Украины на запорожском направлении сравнимы с потерями в районе Артемовска (Бахмута), заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    Рогов отметил, что такого «до недавних пор не было», сейчас же «как минимум там ежедневно погибают свыше сотни человек только ВСУшников», не говоря «про спецподразделения ССО (Сил специальных операций), Нацгвардию, полицию и прочих», передает ТАСС со ссылкой на канал «Соловьев Live».

    Рогов рассказал, что официально подтверждено освобождение двух населенных пунктов в Запорожской области. Кроме того, семь населенных пунктов взяты под огневой контроль – ВСУ из них выбили, украинские войска оставили первую, а где-то и вторую линии обороны, российская артиллерия не позволяет им вернуться. ВСУ пытаются срочно перебросить дополнительные подразделения на данное направление, сказал Рогов.

    Напомним, в пятницу сообщалось о тактических успехах российских подразделений в Запорожской области. В субботу Рогов сообщил об активизации боев в районе Гуляйполя. Минобороны сообщило о занятии более выгодных рубежей на Запорожском направлении.

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    Рогов сообщил об активизации боев в районе Гуляйполя Запорожской области
    Рогов рассказал об активизации боев между ВСУ и российскими военными в районе Гуляйполя

    21 января 2023, 17:12

    Текст: Вера Басилая

    Боестолкновения между ВСУ и российскими силами активизировались в районе города Гуляйполя в Запорожской области, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    Рогов сообщил в своем Telegram-канале, что на Запорожской линии боевого соприкосновения стало горячим Гуляйпольское направление, помимо активизации боев в Орехове.

    Ранее в Минобороны сообщили, что подразделения Восточного военного округа заняли более выгодные рубежи и позиции в результате наступательных движений в Запорожской области.

    Напомним, в пятницу сообщалось о тактических успехах российских подразделений в Запорожской области на участке между Гуляйполем и Каховским водохранилищем.

    Коментарии (5)
    Президент Болгарии выступил против поставок оружия Украине
    Президент Болгарии Радев заявил, что поставки оружия Украине грозит эскалацией конфликта во всем мире

    21 января 2023, 18:47

    Текст: Вера Басилая

    Болгария не должна поставлять оружие на Украину, предоставлять военную помощь киевским властям – то же самое, что гасить огонь бензином, заявил президент Болгарии Румен Радев в интервью Darik Radio.

    Президент Болгарии Румен Радев в интервью Darik Radio выступил против поставок оружия Украине, передает RT.

    По словам Радева, это эскалация на истощение не только для Украины, но и для Европы, предоставлять военную помощь киевским властям – то же самое, что гасить огонь бензином». Также он заявил, что позиция, согласно которой противостояние должно завершиться полным крахом одной из сторон, подталкивает мир к глобальному конфликту, передает РИА «Новости».

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как Болгария тайно поставляла Украине боеприпасы весной 2022 года.

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    В Британии испугались превращения Европы в радиоактивное кладбище
    Daily Mail назвала решение Запада передать Украине танки «актом величайшей глупости»
    		    22 января 2023, 07:28
    Фото: Federal government of the United States/
    Wikipedia/Общественное достояние
    Текст: Антон Антонов

    Решение передать Украине танки западного образца стало «актом величайшей глупости», возникает угроза того, что большая часть Европы может превратиться в радиоактивное кладбище, заявил обозреватель Питер Хитченс.

    Хитченс сказал, что поставки танков на Украину только затянут конфликт, он раскритиковал британских депутатов за то, что они «не выступили против этого шага», передает РИА «Новости» со ссылкой на Daily Mail.

    По мнению Хитченса, «разумными и порядочными» действиями во внешней политике стала бы помощь России и Украине в поиске «прочного компромисса». «Вместо этого мы посылаем танки. Это как если бы пожарные начали устраивать пожары», – заявил он, отметив, что поддержка политики США в ситуации вокруг Украины не отвечает интересам Лондона.

    Напомним, Великобритания собирается передать Киеву 14 танков Challenger 2. Кроме того, Лондон поставит Украине тяжелую артиллерию и более 200 единиц другой бронетехники.

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    На Украине заявили о существенном дефиците мощности в энергосистеме
    «Укрэнерго» сообщило о существенном дефиците мощности в энергосистеме из-за отключения блока на ТЭС

    21 января 2023, 14:48

    Текст: Вера Басилая

    «Укрэнерго» отключило генерирующий блок на одной из ТЭС страны в связи с аварийным ремонтом, в энергосистеме образовался существенный дефицит мощности.

    В сообщении в Telegram-канале «Укрэнерго» указано, что из-за аварийного ремонта одного из блоков на тепловой электростанции уменьшилось производство электроэнергии, образовался существенный дефицит мощности, передает РИА «Новости».

    При этом уровень потребления остался неизменным, а лимиты региональным энергораспределяющим компаниям снижены.

    Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что коллапс энергетической инфраструктуры города может произойти в любую секунду, сейчас дефицит электроэнергии составляет около 30%.

    Напомним, глава правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий сообщил, что украинская столица получит от Европейского банка реконструкции и развития кредит на сумму 300 млн евро на восстановление энергоинфраструктуры. При этом Украине требуются мощные, дорогие и весьма тяжелые трансформаторы советского образца, которых нет ни в ЕС, ни в США.

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    В Минобороны Украины сообщили об обучении украинских танкистов работе с танками Leopard 2

    21 января 2023, 12:06

    Текст: Кристина Цыцура

    Украинские танкисты приступят к обучению для работы с немецкими танками Leopard 2, заявил глава Минобороны Украины Алексей Резников.

    Обучение танкистов он назвал прорывом, выразив надежду, что власти Германии после проведения внутренних консультаций дойдет и до решения о возможной передаче танков.

    «Я оптимистично на это смотрю, потому что первый шаг сделан: начнем обучающие программы на Leopard 2 для украинских экипажей», – передает ТАСС его слова.

    Заявление министр сделал в интервью украинской службе «Голоса Америки*» (признано в России СМИ-иноагентом).

    По словам Резникова, договоренности об обучении достигнуты благодаря инициативе Польше и Великобритании.

    Ранее сообщалось, что Польша планирует обучить и вооружить танками Т-72 и боевыми машинами пехоты украинскую военную бригаду до конца марта. 

    * СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента

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    ВСУ провели на белорусской границе учения по обороне Киева
    ВСУ провели учения по обороне Киева на границе с Белоруссией

    21 января 2023, 21:12

    Текст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) провели на границе с Белоруссией учения по обороне Киева с использованием бронетехники, сообщил заместитель командующего Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк.

    Павлюк заявил, что личный состав отрабатывал умение выявлять и уничтожать тактические группы десанта при помощи таковых подразделений, оснащенными бронеавтомобилями MaxxPro, и подразделениями пехоты, передает ТАСС.

    Также он подчеркнул, что отрабатывалось взаимодействие штурмовых стрелковых групп с бронированной техникой во время штурма населенного пункта.

    Газета ВЗГЛЯД выяснила, к чему готовятся военные России и Белоруссии.

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