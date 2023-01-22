Обстрел ВСУ разрушил профилакторий в Стаханове

Арестович заявил об упущенном шансе Украины победить Россию

Арестович заявил, что на Украине упустили шанс победить Россию

Киев упустил возможность одержать победу в конфликте, он превратился в инструмент борьбы Запада с Россией, а на самой Украине начался внутренний «процесс грызни», заявил бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

Арестович в своем YouTube-канале рассказал, что у киевской власти начался внутренний «процесс грызни», о чем свидетельствует гибель главы украинского МВД Дениса Монастырского. Кроме того, он признал, что Киев упустил шанс добиться военного поражения РФ и превратился в сторону, которую используют другие игроки, передает Ura.ru.

«Если все думают, что мы гарантированно выиграем войну, то очень не похоже, с 14 числа уже перестало быть на это похоже, очень сильно. Как вы думаете, оценку от Дуды, президента Польши, и не только он сказал про решающие месяцы, то вообще не известно, выживет ли Украина. Просто так было сказано или он на основе какой-то информации говорил об этом?», – цитирует РИА «Новости» Арестовича.

Он подчеркнул, что, как бывший сотрудник офиса Зеленского, который имел доступ к информации, может утверждать, что Украина «находится в истории, неподконтрольной Киеву».

Также Арестович считает, что Украина могла иметь превосходство, пока не начались внутренние разборки.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Украине предрекли новую борьбу кланов из-за гибели главы МВД.