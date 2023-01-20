Небензя: Западу уже становится тяжело не замечать преступления Киева

Постпред при ООН Небензя заявил, что Западу уже становится тяжело не замечать преступления Киева

Масштабы преступлений Киева уже тяжело игнорировать даже странам Запада и их СМИ, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на организованном российской миссией неформальном заседании Совета Безопасности по теме обстрелов Донбасса со стороны ВСУ.

По его словам, в последнее месяцы масштабы преступлений Киева становится тяжело не признавать даже западным странам и медиа, передает ТАСС.

Небензя отметил, что даже эти признания преподносят как вину России. «Говорят, что жертвы и разрушения есть с обеих сторон, и это печальные последствия продолжающегося вооруженного конфликта, – отметил дипломат. Россию при этом обвиняют в намного более резонансных, а вернее, получивших большее освещение в западных СМИ трагедиях с жертвами среди мирного населения, указал он.

В ходе заседания были продемонстрированы репортажи иностранных корреспондентов, засвидетельствовавших факты ударов ВСУ по гражданским объектам Донбасса. В частности, кадры касаются и событий до февраля 2022 года.

В режиме видеоконференции выступила журналист и общественный деятель из Донецка Майя Пирогова, рассказавшая о гибели своей дочери в декабре прошлого года из-за украинского удара.

Небензя констатировал, что таких свидетельств можно привести бесчисленное количество, «о них просто немного знают в мире, это трагедии, о которых практически ничего не рассказывали». «Вместо этого нам говорят, что все началось в феврале 2022 года. Я хочу спросить некоторых из вас: теперь вы хоть немного понимаете чувства этих людей, которые терпели все это почти девять лет? А так называемый цивилизованный мир делал вид, что ничего не происходило, – добавил он. – Теперь вы хоть немного понимаете, почему мы вынуждены были начать специальную военную операцию».

Ранее Небензя заявил, что Москва надеется, что власти Украины «будут более реалистичными» и сядут за стол переговоров.