Пугачева заявила, что счастлива в Израиле

Пугачева заявила, что чувствует себя счастливой в Израиле

Певица Алла Пугачева заявила, что чувствует себя счастливой в Израиле рядом «с людьми с совестью и честью», которые «ее понимают».

Пугачева разместила видеосообщение с благодарностью друзьям и поклонникам, которые пожелали ей счастья в Новом году.

«В моем понимании счастье – это то, что я сейчас ощущаю», – говорит певица на видео, пишет «Московский комсомолец».

По словам артистки, она встречает Новый год в кругу людей, которые ее понимают, находится рядом с семьей и близкими, у которых «есть совесть, честь и достоинство».

Напомним, Пугачева подтвердила, что уехала из России и находится в Израиле.

До этого в ответ на негативные сообщения в свой адрес Пугачева написала пост в своих социальных сетях, где упоминает о том, что «счастлива» от того, что ее ненавидят те люди, которых она всегда терпеть не могла.