Захарова: Запад задела правда в словах Лаврова о «русском вопросе» и Гитлере

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19 января, четверг  |  Последнее обновление — 12:07  |  vz.ru
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Запад открыл дорогу в Крым крупному российскому бизнесу

Жесткие санкции Запада сделали Сбербанк бесстрашным Наталья Селиверстова/РИА Новости
Сбербанк возвращается в Крым и Севастополь. Здесь появятся не только банкоматы, но и офисы крупнейшего банка страны. Это сигнал Западу, что их санкции не работают, как он того хочет. Почему Сбербанк так долго ждал этого знакового выхода на полуостров и последуют ли за ним другие банки? Подробности...
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Десятый пакет санкций еще сильнее загонит Европу в угол

У главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен небогатый выбор между продолжением санкционной войны и уходом в отставку Soeren Stache/dpa/Global Look Press
В годовщину со дня начала СВО Брюссель намерен преподнести России своего рода «подарок» - десятый по счету пакет санкций, который сейчас согласовывается странами ЕС. Что может войти в этот пакет? Какие меры предлагают главные «ястребы» - Польша и Прибалтика? И зачем он вообще нужен европейцам, если ни один из предыдущих не достиг заявленной цели? Подробности...
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Россия в ходе СВО восстанавливает историческую справедливость

России не в первый раз приходится вести сражение с объединенной Европой Петр Ковалев/ТАСС
Юбилей прорыва ленинградской блокады напомнил, что России не первый раз приходится отражать нашествие коллективного Запада. В 1941 году Ленинград окружили не только немцы, в этих войсках были представители многих европейских стран. Сегодня на Украине нам опять противостоят соединенные силы Европы, напомнил Путин в день юбилея. Какие еще параллели можно провести между борьбой с нацизмом 80 лет назад и сейчас? Подробности...
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Французы остановят Францию назло Макрону

Факельное шествие, собранное в знак протеста против пенсионной реформы Jc Milhet/Hans Lucas/Reuters
Четверг станет для Франции «адским днем», предупреждают власти. По сути, почти все государство – от транспорта и школ до полиции и дипломатов – перестанет функционировать в знак протеста против реформы, затеянной президентом Макроном. Сам он предпочел от народа сбежать и теперь рискует вернуться в другую страну – сильно изменившуюся из-за общенациональной стачки. Подробности...
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Франция при продаже вертолетов приравняла Украину к Африке

Падение «Еврокоптера» Super Puma привело к гибели почти двух десятков человек REUTERS
Разбившийся в среду близ Киева вертолет Eurocopter H225 Super Puma, на котором погибла верхушка МВД Украины, не использовался в Европе, так как считался опасным из-за своих конструктивных недостатков. Но в 2018 году Киев закупил у Франции партию таких «Еврокоптеров». Эксперты говорят, что Париж побоялся бы продать H225 другой стране ЕС. Почему же эти вертолеты оказались на Украине? Подробности...
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Скоро Евросоюз подсчитает запасы суверенитета

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Объявить экономическую войну США, не закончив войну на Украине и не найдя общего языка с Россией – хотя бы на технико-экономическом уровне – для Европы невозможно. Подробности...

Почему на Западе зло превратилось в добро

Дмитрий Винник
Дмитрий Винник, профессор Финансового университета, публицист
Негативный пример соседей по континенту столь нагляден, столь контрастен, что способен выполнять мощную воспитательную роль внутри страны. Важно выстроить надежные барьеры. А они пусть догнивают. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Политические разногласия добрались до космоса

Михаил Котов
Михаил Котов, научный журналист
Все тренды прошедшего года говорят об одном: кроме нас самих, никто нашей космонавтике не поможет. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев
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Гибель главы МВД Украины в Броварах

Новая эмиграция хуже «старой»

Арестович всё

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В авиакатастрофе под Киевом погиб глава МВД Украины

Глава МВД Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, а также госсекретарь ведомства Юрий Лубкович погибли при авиакатастрофе в Броварах в Киевской области. Они находились в упавшем вертолете, принадлежавшем Государственной службе по чрезвычайным ситуациям
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В Японии завершился ежегодный Токийский автосалон

В японской префектуре Тиба недалеко от Токио прошел ежегодный автосалон. На этом домашнем мероприятии японские автопроизводители традиционно представили концепты своих автомобилей, а многочисленные тюнинг-ателье показали результаты своих «доработок»
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Актриса Джина Лоллобриджида умерла в Риме

Звезда итальянского кино Джина Лоллобриджида, известная по фильмам «Фанфан-Тюльпан» и «Собор Парижской Богоматери», умерла на 96-м году жизни. Лолло, как ее называли на родине, стала одним из национальных символов современной Италии
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Каким вам кажется наиболее приемлемый сценарий развития ситуации на Украине?
  • Украина станет внеблоковым нейтральным государством

  • Украина потеряет свою государственность

  • Украина вступит в союзнические отношения с Россией

  • Украина полностью перейдет под протекторат НАТО
Когда вы убираете новогоднюю елку?
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  • Не ставлю елку
Успели отдохнуть за новогодние праздники?
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  • Да, можно меньше

  • Нет

  • Не отдыхал(а)
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    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Захарова: Запад задела правда в словах Лаврова о «русском вопросе» и Гитлере
    Входившую в Херсон бригаду ВСУ уничтожили в Соледаре Антонов предупредил о последствиях передачи Украине танков На Западе рассказали об убийстве СБУ переговорщика Киреева Россия увеличила вложения в госдолг США
    ПВО Брянской области отразила ночной ракетный удар Украины Зеленский назвал систему ПВО слабым местом Украины США ответили на слова Шольца об условии передачи танков Украине Умерла журналистка Бэлла Куркова
    В Белом доме оскорбились словами Лаврова о сравнении политики США с действиями Гитлера Москва обвинила Вашингтон в подталкивании Киева к терактам в России Названа причина унесшего жизни 15 армянских военных пожара Болельщики с украинским флагом оскорбили россиянина Рублева на Australian Open

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    Десятый пакет санкций еще сильнее загонит Европу в угол

    немецкие сми


    Шольц поставил США условие для начала поставок танков Украине

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    Историк рассказал, за что сослуживцы прозвали маршала Говорова «аптекарем»

    борьба с нацизмом


    Малькевич: Сегодня России противостоят те же противники, что и 80 лет назад

    Видео

    катастрофа в Броварах


    Франция при продаже вертолетов приравняла Украину к Африке

    «адский день»


    Французы остановят Францию назло Макрону

    обеспеченность боеприпасами


    Россия заставила НАТО испытать «снарядный голод»

    покупки через посредника


    Как происходит тотальная перестройка торговли нефтью

    эпоха матриархата


    Новому шефу бундесвера придется исправлять женские ошибки

    только сами!


    Михаил Котов: Политические разногласия добрались до космоса

    самопожертвование


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    Каким вам кажется наиболее приемлемый сценарий развития ситуации на Украине?

    Захарова: Запад задела правда в словах Лаврова о «русском вопросе» и Гитлере

    		    19 января 2023, 11:50
    Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости
    Текст: Алёна Задорожная

    США, Канада и Еврейский конгресс остро отреагировали на заявления Сергея Лаврова из-за того, что он сказал правду, заявила газете ВЗГЛЯД официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ранее Лавров сравнил шаги США по созданию коалиции против Москвы с действиями Адольфа Гитлера, которые направлены на окончательное решение «русского вопроса».

    «Их задела правда», – сказала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

    Накануне министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что действия Вашингтона по созданию коалиции против России сравнимы с действиями Адольфа Гитлера, который воевал против СССР. По его словам, США пытаются объединить Европу против России, чтобы окончательно решить «русский вопрос».

    «Так же, как Наполеон мобилизовал практически всю Европу против Российской империи, как Адольф Гитлер захватил, поставил «под ружье» большинство европейских стран и бросил их против Советского Союза, США сформировали коалицию из практически всех европейцев, входящих в НАТО и ЕС, и через Украину «по доверенности» ведут войну против нашей страны с той же самой задачей – окончательного решения «русского вопроса». А Гитлер хотел окончательно решить «еврейский вопрос», – сказал Лавров. 

    «Сейчас западные политики (не только из Прибалтики, Польши, но и из более «вменяемых» стран) говорят, что Россия должна потерпеть стратегическое поражение. В некоторых изданиях политологи активно рассуждают о том, что нужно деколонизировать Россию. Мол, опять наша страна слишком большая и «мешается», – добавил министр. 

    На заявления Лаврова остро отреагировали на Западе. Так, посла России в Оттаве Олега Степанова вызвали в МИД Канады. Как утверждает глава канадского внешнеполитического ведомства Мелани Жоли, они осудили якобы имевших место «антисемитских» комментариев Лаврова, а также действий ВС РФ в ходе спецоперации на Украине.

    Сам Степанов опроверг заявления Жоли. Он также сообщил, что ему не был сделан демарш из-за высказываний Лаврова, несмотря на соответствующее заявление главы МИД Канады. Как рассказал российский дипломат, канадская сторона выразила демарш по поводу трагедии в Днепропетровске (ныне Днепр), причем речь шла исключительно об этом.

    Кроме того, оскорбительными слова Лаврова сочли в Белом доме. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сказал, что глава дипломатического ведомства представил ситуацию в «по-настоящему оскорбительном ключе», передает «Коммерсантъ».

    Также извинений от Сергея Лаврова потребовал Еврейский конгресс. В документе, размещенном на их сайте, сказано, что заявление дипломата «искажают представления о трагедии, в связи с чем конгресс настоятельно требует российского министра объясниться».

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    В США оценили последствия для Запада при поражении Киева
    Глава нацразведки США Хейнс заявила о глобальных последствиях в случае поражения Киева

    18 января 2023, 21:04

    Текст: Кристина Цыцура

    Поражение Украины в конфликте обернется глобальными последствиями, в том числе для прочности альянсов Запада, которые сейчас помогает Киеву, заявила директор национальной разведки США Эврил Хейнс, выступая на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в швейцарском Давосе.

    «Существует ясность относительно того факта, что, честно говоря, конфликт на Украине имеет глобальные последствия», – передает ТАСС ее слова.

    Она добавила, что стоит задуматься о прочности альянсов, а помощь Киеву оказывают не только ради самой Украины, но для интересов стран Запада.

    Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая на этом же форуме, заявил, что победа России на Украине сделает НАТО более уязвимым.

    Ранее в Китае заявили, что агрессивная позиция Североатлантического альянса в вопросах поставок вооружений украинской армии снижает шансы на мирные переговоры с Россией. 

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    Столтенберг: Победа России на Украине очень опасна для НАТО
    		    18 января 2023, 20:41
    Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
    Текст: Ольга Иванова

    Победа России на Украине сделает НАТО более уязвимой, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

    По его словам, победа России на Украине будет трагедией, но также это будет опасным сигналом всем авторитарным режимам, что они могут достичь желаемого применением силы и нарушением международного права. Это сделает альянс уязвимым, считает Столтенберг, передает ТАСС.

    По его словам, путь к миру на Украине – поставки Киеву военной помощи.

    Напомним, НАТО должно значительно нарастить производство оружия и боеприпасов для поддержки Украины и своей собственной безопасности и будет расширять свои цифровые возможности, чтобы подготовиться к будущим конфликтам, ранее заявил замгенсека альянса Мирча Джоанэ.

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    Появились данные о принадлежащих России долговых обязательствах США
    Россия в ноябре 2022 года увеличила объем вложений в госдолг США на 58 млн долларов

    19 января 2023, 02:56

    Текст: Антон Никитин

    Объем вложений России в американские государственные облигации в ноябре 2022 года увеличился по сравнению с предшествующим месяцем на 58 млн долларов, следует из опубликованных документов Минфина США.

    Объем вложений России в американские государственные облигации в ноябре 2022 года составил 2,092 млрд долларов. В октябре этот показатель составлял 2,034 млрд долларов, в сентябре – 2,015 млрд долларов, в целом на уровне чуть выше 2 млрд долларов он держится с марта 2022 года. В феврале 2022 года объем вложений РФ в госбумаги США составлял 3,753 млрд долларов, передает ТАСС.

    В ноябре 2022 года на долгосрочные облигации в российских вложениях пришлось 80 млн долларов (в октябре – 25 млн долларов), на краткосрочные – 2,012 млрд долларов (в октябре 2022 года – 2,009 млрд долларов).

    Крупнейшим держателем государственных бумаг США в ноябре 2022 года осталась Япония (около 1,08 трлн долларов против 1,06 трлн долларов в октябре). Второе место с 870 млрд долларов занял Китай (877,8 млрд в октябре), на третьем оказалась Британия с 645,8 млрд долларов (641,3 млрд долларов в октябре).

    Напомним, в декабре 2022 года дефицит бюджета США составил 85 млрд долларов.

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    В Тель-Авиве раскритиковали США за передачу израильских арсеналов Украине
    Политолог Ципис: Хитрый план США по Украине обернется очередным скандалом для Израиля
    		    18 января 2023, 13:54
    Фото: REUTERS/Ronen Zvulun
    Текст: Дарья Волкова

    Если Израиль пойдет на поводу у США в вопросе поставок оружия Украине, это приведет к большим репутационным потерям и сильно испортит наши отношения с Россией. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал израильский политолог Саймон Ципис. Ранее стало известно, что США присылают Украине израильские боеприпасы.

    «Факт поставок американского оружия из Израиля вполне возможен. В современной истории США предпринимали аналогичные шаги и это заканчивалось большим скандалом. Если сейчас все действительно повторяется, то у Израиля будут серьезные дипломатические последствия», – рассказал эксперт Института исследований национальной безопасности Тель-Авивского университета Саймон Ципис.

    «В 80-х годах Израиль по просьбе США отправлял оружие, хранящееся на складах в нашей стране, боевикам в Никарагуа. И хотя Конгресс США запретил прямые поставки американского оружия правоэкстремистской организации Contras, неоконсерваторы, которые хотели обойти свой же парламент, обратились за помощью к Израилю» – отметил собеседник.

    «Механизм заключался в том, что Израиль со своих складов отправляет оружие в Никарагуа, а американцы восполняют эти запасы. Этот хитрый план Штатов обернулся большим скандалом для израильского государства», – отметил он.

    «Кроме того, Израиль по просьбе США поставлял оружие и в Иран. Когда шла ирано-иракская война, наша страна поставляла оружие своему самому явному на сегодняшний день врагу. То есть стране, которая угрожает нам уничтожением. Когда Израиль соглашается на такие провокационные действия США – он вляпывается в неприятности», – подчеркнул Ципис.

    «Точно так же мы можем и сейчас понести огромный репутационный ущерб, если пойдем на поводу у Штатов и станем поставлять оружие Украине. А я напомню, что в рядах ВСУ есть отряды, которые не скрывают своей неонацистской направленности. Кроме того, Украина в Совбезе ООН голосует против Израиля и поддерживает все антиизраильские резолюции», – отметил он.

    «Кроме того, Украина торговала военными технологиями с Ираном, который стремится овладеть ядерным оружием. Также она продавала оружие боевикам ХАМАС и другим организациям. Это уже не говоря о том, что украинские коллаборационисты были пособниками нацистов во время Второй мировой войны», – напомнил собеседник.

    Рассуждая о том, как быстро Украина истратит поставленное через Израиль оружие и боеприпасы, Ципис отметил, что во многом это зависит от того, какое именно вооружение будет поставлено. Он также не исключил, что «Израилю, возможно, придется и своих советников на Украину направлять для активации военных систем натовского образца, а это уже повлечет дополнительные неприятности для страны».

    «Вместе с тем, если такая схема поставок военной помощи Украине сработает один раз, то израильские власти будут продолжать ей следовать до тех пор, пока не обожгутся. Такова специфика принятия решений у нашей власти», – отмечает политолог.

    «Страны Запада заблуждаются, когда думают, что чем больше они поставят оружия, тем быстрее закончится конфликт на Украине. Они его лишь затягивают. Кроме того, в этом конфликте все глубже начинает увязать Израиль, по сути, не имея никакого отношения к нему», – убежден он.

    «Также это будет означать, что мы не умеем учиться на своих собственных ошибках. Мы просто испортим отношения с Россией. Это не входит в долгосрочные интересы Израиля, который нуждается в союзничестве и поддержке Москвы на фоне ситуаций вокруг Сирии и Ирана», – заключил Ципис.

    Ранее The New York Times сообщила, что Пентагон отправляет на Украину американское оружие, хранящееся в Израиле. Израильские официальные лица изначально выражали опасения, что этот шаг может повредить их отношениям с Россией.

    Отмечается, что США используют большой, но малоизвестный запас боеприпасов НАТО в Израиле. Поставка оружия Украине производится с построенных еще в 1970-е годы после арабо-израильского конфликта складов. Уточняется, что в те времена США «перебрасывали по воздуху оружие для пополнения запасов израильских сил».

    Тем временем Швейцария отказала в поставках касок и бронежилетов для украинских войск. Также она не приняла на лечение украинских военных. Германия обращалась к Швейцарии с просьбой направить реэкспортом боеприпасы Украине.

    Накануне газета ВЗГЛЯД разбиралась в обеспеченности снарядами российской армии и ВСУ. По словам военного эксперта Александра Михайлова, все, что пишут западные СМИ о «снарядном голоде» в России – приемы контрпропаганды. На самом деле производство только увеличивается, а вот с поставками снарядов Запада Украине действительно есть проблемы, отметил он.

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    Москва обвинила Вашингтон в подталкивании Киева к терактам в России
    Посол РФ в Вашингтоне Антонов: Госдепартамент США подталкивает украинские власти к совершению терактов в России
    		    19 января 2023, 06:56
    Фото: Ohde/face to face/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Госдепартамент США своим заявлением о возможности вооруженных сил Украины (ВСУ) наносить удары по полуострову с применением американских вооружений, по сути, подталкивает украинские власти к совершению террористических актов в России, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

    Дипломат констатировал, что риторика американских официальных лиц становится все более воинственной. Антонов подчеркнул, что Госдепартамент через оторванные от реальности утверждения о том, что «Крым – это Украина», а вооруженные силы Украины могут применять американские вооружения якобы «для защиты своей территории», по сути, подталкивает киевский режим к совершению террористических актов в России. Глава дипмиссии выразил уверенность, что, услышав подобные ремарки из Вашингтона, преступники в Киеве в очередной раз ощутят полную вседозволенность, а риски эскалации конфликта только усилятся, передает ТАСС.

    При этом, обратил внимание Антонов, американские журналисты поддерживают такой настрой администрации США и оправдывают атаки киевского режима на Крым.

    Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что требование России к Украине признать новые территориальные реалии не может быть отправной точкой для переговоров.

    Коментарии (11)
    Хакеры рассказали о взломе налоговой службы США с помощью порно

    18 января 2023, 13:59

    Текст: Алексей Дегтярев

    Сеть американской Налоговой службы (Internal Revenue Service, IRS) взломали при помощи копии порносайта PornHub, куда сотрудник ведомства ввел свои логин и пароль, рассказал лидер хакерской группы Killnet хакер Killmilk.

    Белорусские коллеги Killnet создали обычную копию PornHub со встроенным скриптом, крадущим cookie с паролями, рассказал собеседник «Газеты.Ru»

    Сотрудник IRS перешел на ссылку по почте, он попался при переходе на раздел с классическим сексом, добавил Killmilk.

    Сама операция прошла еще два месяца назад, но проникнуть в сеть IRS удалось только сейчас.

    Напомним, хакеры Killnet и хакеры из Белоруссии Infinity Hackers BY сообщили о взломе базы данных IRS, с серверов ведомства удалось скачать 198 млн строк информации о ее пользователях.

    В числе украденных данных – логины и пароли личных кабинетов на официальном сайте IRS.

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    Пушков: Турцию не исключат из НАТО
    		   18 января 2023, 17:22
    Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Североатлантический альянс не исключит Турцию из своего состава, поскольку Анкара является опорой блока на Ближнем Востоке, заявил российский сенатор Алексей Пушков, комментируя слова бывшего помощника президента США Джона Болтона.

    Предложение Болтона о том, что членство Турции в НАТО может быть поставлено под вопрос из-за отсутствия жесткой антироссийской политики, нежизнеспособно, написал Пушков в своем Telegram-канале.

    Турция является опорой для альянса на Ближнем Востоке, и во внеблоковом статусе она способна стать самостоятельным центром силы и «отвязанной пушкой» (loose cannon)», которую Запад не смог бы контролировать.

    Конфликт Анкары и Афин усилился бы, и повлиять на поведение президента Турции Тайипа Эрдогана стало бы невозможно. В случае выхода Турции из альянса вероятным бы стало сближение Анкары и Москвы.

    «В общем, не вариант для США и НАТО. Пустой треп», – заключил Пушков.

    Ранее Болтон заявил, что членство Турции в НАТО в 2023 году может оказаться под вопросом из-за нежелания турецкой стороны занять антироссийскую позицию.

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    Лавров припомнил «совсем не невинное» поведение Финляндии перед Второй мировой
    Лавров назвал примитивными слова президента Финляндии о действиях России на Украине

    18 января 2023, 13:27

    Текст: Антон Никитин

    Выступление президента Финляндии Саули Ниинисте о действиях России на Украине является достаточно примитивным монологом, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Лавров отметил, что историю финны должны помнить хорошо, поскольку они были «совсем не невинными жертвами» процессов, которые проходили перед Второй мировой войной и после ее начала. «Жаль, что все создававшееся в Европе при во многом ведущей роли Финляндии, обрушено в немалой степени усилиями самой Финляндии», – приводит его слова РИА «Новости».

    По словам главы российского внешнеполитического ведомства, Россию удивила резкая смена риторики Финляндии, ведь прежде эта страна была «образцом дружеских отношений». Лавров сказал, что за сменой риторики следует смена позиции страны, либо позиция Финляндии всегда была антироссийской, но хорошо закамуфлированной.

    Лавров добавил, что Россия будет принимать военно-технические меры на своей стороне границы, если вступление Швеции и Финляндии в НАТО состоится.

    15 января президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что руководство России «идет ва-банк», присоединив новые территории. Он также допустил возможность поставок танков Leopard киевскому режиму.

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    Die Welt: София тайно обеспечила треть потребностей ВСУ
    Болгария тайно поставляла Киеву обеспечившие до трети потребностей ВСУ боеприпасы

    18 января 2023, 12:34

    Текст: Александра Юдина

    Болгария втайне предоставляла Украине боеприпасы весной прошлого года, обеспечив до трети потребностей украинских военных, заявлено в расследовании издания Die Welt.

    В материале указано, что власти Болгарии выдали компаниям-посредникам разрешение на экспорт заграничным фирмам-посредникам, к примеру, Польше, чтобы те, в свою очередь, передали боеприпасы Киеву. Отмечается также важная роль аэропорта польского Жешува, расположенного в 70 км от украинской границы. Использовались также сухопутные маршруты через Румынию и Венгрию, передает ТАСС со ссылкой на Die Welt

    По словам премьер-министра Болгарии Кирила Петкова, который занимал свой пост в период с декабря 2021 года по август 2022 года, около трети боеприпасов на Украину поступило из Болгарии.

    Кроме того, глава украинского МИД Дмитрий Кулеба подтвердил, что Болгария оказывала помощь. Более того, он рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский отправил министра лично «достать необходимые материалы с помощью дипломатической ловкости».

    Как рассказал Петков, в то время они с Кулебой договорились о всеобъемлющей помощи со стороны Софии. По словам Кулебы, тогда договоренность была о том, чтобы фирмы стран НАТО и Украины имели возможность закупать все необходимое у болгарских поставщиков.

    В заключение издание подчеркивает, что поставки были оплачены Великобританией и США.

    Ранее стало известно о тайных поставках Болгарии дизтоплива ВСУ с российского завода.

    Конституционный суд Болгарии решил проверить на соответствие основному закону страны решение парламента об оказании военно-технической помощи Украине.

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    Лавров: Прежних отношений у России и Запада уже не будет
    Глава МИД Лавров заявил, что прежних отношений у России и Запада уже не будет

    18 января 2023, 14:43

    Текст: Александра Юдина

    Ни сотрудничества, ни диалога, как в доконфликтное время, у России с Западом уже не будет, Москва не потерпит лжи при подписании международных документов, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    По его словам, Москва больше не поставит себя в ситуацию, когда западные страны лгут при подписании международных документов, отказываясь потом их исполнять, передает ТАСС.

    Министр напомнил, что подобное отношение у Запада было при подписании стамбульской декларации ОБСЕ, принятой на саммите в Астане в 2010 году декларации ОБСЕ, соглашения об урегулировании кризиса на Украине в феврале 2014 года, которые гарантировали Германия, Франция и Польша. Лавров добавил, что Минские договоренности, которые также никто не собирался выполнять, были одобрены Советом безопасности ООН.

    «Врали нам в лицо, подписывая на уровне президентов и премьер-министров торжественные обязательства», – подчеркнул он.

    Также Лавров объяснил, почему Москва долгое время верила в обещания, приведя исторический пример, когда купцы о чем-то договаривались, они ничего не подписывали, просто ударяли по рукам. Однако в случае, если кто-то обязательства не выполнил, его переставали уважать.

    «Нас отучили от этого, после того, как обещали НАТО не расширять», – заметил министр.

    Кроме того, глава МИД России указал на то, что резолюция Совбеза ООН по Минским соглашениям была юридически обязывающим документом, который все члены ООН обязаны были выполнять. Однако и здесь, по словам Лаврова, резолюция была полностью саботирована и оставила других путей решений конфликта.

    Тем не менее, Лавров отметил, что отношения России и Китая переживают лучший период в истории, о чем говорят лидеры стран и показатели растущего товарооборота.

    Президент России Владимир Путин отмечал, что заявление Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения были подписаны, чтобы Украина «стала сильнее», разочаровывает и лишь подтверждает правильность начала спецоперации.

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    Пленный боевик «Азова»* рассказал об обучении инструкторами НАТО
    Пленный боевик «Азова»* рассказал об участии инструкторов НАТО в обучении ВСУ задолго до обострения конфликта в Донбассе
    		    19 января 2023, 06:34
    Фото: U.S. Department of Defense/Digital/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Пленный боевик националистического полка «Азов»* (признан в РФ террористической организацией и запрещен) Ринат Алиев рассказал об участии инструкторов НАТО в военной подготовке Вооруженных сил Украины (ВСУ) задолго до обострения конфликта в Донбассе.

    Алиев рассказал, что во время прохождения срочной службы сталкивался с канадскими инструкторами, которые преподавали медицину, учили оказывать первую помощь раненому на поле боя. По словам Алиева, другие группы проходили у них разное обучение, по специфике работы: стрельбе, тактике – всему военному делу, передает ТАСС.

    Уроженец Харькова Алиев попал на срочную службу в 2018 году. Обучение новобранцев проводилось на полигоне в селе Старичи Львовской области. По словам пленного, контингент НАТО в учебном центре присутствовал на постоянной основе. Уже тогда военных учили использованию вооружения западного образца, в том числе винтовок. Там же Алиев впервые увидел противотанковые комплексы Javelin («Джавелин») американского производства, которые начали широко использоваться украинскими войсками в Донбассе в 2022 году.

    После службы Алиев подписал контракт с «Азовом»*, где был наводчиком-оператором БТР-4 в отдельном отряде спецназа. Когда началась российская специальная военная операция, он находился в Мариуполе и участвовал в обороне города. В плен попал в мае при зачистке территории завода «Азовсталь».

    Ранее в Народной милиции ДНР рассказали о воевавших в Соледаре на стороне Украины батальонах иностранных наемников.

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    Дуда рассказал о надежде Зеленского получить гарантии безопасности от НАТО
    Президент Польши Дуда рассказал о надежде Зеленского получить гарантии безопасности от НАТО для Киева

    18 января 2023, 21:48

    Текст: Кристина Цыцура

    Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что в ходе саммита НАТО в Вильнюсе будут приняты решения по гарантиям безопасности для Киева, заявил на форуме в Давосе президент Польши Анджей Дуда.

    «Если вы решите дать нам эти гарантии во время предстоящего саммита НАТО, это будет реальным успехом НАТО и Украины. Это важно», – процитировал украинского коллегу Дуда, передает ТАСС.

    Рассказывая о состоявшейся на минувшей неделе встрече во Львове, Дуда отметил, что ее участники вновь заверили Зеленского в том, что «двери в НАТО все еще открыты для Украины». Зеленский поблагодарил, но потребовал гарантии безопасности для Украины.

    Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о намерении Киева провести к концу февраля «мирный саммит» с генсеком ООН Антониу Гутерришем.

    Саммит НАТО состоится в июле в Вильнюсе. В сентябре Украина подала заявку на ускоренное вступление в НАТО.

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    Хоккеист из России в НХЛ отказался участвовать в акции в поддержку ЛГБТ

    18 января 2023, 12:47

    Текст: Алексей Дегтярев

    Российский хоккеист Иван Проворов, играющий в НХЛ за «Филадельфию», отказался от участия в поддержке акции секс-меньшинств, он заявил, что ему не позволяют этого сделать его религиозные убеждения.

    Спортсмен не стал участвовать в раскатке перед матчем чемпионата НХЛ с «Анахайм Дакс», где хоккеисты выступили в свитерах с радужными номерами, передает RT.

    Он заявил, что уважает всех и выбор каждого, и пояснил, что его выбор –оставаться верным себе и своей религии. «Я православный человек», – заключил Проворов.

    Замглавы синодального отдела по отношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе в беседе с ТАСС заявил, что спортсмен таким образом отстаивает свою свободу и христианскую идентичность.

    По мнению Кипшидзе, все, связанное с ЛГБТ сегодня – навязчивая и нетолерантная идеология, идеологизации подвергается и спорт. РПЦ выказывает поддержку Проворову, спортсмену сложно будет противостоять «идеологическому молоху» в одиночку.

    Проворов выступает за «Филадельфию» с 2016 года, ему 26 лет.

    В 2020 году на Гран-при Австрии шестеро пилотов «Формулы-1», включая россиянина Даниила Квята, отказались преклонять колено в знак протеста против расизма.

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    США и Германию призвали дать Украине оружие «для победы над Россией»
    В Конгрессе призвали власти США и Германии незамедлительно передать Украине необходимое «для победы над Россией» оружие
    		    19 января 2023, 00:33
    Фото: Philipp Schulze/dpa/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Председатели комитетов по делам вооруженных сил и иностранным делам Палаты представителей США Майк Роджерс и Майкл Маккол в своем заявлении призвали администрацию Джо Байдена и правительство канцлера ФРГ Олафа Шольца незамедлительно отправить Украине необходимые «для победы над Россией» вооружения.

    В заявлении политиков, которое распространили пресс-службы комитетов Палаты представителей Конгресса США, говорится, что сейчас самое время для правительств президента США Джо Байдена и канцлера ФРГ Олафа Шольца последовать примеру союзников из Британии и Восточной Европы и без промедления передать Украине германские танки Leopard 2, оперативно-тактические баллистические ракеты семейства ATACMS и другие высокоточные боеприпасы большой дальности, передает ТАСС.

    При этом конгрессмены выступили с утверждением, что колебания и нерешительность администрации Байдена и некоторых европейских союзников США в отношении предоставления критически важных систем вооружений Украине напоминают слабую политику 2021 года, предполагавшую отказ от санкций против «Северного потока – 2» и предоставления Киеву американских зенитных ракетных комплексов Stinger, которая не смогла сдержать конфликт. По мнению конгрессменов, эта нерешительность и самоограничение приведут к затягиванию конфликта.

    Накануне стало известно о готовности канцлера Германии Олафа Шольца разрешить поставки танков Leopard-2 Украине при условии согласия США передать Киеву танки Abrams.

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    Лавров сравнил шаги Вашингтона по созданию антироссийской коалиции с действиями Гитлера

    18 января 2023, 12:17

    Текст: Елизавета Шишкова

    Действия Вашингтона по созданию коалиции против России сравнимы с действиями Адольфа Гитлера, который воевал против СССР. США пытаются объединить Европу против России, чтобы окончательно решить «русский вопрос», заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2022 году.

    Он отметил, что также, как Наполеон мобилизовал почти всю Европу против Российской Империи, как Гитлер бросил многие захваченные страны против СССР, также и США организовали коалицию из практически всех стран Европы и через Украину ведут войну против России. Главной задачей США и Европы Лавров назвал окончательное решение «русского вопроса», передает ТАСС.

    По словам министра, на Украине при благословении Запада было создано полицейское нацистское государство.

    Он добавил, что Запад пытался обвинить Россию во «всех бедах» мировой экономики, но статистика Всемирного банка, МВФ, ФАО свидетельствует о том, что кризис вызревал задолго до начала спецоперации.

    Ранее Лавров заявил, США и НАТО ратуют за победу «на поле боя», чтобы уничтожить Россию.

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