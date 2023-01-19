Посла России в Оттаве вызвали МИД Канады

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19 января, четверг | Последнее обновление — 04:33 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Британия собралась передать Украине более 200 единиц бронетехники
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Все тренды прошедшего года говорят об одном: кроме нас самих, никто нашей космонавтике не поможет.
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Внешнеполитическая культура США предполагает использование против их противника «тарана» – державы, которая в силу собственных обстоятельств готова на самопожертвование. В Азии такая роль отведена Японии.
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Когда Путин говорит о многополярном мире – это не обещание некоего «золотого века» и не ставка на лучшее будущее. Это констатация неизбежности перехода человечества на следующий этап развития.
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Глава МВД Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, а также госсекретарь ведомства Юрий Лубкович погибли при авиакатастрофе в Броварах в Киевской области. Они находились в упавшем вертолете, принадлежавшем Государственной службе по чрезвычайным ситуациям
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В японской префектуре Тиба недалеко от Токио прошел ежегодный автосалон. На этом домашнем мероприятии японские автопроизводители традиционно представили концепты своих автомобилей, а многочисленные тюнинг-ателье показали результаты своих «доработок»
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Звезда итальянского кино Джина Лоллобриджида, известная по фильмам «Фанфан-Тюльпан» и «Собор Парижской Богоматери», умерла на 96-м году жизни. Лолло, как ее называли на родине, стала одним из национальных символов современной Италии
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Посла России в Оттаве вызвали МИД Канады
Посол России в Оттаве Степанов рассказал о вызове в МИД Канады
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Посол России в Оттаве Олег Степанов рассказал о вызове в МИД Канады.
Глава канадского внешнеполитического ведомства Мелани Жоли выступила с утверждением, что МИД Канады в среду вызвал посла РФ в Оттаве Олега Степанова якобы из-за высказываний министра иностранных дел Сергея Лаврова о том, что шаги Соединенных Штатов по созданию коалиции против России сравнимы с действиями Адольфа Гитлера и направлены на окончательное решение «русского вопроса». Как утверждает Жоли, Степанова вызывали в МИД Канады для осуждения якобы имевших место «антисемитских» комментариев Лаврова, а также действий ВС РФ в ходе спецоперации на Украине, передает ТАСС.
В свою очередь посол России в Оттаве опроверг заявления Жоли. Степанов сообщил, что ему не был сделан демарш из-за высказываний Лаврова, несмотря на соответствующее заявление главы МИД Канады. Как рассказал российский дипломат, канадская сторона выразила демарш по поводу трагедии в Днепропетровске (ныне Днепр), причем речь шла исключительно об этом. Посол отметил, что в свою очередь довел до канадской стороны позицию РФ по этому инциденту, но при этом заметил, что у российской стороны глубочайшие расхождения с Канадой по теме Украины.
На вопрос о том, почему Жоли публично объявила о том, что посла РФ вызвали в МИД в том числе якобы из-за комментариев Лаврова, но в итоге эта тема не поднималась на встрече, Степанов заметил, что Жоли является политиком, а не кадровым дипломатом. Посол заверил, что посольство РФ дало главе МИД Канады ответ «по всем позициям».
Накануне Лавров сравнил шаги Вашингтона по созданию антироссийской коалиции с действиями Гитлера.
При крушении вертолета под Киевом погибло руководство МВД Украины
При крушении вертолета под Киевом погиб глава МВД Украины Монастырский и его первый заместитель Енин
Глава МВД Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, а также госсекретарь ведомства Юрий Лубкович погибли при авиакатастрофе в Броварах в Киевской области. Они находились в упавшем вертолете, принадлежавшем Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины.
По словам главы нацполиции Украины Игоря Клименко, при авиакатастрофе вертолета министерства внутренних дел в Броварах погибли 16 человек, включая двоих детей. Девять человек из числа погибших находились на борту вертолета, сообщается в Telegram-канале ведомства.
Еще 22 человека пострадали, в том числе десять детей. Все раненые госпитализированы.
О крушении вертолета рядом с детсадом в Броварах Киевской области стало известно ранее в среду. На месте крушения произошел пожар. По данным СМИ, вертолет загорелся еще в воздухе.
Юморист Гальцев рассказал о прогулке по Львову в нацистской форме
Актер Гальцев рассказал, как жители Львова обрадовались его нацистской форме
Актер и юморист Юрий Гальцев, рассказывая о съемках художественного фильма «Гитлер капут!» во Львове в 2008 году, вспомнил, как переоделся в нацистскую форму и как позитивно отреагировали на это местные жители.
Гальцев в эфире программы «Эмпатия Манучи» на YouTube рассказал, что с актером Юрием Стояновым они облачились в нацистскую форму, но решили в перерыве поесть суши.
Артисты решили не переодеваться и приехали в ресторан в центре города прямо в костюмах. «Для шутки», по словам Гальцева, еще и изобразили немецкую речь. После этого в заведении воцарилась тишина, которую прервала одна пожилая женщина, заявившая, что рада «своим», передает РИА «Новости».
Отходя от темы, Гальцев сказал, что юмор на фронте уместен. «Шутят солдаты очень смешно. Это помогает им», – поделился артист.
Стало известно о проблемах вертолета погибшего главы МВД Украины
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Упавший на Украине вертолет с министром внутренних дел Денисом Монастырским закуплен у Франции в 2018 году, у машины наблюдались технические проблемы, сообщают украинские СМИ.
Вертолет был одним из нескольких, закупленных у французской стороны в 2018 году, у модели EC225 (или Н225), падение которой подтвердили власти, наблюдались технические проблемы, сообщает издание «Страна.ua», передает РИА «Новости».
К Airbus Helicopters подавались иски по поводу неисправностей этих моделей.
В полете эти вертолеты иногда теряют несущий винт, у них может произойти «потенциально катастрофический сбой» в конструкции, указало издание.
В 2016 году об этом сообщали СМИ, они упоминали падение у берегов Шотландии в 2009-м вертолета, тогда там погибли 14 человек. По этим данным, в коробке передач вертолета есть проблема с подшипниками. Это же может быть и причиной крушения вертолета в 2016 году, когда погибли 12 человек, и в нескольких других случаях с 1980 года.
После одной из катастроф с таким вертолетом в Норвегии Польша решила выйти из переговоров по закупке 50 экземпляров военной версии такого воздушного судна.
У моделей Super Puma EC225 LP и AS332 L2 также были временные запреты на полеты из-за подобных проблем. Предполагалось, что необходима полная модернизация, требующая порядка пяти лет. До 2017 года запреты на полеты в нескольких странах убрали.
Напомним, при падении вертолета на Украине погибли министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый зам Евгений Енин и госсекретарь ведомства Юрий Лубкович.
Воздушное судно рухнуло в Броварах Киевской области рядом с детсадом. По последней информации, погибли 18 человек, включая троих детей.
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Украинские артиллеристы по ошибке ударили по своим и убили 50 человек
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Группа военных из 128-й штурмовой бригады ВСУ попала под удар собственной артиллерии, их обстреляли из гаубиц M777, сообщают СМИ со ссылкой на источники.
Группа 15 января получила приказ о разведывательной миссии для вскрытия позиций ВС России и ЧВК «Вагнер» у Раздоловки и Васюковки около Соледара, сообщает RT.
Колонну из пикапов и бронемашин Humvee зафиксировали российские беспилотники, их обстреляли из российских орудий «Гиацинт-Б» и «Гиацинт-С». Украинские военные потеряли до 20 человек убитыми и ранеными, после чего стали отходить.
Отступающее подразделение заметили другие бойцы ВСУ, не смогли опознать и вступили в бой. Их обстреляли из американских гаубиц M777, эвакуированных из Соледара.
По данным канала, из 120 участников вылазки погибли не менее 50 бойцов, у многих есть тяжелые ранения.
В декабре попавший в плен украинский боец рассказал, что после получения ранения ждал в лесу помощи от своих три дня, но помощь так и не пришла.
СБУ назвала версии крушения вертолета с главой МВД
Служба безопасности Украины (СБУ) допускает версию того, что вертолет, при крушении которого под Киевом погиб глава МВД Украины Денис Монастырский, был уничтожен умышленно.
Всего следователи рассматривают три версии случившегося: нарушение правил полета; техническая неисправность; умышленные действия, передает ТАСС.
Между тем число пострадавших при падении вертолета в Браварах возросло до 30 человек, среди которых 12 детей, сообщили в офисе президента Украины Владимира Зеленского.
Ранее сообщалось, что при крушении вертолета в Киевской области погибли министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь ведомства Юрий Лубкович.
Вертолет упал около детского сада, по последней информации, погибли 18 человек, включая троих детей.
Киссинджер изменил позицию по нейтральному статусу Украины
Киссинджер: Идея нейтральной Украины больше не имеет смысла
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В нынешних условиях идея нейтральной Украины «не имеет смысла», заявил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, назвав «оправданным исходом» конфликта членство этой страны в Североатлантическом альянсе.
Киссинджер в ходе выступления по видеосвязи на специальной сессии Всемирного экономического форума в Давосе напомнил, что до начала российской спецоперации выступал против членства Украины в НАТО, поскольку боялся, что это приведет к событиям, которые сегодня уже стали реальностью. Однако теперь, считает политик, идея нейтральной Украины «больше не имеет смысла», передает ТАСС.
В конце концов Украина должна получить гарантии от НАТО – в любой форме, считает он. «И я считаю, что членство Украины в НАТО было бы оправданным исходом», – сказал Киссинджер.
Экс-госсекретарь США добавил, что выступает за продолжение диалога с Россией. «Это страна, протянувшаяся на 11 часовых зон, располагающая ядерным оружием на своей территории», – отметил он. Он призвал обсуждать прекращение боевых действий и санкции.
Киссинджер при этом выразил мнение, что Европа должна быть открыта к России, «если будут выполнены требуемые условия участия в европейских процессах».
Отметим, что 8 января в западных СМИ вышла рецензия на новую книгу Киссинджера. В частности, сообщалось, что, по мнению политика, именно нахождение Украины вне НАТО позволит разрешить конфликт с Россией. В своей книге Киссинджер писал, что если Украина вступит в альянс, то граница блока будет в пределах 500 километров от Москвы, что лишит Россию стратегической глубины, на которую она всегда по праву рассчитывала.
Сенатор Алексей Пушков, комментируя идеи Киссинджера по завершению конфликта на Украине, отметил, что в администрации действующего президента США Джо Байдена нет людей, способных реализовать эти предложения.
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Монеточка на концерте в Литве выкрикивала украинские лозунги
Певица Монеточка на концерте в Литве выкрикивала украинские лозунги
Певица Монеточка (Елизавета Гырдымова) во время концерта в Литве выступила в поддержку Киева и стала выкрикивать националистические лозунги.
Гырдымова предложила фанатам повторять эти лозунги. Некоторые зрители поддержали инициативу артистки громкими возгласами и аплодисментами, сообщает канал «360».
В руках у исполнительницы был бело-сине-белый флаг, используемый протестующими против спецоперации на Украине.
Певица вместе с супругом покинула Россию в мае прошлого года. Накануне сообщалось, что Гырдымова решила продать квартиру в Москве. Артистка просит за жилье 30 млн рублей.
В декабре прошлого года Монеточка оказалась в центре скандала после того, как посоветовала критикующим ее вокал зрителям сходить на концерт умершего в 2018 году эстрадного певца Иосифа Кобзона.
Украине предрекли новую борьбу кланов из-за гибели главы МВД
Политолог Шеслер: После гибели руководства МВД на Украине начнется борьба кланов за этот пост
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На Украине сразу несколько кланов заинтересованы в том, чтобы взять под контроль место главы МВД. И сейчас они начнут ожесточенное противостояние за этот пост, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее под Киевом при крушении вертолета погибло руководство силового ведомства Украины.
«В руководстве МВД Украины, равно как и во всем военно-политическом руководстве страны, нет никаких намеков на то, что изменение командного состава любой из структур приведет к переменам», – сказала политолог Лариса Шеслер.
«Однако МВД Украины, начиная с Арсена Авакова и госпереворота в 2014 году, стало инструментом националистического государства. Сегодня это еще и винтик военной машины. Сейчас внутри страны начнется активная борьба кланов за возможность получить место министра», – продолжила эксперт.
«Примечательно, что Арсен Аваков до сих пор не потерял свою роль. В Раде также есть группы, которые стремятся занять высокие позиции в силовых структурах. Приближенные к олигарху Игорю Коломойскому люди тоже вступят в это противостояние. В качестве противовеса, вероятно, выступит военный блок в лице некоего представителя главкома ВСУ Валерия Залужного», – перечислила собеседница.
«Также не стоит думать, что на фоне ухода Арестовича и гибели Монастырского как-то ослабнет влияние Андрея Ермака на политические процессы внутри Украины. Его позиции может пошатнуть только недовольство со стороны Лондона и Вашингтона», – объясняет политолог.
«Поэтому какой бы ожесточенной не была борьба кланов, всем в итоге придется договариваться именно с Ермаком. И можно с уверенностью сказать, что ему будет крайне невыгоден человек, усиливающий позиции Залужного», – заключила Шеслер.
В среду в результате крушения вертолета погибли глава МВД Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь ведомства Юрий Лубкович.
Вертолет упал в Броварах Киевской области рядом с детским садом. По последним данным, погибли 18 человек, включая троих детей, сообщили в МВД Украины. Ранее сообщалось о гибели 16 человек, включая двоих детей.
Официально причины авиакатастрофы пока не озвучены. Однако издание «Украинские новости» пишет, что всему виной ошибка пилота, передает РИА «Новости». Советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил ранее, что в качестве причин крушения вертолета рассматриваются диверсия, неисправность техники и нарушение правил безопасности.
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Арестович внесен в базу «Миротворца»
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Ушедший в отставку с должности внештатного советника офиса президента Украины Алексей Арестович внесен в базу «Миротворца».
На заглавное фото в «Миротворце» помещена фотография Арестовича в образе «девочки-конфетки».
«Осуществление публичных информационных диверсий в пользу российской армии. Участие в актах гуманитарной агрессии против Украины. Сознательное участие в мероприятиях, подрывающих обороноспособность Украины путем деморализации вооруженных сил Украины», – говорится в карточке с обвинениями в сторону Алексея Арестовича, размещенной на сайте «Миротворца», передает Ura.ru.
Ранее офис украинского президента удовлетворил прошение Арестовича об уходе с должности внештатного советника.
Арестович объявил, что подал в отставку после того, как заявил о разрушении жилого дома в Днепропетровске после падения на него сбитой украинскими ПВО ракеты. Это заявление вызвало негодование ряда должностных лиц на Украине.
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Путин: Победа России неизбежна
Путин заявил о неизбежности победы России
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Президент России Владимир Путин во время посещения входящего в концерн «Алмаз-Антей» Обуховского завода и общения с его работниками заявил, что победа России неизбежна.
«С точки зрения конечного результата и победы, которая неизбежна, есть несколько вещей, которые никуда не делись и которые лежат в основе нашей победы. Это единство и сплоченность русского и вообще многонационального российского народа, это мужество и героизм наших бойцов в рамках специальной военной операции и на линии фронта и, конечно, работа оборонно-промышленного комплекса, таких предприятий, как ваше», – заявил Путин, передает ТАСС.
В ходе общения Путин заявил, что российский ОПК ежегодно выпускает столько же ракет ПВО, сколько все остальные производители в мире, также он назвал другие основы, которые внушают уверенность в победе России.
Ранее Путин заявил, что вопрос об отсрочке от службы для работников в сфере оборонно-промышленного комплекса (ОПК) будет решен в ближайшее время.
Подросток в Москве умер от бессонницы
В столице подросток скончался из-за редкой формы бессонницы, речь идет о неизлечимом наследственном заболевании, рассказал знакомый с ситуацией источник.
Умершему было 16 лет, его тело нашли в квартире дома на Южнобутовской улице, сообщил собеседник РЕН-ТВ.
При этом заболевании человек неизбежно умирает из-за недостатка сна, всего в мире зарегитрированы 40 семей с такой болезнью. Фатальная семейная бессонница может проявляться с подросткового возраста, но чаще всего она проявляется после 50 лет.
Больной страдает от недостатка сна на протяжении периода от полугода до трех лет, после чего умирает. Обычно на заключительных стадиях болезни человек уже не может спать и говорить, перестает реагировать на окружающих и быстро худеет.
В 2018 году российский гражданин скончался в Таиланде из-за редкой лихорадки.
Стало известно о тайных поставках Болгарии дизтоплива ВСУ с российского завода
Die Welt: Болгария тайно снабжала ВСУ дизельным топливом после начала спецоперации
Болгария тайно снабжала ВСУ дизельным топливом производства (НПЗ) «Лукойл нефтохим Бургас» после начала спецоперации России, сообщила германская газета Die Welt со ссылкой на экс-министра финансов Болгарии Асена Василева.
По словам Василева, Болгария после начала СВО покрывала до 40% потребностей Украины в дизельном топливе. Политик рассказал, что просил руководство НПЗ отправлять излишки дизеля на нужды ВСУ, причем поставки производились негласно через фирмы-посредники, передает ТАСС.
Как сообщает издание, Болгария перестала скрывать поставки после перехода НПЗ под управление Софии, при этом руководство страны еще в ноябре «направила запрос в Еврокомиссию о выдаче ей разрешения на использование нефти из России, импортируемой по морю, для производства и последующего экспорта дизеля», в том числе на Украину.
Ранее Конституционный суд Болгарии решил проверить на соответствие основному закону страны решение парламента об оказании военно-технической помощи Украине.
Путин: Россия хочет прекратить войну в Донбассе
Путин заявил о намерении России остановить войну в Донбассе
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Цель спецоперации России на Украине – остановить войну в Донбассе, которая продолжается с 2014 года, заявил президент Владимир Путин на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны и жителями блокадного Ленинграда.
«По сути полномасштабные боевые действия в Донбассе с 2014 года не прекращались – с применением тяжелой техники, артиллерии, танков и авиации. Это все происходило. Все, что мы делаем сегодня, в том числе и в специальной военной операции, – это попытка прекратить эту войну. Вот в чем смысл нашей операции. И защитить наших людей, которые там, на этих территориях проживают», – передает его слова ТАСС.
«Мы долго терпели, долго пытались договориться. Как выясняется сейчас, нас просто водили за нос, обманывали. <...> Тем не менее мы сделали все возможное для того, чтобы урегулировать эту ситуацию мирными средствами. Сейчас стало очевидным, что это по определению было невозможно», – подчеркнул Путин.
Ранее Путин заявил, что спецоперация – вынужденная и необходимая мера, надо быть благодарным нашим воинам, которые действуют достойно.
Ларису Удовиченко госпитализировали с переломом позвоночника
Актрису Ларису Удовиченко госпитализировали с переломом позвоночника
Народная артиста России Лариса Удовиченко попала в больницу с переломом позвоночника.
Артистку заменили в спектакле «Новогодний переполох» в Петрозаводске, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение на сайте регионального отделения билетного оператора «Кассир.ру».
Подробностей получения травмы актрисой не приводится. Отмечается, что январский спектакль в Петрозаводске ранее уже прошел с заменой артистки.
Ранее сообщалось, что еще одна российская актриса – Елена Проклова находится в Боткинской больнице, где ей ранее сделали операцию.
Лариса Удовиченко снялась более чем в 120 фильмах, став особенно популярной после роли Маньки-Облигации в фильме Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя».
В ДНР рассказали, как ВСУ подставили польских наемников в Соледаре
Советник Гагин: ВСУ выдают в радиоэфире позиции польских наемников
Военные ВСУ говорили в радиоэфире о позициях польских наемников в Соледаре, что позволило наносить по ним точные удары артиллерии, сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин.
По его словам, в Соледаре часть серьезных потерь польских наемников произошла благодаря обсуждению военными ВСУ в открытом эфире позиций «коллег», передает РИА «Новости». Гагин добавил, что украинцы постоянно подставляют поляков на самые опасные участки и в целом их не любят. При этом он напомнил, что Польша хочет забрать западную часть Украины, которая, в свою очередь,« хочет какой-то независимости», плюс к этому никто не забыл про опыт взаимного геноцида – Волынскую резню, что в сумме «напоминает натуральную шизофрению».
Ранее ВКС России ударили по дислокации подразделений «Иностранного легиона» в ДНР и Харьковской области, в результате чего были ликвидированы более 70 иностранных наемников, еще более ста были ранены.
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