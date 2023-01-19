Посла России в Оттаве вызвали МИД Канады

Посол России в Оттаве Степанов рассказал о вызове в МИД Канады

Посол России в Оттаве Олег Степанов рассказал о вызове в МИД Канады.

Глава канадского внешнеполитического ведомства Мелани Жоли выступила с утверждением, что МИД Канады в среду вызвал посла РФ в Оттаве Олега Степанова якобы из-за высказываний министра иностранных дел Сергея Лаврова о том, что шаги Соединенных Штатов по созданию коалиции против России сравнимы с действиями Адольфа Гитлера и направлены на окончательное решение «русского вопроса». Как утверждает Жоли, Степанова вызывали в МИД Канады для осуждения якобы имевших место «антисемитских» комментариев Лаврова, а также действий ВС РФ в ходе спецоперации на Украине, передает ТАСС.

В свою очередь посол России в Оттаве опроверг заявления Жоли. Степанов сообщил, что ему не был сделан демарш из-за высказываний Лаврова, несмотря на соответствующее заявление главы МИД Канады. Как рассказал российский дипломат, канадская сторона выразила демарш по поводу трагедии в Днепропетровске (ныне Днепр), причем речь шла исключительно об этом. Посол отметил, что в свою очередь довел до канадской стороны позицию РФ по этому инциденту, но при этом заметил, что у российской стороны глубочайшие расхождения с Канадой по теме Украины.

На вопрос о том, почему Жоли публично объявила о том, что посла РФ вызвали в МИД в том числе якобы из-за комментариев Лаврова, но в итоге эта тема не поднималась на встрече, Степанов заметил, что Жоли является политиком, а не кадровым дипломатом. Посол заверил, что посольство РФ дало главе МИД Канады ответ «по всем позициям».

Накануне Лавров сравнил шаги Вашингтона по созданию антироссийской коалиции с действиями Гитлера.