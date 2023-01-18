Мишустин: Необходимо подготовить фортификационные сооружения на рубежах СВО

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18 января, среда | Последнее обновление — 16:36 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Путин: Победа России неизбежна
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Внешнеполитическая культура США предполагает использование против их противника «тарана» – державы, которая в силу собственных обстоятельств готова на самопожертвование. В Азии такая роль отведена Японии.
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Когда Путин говорит о многополярном мире – это не обещание некоего «золотого века» и не ставка на лучшее будущее. Это констатация неизбежности перехода человечества на следующий этап развития.
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Из конкретной геополитической сущности Украина, во многом с подачи того же Запада, превратилась в поле для исторического творчества. Государственная идея Украины всё еще существует, но ее наполнение еще предстоит определить заново.
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Глава МВД Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, а также госсекретарь ведомства Юрий Лубкович погибли при авиакатастрофе в Броварах в Киевской области. Они находились в упавшем вертолете, принадлежавшем Государственной службе по чрезвычайным ситуациям
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В японской префектуре Тиба недалеко от Токио прошел ежегодный автосалон. На этом домашнем мероприятии японские автопроизводители традиционно представили концепты своих автомобилей, а многочисленные тюнинг-ателье показали результаты своих «доработок»
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Звезда итальянского кино Джина Лоллобриджида, известная по фильмам «Фанфан-Тюльпан» и «Собор Парижской Богоматери», умерла на 96-м году жизни. Лолло, как ее называли на родине, стала одним из национальных символов современной Италии
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Мишустин: Необходимо подготовить фортификационные сооружения на рубежах СВО
Мишустин заявил о необходимости подготовить фортификационные сооружения на рубежах СВО к размещению войск
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Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что необходимо в ближайшее время создать условия для размещения воинских подразделений на оборонительных рубежах спецоперации.
По словам председателя правительства, работы ведутся круглосуточно и высокими темпами, передает ТАСС.
Он отметил, что обстановка, в которой работают строители, осложнена попытками обстрелов, участками разминирования и неблагоприятной погодой.
«Тем не менее необходимо в ближайшее время завершить создание условий для размещения там воинских подразделений», – подчеркнул глава кабинета министров.
Ранее Владимир Путин поручил правительству образовать специальный центр для лекарственного обеспечения, реабилитации и социализации участников СВО.
Танкист ВСУ назвал причину бегства из Соледара
Pais: Военные ВСУ бросили позиции в Артемовске и Соледаре из-за нехватки боеприпасов
Военнослужащие двух батальонов ВСУ покинули позиции в районе Артемовска и Соледара из-за нехватки боеприпасов, сообщили СМИ.
Как пишет испанская газета Pais, информацию об отступлении подтвердил командир танка 24-й танковой бригады ВСУ с позывным «Бурштин», который рассказал, что из шести боеспособных танков в его роте остался только один, передает ТАСС.
Ранее НМ ДНР опубликовала кадры, на которых видно, что по всему Соледару разбросаны тела боевиков ВСУ, боеприпасы и оружие, также показана подбитая техника, которую украинские военные бросили, убегая в панике из города.
Российские военные при зачистке Соледара нашли пытавшихся скрыться солдат ВСУ
При зачистке Соледара в ДНР российские военные находят солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), пытавшихся скрыться в городе, они прячутся в технических помещениях, сообщил командир добровольческого подразделения спецназа «Троя» Владимир Новиков с позывным «Алабай».
Он рассказал, что во время зачистки города российские военные обнаруживают в технических помещениях скрытые группы украинских военных. Новиков рассказал ТАСС, что некоторые украинские военные выбирают тактику просто где-то спрятаться.
Он добавил, что на данный момент еще сложно назвать число украинских солдат, добровольно сдавшихся в плен в Соледаре.
Ранее сообщалось, что город Соледар освобожден от украинских формирований. Также очевидцы рассказали о применении ВСУ фосфорных боеприпасов по беженцам.
Названы основные сложности при освобождении города Запорожье
Рогов: ВСУ используют промышленные предприятия в качестве укрытий и не позволяют мирным жителям покинуть Запорожье
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Очевидно, что ВСУ готовятся к обороне города. Для этого выстраиваются серьезные фортификационные сооружения. Население Запорожья фактически взято в плен. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал председатель местного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«ВСУ возводят несколько уровней фортификационных сооружений. Первый идет вдоль линии боевого соприкосновения в Запорожской области, второй – в ближайших пригородах Запорожья (Камышеваха, Кушугум и так далее), а третий строится непосредственно внутри города Запорожье», – рассказал председатель местного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Показательно, что помимо металлургических предприятий, которые принадлежат олигарху Ринату Ахметову, уже используются и машиностроительные заводы. Там создаются опорные пункты, пункты управления, бункеры и места для хранения техники и боеприпасов», – обратил внимание собеседник.
«Очевидно, что сейчас боевики ВСУ активно готовятся к обороне, а также к активным уличным боям. Приходится признать, что освобождение Запорожья будет очень непростым. Вероятно, нам придется применять весь свой военный талант», – рассуждает эксперт.
«Это достаточно большой населенный пункт, там серьезная инфраструктура и плотная жилая застройка. В данном случае наши военные могут учесть опыт освобождения Мариуполя и Соледара», – предполагает Рогов.
«По сути, ВСУ взяли мирное население Запорожья в заложники. В общей сложности там находится порядка полумиллиона человек. Полагаю, что они бы хотели покинуть город, но их попросту не выпускают», – говорит собеседник.
«За последнее время в Запорожье были сконцентрированы серьезные силы противника. Причем, помимо самих ВСУ, там немало наемников, в том числе из запрещенной террористической организации ИГ. Также нам известно о поляках, грузинах и, как говорит Рамзан Кадыров, «чеченоязычных шайтанах», – заключил Рогов
Ранее стало известно, что ВСУ сменили тактику на временно оккупированной части Запорожской области. Как сообщил Рогов, если раньше украинские боевики готовились наступать, то теперь они начали в значительной степени готовиться к обороне.
При этом отмечалось, что за нежелание воевать против России боевики запрещенных батальонов «Кракен» и «Азов» расстреливают украинских военнослужащих. В общей сложности известно о семерых убитых и 18 раненых.
Накануне командир танкового подразделения ВС России также сообщил, что в Запорожской области был ликвидирован опорный пункт ВСУ. Кроме того, саперам удалось уничтожить землянку с противотанковыми ракетами, отметили в областном ГУВД.
Ранее в Росгвардии заявили, что на территории Запорожской и Херсонской областей были задержаны 137 пособников киевского режима, также были обнаружены 25 схронов с вооружением и боеприпасами, в том числе иностранного производства.
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В группе «Викинг» объяснили «бешеное количество» иностранных наемников в ВСУ
Командир группы «Викинг»: У Киева заканчиваются люди
Командир группы ВС России «Викинг» объяснил, что на Украине происходит наплыв иностранных наемников в связи с истончением мобилизационного ресурса страны.
По его словам, осталось около полумиллиона человек мобилизационного резерва, поэтому в Киеве зафиксировано «бешеное количество» иностранных наемников. Люди таким образом работают, зарабатывают деньги, передает РИА «Новости».
При этом командир отметил высокий уровень мотивации «наших ребят». Так, российские военные сражаются за свою Родину, понимая, что если сейчас ничего не сделать, то завтра война придет в наши семьи.
«А там к каким их семьям что придет?» – подчеркнул он.
Ранее украинский военнопленный рассказал о наемниках из США в Соледаре.
Командир группы «Викинг» рассказал об обмане Украиной наемников
Командир группы «Викинг» рассказал о неготовности наемников столкнуться с войсками России из-за украинской пропаганды
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Из-за украинской пропаганды иностранные боевики, которые приезжают на Украину, считают, что российские войска сражаются «в штыковую»; поэтому наемники удивляются, столкнувшись с реальностью, сообщил командир группы «Викинг» Западного военного округа.
По словам военного, иностранные боевики после украинской пропаганды ждут, «что здесь толпа дебилов». «Что мы тут ежей доели, воюем, как говорится, в штыковую», – приводит РИА «Новости» слова командира группы «Викинг».
В результате наемники, которые ехали «окрыленными» и полагали, «что им ничего не будет», «очень удивляются, когда по ним четко прилетает в располагу», и когда выясняется, что у российских сил есть беспилотники. «Чтобы заманить человека куда-то, нужно показать, насколько там все тупорылые с той стороны», – сказал он.
Напомним, разведчики группы «Викинг» локализовали пункт временной дислокации наемников в поселке Красногоровка в ДНР, после чего по пункту нанесли удар. «Викинги» отметили, что, согласно данным с радиоперехвата, больше всего расстраивались из-за атаки польские наемники.
Опубликовано видео из освобожденного Соледара
Видео НМ ДНР: Украинские боевики оставили оружие и боеприпасы, в панике убегая из Соледара
Украинские военные оборудовали окопы у многоквартирных домов в Соледаре, при этом там могли находиться мирные жители. Видео из освобожденного города опубликовала пресс-служба народной милиции (НМ) ДНР.
В видеоматериале НМ ДНР говорится, что по всему Соледару можно видеть тела боевиков ВФУ, уничтоженную технику, боеприпасы и оружие, которое украинские военные побросали, убегая в панике из города, передает ДАН.
Попавшие на кадры здания изрешечены обстрелами, в нескольких метрах от многоквартирных домов располагались окопы украинских боевиков.
Как рассказал один из бойцов ЧВК «Вагнер», штурмовые отряды которой освобождали Соледар, украинским боевикам все равно, есть эти мирные жители или нет, они не думают о своих людях, эти люди для них не свои.
Ранее сообщалось, что город Соледар освобожден от украинских формирований. Также очевидцы рассказали о применении ВСУ фосфорных боеприпасов по беженцам.
Украинский военнопленный рассказал о наемниках из США в Соледаре
До освобождения Соледара российскими войсками в подконтрольном ВСУ городе находилось по меньшей мере девять наемников из США, вооруженных штурмовыми винтовками американского производства, рассказал попавший в плен украинский мобилизованный.
По словам украинского военнопленного, наемники, которых он видел, это американцы. Он пояснил, что отличил американцев от поляков, так как знает польский язык и немного английский. На уточняющий вопрос, сколько было наемников в этой группе, пленный с уверенностью сказал, что девять. Он выразил мнение, что наемники входили в штурмовые подразделения, так как вооружены они были штурмовыми винтовками американского производства, передает РИА «Новости».
Ранее Россия признала США фактическим участником конфликта на Украине.
Эксперт: Поставленные на Украину танки НАТО станут металлоломом
Танки, которые НАТО поставит на Украину, станут металлоломом или трофеями на земле Донбасса, заявил военно-политический эксперт из ДНР Ян Гагин.
Гагин отметил, что чаще всего поставленная странами Запада бронетехника уже использовалась ранее, а недостаточное техническое обслуживание существенно сказалось на ее качестве. По мнению эксперта, в Донбассе их ждет участь металлолома, или в крайнем случае трофея, передает ТАСС.
Он также указал, что ВС России достаточно успешно поражают любую бронетехнику, и подчеркнул, что нельзя сказать, что немецкие танки Leopard, которые хотят передать Польша и Финляндия, намного лучше Т-80 или Т-90.
Ранее в офисе премьер-министра Риши Сунака сообщили, что Британия передаст Киеву 14 танков Challenger.
Также Британия собралась передать Украине бронетранспортеры Bulldog.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как поставки отразятся на ходе СВО.
Военкор Газдиев сообщил об освобождении последнего рудника в Соледаре
Рудник № 7 под Соледаром полностью освобожден штурмовым отрядом, сообщил военкор Мурад Газдиев.
«Рудник № 7 полностью освобожден штурмовым отрядом ЧВК «Вагнер». Соледар и окрестности целиком наши», – написал он в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что железнодорожная станция Соль в районе города Соледара перешла под российский контроль.
15 января в Минобороны России сообщали, что российские военные развивали успех в направлении северных окраин города Артемовска (Бахмута) ДНР и железнодорожной станции Соль.
Российские разведчики уничтожили украинских диверсантов в ДНР
Спецназ разведки ВС России уничтожил диверсионно-разведывательную группу украинских войск, сообщили СМИ.
Как сообщает РИА «Новости», в одном из районов линии фронта с низкой интенсивностью боев при попытке перейти линию фронта с помощью тепловизора была замечена украинская ДРГ, которую российские разведчики ликвидировали из ПТРК «Корнет».
Ранее в Минобороны сообщили, что возле пунктов Першотравневое и Табаевка Харьковской области ликвидированы две диверсионно-разведывательные группы ВСУ, ликвидированы порядка 30 военнослужащих, два танка, две бронемашины.
Эксперт объяснил принцип работы ПВО в режиме перегрузки
Эксперт: У России есть варианты ответа при попытке Украины перегрузить нашу ПВО
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При попытке Украины и Запада перегрузить российскую ПВО массовой атакой дронов в район удара будут стянуты дополнительные силы и средства из ближайших армий, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Сергей Хатылев. Ранее около Севастополя ПВО и Черноморский флот сбили 10 беспилотников.
«Севастополь охраняет Черноморский флот с кораблями, на которых находятся средства ПВО. Причем не только ракетные, но и зенитно-пулеметные. Кроме того, в этом регионе находятся две дивизии ПВО и ВКС – по два полка ЗРК С-300 и С-400, самоходные зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь», а также армейский комплекс ПВО с комплексами «Букам» и «Тор», – перечислил бывший начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев.
«Таким образом, там создана группировка практически военного времени, противовоздушную оборону которой очень трудно перегрузить», – отметил аналитик.
По его оценке, все российские военные средства в этом районе позволяют обнаруживать, передавать на командный пункт ПВО данные и уничтожать беспилотные аппараты до того, как те подлетят к рубежу выполнения задачи – до того, как дроны ударят ракетами или атакуют цель в режиме камикадзе.
«Для того чтобы перегрузить нашу ПВО в нескольких регионах сразу, у противника не хватит ресурсов, – полагает Хатылев. – Но противник может запустить рой дронов – то есть несколько сотен БПЛА – конкретно на Севастополь, чтобы попытаться перегрузить наши системы управления и обнаружения. Тогда командир даст приказ разбить цели по группам. Таким образом, по одним объектам, например – по высотным и скоростным, будут работать одни комплексы, по маловысотным и беспилотникам будут работать другие средства».
Если же, добавил собеседник, и при такой тактике ПВО будет близка к перегрузке, тогда командование будет просить переброски сил и средств из ближайшей армии, применительно к Севастополю это будут подразделения, расположенные в Ростовской области.
«Если же будет совсем трудно, то командование ПВО запрашивает переброску сил из резерва Ставки. Но тут есть и другая сторона – такая массовая атака не может быть проведена только с земли, скорее всего, для пуска БПЛА противнику потребуются пуски с кораблей. Таким образом, они станут явными и удобными целями для наших сил», – сказал Хатылев.
Кроме того, отметил он, российская сторона будет отслеживать координаты мест, где базируются дроны, и сразу после их запуска в сторону всех этих аэродромов и баз сразу будут выпущены наши ракеты. «Будет ли враг рисковать своими стационарными объектами и так их, что называется, «палить»?» – рассуждает эксперт.
Кроме того, добавил Хатылев, при массовой атаке БПЛА в районе атаки создаются ложные цели, а у приближающихся к месту удара дронов не будет времени корректировать свои полетные задачи. «Им придется работать по заданным ранее реперным точкам, тогда как мы будем менять дислокацию в тех случаях, когда это возможно, конечно, и сбивать БПЛА», – резюмировал собеседник.
В понедельник губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что системы противовоздушной обороны и Черноморский флот сбили 10 из 10 подлетевших беспилотников. Все они уничтожены над Черным морем. В своем Telegram-канале он подчеркнул, что ни один из объектов в городе и в акватории не пострадал в результате атаки.
В декабре Минобороны России сообщало о налете украинских БПЛА на аэродромы Дягилево в Рязанской области и Энгельс в Саратовской области. ПВО сбили беспилотники, летевшие на малой высоте, в результате взрыва и падения была незначительно повреждена обшивка корпуса двух самолетов. Нанести удар пытались реактивными БПЛА советского производства.
На этом фоне в Кремле отметили, что стратегические объекты страны находятся под постоянной защитой. «Каждый регион этим занимается, плюс силовые структуры. Это постоянный процесс», – сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. В то же время опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты указали на необходимость усиления систем ПВО на ключевых тыловых аэродромах России.
«На повестке дня действительно остро встает вопрос о необходимости защиты наших тыловых аэродромов. Ранее этим не очень активно занимались. В этом нам могут помочь системы «Панцирь-С1». Их придется развернуть буквально на каждом стратегическом объекте. В первую очередь это должно быть сделано там, где угроза нападения наиболее высока», – ранее пояснял доктор военных наук Константин Сивков.
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Российские войска за сутки уничтожили более 185 украинских военных
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Армейской авиацией и артиллерией Западного военного округа на Купянском направлении нанесено поражение подразделениям 92-й механизированной бригады ВСУ и 103-й бригады теробороны в районах Берестового и Синьковки Харьковской области. Ликвидированы более 30 военнослужащих, две бронемашины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Артподразделения Центрального военного округа в ходе огневого поражения скоплений живой силы 95-й десантно-штурмовой бригады и 125-й бригады теробороны ВСУ на Краснолиманском направлении у Серебрянки и Тернов Донецкой народной республики (ДНР) уничтожили более 75 военнослужащих, три танка, пять бронемашин, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Подразделения Южного военного округа во взаимодействии с подразделениями ВДВ продолжили наступательные действия на Донецком направлении. За последние сутки на этом направлении ликвидированы более 50 военнослужащих, бронетранспортер, сообщил Конашенков.
Подразделениями Восточного военного округа нанесено комплексное поражение 65-й мотопехотной бригаде ВСУ на Южно-Донецком направлении недалеко от Степового Запорожской области и 108-й бригаде терробороны у Новоселки ДНР. Уничтожены до 30 военнослужащих, бронемашина, перечислили в Минобороны.
Политолог: На встрече в Рамштайне страны НАТО повысят ставки в конфликте на Украине
Политолог Кортунов: Любой успех России подталкивает Запад к увеличению поставок оружия Украине
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Запад вновь повышает ставки. И Украина попробует этим воспользоваться на встрече в Рамштайне, попросив еще больше наступательного оружия, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов. Ранее в ЕС призвали передать Украине любое необходимое вооружение, а Госдеп отказался от переговоров на условиях Москвы. Это произошло в преддверии встречи представителей стран НАТО в Рамштайне по украинскому вопросу.
«Очевидно, что на Западе растет обеспокоенность положением дел на фронте. В связи с этим у них формируется ощущение, что увеличение поддержки позволит изменить ситуацию на поле боя. Вместе с тем существуют бюрократические препятствия для поставок Киеву более современного и технологичного вооружения», – сказал гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.
«На встрече в Рамштайне, которая намечена на 20 января, мы увидим определенный торг. С одной стороны, представители Украины будут настаивать на необходимости расширения поддержки. Но, с другой стороны, Запад будет всячески демонстрировать, что есть та черта, которую переходить просто нельзя. Результатом, как всегда, будет некий компромисс», – полагает эксперт.
«Однако доля поставляемого на Украину более разрушительного, точного и современного вооружения будет все время нарастать. Уже сейчас рассматриваются системы Patriot, танки Challenger и Leopard. И на этом Запад не остановится», – продолжил собеседник.
«Насколько серьезно будет эскалироваться ситуация, во многом зависит от российской позиции. Москва должна не только четко обозначить допустимые рамки, но и последовательно защищать свои интересы. Например, введение бесполетной зоны над частью Украины будет расценено как прямое вмешательство НАТО в конфликт», – отмечает политолог.
«Также многое будет обусловлено положением дел на фронте. Стратегические успехи России и угроза поражения Украины будут подталкивать Запад к еще большему наращиванию поставок оружия Киеву», – говорит эксперт.
«Вместе с тем я бы не стал на данном этапе переоценивать масштабы иностранной военной помощи Украине. Например, Великобритания заявила о готовности отправить 12-14 танков. Но Зеленский ранее заявлял, что ему надо минимум 300 машин. Из этого и надо исходить», – заключил Кортунов.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен усомнился в возможности переговоров по Украине на условиях Москвы. В частности, он не согласился с заявлениями России о том, что Москва готова вести переговоры по урегулированию ситуации на Украине, а вот Киев и его союзники – нет.
Как заявил Блинкен, Россия ждет, что Украина «примет новые территориальные реалии», то есть согласится, что воссоединившиеся с Россией регионы под контроль Киева «не вернутся». По его мнению, «это, разумеется, само по себе не имеет шансов на успех» с точки зрения начала переговоров.
«В конечном итоге мы настроены на то, чтобы Украина имела все необходимое для достижения успеха на поле боя», – цитирует его ТАСС. Он отметил, что помощь Украине со стороны западных государств изменялась по ходу специальной военной операции России.
На фоне этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала передать Украине любое орудие, «которое ей необходимо». Она также выразила надежду на то, что на встрече контактной группы по Украине на авиабазе Рамштайн в Германии 20 января участники «сделают важный шаг вперед в поддержке Украины». Кроме того, она сообщила, что ЕС одобрил программу макрофинансовой кредитной помощи Киеву на 18 млрд евро.
В ответ на высказывание евробюрократа иронично отреагировала официальный представитель российского МИД Мария Захарова. «Ядерное, что ли?» – спросила Захарова в Telegram.
Примечательно, что бывший госсекретарь США Генри Киссинджер изменил свою позицию по нейтральному статусу Украины, заявив, что эта идея сейчас «не имеет смысла». Он отметил, что до начала российской спецоперации выступал против членства Украины в НАТО, поскольку боялся, что это приведет к событиям, которые сегодня уже стали реальностью.
В конце концов Украина должна получить гарантии от НАТО – в любой форме, считает он. «И я считаю, что членство Украины в НАТО было бы оправданным исходом», – сказал Киссинджер. Экс-госсекретарь США добавил, что выступает за продолжение диалога с Россией.
Отметим, что 8 января в западных СМИ вышла рецензия на новую книгу Киссинджера. В частности, сообщалось, что, по мнению политика, именно нахождение Украины вне НАТО позволит разрешить конфликт с Россией. В своей книге Киссинджер писал, что если Украина вступит в альянс, то граница блока будет в пределах 500 километров от Москвы, что лишит Россию стратегической глубины, на которую она всегда по праву рассчитывала.
Сенатор Алексей Пушков, комментируя идеи Киссинджера по завершению конфликта на Украине, отметил, что в администрации действующего президента США Джо Байдена нет людей, способных реализовать эти предложения.
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Министр обороны Сербии пригрозил наказанием добровольцам за участие в конфликте на Украине
Министр обороны Сербии Вучевич напомнил добровольцам об уголовной ответственности за участие в конфликте на Украине
Законы Сербии ясно запрещают участие граждан в любом конфликте в других странах, это повлечет правовые последствия, заявил вице-премьер, министр обороны Сербии Милош Вучевич.
Вучевич заявил, что спецслужбы Сербии и военные, и гражданские следят и анализируют все данные о возможном участии сербских добровольцев в конфликте на Украине. По его словам, любое участие сербских граждан в конфликте в других государствах запрещено законом и влечет правовые последствия, передает ТАСС.
Министр отметил, что храбрых людей всегда ждут в армии Сербии и МВД. Также он пожелал, чтобы ситуация в мире стабилизировалась, в частности на Украине, и прекратилась бы братоубийственная война двух славянских православных народов.
Ранее советник Госдепа Дерек Шолле заявил, что США ведут работу, которая должна «нейтрализовать» деятельность ЧВК «Вагнер». По его словам, такая работа ведется, в частности, с правительством в Белграде. В ходе визита в Сербию Шолле заявил, что ЧВК «Вагнер» «вербует солдат, как в Сербии, так и в других странах мира».
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в ответ заявил, что высказывания представителей американского Госдепартамента о военной компании его не беспокоят.
Глава МИД Сербии назвал конфликт на Украине третьей мировой войной
Глава МИД Сербии: Конфликт на Украине по всем своим свойствам является третьей мировой войной
Первый вице-премьер, министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич выразил мнение, что украинский конфликт по всем своим свойствам является мировой войной.
Отвечая на вопрос о возможности классификации конфликта на Украине как мировой войны, Дачич заявил в интервью изданию Politico, что по всем своим свойствам это мировая война, потому что ее последствия касаются всего мира, хотя вооруженные действия ведутся только в одном месте. Он также выразил мнение, что практически весь мир занимает ту или иную сторону, существуют инициативы по созданию в ООН группы друзей обеих сторон конфликта. При этом Дачич отметил, что Сербия избегает участия в таких группах, передает ТАСС.
Глава сербского внешнеполитического ведомства заявил, что на Сербию оказывается постоянное давление с целью приведения внешней политики страны в соответствие с политикой ЕС. Однако Дачич подчеркнул, что Белград не намерен пересматривать свою позицию относительно санкций против РФ. При этом чиновник добавил, что вопрос присоединения к санкциям против России, как и любого другого государства, будет зависеть от национальных и государственных интересов Сербии.
Напомним, в среду посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что решение Пентагона организовать обучение украинских военных применению комплексов Patriot на базе Сухопутных войск ВС США Форт-Силл в штате Оклахома является очередным подтверждением де-факто участия Вашингтона в украинском конфликте.
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