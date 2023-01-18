В Общественной палате призвали конфисковать имущество Монеточки за выкрикивание украинских лозунгов

«Я выступаю за конфискацию имущества у таких граждан, как Монеточка, которые позволяют таким образом вести себя за границей», – сказал газете ВЗГЛЯД первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич, комментируя выступление певицы в Литве, где она выкрикивала украинские лозунги.

Певица Монеточка (Елизавета Гырдымова) во время проведения концерта в Литве выступила в поддержку Киева и выкрикивала националистические лозунги, которые просила повторять за ней зрителей. Хоть артистка и уехала из страны, в Москве все еще остается ее имущество – квартира, которую она так старается продать за 30 млн рублей.

«Я выступаю за конфискацию имущества у таких граждан, как Монеточка, которые позволяют таким образом вести себя за границей. Другое дело, что законодатели должны продумать четкий, понятный закон, дополнить уголовный кодекс, чтобы националистические лозунги, публичные выступления против страны, солидаризация с позицией Военных сил Украины (ВСУ), врагов России приравнивать к экстремизму. А за экстремизм уже будет идти конфискация имущества», – говорит Малькевич.

Он подчеркнул, что именно такое наказание для уехавших из России деятелей могло бы стать справедливым. В связи с этим собеседник призвал депутатов Госдумы законодательно проработать все нюансы как можно скорее.

«Речь не о тех, кто просто уехал, ведь человек имеет право хоть 5, хоть 10 лет жить за пределами страны, работать здесь, только налоги необходимо платить. Но если гражданин, находясь за границей, вышел и публично высказался как актер Артур Смолянинов, что хочет пойти воевать против России и убивать русских, или со сцены выкрикивает фашистские лозунги как артист Максим Галкин или Монеточка, то нужно понимать, что дорога отрезана назад», – предупреждает член ОП.

При этом он также рассматривает вариант выплаты компенсации в десятикратном размере вместо конфискации имущества. По его мнению, вероятно, в некоторых случаях можно было бы обойтись только этим вариантом.

«Эти люди уехали, оскорбляют нашу страну, при этом ведут переговоры о продаже своих замков, поместий, квартир в конце концов, так же нельзя! Да что уж там, у нас до сих пор в России есть имущество, которое принадлежит украинскому президенту Владимиру Зеленскому и его семье и украинскому телеведущему Дмитрию Гордону. Чего мы ждем? У нас скоро уже будет годовщина СВО, пусть Госдума к первому году примет необходимые поправки в законодательство, которые нас полностью защитят», – призывает Малькевич.

Более того, он предлагает распространить новое законодательство также на близких родственников, чтобы после принятия поправок не оказалось так, что все уехавшие не имеют какого-либо имущества, поскольку все записано на жену, детей, тещу, бывших супруг и так далее.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил дополнить Уголовный кодекс России пунктом о конфискации российского имущества у тех сограждан, которые, уехав за границу, оскорбляют Россию, жителей, солдат и офицеров, а также открыто поддерживают «нацистов и убийц».

Следом высказался депутат Госдумы Евгений Федоров, который заявил о необходимости разработать механизм санкций в отношении имущества уехавших россиян, передает «Говорит Москва». По его мнению, данные ограничения должны накладываться на недвижимость тех, кто уехал из России и делал антигосударственные заявления.

Также идею о конфискации имущества уехавших россиян поддержали в Совете Федерации, подчеркнув, что для реализации этого требуется лишь прописать формулировки состава уголовного преступления и внести поправки в Уголовный кодекс. Адвокат Дмитрий Аграновский предложил модернизировать статью УК РФ об экстремизме законодательство исходя из требований военного конфликта. А адвокат Александр Добровинский в беседе с газетой ВЗГЛЯД выразил мнение, что вносить изменения в законодательство вовсе не нужно, поскольку российская армия может расцениваться как компания, престиж которой своими высказываниями подрывают уехавшие граждане. В связи с этим на них может быть наложено денежное взыскание, в том числе конфискация имущества.