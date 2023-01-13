В Совфеде оценили идею о конфискации имущества за оскорбление ВС России

|
13 января, пятница | Последнее обновление — 12:07 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Описан алгоритм мародерства ВСУ в городах Донбасса перед бегством
Разделы
Сегодня, чтобы растрогать немца до слез, достаточно показать ему крохотный кусочек правды о его жизни. Темный подъезд. Одинокая старуха. Война в семьях. Нищета. Дискриминация по социальному, национальному признаку.
Подробности...
Когда покидаешь Донбасс, неминуемо становится неловко от того, что ты уезжаешь, а они остаются – делать общее дело. Донбасс показывает всем нам невероятную стойкость, о самой возможности которой при равнинном течении жизни так легко забыть.
Подробности...
Почему США выдают коррумпированному киевскому режиму очередные бесконтрольные транши на миллиарды долларов из бюджета, в то время как отменяется программа бесплатной медицинской помощи, принятая в связи с ковидом, и миллионы американцев останутся без медицинского обслуживания?
Подробности...
Сторонники экс-президента Бразилии Жаира Болсонару, протестующие с конца прошлого года против результатов выборов, захватили здание Конгресса в столице страны, городе Бразилиа. Полиция применила против погромщиков газ и шумовые гранаты
Подробности...
Наступающий 2023 год в России встретили не только традиционными ёлками, но и праздничными акциями. К примеру, работники московского транспорта устроили флешмоб Дедов Морозов в столичном метро с раздачей подарков пассажирам кольцевой линии
Подробности...
29 декабря в состав ВМФ России приняты атомный подводный крейсер «Генералиссимус Суворов», малый ракетный корабль «Град» и морской тральщик «Анатолий Шлемов». В церемонии подъема флагов на новых кораблях участвовал Верховный главнокомандующий Владимир Путин
Подробности...
12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
|
В Совфеде оценили идею о конфискации имущества за оскорбление ВС России
Сенатор Клишас назвал возможной реализацию идеи о конфискации имущества за оскорбление ВС России
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Реализация идеи о конфискации имущества у россиян за оскорбление ВС РФ возможна, заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
По его словам, для этого нужно прописать формулировки состава уголовного преступления и внести поправки в Уголовный кодекс, передает РИА «Новости».
С инициативой о том, чтобы дополнить УК РФ пунктом о конфискации российского имущества у тех сограждан, которые, выехав за рубеж, считают возможным оскорблять Россию, ее жителей, солдат и офицеров, открыто поддерживать нацистов и убийц, выступил ранее в пятницу спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Эксперт оценил назначение Герасимова командующим СВО
Коротченко: Назначение Герасимова командующим СВО должно ускорить освобождение регионов России от ВСУ
|
|
Глава Генштаба Валерий Герасимов теперь будет лично отвечать за успех спецоперации. Его назначение должно ускорить освобождение четырех новых субъектов РФ от украинских оккупационных войск, сказал газете ВЗГЛЯД полковник запаса Игорь Коротченко. Ранее генерал армии Герасимов был назначен командующим Объединенной группой войск.
«Назначение командующим Объединенной группой войск начальника Генштаба Валерия Герасимова означает, что теперь в руках Генштаба будут концентрироваться все нити управления. Разумеется – с персональной ответственностью за конечный результат. Это позволит резко повысить межвидовую координацию, связать в единый контур систему боевого управления с более четким целеполаганием и постановкой задач группировкам и реализацией соответствующих военных планов», – пояснил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
Собеседник подчеркнул: подобные перестановки могут быть произведены только с согласия Верховного главнокомандующего Владимира Путина. «Рассчитываем, что эти решения позволят нам в ближайшей перспективе изменить ход СВО на более масштабные активные наступательные действия. Также это должно способствовать скорейшему освобождению территории четырех новых субъектов РФ от присутствующих там украинских оккупационных войск», – сказал Коротченко.
В среду министр обороны Сергей Шойгу назначил командующим Объединенной группой войск начальника Генштаба генерала армии Валерия Герасимова. В Минобороны уточнили, что повышение уровня руководства СВО связано с расширением масштаба решаемых задач и необходимости в тесном взаимодействии видов и родов ВС России.
Заместителями назначены главнокомандующий ВКС генерал армии Сергей Суровикин, главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков, а также замначальника Генштаба генерал-полковник Алексей Ким, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
«Очевидно, каждый из заместителей получит свой объем работы с конкретными полномочиями и задачами, а координировать и отвечать за все будет непосредственно Герасимов. Это означает, что весь механизм Генштаба будет работать на успех СВО», – считает Коротченко.
Напомним, в октябре прошлого года Шойгу назначил генерала Суровикина командующим Объединенной группировкой войск.
Валерий Герасимов был назначен на должность начальника Генштаба ВС России в ноябре 2012 года. С того же периода он является членом Совбеза России. Участвовал во второй чеченской кампании и в военной операции ВС России в Сирии. Герой Российской Федерации.
Стало известно о массовой переброске танков США в Польшу и Литву
Reuters: США начали массовую переброску танков в Польшу и Литву
|
|
Американские танки и боевые машины начали массово перебрасывать в Польшу и Литву, сообщают западные информагентства.
По данным Reuters, техника начала поступать 11 января в порт Флиссинген в Нидерландах, затем ее отправят в Польшу и Литву.
Уточняется, что переброска военной техники осуществляется в рамках укрепления восточного фланга Североатлантического альянса, пишет ФАН.
Как сообщил полковник Роберт Келлам, курирующий операцию с американской стороны, во Флиссинген прибывает практически 1250 единиц военной техники. Речь идет о танках M-1 Abrams и боевых автомобилях Bradley из второй бригадной боевой группы первой кавалерийской дивизии из Форт-Худа.
Ранее на этой неделе также стало известно, что Польша передаст Украине партию танков Leopard немецкого производства. Немецкие танки появятся на Украине впервые со времен Великой Отечественной. Газета ВЗГЛЯД писала, чем российская армия встретит немецко-польские танки на Украине.
УВЗ отправил Минобороны новую партию Т-90М
«Уралвагонзавод»: Новая партия танков Т-90М «Прорыв» отправлена Минобороны
«Уралвагонзавод» успешно завершил очередной контракт на поставку танков Т-90М «Прорыв», новая партия модернизированных новейших танков отправлена Минобороны.
Как сообщили в компании, «Уралвагонзавод» завершил очередной контракт на поставку танков Т-90М «Прорыв» и отправил их Минобороны, передает ТАСС.
По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, на танках установлена динамическая защита нового поколения, новая пушка, новая башня, современные средства связи и более мощный двигатель, которые позволяют экипажу танка эффективно поражать цели.
Сегодня танковый конвейер УВЗ работает круглосуточно, как и другие цеха механосборочного производства, отмечается в Telegram-канале Минпромторга.
Напомним, в августе генеральному директору «Уралвагонзавода» (УВЗ) Александру Потапову вручили госконтракты по поставкам танков Т-90М.
Названа цель российско-белорусских военных учений
МИД: Учения России и Белоруссии призваны отбить у противников охоту к эскалации
Совместные учения России и Белоруссии носят оборонительный характер и призваны отбить у потенциальных противников охоту к эскалации и провокациям, заявил директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.
По его словам, учения носят оборонительный характер, направлены на обеспечение безопасности Союзного государства и призваны отбить у потенциальных противников охоту к эскалации, передает ТАСС.
Напомним, в среду подразделения ПВО региональной группировки войск (РГВ) России и Белоруссии заступили на боевое дежурство.
Антироссийские санкции помешали подлодке Sindhuratna вернуться в Индию
The Times of India: Антироссийские санкции осложнили возвращение в Индию подлодки после ремонта в России
Санкции Запада против России затруднили транспортировку в Индию прошедшей ремонт и модернизацию в Северодвинске дизель-электрической подводной лодки Sindhuratna, сообщили СМИ.
Как сообщает газета The Times of India со ссылкой на источники, изначально подлодка должна была быть доставлена в Индию на корабле-доке из Северодвинска, где она проходила модернизацию и ремонт, но владельцы судна были вынуждены изменить условия фрахта, и теперь лодку должны будут загрузить на транспортный корабль в одном из портов Норвегии, откуда она отправится в Мумбаи, передает ТАСС.
Напомним, в феврале 2014 года в индийском Мумбаи произошло задымление на подводной лодке Sindhuratna. В результате два моряка погибли, еще семеро пострадали. Причиной ЧП называлась утечка водорода в аккумуляторном отсеке.
«Калашников» рассказал о преимуществах винтовки Чукавина
«Калашников»: Винтовка Чукавина превосходит все ранее принятые на вооружение МО изделия
Винтовка Чукавина превосходит по характеристикам все ранее принятые на вооружение Минобороны изделия, заявили в пресс-службе концерна «Калашников».
По сообщению пресс-службы, «Калашников» выпустил первую партию 7,62х 54-мм снайперской винтовки Чукавина (СВЧ), которая полностью соответствует тактико-техническому заданию (ТТЗ) Минобороны и превосходит по техническим характеристикам изделия, ранее принятые на вооружение в России, передает ТАСС.
В концерне добавили, что дивизион оружейного производства выполнил рекордный план за последние 20 лет – выпуск боевого и гражданского стрелкового оружия на 40% превысил итоги 2021 года.
Кроме того, в части выполнения контрактов и увеличения роста объема производства военной продукции было выполнено 45 контрактов ГОЗ, 24 договора по линии ВТС и запланированные работы по организации лицензионного производства по одному контракту, что является самыми большими договорами в истории предприятия.
Ранее Минобороны России подписало контракты на поставку в войска новых снайперских винтовок Чукавина, которые должны заменить СВД.
В Госдуме назвали сроки повышения призывного возраста
Депутат Швыткин: Увеличение призывного возраста может произойти в 2023 году
Норма об увеличении призывного возраста до 21 года может заработать уже в 2023 году, заявил замглавы думского комитета по обороне Юрий Швыткин.
По его словам, сначала необходимо принять законодательную базу, при этом он не исключил, что норма может быть принята уже в 2023 году, передает РИА «Новости».
В декабре Швыткин заявил, что этот вопрос зависит от правительства России и в 2023 году данный законопроект поступит.
Напомним, в декабре министр обороны Сергей Шойгу предложил увеличить возраст призыва граждан в армию с 18 до 21 года.
ВМС Британии сообщили о наблюдении за проходом «Адмирала Горшкова» в нейтральных водах
Корабль Portland следит за проходом «Адмирала Горшкова» с «Цирконами» в водах рядом с Британией
Корабль британских военно-морских сил Portland следит за проходом оснащенного гиперзвуковыми «Цирконами» российского фрегата «Адмирал Горшков» и сопровождающего его танкера «Кама» через международные воды рядом с Британией, сообщило ВМС.
В заявлении ВМС указывается, что HMS Portland со специальным вертолетом Merlin, оснащенным передовыми гидролокаторами, датчиками и торпедами для специальных операций, отслеживает и сообщает о передвижениях российских кораблей в Северном море, передает РИА «Новости».
Командир Portland Эд Мосс-Уорд заявил, что сопровождение кораблей в британских территориальных водах и прилегающих к ним акваториях – обычная работа ВМС Британии.
Ранее фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» отразил нападение условного воздушного противника в Норвежском море в сложных гидрометеорологических условиях.
Напомним, 4 января президент Владимир Путин поручил направить на боевую службу фрегат «Адмирал Горшков», оснащенный новейшими ракетными системами морского базирования «Циркон».
«Курганмашзавод» доработал бронетехнику с учетом опыта спецоперации
«Ростех»: «Курганмашзавод» доработал БМП-3 и БМД-4М с учетом опыта спецоперации
Предприятия Ростеха доработали защиту БМП-3 и БМД-4М от кумулятивных боеприпасов с учетом опыта применения этой техники в рамках спецоперации, сообщили в госкорпорации.
По сообщению госкорпорации, новая техника, выпускаемая «Курганмашзаводом», поступает в подразделения с доработками, которые вносятся с учетом опыта эксплуатации в условиях специальной военной операции, в штатную комплектацию боевых машин вошли решетчатые экраны, передает РИА «Новости».
Как рассказал индустриальный директор комплекса вооружений Ростеха Бекхан Оздоев, холдинг «Высокоточные комплексы» в 2022 году полностью закрыл контракты на поставку машин пехоты БМП-3, десантных транспортеров БТР-МДМ и ремонтно-эвакуационных машин БРЭМ-Л, начата работа по сборке и капитальному ремонту боевых машин в рамках контрактов на 2023 год.
Ранее Ростех решил оснастить новую самоходную пушку 2С25М комплексом подавления.
В США заявили об угрозе для ВПК страны из-за Украины
Министр ВМС США Дель Торо назвал угрозой для ВПК страны продолжение конфликта на Украине
Продолжение военного конфликта на Украине поставит под угрозу цепочку поставок в американском ВПК, заявил министр ВМС США Карлос дель Торо.
По его словам, если конфликт на Украине продолжится еще год, то это поставит под угрозу цепочку поставок, поэтому производителям оружия нужно проводить капитальные инвестиции и увеличивать вложения в рабочую силу, чтобы увеличить объем выпуска военной продукции, передает РИА «Новости».
По словам Дель Торо, после реализации этих мер станет лучше, но когда это произойдет – будет зависеть от конкретных оружейных систем.
Напомним, по оценке командующей сухопутными войсками вооруженных сил США Кристин Вормут, промышленность США способна произвести примерно 14 тыс. 155-мм гаубичных снарядов в месяц, которые украинские войска расходуют за два дня стрельбы.
В Госдуме разъяснили особенности призыва в армию с 21 года
Глава комитета Госдумы по обороне разъяснил правила призыва при увеличении возраста призывников
Увеличение возраста призыва граждан на срочную военную службу с 18 лет до 21 года не подразумевает увеличения численности призывников, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
По его словам, количество призывников не увеличится, сколько призывали, столько и будут призывать. Речь идет об около 200 тыс. человек, добавил Картаполов, передает ТАСС со ссылкой на РБК.
Он заявил, что граждане, которые будут призываться в 21 год, «получат право заключать контракт практически сразу».
Также Картаполов добавил, что система мобилизационного резерва отвечает стоящим вызовам, сейчас нет необходимости привлекать всю молодежь к военным сборам.
Ранее замглавы думского комитета по обороне Юрий Швыткин заявил, что норма об увеличении призывного возраста до 21 года может заработать уже в 2023 году. В Кремле отметили, что Владимир Путин поддержал концепцию идеи повышения призывного возраста. В декабре министр обороны Сергей Шойгу предложил увеличить возраст призыва граждан в армию с 18 до 21 года.
Шойгу пообещал модернизировать работу военкоматов
Шойгу: В ближайшее время модернизируем работу военкоматов, оцифруем базы данных
Минобороны намерено в ближайшее время модернизировать работу военных комиссариатов, провести цифровизацию баз данных, наладить взаимодействие с местными и региональными властями, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании.
По словам Шойгу, в ближайшее время предстоит провести цифровизацию баз данных военкоматов, наладить взаимодействие с местными и региональными властями, промышленностью, а также обновить систему организации гражданской и территориальной обороны, передает РИА «Новости».
Он также отметил, что оборонное ведомство намерено улучшать механизмы реагирования на отдельные гражданские инициативы.
По словам министра обороны, программы обучения и планы поставок техники для ВС России должны составляться на основе анализа опыта на Украине и в Сирии.
Он напомнил, что президент поставил перед военным ведомством задачу принять исчерпывающие меры для качественного обновления ВС России и повышения их боевых возможностей.
Шойгу отметил необходимость проводить анализ и систематизацию опыта действий Российской армии на Украине и в Сирии, на его основе составлять программы обучения личного состава и планы поставок военной техники.
Глава военного ведомства поблагодарил всех военнослужащих, кто в праздничные дни находился на боевом посту, нес службу в составе дежурных смен и суточных нарядов, выполнял задачи в военных госпиталях, участвовал в восстановлении инфраструктуры на освобожденных территориях.
Ранее Минобороны отчитало военкоматы за халатность при проведении мобилизации и предписало рассматривать каждого призывника отдельно, чтобы исключить мобилизацию многодетных, людей с инвалидностью и в возрасте.
Офицер США оценил перспективы Украины в 2023 году
Офицер США Риттер: Поставки НАТО Украине в 2023 году существенно сократятся
Украину в 2023 году не ждет ничего хорошего, считает отставной офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.
Риттер в интервью изданию Consortium News сказал, что ни США, ни Североатлантический альянс не способны поддерживать поставки вооружения в прежнем объеме, пишет «Царьград».
По словам эксперта, переданная украинской стороне Западом военная техника в большинстве своем уничтожена. Даже если Киев сможет уговорить страны НАТО о новых поставках, они будут существенно ограничены и точно будут отличаться от прежних объемов.
Между тем ранее в пятницу стало известно, что американские танки и боевые машины начали массово перебрасывать в Польшу и Литву.
В Минске заявили о приведении в готовность артиллеристов региональной группировки войск
МО Белоруссии: Артиллеристы РГВ приведены в состояние готовности
Артиллерийские подразделения РГВ Союзного государства Белоруссии и России приводятся в готовность в рамках мероприятий боевого слаживания на территории республики, сообщила пресс-служба белорусского минобороны.
По сообщению пресс-службы, в рамках мероприятий боевого слаживания РГВ артиллерийские подразделения 11-й отдельной механизированной бригады приводятся в готовность к выполнению задач, передает РИА «Новости».
Ранее зенитчики РГВ России и Белоруссии заступили на боевое дежурство.
Новый артиллерийский полк Балтфлота начал первые учения
Балтфлот: Новый артиллерийский полк проводит первые учения с боевыми стрельбами из «Градов»
Подразделения сформированного в декабре 2022 года артиллерийского полка в составе армейского корпуса Балтийского флота (БФ) приступили на одном из полигонов в Калининградской области к учениям с боевыми стрельбами из реактивных систем залпового огня «Град», сообщила пресс-служба флота.
По сообщению пресс-службы, подразделения артиллерийского полка армейского корпуса флота начали первые учения на одном из полигонов Калининградской области, в которых принимают участие более 400 военнослужащих, задействовано более 60 единиц военной техники, в том числе реактивные системы залпового огня «Град», передает ТАСС.
По сообщению Балтфлота, артиллеристам предстоит решить задачи по отражению нападений диверсионно-разведывательных групп и ударов условного противника и выполнить свыше 50 различных огневых упражнений. Также будут проведены дневные и ночные стрельбы и тактические учения по управлению огнем артиллерии полка.
|
|