Песков высказался о планируемых поставках танков Challenger 2 Киеву

Автор фильма «Из Киева на Донбасс» назвала санкции Зеленского местью за Соледар

Журналистка Панченко: Зеленский санкциями отвлекает внимание граждан от военных поражений Украины

Новый санкционный список Владимира Зеленского выглядит очень популистским. Это скорее месть за Соледар, нежели реальные ограничения. Но на Украине уже сформировался запрос на правду, которую мы обязаны донести. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказала украинская журналистка Диана Панченко. Ранее она и еще почти 200 человек попали под украинские санкции.

«После моей поездки в Донбасс реакция офиса Зеленского была крайне оперативной. Дело было сшито буквально за пару недель. Очевидно, что моя скромная фигура вызывает очень острую реакцию в кабинете президента Украины», – сказала украинская журналистка Диана Панченко.

«Мы видим, что на Украине полностью отсутствует свобода слова. В стране, по сути, работает только один телеканал, где транслируется исключительно линия властей. Любой, кто хоть как-то критикует Зеленского, оказывается под угрозой уголовного преследования», – продолжила собеседница.

«Мой фильм «Из Киева на Донбасс» посмотрели уже свыше миллиона человек. Более половины из них – украинские пользователи, что крайне важно. Это показывает, что запрос на правду начал формироваться, поэтому я продолжу свою работу», – утверждает эксперт.

«Всего в санкционном списке почти 200 человек, среди которых немало российских журналистов и общественных деятелей. И это в какой-то степени абсурдно. Понятны рестрикции в отношении граждан Украины – можно конфисковать имущество, арестовать счета, закрыть въезд в страну. Но такие же ограничения против россиян – чистый популизм», – акцентирует журналистка.

«Не удивительно, что новые санкции были подписаны именно сейчас. ВСУ потерпели поражение в Соледаре, и Зеленскому нужно как-то отвлечь внимание от того, что происходит на фронте. При следующей крупной неудаче на линии боевого соприкосновения мы увидим новый пакет рестрикций», – заключила Панченко.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о санкциях в отношении 198 деятелей.

В списке оказались актер Егор Бероев, режиссер Андрей Кончаловский, продюсер Яна Рудковская, музыкальный критик Сергей Соседов, военный журналист Семен Пегов, телеведущая Марина Ким, писатель и блогер Дмитрий Пучков, генеральный директор Первого общественного православного телеканала «СПАС» Борис Корчевников, телеведущая Ангелина Вовк, журналист Павел Зарубин, журналистка Марина Ахмедова, телеведущая Юлия Барановская, блогер Юрий Подоляка. Также санкции были введены против украинской журналистки Дианы Панченко.

Срок действия рестрикций – десять лет. Они предполагают блокирование активов, ограничение торговых операций, ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, а также другие ограничения.

В российском МИД отреагировали иронично. Официальный представитель ведомства Мария Захарова в своем Telegram-канале написала, что теперь ждет введения санкций против персонажей передачи «Спокойной ночи, малыши» Хрюши и Степашки.

«Если уж Ангелина Вовк якобы угрожает национальной безопасности Украины, то ее два «подельника» из телепередачи «Спокойной ночи, малыши» и подавно должны быть запрещены», – сыронизировала она.

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