На химзаводе в Китае произошел взрыв

Центральное телевидение Китая: Взрыв на химическом заводе в провинции Ляонин привел к гибели двух человек

Взрыв на химическом заводе в провинции Ляонин на северо-востоке КНР привел к гибели как минимум двух человек, 34 пострадали, еще 12 человек числятся пропавшими без вести, сообщило Центральное телевидение Китая со ссылкой на местные власти.

Все пострадавшие доставлены в ближайшую больницу, четверо из них находятся в тяжелом состоянии. Взрыв также вызвал пожар, который уже удалось локализовать. Как уточняется, ЧП произошло во время ремонта установки алкилирования. Детали происшествия выясняются, ведется следствие, передает ТАСС.

Напомним, в ноябре 2020 года взрыв произошел на химзаводе в городе Ланьчжоу – административном центре провинции Ганьсу на северо-западе Китая.