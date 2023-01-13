РУСАДА оправдало фигуристку Валиеву по делу о допинге

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13 января, пятница | Последнее обновление — 20:04 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Минобороны рассказало о роли ЧВК «Вагнер» при взятии Соледара
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Не все наши релоканты читали Достоевского, вот и оказались не готовы к тому, что в свободной Европе надо гораздо тщательнее следить за словами, сопровождающими чистку сапог. Тут даже проверенные годами борцы с диктатурой могут лопухнуться.
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Сегодня, чтобы растрогать немца до слез, достаточно показать ему крохотный кусочек правды о его жизни. Темный подъезд. Одинокая старуха. Война в семьях. Нищета. Дискриминация по социальному, национальному признаку.
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Когда покидаешь Донбасс, неминуемо становится неловко от того, что ты уезжаешь, а они остаются – делать общее дело. Донбасс показывает всем нам невероятную стойкость, о самой возможности которой при равнинном течении жизни так легко забыть.
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Анна Линникова, 22-летняя жительница Оренбурга, прошла в финал 71-го конкурса «Мисс Вселенная», который состоялся в Новом Орлеане. На одном из этапов состязания в США девушка представила платье, названное «Корона Российской империи»
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Сторонники экс-президента Бразилии Жаира Болсонару, протестующие с конца прошлого года против результатов выборов, захватили здание Конгресса в столице страны, городе Бразилиа. Полиция применила против погромщиков газ и шумовые гранаты
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Наступающий 2023 год в России встретили не только традиционными ёлками, но и праздничными акциями. К примеру, работники московского транспорта устроили флешмоб Дедов Морозов в столичном метро с раздачей подарков пассажирам кольцевой линии
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12:42
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Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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РУСАДА оправдало фигуристку Валиеву по делу о допинге
В России с фигуристки Валиевой сняли обвинения в допинге
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Дисциплинарный комитет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) оправдал фигуристку Камилу Валиеву, которую обвиняли в нарушении антидопинговых правил, сообщила пресс-служба Всемирного антидопингового агентства (WADA).
О своем решении РУСАДА проинформировало WADA. Комитет решил, что хотя спортсменка нарушила антидопинговые правила, ее вины в этом нет. В связи с этим на Валиеву не будут накладываться санкции, за исключением аннулирования ее результатов на дату взятия пробы (25 декабря 2021 года), передает ТАСС.
Между тем WADA не удовлетворило решение РУСАДА оправдать Валиеву. Всемирное агентство запросило копию полного мотивированного решения РУСАДА. Его рассмотрят вместе с материалами дела, чтобы выяснить, соответствует ли решение положениям Всемирного антидопингового кодекса.
При этом WADA отмечает, что на основании уже имеющихся материалов дела, агентство обеспокоено выводом об «отсутствии вины или халатности». WADA намерено воспользоваться правом на апелляцию в Спортивный арбитражный суд в зависимости от ситуации.
Напомним, в ноябре WADA потребовало от Спортивного арбитражного суда (CAS) вынести решение о дисквалификации Валиевой за нарушение антидопинговых правил на четыре года.
Захарова озадачила Госдеп квестом о Зеленском
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Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что Госдеп США и «вся его проплаченная инфопомойка» взялись «за нее не по-детски». В ответ она предложила американскому внешнеполитическому ведомству поучаствовать в квесте.
Спикер МИД РФ в своем Telegram-канале рассказала, что Госдеп разослал тезисы на отработку «иноагентам типа «Дождя» и навальнистов: раньше, дескать, Захарова была хорошей, а сейчас стала плохой». «Разочарую. Я всегда была не очень», – написала она.
Кроме того, по словам Захаровой, на сайте американского внешнеполитического ведомства появилась ее фотография, сопровождающаяся надписью красными буквами: «Ложь». Захарова поблагодарила Госдеп США за популяризацию, отметив, что «русские хакеры» не взламывали ресурсы американского внешнеполитического ведомства, а ее фото все равно там появилось.
Официальный представитель МИД России предложила Госдепу квест: она сделает заявление, и если в США его не маркируют как «ложь», значит, это правда. «Итак, ловите: ЗЕЛЕНСКИЙ МНОГО ЛЕТ УПОТРЕБЛЯЕТ НАРКОТИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА – ОБ ЭТОМ ЕЩЕ ПОРОШЕНКО ЗАЯВЛЯЛ. Время пошло», – написала Захарова.
Ранее Захарова посоветовала президенту Украины Владимиру Зеленскому держать на столе биографию бывшего самопровозглашенного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо, который, по ее словам, был «марионеткой США», а потом стал никем.
СМИ: При попытке контратаки на Соледар ВСУ потеряли 200 человек
СМИ: Отступившие из Соледара подразделения ВСУ пытались прорвать окружение и потеряли 200 человек
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Украинские войска потеряли 200 человек при попытке организовать контратаку на Соледар, погибшие были объявлены Киевом «пропавшими без вести», следует из данных радиоперехвата.
Согласно разведданным, отступившие из Соледара сухопутные войска ВСУ пытались прорвать окружение, задействовав силы 46-й и 77-й бригад, но провести операцию не удалось.
«Безуспешный рейд к окруженному Соледару на легкой технике стоил подразделениям ВСУ порядка 200 человек убитыми. В целях занижения потерь в Соледаре погибшие были объявлены Киевом «пропавшими без вести», – передает RT в своем Telegram-канале.
Отмечается, что в брошенных на прорыв окружения частях отсутствовали командиры рот и батальонов. Сообщается, что подразделения выдвинулись к Соледару на французских бронетранспортерах VAB и британских противоминных БТР Wolfhound, которые были обнаружены и уничтожены звеном штурмовиков Су-25 при корректировке с земли разведгруппой ВС России.
Кроме того, сообщается, что в ходе неудачной атаки ВСУ потеряли почти всю артиллерию огневой поддержки.
Накануне Минобороны РФ сообщало, что подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной частей города, а основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о полном освобождении города.
Позже стало известно, что ВСУ перебросили различные виды вооружений, в том числе артиллерию и реактивные системы залпового огня (РСЗО), на Артемовское направление после потери Соледара.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, какими должны быть дальнейшие действия российских военных, чтобы закрепить успех после взятия Соледара.
Украинские зенитчики напугали американцев
Сенатор из Оклахомы Дам потребовал не пускать украинцев для обучения применению Patriot
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Сенатор из Оклахомы Натан Дам потребовал не пускать военнослужащих ВСУ на территорию штата, где они должны учиться использованию систем ПВО Patriot.
По его словам, он подал резолюцию об отказе украинцам в доступе в Оклахому для обучения стрельбе из системы ПВО Patriot, поскольку опасается, что военные ВСУ по ошибке могут выпустить ракету по жителям штата, как они «сделали с невинными поляками», передает РИА «Новости».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие ужасные ошибки украинских ракетчиков закончились трагедией. Кроме инцидента в районе деревни Пшеводув в Люблинском воеводстве Польши, на который ссылается генерал, произошел похожий случай за день до этого. Советник МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что ВСУ сбили над Киевом якобы российскую крылатую ракету, которая была нацелена на один из объектов критической инфраструктуры. В результате осколки попали в дом в Печерском районе Киева.
Напомним, в среду Wall Street Journal сообщала, что около ста украинских военных начнут обучение использованию системы противоракетной обороны Patriot на военной базе Форт-Силл штата Оклахома уже на следующей неделе.
Пригожин ответил на заявления Госдепа США о ЧВК «Вагнер»
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Высказывания представителей американского Госдепартамента о военной компании не беспокоят, заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
«Вы знаете, меня не очень беспокоят действия США, поскольку, безусловно, это серьезный противник, но в данный момент, не ключевой», – отметил Пригожин в ответ на просьбу телеканала RTVI прокомментировать заявления советника Госдепартамента США Дерека Шолле о том, что деятельность ЧВК «Вагнер» вызывает беспокойство у Вашингтона, передает Telegram-канал группы «Конкорд».
Ранее советник Госдепа Дерек Шолле заявил, что США ведут работу, которая должна «нейтрализовать» деятельность ЧВК «Вагнер». По его словам, такая работа ведется, в частности, с правительством в Белграде.
Напомним, Госдеп заявил, что в связи с действиями ЧВК «Вагнер» в Центрально-Африканской Республике организация включена в список «вызывающих особую озабоченность» из-за якобы нарушения религиозных свобод. Госсекретарь США Энтони Блинкен утверждает, что в Африке ЧВК «Вагнер» якобы подвергает опасности миротворцев и сотрудников ООН.
США сообщили о работе по «нейтрализации» деятельности ЧВК «Вагнер»
Советник Госдепа Шолле заявил о работе Вашингтона с Белградом по «нейтрализации» деятельности ЧВК «Вагнер»
США ведут работу, которая должна «нейтрализовать» деятельность ЧВК «Вагнер», сообщил советник Госдепа Дерек Шолле, отметив, что такая работа ведется, в частности, с правительством в Белграде.
Как утверждала Politico, США активизировали сбор информации о деятельности «вагенровцев». По данным издания, речь идет в том числе о действиях ЧВК в Сербии и ЦАР. США якобы «все больше отслеживают передвижения и действия ЧВК за пределами Украины».
В ходе визита в Сербию Шолле заявил, что ЧВК «Вагнер» «вербует солдат как в Сербии, так и в других странах мира». Он выразил обеспокоенность действиями «вагенровцев» и сообщил, что США «работают» как с Белградом, так и с «остальным миром», передает ТАСС со ссылкой на Tanjug.
Напомним, Госдеп заявил, что в связи с действиями ЧВК «Вагнер» в Центральноафриканской Республике организация включена в список «вызывающих особую озабоченность» из-за якобы нарушения религиозных свобод. Госсекретарь США Энтони Блинкен утверждает, что в Африке ЧВК «Вагнер» якобы подвергает опасности миротворцев и сотрудников ООН.
Стало известно о массовой переброске танков США в Польшу и Литву
Reuters: США начали массовую переброску танков в Польшу и Литву
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Американские танки и боевые машины начали массово перебрасывать в Польшу и Литву, сообщают западные информагентства.
По данным Reuters, техника начала поступать 11 января в порт Флиссинген в Нидерландах, затем ее отправят в Польшу и Литву.
Уточняется, что переброска военной техники осуществляется в рамках укрепления восточного фланга Североатлантического альянса, пишет ФАН.
Как сообщил полковник Роберт Келлам, курирующий операцию с американской стороны, во Флиссинген прибывает практически 1250 единиц военной техники. Речь идет о танках M-1 Abrams и боевых автомобилях Bradley из второй бригадной боевой группы первой кавалерийской дивизии из Форт-Худа.
Ранее на этой неделе также стало известно, что Польша передаст Украине партию танков Leopard немецкого производства. Немецкие танки появятся на Украине впервые со времен Великой Отечественной. Газета ВЗГЛЯД писала, чем российская армия встретит немецко-польские танки на Украине.
Советник главы ДНР сообщил об оперативном окружении Артемовска
Советник главы ДНР Кимаковский сообщил об оперативном окружении Артемовска и плотном огне артиллерии
Артемовск (Бахмут) взят российскими войсками в оперативное окружение, формируются два «кулака», сообщил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский
Кимаковский заявил, что «серьезные кулаки» создаются с двух сторон и «делают охват города». По его словам, «практически вокруг» города «плотно работает» российская артиллерия, передает ТАСС со ссылкой на Первый канал.
Напомним, установление контроля над Соледаром позволяет блокировать украинские силы в Артемовске и вести с выгодных позиций огонь артиллерии. В четверг подтверждено занятие российскими военными села Опытное к югу от Артемовска.
Описан алгоритм мародерства ВСУ в городах Донбасса перед бегством
Экс-посол ЛНР Мирошник: У ВСУ выработался алгоритм по разграблению городов перед бегством
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ВСУ при отходе из населенных пунктов уже традиционно вывозят колонны с личными вещами местных жителей. Разграбить и «загадить» город для них – норма поведения. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник. Ранее в Соледаре пожаловались на то, что при отходе из города противник вывез всю бытовую технику и личные вещи населения.
«Реальность такова, что за последние месяцы ВСУ перебросили в Соледар и Артемовск огромное количество живой силы. Среди них было немало людей криминального происхождения. Да и для большей части из них Донбасс – это чужие люди», – сказал Мирошник.
«Ничего другого от боевиков ожидать не приходится. Они в который раз без стеснения грабят города, занимаются откровенным мародерством. Это не пресекается их руководством. Когда наши военные заходят в город, то видят не только разрушения, но и попросту «загаженные» дома», – отмечает дипломат.
«У ВСУ даже появился своего рода алгоритм на этот счет. Вооруженные формирования заходят в город и в первую очередь отбирают автомобили, мотивируя это нуждами армии. Затем они переходят к жилым домам, куда против воли населения расселяют подразделение. Спустя какое-то время из этого здания делается долгосрочная огневая точка», – описал собеседник.
«Также есть неоднократные свидетельства того, как бегущие из городов ВСУ вывозят целые колонны со скарбом местных жителей. И там можно найти абсолютно все – от бытовых мелочей до матрасов и элементов мебели», – указывает он.
«Что касается сообщений о том, что командование ВСУ бросает подразделения, это происходит уже далеко не первый раз. Подобные ситуации фактически становятся своего рода закономерностью, «визитной карточкой» командования противника, наряду с мародерством», – заключил Мирошник.
Ранее местные жители рассказали, что ВСУ увезли из Соледара всю бытовую технику и личные вещи уехавших из города людей. По словам Сергея Кузина, вывозили всё, даже туалетную бумагу.
Украинские военные выламывали двери и ворота пустующих домов, а затем загружали награбленное в гражданские автомобили. При этом, когда сам Кузин это увидел, свое поведение ВСУ мотивировали «поиском удобной позиции».
Кроме того, по сообщениям местных жителей, противник обстреливал Соледар фосфорными снарядами, обвиняя в атаке российские войска. «Но российская армия тогда брала Владимировку, далековато она была», – цитирует Кузина РИА «Новости». Он также отметил, что украинские танки базировались в жилом секторе, откуда вели обстрел.
На фоне этого поступила очередная жалоба от самих военнослужащих ВСУ. Как рассказал телеканалу CNN один из бойцов, командование обещало отвести его подразделение, но на деле просто бросило их под Соледаром.
Он также рассказал, что у солдат закончилась еда, вода, среди них есть раненые. «Последняя эвакуация была три дня назад. Нам был дан приказ держаться до самого конца. Если не поступит срочный приказ об отходе, то мы просто не успеем», – цитирует его американский телеканал.
Напомним, основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что «вагнеровцы» установили контроль над всей территорией Соледара, в центре города образован котел, в котором ведутся городские бои. Украинские войска потеряли 200 человек при попытке организовать контратаку на Соледар.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что успехи ВС России в Донбассе дали командованию свободу выбора для следующих операций.
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В Кишиневе назвали сроки выхода Молдавии из СНГ
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«Рано или поздно Молдавия выйдет из состава СНГ. Россия это также понимает, так как сосредоточена на Евразийском экономическом союзе», – заявил газете ВЗГЛЯД молдавский политолог Виталий Андриевский. Так он прокомментировал заявление главы МИД республики о том, что Молдавия не видит интереса в сотрудничестве с СНГ.
«Рано или поздно Молдавия выйдет из состава СНГ. Однако это именно та ситуация, о которой можно сказать «поспешай медленно». Выход в настоящий момент будет означать отказ от договора о свободной торговле, который заключен в рамках организации. Это не совсем подходит Кишиневу, ведь столь радикальное разрушение мостов будет означать необходимость выдумывать новые правила во взаимодействии с Россией на скорую руку», – считает директор Института эффективной политики Виталий Андриевский.
«Существует также множество других аспектов в рамках СНГ, которые полезны Молдове в настоящий момент. Я говорю о пенсионных и транспортных договорах. Поэтому кавалерийский наскок в виде резкого отказа от организации Кишиневу не подходит. Постепенные действия на данном направлении, в принципе, могут привести к тому, что в течение трех-четырех лет страна сможет выйти из СНГ», – подчеркивает эксперт.
«Сейчас приоритетом для Молдовы будет заключение отдельных двусторонних договоренностей со странами организации. Это процесс не одного месяца и даже не одного года. Структура СНГ сегодня не имеет перспектив. Россия это также понимает. Москва сейчас сосредоточена на Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), где дела идут гораздо успешнее в интеграционном плане», – резюмирует Андриевский.
Как передает ТАСС, в среду глава министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдавии Николай Попеску заявил: «Мы не видим в СНГ процессов, которые бы интересовали Молдавию, не участвуем во встречах... Эта организация со временем стала все менее релевантна для нашей страны, для нашего бизнеса».
Министр подчеркнул, что «зона свободной торговли с СНГ для Молдавии не действует с 2014 года», из-за «внесенных Россией корректив». Попеску напомнил, что с марта прошлого года Кишинев не принимает участия в мероприятиях Содружества. Кишинев сейчас проводит анализ необходимости части соглашений, подписанных в рамках СНГ. «На определенном этапе у нас будет более четкое понимание, какие элементы из них нам еще нужны», – добавил Попеску.
С другой стороны, президент Майя Санду (которая до 2020 года официально входила в ту же, что и Попеску, прозападную партию «Действие и солидарность») признала, что Молдавия не может разорвать отношения с СНГ. Речь идет о сотнях экономических соглашений, в том числе и двусторонних – например, с такими странами, как Казахстан и Киргизия. Против выхода из СНГ высказался и глава Минсельхоза Владимир Боля. Он напомнил, что Молдавия экспортирует значительную часть сельхозпродукции в страны Содружества, и разрыв связей обернется еще одной проблемой для экономики, находящейся в кризисе.
Наконец, с резкой критикой выступил экс-президент республики Игорь Додон. Молдавия не выживет без тесного сотрудничества с СНГ, ЕАЭС и Россией, подчеркнул он. Политика Санду и ее проевропейского правительства уже привела к тому, что экспортеры агропромышленной продукции потеряли рынки сбыта, выросли цены на газ и другие закупаемые у России энергоносители, указал Додон.
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Глава офиса Зеленского пожаловался на попытки «украсть» Королева у Украины
Глава офиса Зеленского Ермак назвал Королева украинским инженером и посетовал на попытки «украсть» его имя у Киева
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Возглавляющий офис президента Украины Андрей Ермак пожаловался на то, что у Киева хотят «украсть» имя советского ученого Сергея Королева, которого Ермак назвал украинским инженером.
Ермак написал в Telegram, что «сегодня день рождения украинского инженера Сергея Королева». По словам Ермака, «болотные всегда стремились украсть имена таких людей, как и всю историю, но ничего у них не получится».
Напомним, на Украине активно записывают в число украинцев русскоязычных исторических личностей из области политики, науки и культуры на основании места их рождения: Королева, Игоря Сикорского, Петра Чайковского, Владимира Вернадского и многих других.
Хотя в анкете при поступлении в Киевский политехнический институт Королев назвался украинцем, в последующие годы в документах в графе «национальность» он неоднократно указывал, что он русский. Сенатор Алексей Пушков заявлял, что «Королев родился в 1906 году в Волынской губернии, когда Украины вообще не было».
В ЧВК «Вагнер» опровергли данные об оперативном окружении Артемовска
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Ни о каком оперативном окружении Артемовска в настоящее время речи не идет, передает пресс-служба группы Concord слова главы Лиги защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов Андрея Трошева.
«Не знаю, кто такой Игорь Кимаковский, но он явно человек, который рядом с Артемовском не находился и карты не смотрел», – приводится заявление Трошева в Telegram-канале «Пресс-служба Пригожина».
Трошев отметил, что когда Артемовск будет окружен, об этом сообщат.
«Хочу еще раз подчеркнуть, в Артемовске, кроме ЧВК «Вагнер», нет никого. Поэтому рассказы некоего советника врио главы ДНР про оперативное окружение Артемовска – не что иное, как введение россиян в заблуждение», – добавил он.
Ранее советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал, что Артемовск взят российскими войсками в оперативное окружение.
Донецкий депутат Владислав Бердичевский сказал газете ВЗГЛЯД, что в Артемовске находится не менее 5 тыс. бойцов ВСУ. По его словам, их до сих пор могут снабжать боеприпасами и провиантом.
В СПЧ объяснили отмену отсрочки от мобилизации для многодетных отцов
Член СПЧ Киркора: Отмена отсрочки для многодетных отцов может быть связана с окончанием мобилизации
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На фоне эскалации ситуации на Украине сложно предположить, что будет с отсрочкой для многодетных отцов в будущем. Однако сейчас можно допустить, что ее отмена вызвана завершением мобилизации. Об этом газете ВЗГЛЯД сообщила член СПЧ Ирина Киркора. Ранее в Госдуме сообщили об отмене Генштабом директивы, дающей право многодетным отцам на отсрочку.
«Вопрос о точном соответствии информации может быть адресован исключительно Главному мобилизационному управлению Генштаба Минобороны России. Причина проста – речь идет о документе, который готовится данным управлением. Я видела только текст обращений семей, которым этот документ был продемонстрирован в момент отстаивания прав своих супругов», – разъясняет заместитель председателя Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ирина Киркора.
«Косвенно это было подтверждено несколькими должностными лицами, но я не видела юридически оформленного текста. Однако есть основания предполагать, что отсрочку могут отменить в связи с завершением мобилизации», – уточняет собеседница.
«Подчеркну, частичная мобилизация, которая проводилась, уже завершена. Данная отсрочка предусмотрена не в законодательном акте Российской Федерации. Но на фоне эскалации ситуации на Украине из-за действий Запада, нужно учитывать любой вариант развития событий», – подчеркивает общественница.
«Говорить о том, что будет с отсрочкой для многодетных отцов в будущем, могут только военные и Верховный главнокомандующий. Мы, в свою очередь, можем только рассматривать те ситуации, которые появились в ходе мобилизации. Члены СПЧ часто возвращали многодетных отцов домой с мест боевого слаживания», – акцентирует собеседница.
«Поэтому мы говорим об этом в прошлом времени. Что будет дальше – мы не знаем. Важно помнить, что директива – это не законодательный акт», – резюмирует Киркора.
Ранее в телеграм-канале депутата Госдумы Нины Останиной появилась информация об отмене отсрочки для многодетных отцов при мобилизации. В сообщении указывалось, что соответствующий документ был направлен в военкоматы в конце декабря прошлого года за подписью якобы начальника Генштаба Валерия Герасимова.
Позже военный комиссар Забайкальского края Юрий Шувалов сообщил, что Генштаб отменил директиву, которая предоставляла отсрочку от мобилизации многодетным отцам, передает издание Chita.ru. «Решение отменено начальником Генерального штаба решением от 21 декабря. Документ от 4 октября отменен полностью», – заявил он.
Напомним, что 31 октября 2022 года Министерство обороны России сообщило об окончании мероприятий, проводимых в рамках частичной мобилизации. Позже это подтвердил и президент РФ Владимир Путин. При этом министр обороны Сергей Шойгу доложил Путину о завершении частичной мобилизации 28 октября.
Названы сложности применения западных танков в Донбассе
Military Watch: Западные танки не смогут воевать в Донбассе из-за их характеристик
Немецкие и британские танки Leopard 2 и Challenger 2, которые Запад согласился поставить Киеву, вряд ли будут воевать в Донбассе, сообщили СМИ.
По сообщению портала Military Watch, причина кроется в сложном техническом обслуживании машин и их эффективности в бою, так как оба танка значительно тяжелее используемых ВСУ и потребуют значительно больше топлива, что делает их неподходящими для применения в городских боях, а отсутствие у них автоматов заряжания подразумевает наличие дополнительных членов экипажа, передает РИА «Новости».
Издание напомнило, что репутация танков основательно испорчена, даже турецкие генералы характеризовали опыт использования этих машин как «болезненный».
Напомним, польский президент Анджей Дуда пообещал передать Украине роту танков Leopard 2 немецкого производства.
Журналисты CNN рассказали об отступлении ВСУ из Соледара
В пятницу днем сотрудники американской телекомпании CNN наблюдали отступление вооруженных сил Украины из города Соледара, об этом они сообщили в эфире своего телеканала.
Команда американских журналистов находилась примерно в четырех километрах от города, она наблюдала подразделения украинских войск, выходящие из Соледара, что, судя по всему, являлось отступлением ВСУ из города, сообщается на сайте CNN.
В Кремле ранее подчеркивали, что ВС России провели большую работу в Соледаре. Также там указали, что российские военные проявили самоотверженность и героизм.
В пятницу Минобороны России сообщило, что освобождение города Соледара завершено вечером в четверг, 12 января. Город имеет важное значение для продолжения наступления на Донецком направлении.
Минобороны рассказало о действиях российских войск при освобождении Соледара
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Освобождение города Соледара, имеющее важное значение для продолжения успешных наступательных действий на Донецком направлении, завершено вечером в четверг, 12 января, сообщило Минобороны.
В сообщении в Telegram-канале ведомства говорится, что установление полного контроля над Соледаром позволяет отрезать пути снабжения украинских войск в расположенном юго-западнее городе Артемовске, после чего заблокировать и взять в котел остающиеся в нем подразделения ВСУ.
Подчеркивается, что взятие Соледара стало возможным благодаря постоянному огневому поражению противника штурмовой и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировки российских войск (сил). Удары по позициям ВСУ наносились непрерывно, отмечается в сообщении.
В Минобороны сообщили, что во время освобождения Соледара истребительной авиацией ВКС России были уничтожены три самолета и вертолет воздушных сил Украины, выполнявших задачи по огневой поддержке с воздуха украинских войск.
Кроме того, российские средства ПВО в районе Соледара сбили девять снарядов РСЗО «HIMARS», «Ольха» и «Ураган», выпущенных по занятым российскими войсками опорным пунктам.
В сообщении Минобороны указано, что во время освобождения города подразделения ВДВ совершили скрытый маневр с другого направления, успешно атаковали сходу позиции ВСУ, заняв господствующие высоты и блокировали город с северной и южной сторон.
Также сосредоточенными на данном направлении силами и средствами радиоэлектронной борьбы российской группировки войск была подавлена система управления противника, а также сорвано применение украинских БПЛА, сообщили в Минобороны.
В российском военном ведомстве подчеркнули, что комплекс реализованных российской группировкой войск мероприятий обеспечил успешные наступательные действия штурмовых отрядов по освобождению Соледара. Только за последние трое суток в районе города Соледара было уничтожено более 700 украинских военнослужащих и свыше 300 единиц вооружения ВСУ.
В Кремле накануне отмечали, что военные провели огромную работу в Соледаре, это самоотверженные и героические действия.
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