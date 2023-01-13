Экс-министр США назвал путь к прорыву в отношениях между Россией и Америкой

Экс-министр США Ричардсон заявил о пути к прорыву в отношениях между Россией и Америкой через гуманитарные дела

Путь к прорыву в отношениях между Россией и США может появиться на этапе обсуждения гуманитарных проблем, Москва показала, что готова к такому взаимодействию с Вашингтоном, заявил отставной американский министр и дипломат Билл Ричардсон.

«Считаю, что при нынешних чрезвычайно кислых американо-российских отношениях, в основном из-за Украины, путь к прорыву лежит через гуманитарные дела, через возвращение граждан двух стран на родину», – передает ТАСС слова Ричардсона, который участвовал в передаче на российско-польской границе американского гражданина Тейлора Дадли.

Он назвал совместное решение гуманитарных проблем путем к успеху, отметив, что диалог еще имеет место быть. Как подчеркнул Ричардсон – Россия готова вести такое взаимодействие.

Ранее сообщалось, что ветеран ВМС США Тэйлор Дадли вернется домой после освобождения из-под ареста в России. Он был освобожден на российско-польском пограничном переходе Багратионовск – Безледы.

Напомним, в начале декабря 2022 года россиянина Виктора Бута, осужденного в США, освободили в Штатах и отправили домой в обмен на освобожденную в России американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.