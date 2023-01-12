Бастрыкин провел совещание в Донецке по преступлениям ВСУ

Глава СК России Александр Бастрыкин провел в Донецке оперативное совещание штаба по расследованию преступлений, совершенных украинскими военными против мирного населения и российских военнослужащих, сообщили в пресс-службе ведомства.

Председателю СК доложили актуальную информацию о результатах расследования уголовных дел о преступлениях киевского режима против мира и безопасности человечества, сообщается на сайте ведомства.

СК привел показания одного из задержанных: «Я осознавал, что наш расчет может наносить удары не только по противнику, но и по гражданским объектам инфраструктуры, а также жертвами наших обстрелов могли стать гражданские лица. Но мы относились к этому безразлично». Другой военнослужащий полка «Азов» (признан террористическим и запрещен в России) сообщил: «Убивать людей – это не проблема для меня, тем более русских».

В ходе расследования уголовных дел о военных преступлениях украинских националистов в Мариуполе следствием изучены материалы на электронных носителях информации, с которых извлечены копии документов о ведении боевых действий на территории города. Из содержания этих документов и анализа показаний допрошенных лиц следует, что командованием подразделений «Азова» докладывалась оперативная обстановка и ход боевых действий высшему военно-политическому руководству Украины. От них же поступали преступные приказы держать оборону города любыми, даже запрещенными методами и средствами.

Следователи СК продолжают выявлять и документировать факты участия в боевых действиях на стороне Украины иностранных наемников. Так, из показаний одного из военнопленных следует, что на полигоне в городе Николаеве находились инструкторы из Канады, которые принимали участие в обучении украинских военнослужащих. Также согласно показаниям другого военнопленного еще в 2021 году военной подготовкой его сослуживцев занимались инструкторы из Британии, которые обучали правилам ведения боевых действий, в том числе различным тактическим приемам.

Отдельно главе ведомства доложены предварительные результаты расследования уголовного дела по факту гибели в Донецке заместителя руководителя контрольно-следственного отдела военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Объединенной группировке войск (сил) Рыбакова. Заслушав доклады подчиненных, Бастрыкин потребовал усилить меры безопасности при нахождении офицеров ведомства в зоне проведения СВО.

Председателю СК доложено о работе по обращениям граждан, в том числе о поиске родственников из числа гражданских лиц, находившихся в зоне проведения СВО, связь с которыми потеряна. По каждому обращению организован розыск, и в настоящее время установлено местонахождение 85 таких лиц. Одновременно Бастрыкину доложено о мерах по созданию базы данных ДНК неопознанных мирных жителей, чьи тела были обнаружены после освобождения города Мариуполя и иных населенных пунктов Донбасса и захоронены в безымянных могилах. Данная мера в первую очередь будет способствовать идентификации личностей погибших и установлению обстоятельств совершенных в отношении них преступлений.