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11 января, среда | Последнее обновление — 21:50 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: СМИ: ВС России ведут зачистку окрестностей Соледара
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Коротченко назвал перемены в ходе спецоперации после назначения Герасимова командующим СВО
Военный аналитик назвал изменения, к которым приведет назначение Герасимова командующим СВО
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Глава Генштаба Валерий Герасимов теперь будет лично отвечать за успех спецоперации. Его назначение должно ускорить освобождение четырех новых субъектов РФ от украинских оккупационных войск, сказал газете ВЗГЛЯД полковник запаса Игорь Коротченко. Ранее генерал армии Герасимов был назначен командующим Объединенной группой войск.
«Назначение командующим Объединенной группой войск начальника Генштаба Валерия Герасимова означает, что теперь в руках Генштаба будут концентрироваться все нити управления. Разумеется – с персональной ответственностью за конечный результат. Это позволит резко повысить межвидовую координацию, связать в единый контур систему боевого управления с более четким целеполаганием и постановкой задач группировкам и реализацией соответствующих военных планов», – пояснил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
Собеседник подчеркнул: подобные перестановки могут быть произведены только с согласия Верховного главнокомандующего Владимира Путина. «Рассчитываем, что эти решения позволят нам в ближайшей перспективе изменить ход СВО на более масштабные активные наступательные действия. Также это должно способствовать скорейшему освобождению территории четырех новых субъектов РФ от присутствующих там украинских оккупационных войск», – сказал Коротченко.
В среду министр обороны Сергей Шойгу назначил командующим Объединенной группой войск начальника Генштаба генерала армии Валерия Герасимова. В Минобороны уточнили, что повышение уровня руководства СВО связано с расширением масштаба решаемых задач и необходимости в тесном взаимодействии видов и родов ВС России.
Заместителями назначены главнокомандующий ВКС генерал армии Сергей Суровикин, главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков, а также замначальника Генштаба генерал-полковник Алексей Ким, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
«Очевидно, каждый из заместителей получит свой объем работы с конкретными полномочиями и задачами, а координировать и отвечать за все будет непосредственно Герасимов. Это означает, что весь механизм Генштаба будет работать на успех СВО», – считает Коротченко.
Напомним, в октябре прошлого года Шойгу назначил генерала Суровикина командующим Объединенной группировкой войск.
Валерий Герасимов был назначен на должность начальника Генштаба ВС России в ноябре 2012 года. С того же периода он является членом Совбеза России. Участвовал во второй чеченской кампании и в военной операции ВС России в Сирии. Герой Российской Федерации.
Арестович заявил о бегстве ВСУ под Соледаром
Советник главы офиса президента Украины Арестович заявил о бегстве украинских вооруженных сил под Соледаром
Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил о бегстве подразделений украинских вооруженных сил под Соледаром.
Арестович заявил в эфире YouTube-канала Марка Фейгина* (внесен Минюстом России в список СМИ-иноагентов), что под Соледаром у вооруженных сил Украине есть подразделения, которые «бежали и бегут». По словам советника главы офиса Владимира Зеленского, когда рота убегает с направления, их соседям, как правило, становится очень грустно, а туда забегает противник, передает РИА «Новости».
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил об установлении контроля над всей территорией Соледара. Он также сообщил, что в центре города образован котел, в котором ведутся городские бои с остатками противника. Газета ВЗГЛЯД рассказывала об успехах российских Вооруженных сил в стратегических пунктах Соледар и Артемовск.
В ДНР рассказали о сложности зачистки Соледара от ВСУ
Донецкий депутат Бердичевский: Нашим военным придется выбивать оставшихся боевиков ВСУ из каждого подвала Соледара
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Взятие и зачистка Соледара и Артемовска позволят нам разрушить первую линию обороны противника. Это потребует времени, поскольку ВСУ будут до последнего прятаться в подвалах. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал донецкий депутат Владислав Бердичевский. Ранее подразделения ЧВК «Вагнер» установили контроль над всей территорией Соледара, взяв соединения ВСУ в котел.
«Соледар очень важен для нас, поскольку агломерация Соледар–Артемовск–Северск – это первая линия обороны ВСУ. Следом идет линия Краматорск – Славянск, внутри которой расположены Дружковка и Константиновка, где уже сейчас ВСУ наверняка активно строят укрепрайоны», – сказал депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
«Сейчас в Соледаре мы увидим нечто похожее на Мариуполь. Оставшиеся формирования ВСУ будут активно прятаться в подвалах и укрытиях. Часть из них, вероятно, сдадутся в плен. Однако большинство придется силой выбивать из укреплений», – предполагает собеседник.
«При этом не стоит надеяться на то, что после окончательной зачистки Соледара украинские военные оставят Артемовск. Они будут его удерживать до взятия города в кольцо. Пока есть возможность по трассе подвозить подкрепление и технику, сдаваться противник не станет», – уверен депутат.
«Только после того, как мы полностью освободим эти территории, ВСУ откатятся до самого Славянска. Не исключаю, что все города на их пути будут разрушены. И это не удивительно – Донбасс и живущие там люди для них чужие. Их судьба Украине не интересна», – подчеркивает он.
«Наиболее перспективным решением было бы полное разрушение логистики противника – уничтожение мостов и железнодорожных путей, перекрытие трасс и аэропортов. Когда ВСУ не смогут пополнять свои запасы, нам будет легче продвигаться вперед. Пока же будем двигаться на север в сторону Харьковской области, зачищая весь Донбасс», – заключил Бердичевский.
Накануне подразделения ЧВК «Вагнер» установили контроль над всей территорией Соледара, в центре города образован котел, в котором ведутся городские бои, сообщил основатель группы Евгений Пригожин. Он также подчеркнул, что в штурме Соледара не участвовали никакие подразделения, кроме бойцов ЧВК «Вагнер».
Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что в деле освобождения всей территории республики настал переломный момент. Он отметил, что полное освобождение Соледара увеличивает возможности для дальнейшего продвижения в Артемовске и Северске, что само по себе «разрушит раздутый украинской пропагандой миф о несокрушимости ВСУ».
Помимо этого, врио главы ДНР добавил, что планомерное занятие Артемовска и Северска позволит прорвать оборонительную линию ВСУ, а также выйти к Славянскому и Краматорскому направлениям. По его словам, в данный момент Марьинка находится практически под контролем российских военных, однако противнику на окраине удалось закрепиться в жилом секторе.
Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире YouTube-канала Марка Фейгина* (внесен Минюстом России в список СМИ-иноагентов) заявил, что часть подразделений ВСУ бегут, оставляя свои позиции в Соледаре. По словам Арестовича, что бегство отдельной роты с направления создает ситуацию, в которой противник может с легкостью занять освободившуюся позицию.
Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала об успехах российских Вооруженных сил в стратегических пунктах Соледар и Артемовск.
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Пригожин объявил о взятии всей территории Соледара под контроль
Пригожин: Подразделения ЧВК «Вагнер» установили контроль над всей территорией Соледара, в центре города образован котел
Подразделения ЧВК «Вагнер» установили контроль над всей территорией Соледара, в центре города образован котел, в котором ведутся городские бои, сообщил основатель группы Евгений Пригожин.
Пригожин сообщил, что подразделения ЧВК «Вагнер» взяли под контроль всю территорию Соледара, в центре города образован котел, в котором ведутся городские бои. Он также подчеркнул, что в штурме Соледара не участвовали никакие подразделения, кроме бойцов ЧВК «Вагнер», передает ТАСС.
Накануне врио главы ДНР Денис Пушилин заявил об освобождении центра Соледара бойцами ЧВК «Вагнер» и зачистке западной части города. Газета ВЗГЛЯД рассказывала об успехах российских Вооруженных сил в Соледаре и Артемовске – стратегических пунктах, которые украинское командование пытается удержать любой ценой.
ВКС России начали применять в зоне СВО вертолеты Ка-52М с ракетами «Изделие 305»
Россия начала использовать в зоне СВО вертолеты Ка-52М с ракетами «Изделие 305»
Российская авиация начала применять в спецоперации на Украине модернизированные вертолеты Ка-52М, вооруженные ракетами «Изделие 305», сообщил информированный источник.
По словам источника, в рамках спецоперации применяются модернизированные вертолеты Ка-52М, которые наносят удары по украинским объектам, бронетехнике и живой силе высокоточными ракетами «Изделие 305», передает РИА «Новости».
Как сообщил источник, возможность применения нового боеприпаса делает Ка-52М важнейшим ударным средством переднего края.
Напомним, в октябре в Сети появился ролик, в котором показано, как «Изделие 305» влетает в окно здания, в котором находится техника ВСУ, причем во время полета оператор сообщает, что цель будет поражена «в окошечко».
Пушилин заявил о переломном моменте в освобождении всей территории ДНР
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Настал переломный момент в освобождении всей территории ДНР, заявил врио главы республики Денис Пушилин.
По его словам, в данный момент Марьинка находится практически под контролем российских военных, однако противнику на окраине удалось закрепиться в жилом секторе, передает РИА «Новости».
Врио главы ДНР отметил, что полное освобождение Соледара увеличивает возможности для дальнейшего освобождения Артемовска и Северска. Что само по себе «разрушит раздутый украинской пропагандой миф о несокрушимости ВСУ».
Также Пушилин заметил, что взятие города позволит выйти к Славянскому и Краматорскому направлениям. А это, в свою очередь, ознаменует переломный момент к освобождению всей территории ДНР.
Кроме того, офицер добавил, что занятие российскими военными Соледара, Артемовска и Северска позволит разрушить оборонительную линию ВСУ.
Ранее Пушилин сообщил, что центр города Соледара уже находится под контролем российских сил. До этого Пушилин заявил о скором полном освобождении Соледара.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала об успехах российских Вооруженных сил в Соледаре и Артемовске – стратегических пунктах, которые украинское командование пытается удержать любой ценой.
Минобороны сообщило о боях в Соледаре
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В ходе успешных наступательных действий на Донецком направлении российскими войсками освобожден населенный пункт Подгородное ДНР. Подразделения ВДВ блокировали с северной и южной частей город Соледар. ВКС наносят удары по опорным пунктам противника, а штурмовые отряды ведут бои в городе, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Ударами артиллерии по скоплениям живой силы 92-й механизированной бригады ВСУ и 103-й бригады терробороны на Купянском направлении в районах Кисловки и Синьковки Харьковской области, а также Новоселовского Луганской народной республики (ЛНР) ликвидированы более 30 военнослужащих и два автомобиля, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Огнем артиллерии и ударами авиации на Краснолиманском направлении нанесено поражение штурмовым группам 95-й, 80-й десантно-штурмовых и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ возле Торского Донецкой народной республики (ДНР), Червоной Дибровы, Червонопоповки и Макеевки ЛНР, отчитались в Минобороны.
Недалеко от Кузьмино ЛНР и Серебрянского лесничества ликвидированы четыре диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) ВСУ. Потери противника за последние сутки на этом направлении составили до 90 военнослужащих убитыми и ранеными, две бронемашины.
В результате огневого поражения подразделений 61-й механизированной и 17-й танковой бригад ВСУ ликвидированы 80 военнослужащих, танк, три бронемашины, сообщил Конашенков.
Нанесением комплексного огневого поражения на Южно-Донецком направлении подразделениям ВСУ у пунктов Пречистовка, Никольское и Новоселка ДНР уничтожены около 25 военнослужащих, машина пехоты, два автомобиля, перечислили в Минобороны.
Ударами авиации, ракетных войск и артиллерии в районе Артемовска ДНР поражен командно-наблюдательный пункт батальона 57-й мотопехотной бригады ВСУ. Также за минувшие сутки поражены 74 артподразделения ВСУ, живая сила и военная техника в 113 районах, подытожили в оборонном ведомстве.
Российские войска освободили поселок Подгородное в пригороде Артемовска
Штаб теробороны ДНР: Российские войска освободили поселок Подгородное
Силы ВС России освободили в ДНР поселок Подгородное в пригороде Артемовска, где идут ожесточенные бои, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
По сообщению штаба, ВС России освободили Подгородное в пригороде Артемовска, передает ТАСС.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что после освобождения Соледара российские войска будут освобождать Северск и Артемовск.
ВС России уничтожили расчеты польских минометов в ЛНР
Российские военные ликвидировали расчеты 120-миллиметровых польских минометов в ЛНР
Российские артиллеристы уничтожили используемые ВСУ польские 120-миллиметровые минометы в ЛНР.
По словам военнослужащего с позывным «Слон», вблизи российских военных разорвалась польская мина, это определяют по бесшумным характеристикам. «По нам работает», – передает РИА «Новости» его слова.
В этой связи ВС России определили направление стрельбы противника, рассчитали расстояние до миномета и передали координаты артиллеристам. Те, в свою очередь, ударили по целям из гаубицы калибра 152 мм в районе населенного пункта Червоная Диброва в зоне ответственности Западного военного округа.
Ранее российские войска поразили одну из военных частей ВСУ в зоне спецоперации самым мощным в мире самоходным минометом 2С4 «Тюльпан».
Пушилин заявил об освобождении центра Соледара от ВСУ
Врио главы ДНР Пушилин: Центр Соледара находится под контролем российских сил
Центр города Соледара уже находится под контролем российских сил, сообщил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.
Врио главы ДНР заявил в эфире Первого канала, что, по имеющейся у него информации, центр Соледара уже находится под контролем подразделений ЧВК «Вагнер», бойцы проводят зачистку в западной части города. Он также сообщил, что противник несет серьезные потери в живой силе и в технике, передает ТАСС.
Ранее во вторник Пушилин заявил о скором освобождении Соледара. Газета ВЗГЛЯД рассказывала об успехах российских Вооруженных сил в Соледаре и Артемовске – стратегических пунктах, которые украинское командование пытается удержать любой ценой.
Кадыров: В спецоперации на Украине приняли участие свыше 21 тыс. чеченских бойцов
С начала СВО в ней приняли участие свыше 21 тыс. чеченских бойцов, сообщил глава республики Рамзан Кадыров.
Как сообщил Кадыров в своем Telegram-канале, в ходе заседания республиканского штаба СВО был заслушан доклад главы штаба, председателя парламента Чечни Магомеда Даудова, который сообщил, что с начала спецоперации в ней приняли участие свыше 21 тыс. чеченских бойцов, а более девяти тысяч военных сейчас находятся на передовой. По словам Кадырова, все они обеспечены необходимым вооружением и обмундированием, что позволяет им эффективно нести службу.
Ранее Кадыров сообщил, что в зону проведения специальной военной операции из Чечни отправились порядка 300 бойцов ОМОН.
Появилось первое видео ЧВК «Вагнер» из соляной шахты в Соледаре
В Сети появилась видеозапись, на которой бойцы ЧВК «Вагнер» заняли позиции в захваченной российскими военными соляной шахте в Соледаре, пишут СМИ.
В Telegram-канале RT опубликован видеоряд, на котором бойцы ЧВК «Вагнер» стоят в захваченной ВС России шахте, которая находится ближе к западным окраинам Соледара, там же обнаружены схроны ВСУ с боеприпасами.
«У нас над головой где-то километра два уже украинцы стоят, ну ничего – это все временно», – отметил один из военных.
Основатель группы Евгений Пригожин в свою очередь поинтересовался, стоят ВСУ внизу или нет. Также он предложил «дойти до них».
Минобороны ранее сообщило о боях в Соледаре. В центре города образован котел, в котором идут бои. Оставшиеся военные ВСУ находятся в окружении.
Российские военные на Донецком направлении освободили населенный пункт Подгородное в ДНР, а подразделения ВДВ блокировали с северной и южной частей город Соледар.
СМИ: ВС России ведут зачистку окрестностей Соледара
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Российская армия в ДНР ведет зачистку города Соледара и его окрестностей, сообщил командир добровольческого подразделения спецназа «Троя» Владимир Новиков с позывным «Алабай».
Он рассказал ТАСС, что в городе идет зачистка, он уточнил, что пока рано говорить о том, сколько солдат ВСУ могли остаться в окружении.
«Достаточно крупная группировка, непонятно, какого состава, была взята в плен прямо в городе, и, соответственно, кто не успел убежать – попал в окружение. Кто конкретно – еще сложно сказать, потому что в городской застройке невозможно понимания достичь, сколько у тебя в окружении. Украинские солдаты прячутся в подвалах, в жилых домах – только после полной зачистки можно будет сортировать уже погибших, сдавшихся в плен», – сказал он.
Новиков уточнил, что в зачистке населенных пунктов, находящихся в округе Солерада, задействованы уже не штурмовые, а тыловые подразделения, поскольку «мелкие населенные пункты не являются серьезными укрепрайонами».
До этого в Сети опубликовали видео, где ЧВК «Вагнер» заняла позиции в занятой российскими военными соляной шахте в Соледаре.
Минобороны ранее сообщило о боях в Соледаре. В центре города образован котел, в котором идут бои. Оставшиеся военные ВСУ находятся в окружении.
Российские военные на Донецком направлении освободили населенный пункт Подгородное в ДНР, а подразделения ВДВ блокировали с северной и южной частей город Соледар.
Пригожин: В Соледаре уничтожены не пожелавшие сдаться в плен подразделения ВСУ
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Основатель ЧВК «Вагнер» предприниматель Евгений Пригожин подтвердил зачистку Соледара и ликвидацию не пожелавших сдаться украинских военных.
Он заявил, что «мирные граждане выведены, украинские подразделения, не пожелавшие сдаться в плен, уничтожены».
«Двухсотыми около 500 человек. Весь город усеян трупами украинских военнослужащих. Ни о каком гуманитарном коридоре речи быть не может. Приступаем к зачистке шахт», – говорится в Telegram-канале Пригожина.
Напомним, Российская армия в ДНР ведет зачистку города Соледара и его окрестностей, сообщил командир добровольческого подразделения спецназа «Троя» Владимир Новиков с позывным «Алабай».
До этого в Сети опубликовали видео, где ЧВК «Вагнер» заняла позиции в занятой российскими военными соляной шахте в Соледаре.
Минобороны ранее сообщило о боях в Соледаре. В центре города образован котел, в котором идут бои. Оставшиеся военные ВСУ находятся в окружении.
Российские военные на Донецком направлении освободили населенный пункт Подгородное в ДНР, а подразделения ВДВ блокировали с северной и южной частей город Соледар.
Пентагон назвал сроки и место обучения солдат ВСУ системам ЗРК Patriot
Пентагон подтвердил, что украинские военные начнут на следующей неделе обучение для работы с зенитно-ракетным комплексом Patriot на базе в американском штате Оклахома.
Местом обучения станет Форт-Силл в штате Оклахома, заявил пресс-секретарь Минобороны США Патрик Райдер, передает РИА «Новости».
Вашингтон намерен за несколько месяцев ускоренно подготовить 90-100 украинских военных применять и обслуживать комплексы Patriot, первая батарея которых вошла в американский пакет помощи Украине.
В Форт-Силл расположен тренировочный центр, где обучаются зенитчики из союзных США стран.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
Напомним, после падения на деревню в Польше украинской ракеты, Германия согласилась направить в Польшу ЗРК Patriot. При этом Варшава высказала предложение предоставить немецкие ЗРК Patriot украинской стороне, хотя свои передавать не стала.
В конце декабря 2022 года Associated Press сообщило, что США поставят Украине системы противоракетной обороны Patriot. Поставки ракетных комплексов начнутся в первой половине 2023 года.
ВСУ обстреляли Донецк
СМИ: ВСУ обстреляли Кировский район Донецка из артиллерии
ВСУ обстреляли из артиллерии Кировский район Донецка, сообщили в СЦКК.
По сообщению СЦКК, в 10.05 из Красногоровки впервые с вечера 10 января ВСУ выпустили по району два снаряда калибром 122 мм., передает ДАН. Информации о пострадавших и разрушениях нет.
Ранее украинские военные со стороны населенного пункта Тоненькое выпустили по Киевскому району Донецка три снаряда калибра НАТО.
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