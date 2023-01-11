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Шойгу назначил главу Генштаба Герасимова командующим Объединенной группировкой войск
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Министр обороны Сергей Шойгу назначил командующим Объединенной группой войск начальника Генштаба генерала армии Валерия Герасимова, сообщили в министерстве.
Заместителями назначены главнокомандующий ВКС генерал армии Сергей Суровикин, главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков, а также замначальника Генштаба генерал-полковник Алексей Ким, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
В Минобороны уточнили, что повышение уровня руководства СВО связано с расширением масштаба решаемых задач и необходимости в тесном взаимодействии видов и родов ВС России.
В октябре прошлого года Шойгу назначил командующим Объединенной группировкой войск в зоне проведения специальной военной операции Сергея Суровикина, который с 2017 года является главкомом ВКС.
Арестович заявил о бегстве ВСУ под Соледаром
Советник главы офиса президента Украины Арестович заявил о бегстве украинских вооруженных сил под Соледаром
Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил о бегстве подразделений украинских вооруженных сил под Соледаром.
Арестович заявил в эфире YouTube-канала Марка Фейгина* (внесен Минюстом России в список СМИ-иноагентов), что под Соледаром у вооруженных сил Украине есть подразделения, которые «бежали и бегут». По словам советника главы офиса Владимира Зеленского, когда рота убегает с направления, их соседям, как правило, становится очень грустно, а туда забегает противник, передает РИА «Новости».
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил об установлении контроля над всей территорией Соледара. Он также сообщил, что в центре города образован котел, в котором ведутся городские бои с остатками противника. Газета ВЗГЛЯД рассказывала об успехах российских Вооруженных сил в стратегических пунктах Соледар и Артемовск.
Россия признала США фактическим участником конфликта на Украине
Антонов: Обучение ВСУ на базе Сухопутных войск ВС США Форт-Силл в Оклахоме подтверждает участие Вашингтона в конфликте
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Решение Пентагона организовать обучение украинских военных применению комплексов Patriot на базе Сухопутных войск ВС США Форт-Силл в штате Оклахома является очередным подтверждением де-факто участия Вашингтона в украинском конфликте, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
Отвечая на вопрос СМИ, посол РФ в США, слова которого приводит пресс-служба российской дипломатической миссии в Вашингтоне в своем Telegram-канале, подчеркнул, что решение военного ведомства США организовать курс обучения на базе Форт-Силл в штате Оклахома является очередным подтверждением де-факто участия Вашингтона в украинском конфликте на стороне нацистских преступников из Киева.
Антонов обратил внимание, что предпринимаемые российской стороной усилия по доведению до американской аудитории истинной опасности такой линии Белого дома постепенно находят понимание в местном экспертном сообществе.
Российский дипломат указал, что обозреватели Washington Post открыто признали, что тренировка военнослужащих ВСУ в США означает расширение американской вовлеченности в противостояние. Там также отметили, что администрация США более не ограничивается укреплением оборонного потенциала Киева, а передает Украине новые вооружения с целью повышения ее наступательных возможностей.
Как подчеркнул глава дипмисии, последний аргумент, высказанный американскими журналистами, красноречиво показывает: Вашингтон осознанно вводил Россию и мировое сообщество в заблуждение, говоря о стремлении укрепить способность Украины к самозащите. Антонов констатировал, что подлинная цель администрации США заключается в том, чтобы нанести России как можно больший урон на поле боя руками украинцев.
Накануне пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер информировал, что на следующей неделе украинские военные начнут обучение работе с ЗРК Patriot на базе Сухопутных войск ВС США Форт-Силл в американском штате Оклахома.
В ДНР рассказали о сложности зачистки Соледара от ВСУ
Донецкий депутат Бердичевский: Нашим военным придется выбивать оставшихся боевиков ВСУ из каждого подвала Соледара
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Взятие и зачистка Соледара и Артемовска позволят нам разрушить первую линию обороны противника. Это потребует времени, поскольку ВСУ будут до последнего прятаться в подвалах. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал донецкий депутат Владислав Бердичевский. Ранее подразделения ЧВК «Вагнер» установили контроль над всей территорией Соледара, взяв соединения ВСУ в котел.
«Соледар очень важен для нас, поскольку агломерация Соледар–Артемовск–Северск – это первая линия обороны ВСУ. Следом идет линия Краматорск – Славянск, внутри которой расположены Дружковка и Константиновка, где уже сейчас ВСУ наверняка активно строят укрепрайоны», – сказал депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
«Сейчас в Соледаре мы увидим нечто похожее на Мариуполь. Оставшиеся формирования ВСУ будут активно прятаться в подвалах и укрытиях. Часть из них, вероятно, сдадутся в плен. Однако большинство придется силой выбивать из укреплений», – предполагает собеседник.
«При этом не стоит надеяться на то, что после окончательной зачистки Соледара украинские военные оставят Артемовск. Они будут его удерживать до взятия города в кольцо. Пока есть возможность по трассе подвозить подкрепление и технику, сдаваться противник не станет», – уверен депутат.
«Только после того, как мы полностью освободим эти территории, ВСУ откатятся до самого Славянска. Не исключаю, что все города на их пути будут разрушены. И это не удивительно – Донбасс и живущие там люди для них чужие. Их судьба Украине не интересна», – подчеркивает он.
«Наиболее перспективным решением было бы полное разрушение логистики противника – уничтожение мостов и железнодорожных путей, перекрытие трасс и аэропортов. Когда ВСУ не смогут пополнять свои запасы, нам будет легче продвигаться вперед. Пока же будем двигаться на север в сторону Харьковской области, зачищая весь Донбасс», – заключил Бердичевский.
Накануне подразделения ЧВК «Вагнер» установили контроль над всей территорией Соледара, в центре города образован котел, в котором ведутся городские бои, сообщил основатель группы Евгений Пригожин. Он также подчеркнул, что в штурме Соледара не участвовали никакие подразделения, кроме бойцов ЧВК «Вагнер».
Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что в деле освобождения всей территории республики настал переломный момент. Он отметил, что полное освобождение Соледара увеличивает возможности для дальнейшего продвижения в Артемовске и Северске, что само по себе «разрушит раздутый украинской пропагандой миф о несокрушимости ВСУ».
Помимо этого, врио главы ДНР добавил, что планомерное занятие Артемовска и Северска позволит прорвать оборонительную линию ВСУ, а также выйти к Славянскому и Краматорскому направлениям. По его словам, в данный момент Марьинка находится практически под контролем российских военных, однако противнику на окраине удалось закрепиться в жилом секторе.
Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире YouTube-канала Марка Фейгина* (внесен Минюстом России в список СМИ-иноагентов) заявил, что часть подразделений ВСУ бегут, оставляя свои позиции в Соледаре. По словам Арестовича, что бегство отдельной роты с направления создает ситуацию, в которой противник может с легкостью занять освободившуюся позицию.
Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала об успехах российских Вооруженных сил в стратегических пунктах Соледар и Артемовск.
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Пригожин объявил о взятии всей территории Соледара под контроль
Пригожин: Подразделения ЧВК «Вагнер» установили контроль над всей территорией Соледара, в центре города образован котел
Подразделения ЧВК «Вагнер» установили контроль над всей территорией Соледара, в центре города образован котел, в котором ведутся городские бои, сообщил основатель группы Евгений Пригожин.
Пригожин сообщил, что подразделения ЧВК «Вагнер» взяли под контроль всю территорию Соледара, в центре города образован котел, в котором ведутся городские бои. Он также подчеркнул, что в штурме Соледара не участвовали никакие подразделения, кроме бойцов ЧВК «Вагнер», передает ТАСС.
Накануне врио главы ДНР Денис Пушилин заявил об освобождении центра Соледара бойцами ЧВК «Вагнер» и зачистке западной части города. Газета ВЗГЛЯД рассказывала об успехах российских Вооруженных сил в Соледаре и Артемовске – стратегических пунктах, которые украинское командование пытается удержать любой ценой.
ВКС России начали применять в зоне СВО вертолеты Ка-52М с ракетами «Изделие 305»
Россия начала использовать в зоне СВО вертолеты Ка-52М с ракетами «Изделие 305»
Российская авиация начала применять в спецоперации на Украине модернизированные вертолеты Ка-52М, вооруженные ракетами «Изделие 305», сообщил информированный источник.
По словам источника, в рамках спецоперации применяются модернизированные вертолеты Ка-52М, которые наносят удары по украинским объектам, бронетехнике и живой силе высокоточными ракетами «Изделие 305», передает РИА «Новости».
Как сообщил источник, возможность применения нового боеприпаса делает Ка-52М важнейшим ударным средством переднего края.
Напомним, в октябре в Сети появился ролик, в котором показано, как «Изделие 305» влетает в окно здания, в котором находится техника ВСУ, причем во время полета оператор сообщает, что цель будет поражена «в окошечко».
CAS объяснил отказ допустить РФС к международным соревнованиям
CAS обнародовал мотивировочную часть решения по апелляции РФС на отстранение России от международных соревнований
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Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал мотивировочную часть решения по апелляциям Российского футбольного союза (РФС) на отстранение сборных и клубных команд России от международных соревнований.
Как говорится в документах, опубликованных на официальном сайте CAS, большинство членов комиссии считает, что в чрезвычайных и беспрецедентных обстоятельствах, с которыми столкнулась Международная федерация футбола (ФИФА), обжалуемое решение (об отстранении сборных и клубных команд России от международных соревнований) якобы было разумным, соразмерным и, возможно, необходимым для обеспечения безопасности, надежности и упорядоченности международных футбольных мероприятий, передает РИА «Новости».
В мотивировочной части решения утверждается, что УЕФА и ФИФА якобы были вынуждены отстранить российские команды для безопасного проведения международных соревнований. При этом в документах говорится, что ФИФА и УЕФА не нарушили свои уставы и законы Швейцарии, где находятся штаб-квартиры организаций. Вместе с этим отмечается, что РФС и российские команды являются в сложившихся обстоятельствах пострадавшими. Члены комиссии выразили надежду, что в перспективе отстранение будет снято, а российская сторона восстановится от негативных последствий.
В июле минувшего года CAS отклонил две апелляции РФС: по первому иску ответчиками были Международная федерация футбола (ФИФА), Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), а также федерации футбола Польши, Швеции, Чехии, Черногории и Мальты, по второму – УЕФА, федерации футбола Греции, Белоруссии, Дании, Люксембурга, Австрии, Мальты и Португалии. Помимо этого, были отклонены апелляции московских ЦСКА, «Динамо», петербургского «Зенита» и «Сочи» на решение УЕФА.
В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА опубликовали совместное заявление, согласно которому российские сборные и клубы отстранены от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине. В связи с этим сборная России была исключена из числа участников стыковых матчей за выход на чемпионат мира в Катаре. В сентябре УЕФА не допустил сборную России до жеребьевки отборочного турнира чемпионата Европы – 2024.
Эксперт: Российским войскам удалось взломать «подкову» Залужного в Донбассе
Военный аналитик Онуфриенко: Российским войскам удалось взломать «подкову» Залужного в Донбассе
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Переход Соледара под контроль России означает, что непрерывная оборонительная цепь противника из городов-фортов взломана. Следом должны пасть Артемовск, Северск и другие города. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее стало известно о взятии под контроль Соледара. Солдаты ВСУ оказались в котле.
«По выражению главкома ВСУ Валерия Залужного, Северск, Соледар, Артемовск, Константиновка, Дружковка, Краматорск и Славянск являются городами-фортами. Они представляют собой непрерывную цепь укреплений в виде подковы – от излучины Северского Донца и на юг, к Торецку», – рассказал военно-политический публицист Михаил Онуфриенко.
«Это мощнейший укрепрайон Донецкой агломерации, когда населенные пункты переходят один в другой. Между ними отсутствуют привычные для нас поля и земли, свободные от застройки», – пояснил собеседник.
«Взятие под контроль всей территории Соледара означает, что эта непрерывная оборонительная цепь, после падения Лисичанска и Северодонецка, взломана. Ко всему прочему, Северск оказывается зажат между рекой Северский Донец и нашими наступающими войсками, которые охватывают его с востока и юга. Оборонять его становится очень проблематично», – отметил он.
«Кроме того, перерезаны дороги на Артемовск, город сейчас штурмуют. Это позволяет идти вдоль водоразделов, наступая с севера, без штурмов, наступая вдоль речки Бахмут. Кроме того, на юге наши войска вместе с ЧВК «Вагнер» уже ведут бои за северную окраину Опытного, а это южный пригород Артемовска, и за Клещеевку, где бои идут уже в самом центре», – акцентировал эксперт.
«Все это позволит взять под огневой контроль дорогу, которая ведет в Часов Яр. Снабжение оттуда группировки ВСУ станет весьма проблематичным и приведет к безнадежному положению гарнизона в Артемовске», – полагает Онуфриенко.
«По моим оценкам, следом за Соледаром падет Артемовск и Северск, а также ухудшится положение гарнизона в Торецке, из которого ведутся регулярные обстрелы Горловки и Донецка. По сути, все это вызовет «эффект домино», поскольку последует неизбежное наступление на Часов Яр, Константиновку, Дружковку, Краматорск. Но это все произойдет не быстро», – отметил он.
«В свою очередь ликвидация укрепрайона, если она произойдет, вынудит противника уходить в чистое поле, поскольку дальше городская агломерация заканчивается и идут уже привычные для нас села и небольшие городки, расположенные в степи. Противнику придется копать окопы в мерзлой земле, а это развязывает руки для нашей артиллерии и авиации, которые смогут работать без необходимости оглядки на мирное население», – полагает эксперт.
Рассуждая о дальнейших направлениях продвижения наших войск, Онуфриенко отметил, что «сейчас будет логично взять Северск, Артемовск, с постепенным выходом на Краматорск и Славянск».
«Такое направление также подразумевает необходимость наступления по левому берегу Северского Донца к Святогорску для того, чтобы форсировать его снова и охватывать Славянск и другие города с северного направления. В свою очередь это вызывает необходимость наступления по Старобельскому, Сватовскому, Купянскому участкам», – добавил он.
«Отчасти наши войска в конце прошлого года наступали на Купянск от Двуречного, там часть территории Харьковской области освобождена. Теперь логично продвигаться снова на запад, чтобы восстановить утраченные осенью позиции, и чтобы вынудить противника раздергивать остатки своих резервов на более широком участке фронта», – считает эксперт.
«Что касается судьбы бойцов ВСУ, оказавшихся в котле в Соледаре, то о ней говорить пока рано. Евгений Пригожин попросил не спешить с цифрами по количеству пленных, позже официально сообщат. Большая часть украинских военных, конечно, ушла из города. Об этом свидетельствуют и многочисленные видеокадры», – отметил Онуфриенко.
«Вместе с тем пока еще не очень понятно, сколько остается боевиков под землей, в соляных шахтах. Глубина этих шахт около 300 метров и общая протяженность более 200 километров, а по ширине там могут разъехаться два танка. Поэтому стоит подождать сообщений о количестве сдавшихся в плен в самом городе и, конечно, дождаться зачистки всех подземных коммуникаций. При этом противник наверняка будет оказывать сопротивление», – отметил он.
Накануне подразделения ЧВК «Вагнер» установили контроль над всей территорией Соледара, в центре города образован котел, в котором ведутся городские бои, сообщил основатель группы Евгений Пригожин. Он также подчеркнул, что в штурме Соледара не участвовали никакие подразделения, кроме бойцов ЧВК «Вагнер».
Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что в деле освобождения всей территории республики настал переломный момент. Он отметил, что полное освобождение Соледара увеличивает возможности для дальнейшего продвижения в Артемовске и Северске, что само по себе «разрушит раздутый украинской пропагандой миф о несокрушимости ВСУ».
Помимо этого, врио главы ДНР добавил, что планомерное занятие Артемовска и Северска позволит прорвать оборонительную линию ВСУ, а также выйти к Славянскому и Краматорскому направлениям. По его словам, в данный момент Марьинка находится практически под контролем российских военных, однако противнику на окраине удалось закрепиться в жилом секторе.
Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире YouTube-канала Марка Фейгина* (внесен Минюстом России в список СМИ-иноагентов) заявил, что часть подразделений ВСУ бегут, оставляя свои позиции в Соледаре. По словам Арестовича, что бегство отдельной роты с направления создает ситуацию, в которой противник может с легкостью занять освободившуюся позицию.
Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала об успехах российских Вооруженных сил в стратегических пунктах Соледар и Артемовск.
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Роскомос назвал причину повреждения «Союза МС-22»
Борисов: Радиатор «Союза МС-22» был поврежден метеороидом
Радиатор системы охлаждения «Союза МС-22» был поврежден в результате удара спорадическим метеороидом, сообщил гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов.
По его словам, специалисты провели исследования для выяснения причин повреждения радиатора внешней системы терморегулирования «Союза МС-22» и с помощью телекамер американского сегмента станции сделали вывод об ударе спорадическим метеороидом, передает ТАСС.
По словам Борисова, «Союз МС-22» спустится на Землю в беспилотном режиме, а в случае возникновения особо критичных ситуаций на станции возможность использования корабля для спасения экипажа будет определяться отдельным решением Госкомиссии
Он добавил также, что «Союз МС-23» для возвращения экипажа будет запущен к МКС 20 февраля в беспилотном режиме.
Ранее гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов заявил, что радиатор корабля «Союз МС-22» мог быть поврежден космическим мусором или микрометеоритом.
Пушилин заявил о переломном моменте в освобождении всей территории ДНР
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Настал переломный момент в освобождении всей территории ДНР, заявил врио главы республики Денис Пушилин.
По его словам, в данный момент Марьинка находится практически под контролем российских военных, однако противнику на окраине удалось закрепиться в жилом секторе, передает РИА «Новости».
Врио главы ДНР отметил, что полное освобождение Соледара увеличивает возможности для дальнейшего освобождения Артемовска и Северска. Что само по себе «разрушит раздутый украинской пропагандой миф о несокрушимости ВСУ».
Также Пушилин заметил, что взятие города позволит выйти к Славянскому и Краматорскому направлениям. А это, в свою очередь, ознаменует переломный момент к освобождению всей территории ДНР.
Кроме того, офицер добавил, что занятие российскими военными Соледара, Артемовска и Северска позволит разрушить оборонительную линию ВСУ.
Ранее Пушилин сообщил, что центр города Соледара уже находится под контролем российских сил. До этого Пушилин заявил о скором полном освобождении Соледара.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала об успехах российских Вооруженных сил в Соледаре и Артемовске – стратегических пунктах, которые украинское командование пытается удержать любой ценой.
Зеленский дал обещание Голливуду о третьей мировой войне
Зеленский пообещал Голливуду, что третьей мировой войны не будет
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам церемонии вручения наград голливудской ассоциации иностранной прессы «Золотой глобус» с обещанием, что «третьей мировой войны не будет», пишут СМИ.
Из его речи следует, что Первая мировая война забрала миллионы жизней, Вторая мировая война забрала десятки миллионов. «Третьей мировой войны не будет», – передает РИА «Новости» его заявление. Зеленский добавил, что это «не трилогия».
Ранее в Польше заметили, что мир оказался в состоянии «небезопасного хаоса», где возрастают риски третьей мировой войны.
До этого зампред Совбеза России Дмитрий Медведев также заявлял, что мир балансирует на грани третьей мировой войны и ядерной катастрофы, однако Россия будет делать все, чтобы этого не допустить.
Пригожин попросил бойцов оставить соль в Соледаре
Пригожин попросил своих бойцов оставить соль в Соледаре
Основатель «Вагнера» предприниматель Евгений Пригожин передал своим бойцам украинскую соль в шутку, чтобы они оставили ее в городе после освобождения.
Бизнесмен пояснил, что передал соль военным, чтобы «разговоров не было в Америке о том, что мы за соль боремся», передает РИА «Новости» со ссылкой на видеозапись высказывания Пригожина.
Он попросил одного из бойцов оставить соль в Соледаре.
До этого в Сети опубликовали видео, где ЧВК «Вагнер» заняла позиции в занятой российскими военными соляной шахте в Соледаре.
Соляные шахты Соледара открылись еще в XIX веке, их запасы оценивают в 13 млрд тонн. Во времена Советского Союза там добывалось до 40% всей соли.
В Сети отреагировали на антироссийские выступления украинцев на элитном французском курорте
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Пользователи соцсетей отреагировали на появление видео, где группа украинцев, среди которых есть мужчины призывного возраста, на элитном горнолыжном курорте Куршевель поет антироссийские песни.
На видео, которое газета ВЗГЛЯД не публикует в соответствии с законом о СМИ, так как в ролике содержится нецензурная лексика, группа людей танцует в дорогом ресторане «Багатель» под антироссийские песни. При этом люди размахивают украинским флагом, который несут вверх ногами.
«Празднуют сдачу Соледара», – приводит RT комментарии к видео.
«Гужбан по полной! А идиоты из ВСУ в окопах мерзнут», – добавили другие пользователи.
«Это знаки все! Перевернутый флаг. К краху страны», – отметили комментаторы.
Между тем автор Telegram-канала «Небожена» установил людей с видео. Оказалось, что на кадрах присутствует модель и блогер Алина Варакута, а также победительница конкурса «Мисс Украина Вселенная 2018» Карина Жосан.
Вассерман объяснил «вину» «оккупанта» Чебурашки перед Украиной
Вассерман: Чебурашка провинился в том, что большинство граждан Украины – русские
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«Киев вынужден действовать против интересов большинства своих граждан, вынужден отрицать русскую общность и, соответственно, вынужден бить по любым символам этой общности», заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы, публицист Анатолий Вассерман, комментируя информацию о том, что в школах Киева появились плакаты с перечеркнутым изображением вымышленного мультипликационного героя Чебурашки, где он назван «оккупантом».
В киевских школах появились плакаты, на которых изображен перечеркнутый Чебурашка, названный «оккупантом». Предполагается, что связана такая иллюстрация с успехом одноименной семейной комедии «Чебурашка», которая уже может похвастаться рекордными сборами в прокате.
«Украинцы – неотъемлемая часть русского народа, украинский язык, несмотря на полтора века разработки, все еще один из диалектов русского языка. Понятно, что проведение в жизнь старинного польского фальшивого лозунга «Украина – не Россия» возможно только ценой непрерывной массированной лжи и такого же непрерывного и массированного издевательства над всем русским. Это мы и наблюдаем», – говорит Вассерман.
Он напоминает, что первое отделение украинцев от русских было еще в австрийской империи и кончилось концлагерями Талергоф и Терезин, где были истреблены десятки тысяч местных жителей, не желающих именовать себя украинцами. Затем была «погромная деятельность» от Центрального совета во времена Симона Петлюры, который был главой Директории Украинской народной республики в 1919–1920 годах.
«Наш Чебурашка провинился в том, что большинство граждан Украины – русские. Соответственно, любой профессиональный украинец, то есть тот, кто надеется извлечь выгоду из отделения Украины от остальной России, вынужден действовать против интересов большинства своих сограждан, вынужден отрицать русскую общность и, соответственно, вынужден бить по любым символам этой общности», – объясняет депутат.
Он подчеркивает, что на Украине пытаются уничтожить все, начиная от исторических памятников до нашей общей художественной памяти. Все это делается в надежде на то, что «когда-нибудь Украина перестанет быть Россией». Тем не менее сам собеседник поддерживает любые усилия, направленные на то, чтобы «эта надежда никогда не оправдалась».
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что это не Россия должна объяснять украинским детям, почему главный герой повести Эдуарда Успенского Чебурашка стал «оккупантом», а их собственные родители.
Напомним, по данным Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) семейная комедия «Чебурашка» режиссера Дмитрия Дьяченко заработала более трех миллиардов рублей и стала самым кассовым российским фильмом в истории отечественного проката.
Блогер Дмитрий Гоблин Пучков в беседе с газетой ВЗГЛЯД объяснил успех данной кинокартины тем, что она вышла в новогодние праздники, во время которых дети вместе с родителями посмотрели комедию, а также что в кинотеатрах отсутствует зарубежное кино. В Кремле сообщили, что радуются рекордным сборам в прокате вместе с авторами фильма.
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Раскрывший постановку с трупами в Буче француз попросил убежища в России
Французский военный Адриан Боке, работавший в Донбассе волонтером, попросил власти России предоставить ему политическое убежище, сообщил осведомленный источник.
По словам источника, Боке в середине декабря обратился к российским властям с просьбой предоставить ему политическое убежище, передает РИА «Новости».
Весной Боке работал на территориях, подконтрольных Киеву, посещал Бучу, после чего заявил, что видел привезенные украинскими военными тела для того, чтобы их разложить на улице. В сентябре на Боке напали в Стамбуле после слежки.
Путин: Ничего из того, что нам наш противник предрекал, не произошло
Ни один негативный прогнозируемый Западом сценарий не стал жизнеспособным, заявил на первом в 2023 году совещании с членами правительства российский лидер Владимир Путин.
По словам главы государства, противник ошибся в своих прогнозах, прежде всего благодаря россиянам, передает ТАСС.
«Ничего из того, что нам наш противник предрекал, не произошло. (...) Сделано это благодаря прежде всего гражданам России, их собранности. Но не в последнюю очередь это результат работы правительства», – отметил президент.
Ранее стало известно, что президента Владимира Путина, премьера Михаила Мишустина и министра иностранных дел Сергея Лаврова россияне сочли политиками 2022 года.