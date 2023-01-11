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Захарова оценила доклад МИД Латвии о «разгроме России»
Спикер МИД Захарова охарактеризовала доклад МИД Латвии о «разгроме России» как рассказ о нечеловеческой глупости
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Доклад латвийского МИД с использованием идеи «разгрома России» стал историей про нечеловеческую глупость, заявила спикер МИД Мария Захарова.
По ее словам, такие заявления указывают на неумение просчитать вперед шаги или даже неумение определить сложившуюся ситуацию, в которой находится Латвия, передает РИА «Новости».
Также Захарова прокомментировала слова премьер-министра Эстонии Каи Каллас, которая утверждает, что в Латвии не ждут еще одну группу людей, не говорящую на эстонском языке, имея в виду украинцев.
В этом, как указала представитель внешнеполитического ведомства, раскрываются маски людей, которые говорят о важных, базовых принципах организации общества. Она добавила, что именно этим высказыванием Каллас показала, что в Латвии эти цивилизационные основы на самом деле уничтожены.
В заключение Захарова добавила, что власти стран Балтии «сами не понимают, что говорят», отметив, что эта сложившаяся ситуация – рассказ не про моську и не про слона, а про «нечеловеческую глупость и неумение сложить не то что один плюс один, а один плюс ноль».
Напомним, в докладе о проделанной работе за прошедший год МИД Латвии назвали приоритетом внешней политики «разгром России».
До этого Латвия объявила Россию «государством, поддерживающим терроризм». В МИД России призвали прекратить провокации, а заниматься своей страной и гражданами.
Эксперт оценил планы Индии присоединиться к потолку цен на российскую нефть
Эксперт Юшков: Потеря индийского рынка ударила бы по Индии и России
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Если бы Россия потеряла индийский рынок, это доставило бы нам немало проблем. Вместе с тем публикация индийских СМИ больше похожа на провокацию и алармизм. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее индийская пресса сообщила, что государство планирует присоединиться к потолку цен на российскую нефть.
«Я бы обратил внимание на непрофессионализм и алармизм публикации в прессе. Дело в том, что потолок цен на нефть не вводит ограничение на покупку нефти. То есть ее можно приобретать по любой стоимости», – пояснил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«Об этом говорили и в ЕС, и в США. Санкции ограничивают стоимость нефти при перевозке и страховании судов. Поэтому формально государство вообще не может примкнуть к некоему потолку цен. То есть Индия может лишь запретить своим судовладельцам и страховым компаниям перевозить наше сырье стоимостью выше 60 долларов за баррель», – рассказал собеседник.
Но на деле индийские чиновники неоднократно заявляли, что выступают против вмешательства в рыночные механизмы. «Конечно, Индия хочет покупать наше сырье дешевле, но российское предложение и так является лучшим на рынке. И если Нью-Дели перегнет палку с давлением на Москву, то мы можем каким-то образом ограничить поставки», – отметил эксперт.
«Вместе с тем если бы Россия потеряла индийский рынок, это стало бы серьезным ударом. Нью-Дели – крупнейший покупатель нашей нефти, которая перевозится именно морским транспортом. И нам будет непросто пристроить такие колоссальные объемы, которые сейчас идут в страну», – заключил Юшков.
Ранее индийская Telegraph India со ссылкой на представителей министерства промышленности сообщила, что Нью-Дели рассматривает возможность присоединения к потолку цен на российскую нефть, если ее стоимость превысит 60 долларов за баррель.
При этом издание уточняет, что введенный потолок цен с ограничением на уровне 60 долларов не повлиял на импорт российского сырья в Индию, поскольку на данный момент цена топлива составляет 53-56 долларов за баррель, пишет «Коммерсантъ».
Вместе с тем в российском Минэнерго заявили, что в дальнейшем не будут работать с трейдерами, которые соблюдают ограничения цен на нефть в любом виде. Кроме того, в ведомстве добавили, что Россия может ограничить возможность дисконта на российскую нефть до пределов, основанных на рыночных ценах.
Напомним, Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на нефть из России, он будет действовать до 1 июля 2023 года. Ранее газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, как Россия намерена пробивать потолок цен на нефть.
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Американские бронетранспортеры не выдержали украинских морозов
В соцсетях показали сломавшуюся от мороза на Украине американскую бронемашину
Американская бронемашина не приспособлена для украинских морозов, следует из опубликованной офицером ЛНР Андреем Марочко видеозаписи со сломавшимся бронетранспортером «Бредли».
В своем Telegram-канале он опубликовал видеозапись, на которой солдат ВСУ жалуется, что западная техника не работает в мороз – заводится, но гусеницы промерзают настолько, что машина не двигается с места.
Ранее в Белом доме сообщили о передаче нового пакета военной помощи Вашингтона Киеву на 3 млрд долларов.
До этого военный эксперт Питер Сучиу рассказал, какие три вида вооружений США, по его мнению, никогда не передадут Украине, в том числе из-за страха перед Россией. Кроме того, СМИ сообщали, что США изменили РСЗО HIMARS, которые отправили на Украину, чтобы Киев не смог использовать их для ударов вглубь России.
Арестович заявил о бегстве ВСУ под Соледаром
Советник главы офиса президента Украины Арестович заявил о бегстве украинских вооруженных сил под Соледаром
Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил о бегстве подразделений украинских вооруженных сил под Соледаром.
Арестович заявил в эфире YouTube-канала Марка Фейгина* (внесен Минюстом России в список СМИ-иноагентов), что под Соледаром у вооруженных сил Украине есть подразделения, которые «бежали и бегут». По словам советника главы офиса Владимира Зеленского, когда рота убегает с направления, их соседям, как правило, становится очень грустно, а туда забегает противник, передает РИА «Новости».
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил об установлении контроля над всей территорией Соледара. Он также сообщил, что в центре города образован котел, в котором ведутся городские бои с остатками противника. Газета ВЗГЛЯД рассказывала об успехах российских Вооруженных сил в стратегических пунктах Соледар и Артемовск.
В России оценили отказ Армении проводить учения ОДКБ
Политолог Кортунов: ОДКБ и Армении придется искать компромиссы по Карабаху
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В Ереване понимают, что без посредничества России невозможно урегулировать ситуацию вокруг Нагорного Карабаха. При этом Армения ждет, что ее интересы будут учитываться в рамках этой организации. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал политолог Андрей Кортунов. Ранее премьер Армении Никол Пашинян назвал нецелесообразными учения ОДКБ в Армении.
«Очевидно, что в Армении существует недовольство в отношении ОДКБ и, в частности, России. Спустя какое-то время после подписания соглашения по Карабаху Азербайджан несколько раз использовал силовые средства, чтобы упрочить позиции, занять стратегические высоты», – рассказал гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.
«Кроме того, по утверждениям армянской стороны, Азербайджан фактически оккупировал от 300 до 400 квадратных километров армянской территории. Для Армении это очень болезненный вопрос. Поэтому на всех мероприятиях ОДКБ Ереван призывал осудить Баку», – отметил собеседник.
«Однако члены организации проявляли нежелание солидаризироваться с Арменией, поскольку не хотели обострять отношения с Азербайджаном. Именно поэтому, если посмотреть на дискуссии внутри ОДКБ, многие члены организации пытались представить разногласия между Ереваном и Баку как чисто технические недочеты, возникшие в результате незавершенности процесса демаркации границ», – добавил он.
«Такая позиция вызвала недовольство в Армении. И сейчас Никол Пашинян отказывается проводить учения, раз ОДКБ не готов защищать Армению. Хотя Ереван не признал Карабах и сама республика не входит в состав Армении. Вместе с тем в Ереване понимают, что без России им никуда не деться. Соглашения с Алиевым можно и нужно подписывать только при посредничестве России», – полагает эксперт.
«Альтернативные варианты, которые предлагали Армении некоторые западные партнеры, сводятся к полной сдаче позиций в Карабахе. В Ереване это, конечно, многих не устраивает. В свою очередь Россия предлагает более гибкое урегулирование ситуации. В частности, необходимо заняться в первую очередь теми вопросами, которые решить проще всего: провести демаркацию границ, снизить напряженность, выработать меры доверия в военной области. То есть это классическое миротворчество», – отметил политолог.
Комментируя назначение новым генсеком ОДКБ представителя Казахстана и рассуждая о том, как это скажется на процессе урегулирования конфликта вокруг Нагорного Карабаха, Кортунов отметил, что «Казахстан не готов рвать отношения с Азербайджаном, поскольку у них широко развиты деловые связи».
«Вместе с тем, как мне кажется, казахи будут пытаться искать компромиссы, потому что не учитывать интересы Армении нельзя. Ситуация очень деликатная, я думаю, найти идеальный сценарий урегулирования невозможно, поэтому нужно искать тот, который станет приемлемым и для Еревана, и для Баку, чтобы обе стороны смогли заявить о своей политической победе», – полагает эксперт.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Минобороны страны сообщило ОДКБ о нецелесообразности проведения в стране учений организации. При этом пресс-секретарь объединенного штаба ОДКБ Владислав Щегрикович отметил, что в данный момент организация ищет возможность провести учения в других странах, а также корректируется план совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ на 2023 год.
Позднее Пашинян также отметил, что «Армения готова подписать документ по урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта в рамках предложений России». Он также подчеркнул, что армянская сторона не критикует российских миротворцев в Карабахе, а выражает обеспокоенность их действиями.
В Кремле отметили, что ОДКБ будет изучать детали решения Армении, которая отказалась проводить учения организации в этом году. При этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заверил, что Москва продолжит диалог с Ереваном по сложным вопросам.
Во вторник также стало известно о назначении нового генсека ОДКБ. Им стал представитель Казахстана Имангали Тасмагамбетов.
Напомним, ранее Пашинян заявил, что Ереван не собирается говорить с Москвой на языке ультиматумов в связи с необходимостью открытия Лачинского коридора.
До этого Армения обвинила Азербайджан в перекрытии Лачинского коридора. Пашинян заявил, что российские миротворцы де-факто не выполняют свои обязательства по контролю Лачинского коридора.
Пригожин объявил о взятии всей территории Соледара под контроль
Пригожин: Подразделения ЧВК «Вагнер» установили контроль над всей территорией Соледара, в центре города образован котел
Подразделения ЧВК «Вагнер» установили контроль над всей территорией Соледара, в центре города образован котел, в котором ведутся городские бои, сообщил основатель группы Евгений Пригожин.
Пригожин сообщил, что подразделения ЧВК «Вагнер» взяли под контроль всю территорию Соледара, в центре города образован котел, в котором ведутся городские бои. Он также подчеркнул, что в штурме Соледара не участвовали никакие подразделения, кроме бойцов ЧВК «Вагнер», передает ТАСС.
Накануне врио главы ДНР Денис Пушилин заявил об освобождении центра Соледара бойцами ЧВК «Вагнер» и зачистке западной части города. Газета ВЗГЛЯД рассказывала об успехах российских Вооруженных сил в Соледаре и Артемовске – стратегических пунктах, которые украинское командование пытается удержать любой ценой.
Россия признала США фактическим участником конфликта на Украине
Антонов: Обучение ВСУ на базе Сухопутных войск ВС США Форт-Силл в Оклахоме подтверждает участие Вашингтона в конфликте
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Решение Пентагона организовать обучение украинских военных применению комплексов Patriot на базе Сухопутных войск ВС США Форт-Силл в штате Оклахома является очередным подтверждением де-факто участия Вашингтона в украинском конфликте, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
Отвечая на вопрос СМИ, посол РФ в США, слова которого приводит пресс-служба российской дипломатической миссии в Вашингтоне в своем Telegram-канале, подчеркнул, что решение военного ведомства США организовать курс обучения на базе Форт-Силл в штате Оклахома является очередным подтверждением де-факто участия Вашингтона в украинском конфликте на стороне нацистских преступников из Киева.
Антонов обратил внимание, что предпринимаемые российской стороной усилия по доведению до американской аудитории истинной опасности такой линии Белого дома постепенно находят понимание в местном экспертном сообществе.
Российский дипломат указал, что обозреватели Washington Post открыто признали, что тренировка военнослужащих ВСУ в США означает расширение американской вовлеченности в противостояние. Там также отметили, что администрация США более не ограничивается укреплением оборонного потенциала Киева, а передает Украине новые вооружения с целью повышения ее наступательных возможностей.
Как подчеркнул глава дипмисии, последний аргумент, высказанный американскими журналистами, красноречиво показывает: Вашингтон осознанно вводил Россию и мировое сообщество в заблуждение, говоря о стремлении укрепить способность Украины к самозащите. Антонов констатировал, что подлинная цель администрации США заключается в том, чтобы нанести России как можно больший урон на поле боя руками украинцев.
Накануне пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер информировал, что на следующей неделе украинские военные начнут обучение работе с ЗРК Patriot на базе Сухопутных войск ВС США Форт-Силл в американском штате Оклахома.
Новорожденных мальчиков на Украине начали называть Сарматами и Искандерами
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На Украине новорожденных мальчиков стали называть Сарматами и Искандерами по аналогии с российскими ракетными комплексами, говорится в отчете минюста страны.
Согласно списку популярных и необычных имен новорожденных в 2022 году, украинских новорожденных называли Искандер, Сармат, Марс, Ахиллес, Никодим, Хьюго, сообщает газета «Известия» со ссылкой на украинские СМИ.
Самым «милитаристским» женским именем стала Джавелина, так называется американский противотанковый ракетный комплекс Javelin, который находится на вооружении ВСУ.
При этом самыми распространенными именами все еще являются Иван, Дмитрий, Анна, Мария.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что, возможно, на Украине «улучшится рождаемость из-за этих отключений электроэнергии, потому что люди должны оставаться дома без света. «Так что это лучшее время, чтобы заниматься любовью и наслаждаться жизнью. И я говорю это серьезно», – отметил глава украинского МИД.
Шойгу анонсировал расширение арсенала ударных средств ВС России
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Арсенал ударных средств вооруженных сил России вскоре будет расширен, заявил министр обороны Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании.
Кроме того, Россия продолжит развивать ядерную триаду и поддерживать ее боеготовность. Шойгу указал, что ядерный щит был и остается главным гарантом суверенитета и территориальной целостности государства, передает РИА «Новости».
По словам Шойгу, ВС России также будет повышать возможности Воздушно-космических сил, в том числе в части работы истребителей и бомбардировщиков в зоне действия современных систем ПВО, и в части совершенствования беспилотников.
Помимо этого Российская армия будет активно использовать элементы искусственного интеллекта для усовершенствования системы связи и управления.
Шойгу на совещании призвал в кратчайшие сроки доработать экипировку российских солдат до самого высокого уровня. Все обмундирование должно быть удобным, современным и надежным. Президент ранее призвал решить все сложности с экипировкой для участников спецоперации, Минобороны было поручено отчитаться по этому поручению к 1 февраля.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что необходимо обеспечить непрерывное вооружение Российской армии.
CAS объяснил отказ допустить РФС к международным соревнованиям
CAS обнародовал мотивировочную часть решения по апелляции РФС на отстранение России от международных соревнований
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Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал мотивировочную часть решения по апелляциям Российского футбольного союза (РФС) на отстранение сборных и клубных команд России от международных соревнований.
Как говорится в документах, опубликованных на официальном сайте CAS, большинство членов комиссии считает, что в чрезвычайных и беспрецедентных обстоятельствах, с которыми столкнулась Международная федерация футбола (ФИФА), обжалуемое решение (об отстранении сборных и клубных команд России от международных соревнований) якобы было разумным, соразмерным и, возможно, необходимым для обеспечения безопасности, надежности и упорядоченности международных футбольных мероприятий, передает РИА «Новости».
В мотивировочной части решения утверждается, что УЕФА и ФИФА якобы были вынуждены отстранить российские команды для безопасного проведения международных соревнований. При этом в документах говорится, что ФИФА и УЕФА не нарушили свои уставы и законы Швейцарии, где находятся штаб-квартиры организаций. Вместе с этим отмечается, что РФС и российские команды являются в сложившихся обстоятельствах пострадавшими. Члены комиссии выразили надежду, что в перспективе отстранение будет снято, а российская сторона восстановится от негативных последствий.
В июле минувшего года CAS отклонил две апелляции РФС: по первому иску ответчиками были Международная федерация футбола (ФИФА), Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), а также федерации футбола Польши, Швеции, Чехии, Черногории и Мальты, по второму – УЕФА, федерации футбола Греции, Белоруссии, Дании, Люксембурга, Австрии, Мальты и Португалии. Помимо этого, были отклонены апелляции московских ЦСКА, «Динамо», петербургского «Зенита» и «Сочи» на решение УЕФА.
В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА опубликовали совместное заявление, согласно которому российские сборные и клубы отстранены от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине. В связи с этим сборная России была исключена из числа участников стыковых матчей за выход на чемпионат мира в Катаре. В сентябре УЕФА не допустил сборную России до жеребьевки отборочного турнира чемпионата Европы – 2024.
ВКС России начали применять в зоне СВО вертолеты Ка-52М с ракетами «Изделие 305»
Россия начала использовать в зоне СВО вертолеты Ка-52М с ракетами «Изделие 305»
Российская авиация начала применять в спецоперации на Украине модернизированные вертолеты Ка-52М, вооруженные ракетами «Изделие 305», сообщил информированный источник.
По словам источника, в рамках спецоперации применяются модернизированные вертолеты Ка-52М, которые наносят удары по украинским объектам, бронетехнике и живой силе высокоточными ракетами «Изделие 305», передает РИА «Новости».
Как сообщил источник, возможность применения нового боеприпаса делает Ка-52М важнейшим ударным средством переднего края.
Напомним, в октябре в Сети появился ролик, в котором показано, как «Изделие 305» влетает в окно здания, в котором находится техника ВСУ, причем во время полета оператор сообщает, что цель будет поражена «в окошечко».
Никита Михалков рассказал о состоянии здоровья
Никита Михалков сообщил, что остается в больнице и получает необходимое лечение
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Режиссер, актер, председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков сообщил, что остается в больнице, где получает необходимое лечение.
Как написал Михалков в сообщении в своем официальном Telegram-канале «Бесогон», пока он остается в больнице, продолжает проходить обследования и получать необходимое лечение.
При этом режиссер рассказал, что в СМИ и соцсетях появляется много информации о его состоянии, которая не соответствует действительности, и призвал общественность получать достоверные новости о его здоровье в его официальных соцсетях.
Он также поблагодарил всех, кто беспокоится о его состоянии. «Дорогие друзья, я благодарен всем и каждому, кто в эти дни беспокоится обо мне! Количество сообщений с пожеланиями здоровья невероятное. Теперь я знаю точно, чем отличается популярность от настоящей любви! Спасибо вам», – написал он.
Михалкову 77 лет, он является обладателем «Оскара» и полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством». Его дебютом стала роль в комедии Георгия Данелии «Я шагаю по Москве». Как режиссер Михалков снял трагикомедии, экранизации, ленты о войне. Среди самых известных фильмов: «Пять вечеров», «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Родня», «Раба любви» и «Утомленные солнцем».
Ранее сообщалось, что кинорежиссер Никита Михалков, который был госпитализирован в прошлый четверг с гриппом, находится в реанимации.
Напомним, во вторник СМИ сообщили, что у госпитализированного режиссера Никиты Михалкова возросла площадь поражения легких и обострились хронические проблемы с сердцем.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент Владимир Путин в курсе госпитализации режиссера Никиты Михалкова и желает ему скорейшего выздоровления.
Фигуристу Костомарову начали искусственно насыщать кровь кислородом
Олимпийского чемпиона 2006 года в танцах на льду Романа Костомарова уже перевели в больницу в Коммунарке, ему делают процедуру искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО, сообщил источник, знакомый с ситуацией.
ЭКМО применяют в экстренных случаях для поддержания жизни. Источник РИА «Новости» сообщил, что у фигуриста не коронавирус.
ЭКМО – экстракорпоральная мембранная оксигенация, инвазивный метод, применяемый в случаях, необходимых для поддержания жизни человека, при этой процедуре кровь забирается из организма, проходит через оксигенатор. ЭКМО предназначено для того, чтобы дать возможность справиться с возникшим тяжелым состоянием и восстановить работу больных органов.
Напомним, олимпийский чемпион 2006 года в спортивных танцах на льду фигурист Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией, сообщил серебряный призер Олимпиады-2002 Илья Авербух.
Блогерше грозит до года колонии за обнаженное фото на фоне храма в Москве
Блогерше Полине Фейс грозит до года колонии за обнаженное фото на фоне храма в Москве
Возбуждено уголовное дело об оскорблении чувств верующих в отношении фотомодели Полины Моругиной (Полина Фейс) вследствие ее позирования в обнаженном виде на фоне столичного храма Покрова Пресвятой Богородицы, сообщили в Головинском суде Москвы, в который дело поступило на рассмотрение.
Уточняется, что ей грозит штраф в размере 300 тыс. рублей, обязательные работы или лишение свободы на срок до года за публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих, передает ТАСС.
В декабре 2021 года полностью татуированная Моругина опубликовала фотографии без одежды и в босоножках на каблуках на фоне храма Покрова Пресвятой Богородицы в столичном районе Фили. Инцидент вызвал широкий общественный резонанс. После распространения снимков она удалила фото и аккаунты в соцсетях.
Захарова посоветовала Зеленскому держать биографию Гуайдо на рабочем столе
Захарова напомнила Зеленскому о судьбе Гуайдо
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала президенту Украины Владимиру Зеленскому держать на столе биографию бывшего самопровозглашенного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо, который, по ее словам, был «марионеткой США», а потом стал никем.
Она напомнила, что так называемым президентом Венесуэлы управляли из Вашингтона при действующем, законно избранном и легитимном главе государства Николасе Мадуро. «Чем управлял сам Гуайдо – тоже не очень понятно», – написала Захарова в Telegram-канале.
Дипломат отметила, что весь прошлый год Гуайдо «потихоньку сливали», даже Испания восстановила отношения с Венесуэлой на уровне послов.
При этом, продолжила Захарова, Вашингтон пытается через радикальную оппозицию делать вид, что «борьба продолжается», однако кандидатуры на роль нового «президента» нет, так как его «сольют так же, как и нынешний неудавшийся проект».
В связи с этим она посоветовала Зеленскому держать поближе биографию Гуайдо, а экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую призвала «приготовиться».
Напомним, оппозиционная ассамблея Венесуэлы приняла предложение о ликвидации самопровозглашенного правительства Хуана Гуайдо.
Медведев призвал быстрее модернизировать российские танки
Противники России модернизируют советские Т-72 для Украины, Россия должна действовать быстрее и эффективнее, заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев на заседании рабочей группы Военно-промышленной комиссии.
По его словам, сейчас главный вопрос – производство, ремонт и поставки танков, именно эти задачи являются актуальными, передает ТАСС.
«Обратил сегодня внимание на информацию, что наши противники профинансировали модернизацию 100 танков Т-72», – сказал он.
Замглавы СБ России напомнил, что российский ОПК начал модернизацию танков в прошлом году.
Он отметил, что работа связана с рядом проблем. Медведев попросил подготовить доклад на эту тему, попросив сконцентрироваться именно на результатах выпуска бронетанковой техники в 2022 году и перспективах на 2023 год.
Ранее Дмитрий Медведев предупредил, что частые нарушения при реализации гособоронзаказа обернутся уголовной ответственностью. Задачи в этой сфере он назвал очевидными, призвав оперативно решать проблемы.