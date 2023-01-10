В Латвии назвали приоритетом внешней политики «разгром России»

В России оценили отказ Армении проводить учения ОДКБ

Политолог Кортунов: ОДКБ и Армении придется искать компромиссы по Карабаху

В Ереване понимают, что без посредничества России невозможно урегулировать ситуацию вокруг Нагорного Карабаха. При этом Армения ждет, что ее интересы будут учитываться в рамках этой организации. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал политолог Андрей Кортунов. Ранее премьер Армении Никол Пашинян назвал нецелесообразными учения ОДКБ в Армении.

«Очевидно, что в Армении существует недовольство в отношении ОДКБ и, в частности, России. Спустя какое-то время после подписания соглашения по Карабаху Азербайджан несколько раз использовал силовые средства, чтобы упрочить позиции, занять стратегические высоты», – рассказал гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.

«Кроме того, по утверждениям армянской стороны, Азербайджан фактически оккупировал от 300 до 400 квадратных километров армянской территории. Для Армении это очень болезненный вопрос. Поэтому на всех мероприятиях ОДКБ Ереван призывал осудить Баку», – отметил собеседник.

«Однако члены организации проявляли нежелание солидаризироваться с Арменией, поскольку не хотели обострять отношения с Азербайджаном. Именно поэтому, если посмотреть на дискуссии внутри ОДКБ, многие члены организации пытались представить разногласия между Ереваном и Баку как чисто технические недочеты, возникшие в результате незавершенности процесса демаркации границ», – добавил он.

«Такая позиция вызвала недовольство в Армении. И сейчас Никол Пашинян отказывается проводить учения, раз ОДКБ не готов защищать Армению. Хотя Ереван не признал Карабах и сама республика не входит в состав Армении. Вместе с тем в Ереване понимают, что без России им никуда не деться. Соглашения с Алиевым можно и нужно подписывать только при посредничестве России», – полагает эксперт.

«Альтернативные варианты, которые предлагали Армении некоторые западные партнеры, сводятся к полной сдаче позиций в Карабахе. В Ереване это, конечно, многих не устраивает. В свою очередь Россия предлагает более гибкое урегулирование ситуации. В частности, необходимо заняться в первую очередь теми вопросами, которые решить проще всего: провести демаркацию границ, снизить напряженность, выработать меры доверия в военной области. То есть это классическое миротворчество», – отметил политолог.

Комментируя назначение новым генсеком ОДКБ представителя Казахстана и рассуждая о том, как это скажется на процессе урегулирования конфликта вокруг Нагорного Карабаха, Кортунов отметил, что «Казахстан не готов рвать отношения с Азербайджаном, поскольку у них широко развиты деловые связи».

«Вместе с тем, как мне кажется, казахи будут пытаться искать компромиссы, потому что не учитывать интересы Армении нельзя. Ситуация очень деликатная, я думаю, найти идеальный сценарий урегулирования невозможно, поэтому нужно искать тот, который станет приемлемым и для Еревана, и для Баку, чтобы обе стороны смогли заявить о своей политической победе», – полагает эксперт.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Минобороны страны сообщило ОДКБ о нецелесообразности проведения в стране учений организации. При этом пресс-секретарь объединенного штаба ОДКБ Владислав Щегрикович отметил, что в данный момент организация ищет возможность провести учения в других странах, а также корректируется план совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ на 2023 год.

Позднее Пашинян также отметил, что «Армения готова подписать документ по урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта в рамках предложений России». Он также подчеркнул, что армянская сторона не критикует российских миротворцев в Карабахе, а выражает обеспокоенность их действиями.

В Кремле отметили, что ОДКБ будет изучать детали решения Армении, которая отказалась проводить учения организации в этом году. При этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заверил, что Москва продолжит диалог с Ереваном по сложным вопросам.

Во вторник также стало известно о назначении нового генсека ОДКБ. Им стал представитель Казахстана Имангали Тасмагамбетов.

Напомним, ранее Пашинян заявил, что Ереван не собирается говорить с Москвой на языке ультиматумов в связи с необходимостью открытия Лачинского коридора.

До этого Армения обвинила Азербайджан в перекрытии Лачинского коридора. Пашинян заявил, что российские миротворцы де-факто не выполняют свои обязательства по контролю Лачинского коридора.