В Харькове объявили воздушную тревогу

В России оценили желание США изменить динамику конфликта на Украине

Эксперт Козюлин: ВСУ могут использовать БМП Bradley для атаки на небольших участках фронта

БМП Bradley станут первым видом западного наступательного вооружения, который получит Украина. Они создадут ряд проблем для наших войск, однако в корне изменить ситуацию на фронте не смогут. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Вадим Козюлин, комментируя желание Вашингтона изменить динамику конфликта на Украине с помощью поставок БМП.

«Сегодня ВСУ потеряли часть возможностей для атаки, поэтому Вашингтон решил поднять градус эскалации и поставить новое вооружение. Стоит заметить, что ранее Украине не предоставляли наступательную технику. Но БМП Bradley и Stryker можно отнести именно к такому типу вооружений», – сказал Вадим Козюлин, заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ.

«Примечательно, что это еще не самая современная техника. Белый дом пока воздерживается, например, от поставок танков Abrams и авиации. Это связано с опасениями Вашингтона из-за того, что Киев начнет наносить удары вглубь российской территории», – отмечает собеседник.

При этом США пока передают небольшую партию машин, которая не сможет «в корне изменить ход боевых действий». «В целом же Bradley создавалась как ответ на наши БМП-1 и БМП-2», – сказал эксперт.

«Американская машина также может противостоять нашим танкам Т-72. Кроме пушки и пулеметов, у нее есть противотанковые ракеты, которые могут поражать бронетехнику на приличном расстоянии. Bradley способен перевозить живую силу, использоваться для разведывательных операций и наступления», – объяснил Козюлин.

«Stryker – это колесная бронемашина, которая соответствует нашей БТР-80. Она позволяет увеличить маневренность мотопехоты, обеспечивает броневую защиту от осколочных повреждений и даже крупнокалиберных пулеметов», – продолжил он.

«Это универсальное средство, поэтому ВСУ могут использовать машины практически где угодно. Причем если сконцентрировать некий ударный кулак, то есть шанс для наступления на небольшом участке фронта. Украинские военачальники уже неоднократно говорили, что готовят атаку. Возможно, для этого они и будут использовать эти американские поставки», – заключил Козюлин.

Напомним, 6 января США объявили о новом пакете помощи Украине в 2,8 млрд долларов. Среди прочего, они намереваются отправить Киеву 50 БМП Bradley и самоходные гаубицы. Еще 225 млн долларов планируется потратить на укрепление военного потенциала Киева и модернизацию ВСУ. Также в пакет включены 682 млн долларов для партнеров по НАТО на Востоке.

Как рассказал глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс, США отправляют БМП, чтобы изменить динамику боевых действий. На брифинге он сообщил, что на Украине есть несколько видов динамики. Одна из них – наличие российской техники и военных. Именно этот аспект Вашингтон и хочет изменить.

После заявлений США об отправке на Украину американских БМП Bradley ряд крупных Telegram-каналов объявили о наградах для первого бойца, кто сможет подбить эту машину. Суммарная стоимость призов уже перевалила за миллион рублей.

Среди призов немало того, что пригодится в зоне ведения боевых действий. Например, Telegram-канал «Zаписки Vетерана» дарит квадрокоптер Mavic 3, «Повернутые на войне» – тепловизор VENOX, «Лаборатория ППШ» – прицел «Легат 335» и подавитель ГНСС ЛГШ-600.

Снайперскую винтовку LAR-10 «Счетчик» дарит канал «Лобаев!», а «Medex Tactical» готов подарить комплект гемостатиков Celox и жгут-турникет CAT Gen 7. Кроме того, среди призов предусмотрены рации авиационного диапазона и складные армейские буржуйки.

В списке также встречаются денежные призы, аптечки, экипировка, билеты на концерт, различные варианты патриотического мерча и книги. При этом канал RSOTM обещает увеличить ставку с миллиона рублей до двух в случае, если кому-то удастся первым подбить танк Leopard (если такие поставки со стороны Запада состоятся).

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, как поставки западных танков Украине изменит ситуацию на фронте.