В России расширили возможности материнского капитала

С 2023 года в России родители могут оформить ежемесячные выплаты на детей до трех лет из средств материнского капитала на любого ребенка, также стало проще потратить выплату на образование детей.

Так, в рамках нацпроекта «Демография» в 2022 году более 770 тыс. семей получили сертификат на материнский капитал и 1 млн 56 тыс. семей нашли ему применение.

Выплату на детей до трех лет можно оформить как в течение года, так и в течение нескольких месяцев.

Размер такой выплаты составит один региональный прожиточный минимум на ребенка в месяц (от 11,7 до 34,8 тыс. руб. в зависимости от региона), для ее оформления нужно подать заявление в Социальный фонд России.

«Как и прежде, выплата будет назначаться семьям со среднедушевым доходом менее двух прожиточных минимумов на человека без дополнительных требований к занятости или имуществу родителей», – рассказал министр труда и соцзащиты Антон Котяков, добавив, что выплату можно получать к единому пособию.

Оформить выплаты можно через портал Госуслуги или в отделении Соцфонда. Теперь можно потратить материнский капитал на образование детей. Для этого больше не нужно предоставлять договор об оказании платных услуг в Социальный фонд России, эти данные будут предоставляться автоматически.

Для этого заключили более 27 тыс. соглашений об информационном обмене с образовательными организациями по всей стране, включая вузы, колледжи, детские сады и секции.

Так, по национальному проекту «Демография» в Калужской области в прошлом году выплаты получили 22,5 тыс. семей на более 23 тыс. детей.

В Сахалинской области региональный материнский капитал уже реализовали более 5200 семей. Размер такой поддержки – 150 тыс. рублей на первого ребенка, 250 тыс. рублей – на второго, третьего или последующих детей.