При стрельбе в новогоднюю ночь в Алабаме погиб человек

В результате стрельбы в новогоднюю ночь в центре города Мобил (Алабама, США) погиб человек, еще девять получили ранения.

Полиция получила сообщение о стрельбе в субботу около 23.14 по местному времени (8.14 воскресенья по Москве), сообщает ТАСС со ссылкой на канал Fox 10.

О состоянии пострадавших информации пока нет.